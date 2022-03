Le Mercedes-AMG SL à capote en tissu revendique un caractère sportif

Lerenoue avec ses racines avec uneet unLes éléments caractéristiques de la carrosserie du roadster SL sont l'empattement long, les porte-à-faux courts, le long capot, l'habitacle en retrait avec un pare-brise fortement incliné et l'arrière puissant. Ils font les proportions typiques du SL.Avec les passages de roues volumineux et les grandes roues en alliage léger en affleurement avec la carrosserie, ils confèrent au roadster son aspect puissant et dynamique. Lorsqu'elle est fermée, la capote en tissu souligne l'impression de pureté.La calandre spécifique AMG, avec ses, accentue l'effet de largeur de l'avant.Parmi les autres éléments de design distinctifs, citons lesplats et découpés, ainsi que les feux arrière à LED extra plats.L'intérieur du Mercedes-AMG SL combine les vertus sportives et le luxe. Des matériaux de qualité et une fabrication soignée soulignent l'exigence d'un niveau de confort maximal. Le design du poste de conduite et l'écran central réglable sur la console centrale sont centrés sur le conducteur.Les sièges arrière du roadster deux plus deux places augmentent l'aptitude à l'usage quotidien et offrent de l' espace pour des personnes mesurant jusqu'à 1,50 mètre.L'intérieur est une combinaison de géométrie analogique et du monde numérique appelée « hyperanalogique ». Cela est illustré par le combiné d'instruments entièrement numérique intégré dans une visière tridimensionnelle.Leoffre le choix entre plusieurs styles d'affichage spécifiques et différents modes.L'intérieur du SL se singularise par le design sculptural desà réglage électrique. Les appuie-tête sont intégrés au dossier et soulignent le caractère sportif du véhicule. L'Airscarf est à bord: L'air chaud circule dans l'habitacle à partir des sorties d'air situées dans les appuie-tête et s'enroule comme une écharpe autour du cou et de la nuque du conducteur et du passager avant. Divers motifs de surpiqûres et d'agrafage progressistes complètent la symbiose entre high-tech, performance et luxe.Le MBUX (Mercedes-Benz User Experience) est d'utilisation intuitive avec de contenus fonctionnels.Un vaste contenu spécifique à AMG est ajouté dans cinq styles d'affichage.Des options de menu exclusives telles queousoulignent le caractère sportif du véhicule Mercedes -AMG.Mercedes-AMG a développé le roadster SL en tant que modèle de luxe performant de manière totalement indépendante à Affalterbach.L'objectif de l'architecture de la caisse nue est de représenter lestypiques d'AMG en mettant l'accent sur la dynamique latérale et longitudinale.Le mélange de matériaux permet d'obtenir une grande rigidité avec un poids réduit.Les sections transversales optimisées des matériaux et les formes sophistiquées des composants créent de l'espace pour les nombreux équipements de confort et de sécurité ainsi que pour la capote en tissu.Les matériaux utilisés sontLe cadre du pare-brise en acier sert de protection contre le retournement en liaison avec le système d'arceaux derrière les sièges arrière qui peut être déployé en un clin d'œil si nécessaire.Par rapport à la série précédente, la rigidité à la torsion de la structure de la caisse nue augmente de 18 %.La rigidité transversale est supérieure de 50 % à la valeur de l'AMG GT Roadster.La rigidité longitudinale est supérieure de 40 %.Le poids de la caisse nue est d'environ 270 kilogrammes. Associée à un centre de gravité bas, la construction légère ciblée assure une dynamique de conduite de premier rang.Construit en aluminium composite léger, le châssis du véhicule deux plus deux places Mercedes-AMG se compose d'un space frame en aluminium avec une structure autoportante.La voiture de sport à ciel ouvert Mercedes-AMG embarque un moteurproposé dans deux niveaux de puissance.Les moteurs sont assemblés à la main sur le site de l'entreprise