Mercedes EQE : une berline de luxe électrique dotée d’une autonomie de 567- 654 km

La berline de luxe électrique Mercedes EQE revendique une autonomie de 567- 654 km

Laest basée sur l'architecture électrique de catégorie supérieure (EVA2) utilisée par la berline de luxeLa Mercedes EQE arbore une allure dynamique avec les éléments typiques de Mercedes-EQ et un design orienté vers la cabine.La pureté sensuelle se traduit par des surfaces généreusement modelées, des joints réduits et des transitions fluides (seamless design).Les porte-à-faux et l'avant sont courts, l'arrière apporte l'accent dynamique avec un déflecteur incisif.Les roues positionnées de manière affleurante à l'extérieur dans des dimensions de 19 à 21 pouces, ainsi qu'un épaulement musclé prononcé, confèrent à l'EQE un caractère athlétique.Longue de, large de 1 961 millimètres et haute de 1 512 millimètres, l'EQE affiche un empattement de 3 120 millimètres.L'EQE n'a pas de porte/hayon arrière, mais uneet un. La capacité du coffre est deLe design intérieur et l'équipement sont basés sur l'EQS, comme l'Hyperscreen MBUX, les portes avant automatiques et la direction de l'essieu arrière disponibles en option.LeHyperscreen MBUX (option) s'étend presque d'un montant A à l'autre. Trois écrans sont placés sous une plaque de verre et fusionnent visuellement. L'écran OLED de 12,3 pouces destiné au passager lui offre sa propre zone d'affichage et de commande. Le passager avant peutregarder des contenus dynamiques pendant la conduite. Si la caméra détecte que le conducteur regarde l'écran du passager, celui-ci est automatiquement mis en veilleuse pour certains contenus.Un revêtement sur le verre de recouvrement simplifie le nettoyage de l'Hyperscreen MBUX. Le verre cintré est en silicate d'aluminium particulièrement résistant aux rayures.8 cœurs de CPU, 24 Go de RAM et 46,4 Go par seconde de bande passante de la mémoire RAM figurent parmi les spécifications techniques du MBUX.La Mercedes EQE est disponible en option avec laDeux versions sont disponibles avec un angle de braquage allant jusqu'à 4,5° et jusqu'à 10°.Le rayon de braquage est réduit de 12,5 à 10,7 mètres avec une direction de l'essieu arrière à 10°.Le couple transmis aux roues par l'eATS (chaîne de traction électrique) est contrôlé 10 000 fois par minute et modulé si nécessaire.Les versions à transmission intégrale 4MATIC peuvent réagir beaucoup plus rapidement qu'avec une transmission intégrale mécanique.Uneavec 10 blocs de cellules est installée dans l'EQE.La matière active optimisée de la chimie des cellules se compose de nickel, de cobalt et de manganèse dans un rapport de 8:1:1. Cette structure chimique permet de réduire la teneur en cobalt à moins de 10 %.Le logiciel de gestion de la batterie, développé en interne, permet des mises à jour over the Air (OTA). La gestion énergétique de l'EQE reste ainsi à jour tout au long de son cycle de vie.La batterie offre une capacité énergétique utile de 90,56 kWh.La gamme de modèles comprend deux variantes au moment du lancement: l'délivrant 215 kW ( consommation électrique selon la norme WLTP : 15,4-17,7 kWh/100 km ; émissions de CO2 : 0 g/km) ainsi que l'350 kW (consommation électrique selon la norme WLTP : 19.4-21.6 kWh/100 km ; émissions de CO2 : 0 g/km).D'autres versions suivront.L'délivre une puissance de 215 kW (292 ch) et un couple de 565 Nm. L'EQE 350 (2 355 kg) atteint une vitesse de pointe de 210 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 6.4 secondes. L'autonomie atteint 567-654 km selon la norme WLTP.L'délivre une puissance de 350 kW (476 ch). L'EQE 43 4MATIC (2 450 kg) atteint une vitesse de pointe de 210 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 4.2 secondes. L'autonomie atteint 462-533 km selon la norme WLTP.Pour la charge (rapide) en courant continu, un système de charge rapide en courant continu avec une puissance de charge allant jusqu'àest proposé à bord.En 15 minutes, la batterie de 90,56 kWh de la Mercedes EQE peut être rechargée avec jusqu'à 35,55 kWh sur une borne de charge rapide en courant continu de 500 A, ce qui correspond à une autonomie de 250 km.En 32 minutes, la batterie de 90,56 kWh de