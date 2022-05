Le ludospace Mercedes Benz Classe T offre beaucoup d’espace

Leallie espace et fonctionnalité avec style.L'appartenance de la Classe T à la famille Mercedes Benz se reconnaît.Des proportions équilibrées et des surfaces sensuelles avec des lignes réduites distinguent le design du ludospace de la marque à l'étoile.Des épaules sculptées et des passages de roue marqués mettent en valeur son caractère émotionnel.Une calandre chromée ainsi qu'un boîtier de rétroviseur, des poignées de porte et un pare-chocs avant peints dans la couleur du véhicule garantissent son caractère sophistiqué.À cela s'ajoutent des baguettes de seuil portant l'inscription Mercedes Benz ainsi que des jantes alliage de 17 pouces en option.Le ludospace Mercedes associe des dimensions extérieures compactes et un intérieur spacieux.La Classe T à 5 places mesure, 1 859 millimètres de large et 1 811 millimètres de haut .La Classe T offre suffisamment de place pour toute la famille, avec jusqu'à trois sièges enfants sur la banquette arrière.Le seuil de chargement abaissé de 561 millimètres facilite le chargement et le déchargement d'objets lourds.Les portes coulissantes à ouverture large sur les deux côtés du véhicule permettent un accès confortable à l'arrière.Les enfants peuvent monter et descendre rapidement dans les rues et les places de stationnement étroites.Le chargement et le déchargement peuvent être réalisés de manière flexible sur trois côtés, y compris le hayon.Lesoffrent une ouverture de 614 millimètres de large et 1 059 millimètres de haut.La banquette arrière est rabattable. Elle forme, avec le plancher de coffre, une surface de chargement quasiment plane. L'intérieur du véhicule peut ainsi être adapté de manière flexible aux besoins de la journée.La soute à bagages standard est dotée d'un hayon et d'une lunette arrière chauffante.Une porte arrière est également disponible à la place. Les deux parties de la porte peuvent être bloquées sur une position à 90 degrés et s'ouvrir sur le côté jusqu'à 180 degrés.La Classe T dispose d'un équipement de sécurité complet et d'une connectivité multiple.La Classe T constitue un accès au monde de la marque à l'étoile à tous ceux qui ont besoin de beaucoup de place et d'un niveau d'équipement supérieur.A l'intérieur, leincarne le caractère premium Mercedes.Le système d'infodivertissement MBUX (Mercedes Benz User Experience) bénéficie d'un logiciel avec fonction d'apprentissage, d'un écran haute résolution, de l'intégration smartphone d'Apple Car Play et d'Android Auto , d'un dispositif mains libres par connexion Bluetooth et d'une radio numérique (DAB et DAB plus).Le concept de commande sur un écran tactile de 7 pouces repose sur des touches Touch Control sur le volant ou, en combinaison avec le pack Navigation en option, l'assistant vocal « Hey Mercedes ». Celui-ci comprend le langage courant. Le conducteur n'a pas besoin de formules toutes faites.La Classe T est préparée pour l'utilisation de nombreuxLes services à distance tels que l'interrogation à distance de l'état du véhicule ou le verrouillage et déverrouillage à distance des portes en font partie. Ces services permettent de contrôler les principales données du véhicule à tout moment, chez soi ou en route.Grâce à la navigation avec Live Traffic Information et la communication Car-to-X, la Classe T circule avec des données en temps réel. Elle peut contourner les embouteillages et économiser du temps.Les destinations peuvent être entrées sous forme d'adresses de trois mots sur la base du système what3word(w3w). what3words est le mode d'indication de lieu le plus simple. Le monde est divisé en carrés de trois mètres sur trois avec une adresse à trois mots unique.Le modèle Mercedes allie des fonctions multiples et un grand espace à un niveau d'équipement supérieur.Plusieurs systèmes d' assistance à la conduite sont installés de série à bord en plus de l'avertisseur de perte de pression des pneus et du système d'appel d'urgence Mercedes Benz.Lesjouent un rôle dans le niveau de sécurité active. Ils améliorent la sécurité de nuit grâce à une diffusion large d'une lumière à la couleur similaire à celle du jour et en consommant moins d'énergie.Dans le cas des systèmes de retenue, la Classe T suit les standards de sécurité élevés de Mercedes Benz. Sept airbags intégrés protègent les passagers. L'airbag médian, en cas de collision latérale importante, se déploie entre les sièges du passager et du conducteur et peut ainsi réduire le risque de heurts.La sécurité des plus petits est également assurée avec des fixations pour siège enfant selon le standard iSize avec fixations Isofix et TopTether sur les sièges arrière extérieurs et le siège passager.Le siège passager est alors équipé d'une détection automatique de siège enfant pour permettre la désactivation de l'airbag passager pour des raisons de sécurité lorsque le conducteur est accompagné d'un petit copilote.Un matelas intégré dans l'assise détecte en fonction de la répartition du poids si un siège enfant est installé.Des sièges enfants spéciaux avec transpondeur ne sont donc pas nécessaires. Il est possible d'installer une élévation pour siège enfant sur la place centrale de