d'Affalterbach, selon le principe « Un homme, un moteur ».Sur le, le moteur V8 développe une puissance de 476 ch (350 kW) et un couple maximal de 700 Nm. Le sprint de l'arrêt à 100 km/h prend 3,9 secondes, la vitesse maximale est atteinte à 295 km/h.Sur le modèle de pointede 1970 kg, le groupe motopropulseur développe 585 ch (430 kW) et fournit un couple maximal de 800 Nm sur une large plage de régime allant de 2 500 à 4 500 tr/min. L'accélération de 0 à 100 km/h prend 3,6 secondes, la vitesse maximale est de 315 km/h sur circuit fermé.Le moteur V8 du SL reçoit un nouveau carter d'huile, des refroidisseurs d'air de suralimentation repositionnés et une ventilation active du carter. Les conduits d'admission et d'échappement ont été optimisés pour un balayage des gaz plus efficace et le guidage des gaz d'échappement vers le boîtier du convertisseur catalytique et le filtre à particules essence a été élargi. Le huit-cylindres assure un déploiement de puissance exceptionnel et des reprises vigoureuses à tous les régimes.Laassure des passages de vitesses avec des temps extrêmement courts. L'embrayage de démarrage humide optimise la réponse à l'enfoncement de la pédale d'accélérateur, notamment lors des poussées et des alternances de charge.Le luxueux roadster deux plus deux places Mercedes-AMG transmet ses performances sur la route avec une transmission intégrale.Las allie les avantages de différents concepts de transmission : d'une part, la répartition du couple entièrement variable entre l'avant et l'arrière garantit une traction optimale en conditions limites. Le conducteur peut d'autre part compter sur une stabilité de marche et une sécurité de conduite élevées en toutes circonstances.Le SL 55 4MATIC plus est équipé d'une suspensionen acier avec des amortisseurs en aluminium et des ressorts hélicoïdaux légers. Le véhicule Mercedes-AMG est équipé d'un essieu avant multibras dont les cinq bras sont entièrement disposés dans la jante, ce qui améliore la cinématique. Un dispositif multibras à 5 bras guide également les roues au niveau de l'essieu arrière.Le SL 63 4MATIC plus est équipé du train de roulement. Le système permet un comportement optimal de la direction et des alternances de charge avec les caractéristiques de conduite typiques d'AMG en termes de dynamique, de précision et de retour d'information pour le conducteur. Dans le même temps, il augmente le confort de conduite en ligne droite et sur dos d'âne.Legarantit d'excellentes valeurs de décélération et un contrôle précis. Il assure des distances de freinage courtes, une réponse sensible et une grande stabilité, même en cas de sollicitation extrême.Le modèle V8 est équipé de série d'une. En fonction de la vitesse, les roues arrière braquent soit dans la direction opposée (jusqu'à 100 km /h), soit dans la même direction (plus de 100 km/h) que les roues avant. Le système permet ainsi un comportement de conduite à la fois agile et stable.LesAMG Dynamic Select « Chaussée glissante », « Comfort », « Sport », « Sport plus », « Individual » et « Race » permettent d'obtenir un large éventail de caractéristiques véhicule, du confort au dynamisme. Les différents programmes de conduite offrent une expérience de conduite individuelle, précisément adaptée aux différentes conditions de conduite.La technologieélargit les fonctions de stabilisation de l'ESP à des interventions dynamisantes dans la régulation de la transmission intégrale, la courbe caractéristique de la direction et les fonctions supplémentaires de l'ESP. En conduite dynamique dans les virages, une brève intervention de freinage sur la roue arrière située à l'intérieur de la courbe permet d'appliquer un couple de lacet défini sur l'axe vertical pour un braquage spontané et précis en virage. Le choix s'étend du mode axé sur une sécurité maximale à un programme hautement dynamique.L'un des principaux axes de développement du SL était l'efficienceélevée. Le roadster Mercedes-AMG bénéficient