la Mercedes EQE peut être rechargée de 10% à 80%.La carte Mercedes me Charge permet de recharger le véhicule à plus de 200 000 bornes de recharge publiques en Europe. Grâce à la fonction Plug & Charge de Mercedes me Charge, l'EQE peut être rechargé de manière pratique aux bornes de recharge publiques Plug & Charge : le processus de charge démarre automatiquement dès que le câble de charge est branché. Aucune autre authentification par le client n'est nécessaire.Toutes les Mercedes EQE sont équipées d'une chaîne de traction électrique (eATS) sur l'essieu arrière.Les versions ultérieures avec 4MATIC seront également équipées d'une EATS sur l'essieu avant.Les moteurs électriques sont des machines synchrones à excitation permanente (PSM). Avec le PSM, le rotor du moteur à courant alternatif est équipé d'aimants permanents et n'a donc pas besoin d'être alimenté en électricité. Les avantages de cette architecture résident dans une densité de puissance élevée, un haut rendement et une grande constance de la tension. Le moteur à l'essieu arrière est particulièrement puissant grâce à son fonctionnement en six phases : Il possède deux enroulements à trois phases chacun.Le train de roulement de la Mercedes EQE, avec un essieu à quatre bras à l'avant et un essieu multibras à l'arrière, est étroitement lié, dans sa conception, à la Classe S.En option, la Mercedes EQE est disponible avec uneADS plus.Le système de propulsion de la Mercedes EQE se caractérise par des performances élevées et constantes et des accélérations multiples sans baisse de puissance. Cela comprend un concept thermique sophistiqué et plusieurs variantes de récupération de l'énergie. La batterie haute tension est rechargée par conversion du mouvement mécanique rotatif en électricité électrique lors des phases de poussée et au freinage. Le conducteur peut sélectionner manuellement la décélération sur trois niveaux (D plus, D, D moins), ainsi que la fonction croisière via les palettes de changement de vitesse situées derrière le volant.L'assistant Eco propose une récupération optimisée en fonction de la situation : la décélération est déclenchée de manière plus ou moins forte pour obtenir le style de conduite le plus efficient. La décélération est également appliquée en fonction des véhicules détectés qui précèdent jusqu'à leur immobilisation à un feu de circulation. Avec la conduite à une pédale, le conducteur n'a pas besoin d'actionner la pédale de frein.La navigation avec Electric Intelligence planifie l'itinéraire le plus rapide et le plus confortable, y compris les arrêts de recharge, en fonction de nombreux facteurs et réagit dynamiquement aux embouteillages ou à un changement de style de conduite.Le système d'infodivertissement MBUX (Mercedes-Benz User Experience) permet de visualiser si la capacité de la batterie disponible est suffisante pour revenir au point de départ sans recharge. Les bornes de recharge ajoutées manuellement le long de l'itinéraire sont privilégiées dans le calcul de l'itinéraire. Les bornes de recharge proposées peuvent être exclues. Les coûts de charge prévus par arrêt de charge sont calculés.Comme la Mercedes EQS, la Mercedes EQE offre la possibilité d'activer, après l' achat , des fonctions supplémentaires du véhicule par le biais de mises à jour OTA (Over the Air) dans plusieurs domaines fonctionnels (l'expérience sonore supplémentaire « Roaring Pulse », deux programmes de conduite spéciaux pour les jeunes conducteurs et les services de voiturier, les mini -jeux, le mode « highlight » ainsi que Digital Light avec fonction de projection et personnalisation Digital Light).En mode « highlight », le véhicule se présente et présente les points forts de son équipement, qui peuvent être activés via l'assistant vocal « Hey Mercedes ».La personnalisation Digital Light comprend l'animation lumineuse « Digital Rain », ainsi que d'autres animations d'accueil/de sortie telles que « Brand World ».Le Digital Light (option) possède dans chaque phare un module d'éclairage avec trois LED lumineuses dont la lumière est réfractée et redirigée par 1,3 million de micro-miroirs. La résolution par véhicule est supérieure à 2,6 millions