la banquette arrière pour un quatrième enfant. Pour une protection encore plus grande des tous petits, les portes coulissantes et les lève-vitres électriques en option sont équipés à l'arrière d'une sécurité enfant.La Classe T est lancée avecdisponibles chacun dans deux niveaux de puissance (T 160 d Diesel de 95 ch et 260 Nm de couple, T 180 d Diesel de 116 ch et 270 Nm de couple, T 160 Essence de 102 ch et 200 Nm de couple et T 180 Essence de 131 ch et 240 Nm de couple).Les moteurs à quatre cylindres se distinguent par leur traction puissante à partir de faibles régimes et des valeurs de consommation optimisées.Pour une accélération plus rapide, par exemple pour un dépassement, la version à 116 ch (85 kW) du moteur diesel offre une fonction Overpower/Overtorque. Une puissance atteignant 89 kW et un couple de 295 Nm sont activés à court terme.Tous les moteurs sont combinés à une fonction Eco Start/Stop.En plus de la boîte mécanique à six rapports, une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports (DCT) est également disponible pour les modèles diesel et essence plus puissants.Développée avec le Renault Kangoo et le Nissan Townstar, la Classe T a été développée pour les familles et les clients actifs qui ont besoin de beaucoup de place aussi bien au quotidien que pour des virées pendant le week-end ou des activités sportives et qui accordent alors une grande importance au confort et à l'élégance.Le ludospace premium destiné aux familles et aux amateurs de loisirs actifs est disponible en version cinq places à partir de 29 100 euros en essence (180 Style boite manuelle) et 29 900,40 euros en diesel (160d Style boite manuelle).Les premières livraisons auront lieu en juillet 2022.Une variante à empattement long pouvant accueillir jusqu'à sept personnes sera lancée ultérieurement.L'équipement de série comprend entre autres le système d'infodivertissement MBUX avec écran tactile de 7 pouces et intégration smartphone (fonctions Navigation et « Mercedes Me » en option), un volant cuir multifonction avec touches Touch Control, une climatisation, le Keyless Start, des antes alliage 16 pouces, un climatiseur, les services Mercedes me, l'éclairage d'ambiance, des phares et des feux arrière à LEDs et la fonction Eco Start & Stop.De série également, le Pack Sécurité active comprend le freinage d'urgence assisté actif, l'assistant d'angle mort, l'assistant de franchissement de ligne actif et l'assistant de limitation de vitesse ou, en combinaison avec le pack Navigation, l'assistant de signalisation routière Deux lignes d'équipement au choix (« Style » et « Progressive ») offrent une qualité premium encore plus élevée.La ligneconfère à la Classe T un design sophistiqué et une touche de dynamisme. Les garnitures des sièges en cuir synthétique Artico noir/microfibre Microcut avec double surpiqûre, les garnitures de portes et de la console centrale en noir brillant ou, en option, en jaune limonite mat, sont autant de signes d'exclusivité. Les touches de chrome sur les bouches d'aération, les haut-parleurs et les poignées de porte apportent une touche supplémentaire. Parmi les autres caractéristiques, citons l'éclairage d'ambiance huit couleurs et les tablettes à l'arrière des sièges avant. Les caractéristiques extérieures comprennent des jantes alliage design de 16 pouces à 10 branches et des vitres teintées foncées pour l'arrière et le hayon.La Ligneest plus sophistiquée. Ainsi, la partie supérieure du tableau de bord est recouverte de Neotex avec surpiqûres contrastées. Les sièges en cuir synthétique Artico noir avec surpiqûres blanches et les éléments décoratifs (couleur argent mat) sur la console centrale et les contreportes accentuent le caractère haut de gamme du véhicule. Les portes coulissantes sont équipées de vitres électriques.L'extérieur se distingue par une baguette chromée sur le hayon, des jantes en alliage léger de 17 pouces à 5 doubles branches et le Pack Advantage comprenant le Pack Rétroviseurs, le Pack Stationnement et le Pack Navigation.La Classe T est équipée de série de l'aide au démarrage en côte, de l'aide à la stabilisation en cas de fort vent latéral, de l'Attention Assist, de l'aide au freinage actif avec fonction de circulation transversale, de l'aide active au maintien dans la voie, de la détection des angles morts et de l'assistant de limitation de vitesse.Pour plus de confort et de sécurité lors de l'entrée et de la sortie des places de stationnement, l'Active Parking Assist est proposé en option (série sur Progressive), couplé au Parktronic et à la caméra de recul (Pack Stationnement 1 116 euros).Le pack Assistance à la conduite disponible en option comprend de plus l'assistant de régulation de distance Distronic actif et l'assistant directionnel actif.À la demande, l'assistant de stationnement actif avec Parktronic et caméra de recul garantit plus de confort lors du stationnement et de la sortie de place de parking.En combinaison avec l'attelage optionnel, la Classe T dispose également de l'assistance à la stabilité de la remorque.La boite automatique 7 rapports est proposée en option à 2 520 euros.180 Style : 29 100,00 €180 Progressive : 31 700,40 €160 d Style : 29 900,40 €160 d Progressive : 32 500,80 €180 d Style : 31 200,00 €180 d Progressive : 33 800,40 €