de nombreux éléments aérodynamiques actifs à l'avant et à l'arrière. Tous les éléments d'optimisation du flux sont intégrés de manière transparente dans le design extérieur. D'autres mesures de détail réduisent le coefficient de pénétration dans l'air pour atteindre une valeur de cx de 0,31.L'aérodynamisme du SL répond aux exigences complexes de stabilité de conduite, de résistance à l'air, de refroidissement et de bruit du vent. Que la capote en tissu soit ouverte ou fermée, le caractère du véhicule et ses caractéristiques de conduite restent inchangés.Leest un des points forts techniques dans le développement de l'aérodynamique du SL. La première partie fonctionne avec des lamelles verticales cachées derrière la prise d'air inférieure de la jupe avant. La seconde partie est située derrière la prise d'air supérieure et comporte des lamelles horizontales. Normalement, toutes les lamelles sont fermées. La position fermée réduit la résistance à l'air et permet de rediriger l'air spécifiquement vers le dessous de la carrosserie. Cela réduit encore l'effet de portance à l'avant. Lorsque des composants prédéterminés atteignent une température spécifique et que les besoins en air de refroidissement sont particulièrement élevés, les lamelles s'ouvrent (le deuxième système uniquement à partir de 180 km/h) et permettent un écoulement maximal d'air de refroidissement en direction des échangeurs thermiques.Un autre élément actif est lede manière transparente dans le couvercle du coffre. Il change de position en fonction des conditions de conduite. Le logiciel de commande tient compte de nombreux paramètres : il inclut dans le calcul la vitesse de conduite, l'accélération longitudinale et latérale et la vitesse de braquage. Le becquet adopte cinq positions angulaires différentes à partir de 80 km/h pour optimiser la stabilité de conduite ou réduire la résistance à l'air.L'élément aérodynamique actif dissimulé dans le soubassement devant le moteur contribue également à l'amélioration de la tenue de route. Le profilé en carbone réagit à la position des programmes de conduite AMG et se déploie automatiquement de 40 millimètres vers le bas à une vitesse de 80 km/h. Cela crée l'effet Venturi, qui colle la voiture à la chaussée et réduit l'effet de portance à l'essieu avant. Le conducteur le ressent positivement au niveau de la direction.Le positionnement sportif du SL a induit le choix d'uneà la place du toit escamotable en métal. La réduction de poids de 21 kg et l'abaissement du centre de gravité qui en résulte ont un effet positif sur la dynamique de conduite et la maniabilité. Le pliage en Z, qui fait gagner de l'espace et du poids, permet de se passer d'un couvercle de compartiment de capote conventionnel. La partie avant de la capote garantit que la capote ouverte se place en affleurement dans sa position finale. La conception à trois couches de la capote se compose d'une enveloppe extérieure tendue, d'un ciel de pavillon fabriqué avec précision et d'un tapis acoustique en matériau de haute qualité de 450 g/m² inséré entre les deux.L'environ et sont possibles jusqu'à une vitesse de 60 km/h. La commande de la capote s'effectue à l'aide du panneau de commande de la console centrale ou de l'écran tactile multimédia sur lequel une animation indique la progression de l'opération.Le Mercedes-AMG SL 63 4MATIC plus est disponible à partir deLa suspension AMG Active Ride Control avec stabilisation antiroulis active, les roues arrière directrices, le système de freinage composite hautes performances AMG en céramique sont disponibles en option.Le Mercedes-AMG SL est disponible avec douze couleurs de peinture et deux variantes de couleur de toit.Cinq packs de design extérieur sont disponibles : Pack Aérodynamique AMG, Pack Carbone Extérieur AMG, Pack Chrome Extérieur AMG, Pack Sport Black AMG et Pack Sport Black AMG II.Le Mercedes‑AMG SL sort des chaînes de production de l'usine d'assemblage de Mercedes‑Benz à Brême.