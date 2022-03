Le SUV Mazda CX-5 optimisé monte en gamme

Lemonte en gamme.Lade la version optimisée du CX-5 adopte unecaractéristique et au relief plus marqué.Lesont également fait l'objet d'un restylage.Le CX-5 optimisé adopte l'de Mazda , qui contribue à faire évoluer sa structure de caisse, ses suspensions et ses sièges afin d'améliorer le confort de conduite et de réduire la fatigue du conducteur.Lesont été réduits, notamment sur surfaces cahoteuses (sur des routes gravillonneuses par exemple).Le Mazda CX-5 optimisé hérite d'une, d'un aménagement intérieur et d'une praticité optimisés, ainsi que d'un large éventail d' équipements de sécurité.L'intérieur du CX-5 bénéficie d'un socle de recharge par induction pour smartphone compatible Qi intégré à la console centrale.Le plancher de coffre réversible en deux éléments et le seuil de chargement sont situés au même niveau afin de faciliter les opérations de chargement.Le volume de coffre augmente pour passer desur la version essence et de 465 litres à 538 litres sur la version Diesel.La finition Newground bénéficie d'un plancher doté d'un revêtement étanche sur l'une de ses faces afin de faciliter le transport des objets souillés ou humides.Le CX-5 étoffe sa gamme d'équipements de sécurité i-Activsense en proposant désormais le système Cruise & Traffic Support (CTS).Le système d'contribue à réduire la fatigue du conducteur en facilitant la commande des pédales d'accélérateur et de frein ainsi que les opérations de braquage lorsque le véhicule est bloqué dans les embouteillages.Le système d'(ALH) s'est t perfectionné afin de garantir un contrôle plus précis de la répartition du faisceau lumineux.Six niveaux de finition (dont trois univers de finition) clairement différenciés sont proposés.Le premier univers (Newground) se caractérise par un traitement argenté des boucliers avant et arrière et des moulures de porte, des coques de rétroviseur noires, des inserts vert citron au niveau de la calandre, et des jantes alliage usinées 19 pouces de couleur noire. L'intérieur se pare d'une sellerie en suédine rehaussée de surpiqûres vert citron et d'ouïes de climatisation.Le second univers (Homura) se distingue par un traitement noir brillant typé sport de la calandre, du profil ailé, des sections inférieures des boucliers, des passages de roue, des moulures de porte et des coques de rétroviseur, conférant ainsi un look athlétique et acéré au véhicule. Les jantes alliage 19 pouces arborent une finition noire métallisée, et la calandre intègre des inserts rouges. La sellerie en similicuir noir, le volant, le levier de vitesse et les contre-portes sont ornés de surpiqûres rouges.Le troisième univers (Takumi) hérite d'une livrée extérieure unicolore, de jantes alliage argentées de 19 pouces à la finition brillante et de détails stylistiques chromés. Le garnissage intérieur se distingue par du cuir Nappa et les textures exclusives des essences de bois véritable.Les évolutions et améliorations successives apportées au CX-5 lui ont permis de devenir l'un des modèles phares de Mazda.À l'échelle mondiale, le CX-5 est le champion des ventes de la marque.Le CX-5 représente 21% des ventes annuelles de Mazda en Europe.Le Mazda CX-5 démarre à partir de 32 200 euros (2.0 Skyactiv-G 4x2 165 Elegance).La première version diesel est à 36 600 euros (2.2 Skyactiv-D 4x2 150 Dynamique).2.0 Skyactiv-G 4x2 165 Elegance: 32 200 €2.0 Skyactiv-G 4x2 165 Dynamique: 34 150 €2.0 Skyactiv-G 4x2 165 Selection: 36 650 €2.0 Skyactiv-G 4x2 165 Homura: 39 350 €2.0 Skyactiv-G 4x2 165 Takumi: 41 550 €2.0 Skyactiv-G 4x2 165 BVA Dynamique: 36 150 €2.0 Skyactiv-G 4x2 165 BVA Selection: 38 