de pixels.Le filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) filtre les poussières fines, les micro-particules, le pollen et d'autres substances de l'air extérieur entrant à un haut niveau de filtration. Le revêtement de charbon actif réduit le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote ainsi que les odeurs dans l'habitacle.La pré-climatisation permet de purifier l'air intérieur avant de monter à bord.Les valeurs de poussières fines à l'extérieur et à l'intérieur du véhicule s'affichent dans l' espace dédié à la climatisation. Si la qualité de l'air extérieur est faible, le système peut recommander de fermer les vitres latérales ou le toit ouvrant, ainsi que de passer automatiquement en mode de recirculation.La batterie est implantée dans une zone protégée contre les collisions dans le soubassement.La Mercedes EQE dispose d'une cellule passagers rigide, de zones de déformation spéciales et de systèmes de retenue modernes avec Pre-Safe.La Mercedes EQE embarque la dernière génération de systèmes d' aide à la conduite Mercedes.La berline EQE est produite à Brême pour le marché mondial et à Pékin pour le marché chinois par l'entreprise commune germano-chinoise BBAC.La berline électrique Mercedes EQE est commercialisée à partir de 79 300 euros (EQE 350 plus 215 kW 90,56 kWh Electric Art).EQE 350 plus 215 kW 90,56 kWh Electric Art: 79 300 €EQE 350 plus 215 kW 90,56 kWh AMG Line: 83 150 €EQE 43 4MATIC 350 kW 90,56 kWh Mercedes-AMG: 118 100 €EXTERIEURPack Electric Art Extérieur:- Calandre black panel avec étoile centrale Mercedes- Jupe avant dans le ton carrosserie avec inserts décoratifs dans les parties supérieure et inférieure chromés- Bas de caisse dans le ton noir brillant avec baguettes de seuil chromées- Jupe arrière dans le ton carrosserie avec partie inférieure en finition noire grenée et inserts décoratifs chromés- Baguettes de ligne de ceinture et de bas de glaces chromées- Jantes alliage 48,3 cm (19 pouces) à 5 doubles branches (R39), finition noir brillant/naturel brillantProtection contre les nuisance acoustiques environnantesAssistant de feux de routePeinture extérieur noirLave glace chauffantProjecteur LED haute performanceRétroviseurs extérieurs peints dans la couleur du véhicule avec base de miroir en noirBande lumineuse à LED en forme d'hélice 3DINTERIEURDossiers arrière rabattablesPorte bouteille flexiblePack Electric Art Intérieur intégrant:- Volant sport multifonction en cuir avec palettes de changement de rapport au volant- Sièges confort avec soutien lombaire à 4 réglages- Système multimédia MBUX- Console centrale en noir brillant- Inserts décoratifs aspect finement structuré noir- Eclairage d'ambiance- Climatisation automatique ThermaticPack d'éclairage intérieurEclairage d'ambiance"Pack Confort Keyless-Go :- Système d'accès et d'autorisation à la conduite mains-libres- Clé de véhicule électronique- Escamotage automatique des poignées au démarrage ou auverrouillage des portes- Fermeture confort du coffre"Autoradio numériqueDouble portes gobeletsSièges conducteurs et passager avant chauffantGilets de sécurité pour le conducteurCiel de pavillon en tissu noirTapis de sol en veloursRangement sous console centraleBaguettes de seuil éclairées avec monogramme « Mercedes-Benz »CHARGEMENTServices de charge étendus et services à distance PremiumCâble de charge pour boîtier mural et borne de recharge publique, 5m, plat, 22 kW / 32 ACâble de charge pour prise secteur, 5 m, lisseChargeur en courant alternatif (AC) 11 kWChargeur en courant continu (DC) 200 kWTECHNIQUENavigation MBUX prenium :- Navigation par disque dur, avec système de géolocalisation à 3 mots- Navigation haute résolution avec vue satellite- Information traffic en live- Calcul rapide d'itinéraires en ligne avec prise en compte des informations routières - Affichage : carte détaillée avec informations météo (température) et possibilités actuelles de stationnement avec nombre de places disponiblesModule de communication (LTE Advanced) pour l'utilisation des services MercedesPré-équipement pour service de partage de cléServices à distance PremiumGilet de sécurité fluorescentAide au stationnement activeChargeur à induction à l'avantPoignées de porte affleurantesPack Mémoire :- Mémorisation position et réglages des sièges avant, colonne de direction, rétroviseurs extérieurs et affichage tête haute- Fonction de positionnement Pre-Safe pour le siège passagerAssistant d'angle mortAssistant de franchissement de ligne actifPack d'affichage 2 écrans (12,3 pouces et 12,8 pouces)Pack rétroviseurs :- Rétroviseurs extérieurs rabattables et déployables électriquement- Abaissement automatique du miroir du rétroviseur passager avant en position « marche arrière » au passage de la marche arrière- Rétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur côté conducteur à commutation jour/nuit automatique- Eclairage de proximité dans les deux rétroviseurs avec projection du logo de la marque pour éclairer la zone d'accèsIntégration pour smartphone (Apple car play Android auto Volet de prise électriqueSystème Pre-SafeDynamic SelectTrain de roulement confortDésactivation automatique de l'airbag passager avantFonctionnalités élargies MBUXFreinage d'urgence assisté actifAirbag genouxPack stationnement avec caméra de reculTirefitAvertisseur de limitation de vitesseAirbags rideauxSystème de contrôle de pression des pneusAssistant de régulation de distance DISTRONIC actifEquipements supplémentaires à l'Electric Art :AMG Line Extérieur & Intérieur :- Jantes alliage AMG 48,3 cm 19 pouces a 5 branches- Volant sport multifonctions en cuir Nappa- Sièges sport avec soutien lombaire à 4 réglages- Sellerie Similicuir Artico / microfibre Dinamica noir- Inserts décoratifs en tilleul anthracite à pores ouvertsEXTERIEURJantes alliage AMG 50,8 cm (20 pouces) à 5 doubles branchesExtérieur Mercedes-AMGKit de carrosserie AMGDéflecteur AMGDigital LightAIRMATICCuir noirPack RétroviseursProtection contre les nuisances acoustiques environnantesCalandre Black Panel spécifique AMG montants verticaux chromésPeinture extérieure noirLave-glace chauffantPare-choc arrière AMG peint dans la couleur du véhicule, avec inserts façon diffuseur en noir brillant, garniture spécifique AMG avec 3 lamelles en chromeVitrage athermique foncéINTERIEURMercedes-AMG InteriorTouches au volant AMGVolant Performance AMG en cuir NappaPack RétroviseursSystème de sonorisation AdvancedInserts décoratifs en tilleul anthracite à pores ouvertsCeintures de sécurité de couleur rougePédalier sport AMGEcran des instruments entièrement numériqueEcran médiaEclairage d'ambianceConsole centrale noir brillantSièges sport avec soutien lombaire à 4 réglagesSimilicuir Artico/microfibre DinamicaAutoradio numériquePorte-gobeletsSièges conducteur et passager avant chauffantsPack d'éclairage intérieurGilet de sécurité pour le conducteurCiel de pavillon en tissu noirClimatisation automatique ThermaticTapis de sol AMGBaguettes de seuil éclairées AMG avec monogramme « AMG » et cache interchangeablePack d'affichage (12.3 pouces et 12.8 pouces)CHARGEMENTCâbles de charge Mode 2Câbles de charge Mode 3Système de charge à courant continu (charge avec du courant continu)Système de charge à courant alternatif (charge avec du courant alternatif)Services de charge étendus et services à distance Premium incluant 1 an de recharge rapide chez Ionity sans fraisTECHNIQUEFreinage d'urgence assisté actifDésactivation automatique de l'airbag passager avantSuspension with adaptive damping systemDynamic SelectFonctionnalités élargies MBUXPédale d'accélérateur haptique et programme d' éco-conduite Navigation par disque durAirbag genouxNavigation MBUX PremiumPré-équipement pour la remise de clé numériqueSystème Pre-SafeModule de communication (LTE Advanced) pour l'utilisation des services Mercedes me connectIndication de l'état des ceintures arrière sur l'affichage des instrumentsServices à distance PremiumAvertisseur de limitation de vitesseTirefitContrôle de la pression des pneusAirbags rideauxEclairage d'ambiance actifSystème de sonorisation Surround BurmesterClimatisation automatique ThermotronicPack Assistance à la conduite Multibeam LEDPack Stationnement avec caméras panoramiquesProtection véhicule Urban Guard PlusMBUX Réalité augmentée pour la navigationToit ouvrant panoramiqueAffichage tête hautePack USB Plus