650 €2.0 Skyactiv-G 4x2 165 BVA Homura: 41 350 €2.0 Skyactiv-G 4x2 165 BVA Takumi: 43 550 €2.5 Skyactiv-G 4x2 194 BVA Homura: 43 000 €2.5 Skyactiv-G 4x2 194 BVA Takumi: 45 200 €2.2 Skyactiv-D 4x2 150 Dynamique: 36 600 €2.2 Skyactiv-D 4x2 150 BVA Dynamique: 38 600 €2.2 Skyactiv-D 4x4 150 Newground: 41 750 €2.2 Skyactiv-D 4x4 150 BVA Newground: 43 750 €2.2 Skyactiv-D 4x2 184 Selection: 40 700 €2.2 Skyactiv-D 4x2 184 Homura: 43 400 €2.2 Skyactiv-D 4x2 184 Takumi: 45 600 €2.2 Skyactiv-D 4x2 BVA 184 Selection: 42 700 €2.2 Skyactiv-D 4x2 BVA 184 Homura: 45 400 €2.2 Skyactiv-D 4x2 BVA 184 Takumi: 47 600 €2.2 Skyactiv-D 4x4 184 Homura: 45 200 €2.2 Skyactiv-D 4x4 184 Takumi: 47 400 €2.2 Skyactiv-D 4x4 184 BVA Homura: 47 200 €2.2 Skyactiv-D 4x4 184 BVA Takumi: 49 400 €STYLE• Jantes alliage 17 pouces « Silver Metallic »• Vitres arrière et lunette arrière surteintées• Décoration de planche de bord « Karakuri »• Antenne type « requin »• Coques de rétroviseurs couleur carrosserie• Feux de jour à LED• Feux arrière à LEDCONFORT ET AGRÉMENT• Sellerie tissu noir• Éclairage intérieur à LED• Régulateur et limiteur de vitesse réglable• Capteur de pluie (activation automatique des essuie-glaces avant)• Allumage automatique des feux• Système Auto Door Locking (ADL)• Système « G-Vectoring Control Plus » (GVC plus)• Frein à main électrique (EPB) fonction « Autohold » et système de freinage d'urgence• Fonction « Coming / Leaving home »• Climatisation automatique bi-zone avec grilles de ventilation à l'arrière• Capteur d'humidité• Pare-soleil avec miroir de courtoisie et lumière côtés conducteur et passager et rangement côté conducteur• Démarrage avec bouton « start »• Assistance au démarrage en côte (HLA)• Ouverture/fermeture centralisée des portes avec télécommande• Rétroviseurs extérieurs chauffants, couleur carrosserie, réglables et rabattables électriquement• Sièges conducteur et passager avant avec réglage manuel de la longueur, hauteur et inclinaison• Siège conducteur avec réglage manuel des supports lombaires• Réglage de l'inclinaison des sièges arrière• Sièges arrière rabattables 40/20/40• Sièges arrière avec accoudoir central contenant 2 porte-gobelets• Volant réglable en hauteur et profondeur• Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir• Rétroviseur intérieur photochromatique• Cache-bagages « Karakuri »TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ• Système MZD Connect 8 pouces avec radio AM/FM, lecteur MP3 et 6 haut-parleurs• Prise « jack » auxiliaire• 4 ports USB (2 à l'arrière)• Ordinateur de bord avec alarme de vitesse• Commandes audio au volant• Système Bluetooth avec commandes au volant• Android Auto• Apple CarplaySÉCURITÉ• Contrôle dynamique de stabilité (DSC)• Antipatinage électronique (TCS)• Système d'antiblocage des roues au freinage (ABS)• Répartiteur électronique de freinage (EBD)• Aide au freinage d'urgence (EBA)• Aide au freinage intelligent en mode urbain (SCBS avancé) avec détection des piétons de nuit• Système de signalisation d'arrêt d'urgence (ESS)• Assistant de maintien de trajectoire (LAS)• Gestion automatique des feux de route (HBCS)• Airbags frontaux et latéraux (conducteur et passager avant)• Airbags rideaux avant et arrière• Système d'antidémarrage• Système de surveillance de pression pneus (TPMS)• Phares à LED avec lave-phares• Clignotants LED intégrés aux rétroviseurs extérieurs• Kit de réparation anti-crevaison• Système de surveillance des angles morts avancé (ABSM) et système de reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche arrière (RCTA)• Système d'alarme périmétrique avec détecteur d'intrusion• Système d'arrêt et redémarrage automatique du moteur i-stopÉQUIPEMENTS ÉLÉGANCE plus :STYLE• Jantes 19 pouces « Black MetallicCONFORT ET AGRÉMENT• Rétroviseurs extérieurs à rabattage automatique (à l'ouverture et fermeture des portes)TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ• Système Mazda Connect avec écran 10,25 pouces• Système de navigation• Services connectés MyMazdaSÉCURITÉ• Radars de stationnement avant / arrière• Caméra de reculÉQUIPEMENTS DYNAMIQUE plus :STYLE• Inserts décoratifs de planche de bord verts• Grille de calandre argent avec inserts verts• Coques de rétroviseurs noires• Inserts portières en vinyle• Signature lumineuse spécifiqueCONFORT ET AGRÉMENT• Sellerie similicuir noir avec surpiqûres vertes et inserts noirs• Siège conducteur avec réglage électrique de la longueur, hauteur et inclinaison• Sièges avant chauffants• Volant chauffant• Essuie-glaces dégivrants Smart Keyless Entry• Hayon électriqueTECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ• Compteur numérique 7 pouces• Chargeur à inductionSÉCURITÉ• Caméra 360° nouvelle génération• Affichage tête haute projeté (ADD) avec reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)• Aide au freinage intelligent en marche arrière (SCBS arrière)• Système d'alerte du conducteur (DAA)• Phares directionnels adaptatifs (AFLS)ÉQUIPEMENTS DYNAMIQUE plus :STYLE• Signature lumineuse spécifiqueCONFORT ET AGRÉMENT• Sièges avant chauffants• Volant chauffant• Essuie-glaces dégivrants• Smart Keyless Entry• Hayon électriqueTECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ• Compteur numérique 7 pouces• Chargeur à inductionSÉCURITÉ• Caméra 360°• Phares directionnels adaptatifs (AFLS)• Phares à LED adaptatifs (ALH)• Système d'alerte du conducteur (DAA)• Régulateur de vitesse adaptatif Mazda MRCC avancé (0-200 km/h) fonction Stop&Go (uniquement sur BVA)• Système d'aide au trafic (CTS)• Avertisseur d'obstacle frontal (FOW)• Aide au freinage intelligent (SBS)• Aide au freinage intelligent en marche arrière• Affichage tête haute projetée (ADD) avec reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)ÉQUIPEMENTS SÉLECTION plus :STYLE• Jantes 19 pouces « Black »• Pavillon de toit noir• Pare-chocs avant et arrière peints en noir métallisé• Passages de roues peints en noir métallisé• Grille de calandre avec inserts rouges• Coques de rétroviseurs noires• Sorties d'échappement élargiesCONFORT ET AGRÉMENT• Sellerie similicuir cuir noir avec surpiqûres rouges• Siège conducteur avec réglages électriques de la longueur, hauteur et inclinaison• Inserts décoratifs tableau de bord et portières noirs• Surpiqûres rouges sur portières, levier de vitesse, volant et console centrale• Éclairage intérieur LED (portes avant et arrière, espace aux pieds avant et arrière, coffre, miroir de courtoisie)• Toit ouvrant électriqueTECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉSÉCURITÉÉQUIPEMENTS SÉLECTION plus :STYLE• Jantes 19 pouces « Bright »• Pavillon de toit noir• Rétroviseur intérieur sans cadre• Boite à gant avec poignée chromée• Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie• Grille de calandre chromée exclusive• Passages de roues couleur carrosserie• Sorties d'échappement élargiesCONFORT ET AGRÉMENT• Sellerie cuir Nappa « Deep Brown »• Sièges avant ventilés• Siège conducteur avec réglages électriques de la longueur, hauteur, profondeur, inclinaison (avec fonction de mémorisation) et des supports lombaires• Siège passager avant avec réglage électrique de la longueur, hauteur et inclinaison• Sièges arrière (droite et gauche) chauffants• Volant cuir avec surpiqûres et cerclage chromé• Inserts de bois (planche de bord et contre-portes)• Éclairage intérieur LED (portes avant et arrière, espace aux pieds avant et arrière, coffre, miroir de courtoisie)• Toit ouvrant électriqueTECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉSÉCURITÉ