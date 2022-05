Le Ford Ranger Raptor propose une expérience de conduite hors route optimale

Leest conçu pour s'adapter à tous les styles de terrains et de conduitesConçu pour les grands espaces et les terrains accidentés, lea été développé parLa déclinaison Raptor du Ranger allieetLe Ranger le plus avancé et le plus robuste jamais conçu par Ford relève la barre des performances sur route et en tout terrain.La grande nouveauté pour les amateurs de performances est l'introduction d'un moteur essence EcoBoost V6 bi-turbo de 3.0 litres. Spécialement conçu par Ford Performance, le bloc V6 produit jusqu'à 288 cv et 491 Nm de couple.Pour des performances optimisées, le moteur est programmé avec un profil de turbocompression individuel pour chacun des rapports de la transmission automatique à 10 vitesses.Le groupe motopropulseur du Ranger Raptor offre une accélération sans effort sur les graviers, la terre, la boue et le sable.Un système d'échappement actif à commande électronique amplifie la note du moteur dans quatre modes sélectionnables.Les conducteurs du Raptor V6 peuvent choisir leur son de moteur en sélectionnant unqui utilise l'un des paramètres suivants :• Quiet (Silencieux) : ce mode privilégie le silence aux performances pour maintenir le calme avec le voisinage tôt le matin• Normal : ce profil offre un son d'échappement plus prononcé tout en restant suffisamment modéré pour un usage quotidien dans la rue. Ce profil est appliqué par défaut aux modes de conduite Normal, Slippery (Glissant), Mud/Ruts (Boue) et Rock Crawl (Rocailleux)• Sport : ce mode offre une tonalité plus forte et plus agressive• Baja : c'est le profil d'échappement le plus agressif en volume et en note. En mode Baja, l'échappement se comporte comme un système direct complet. Il est destiné uniquement à une utilisation hors route.Les ingénieurs de Ford ont intégralement repensé la suspension. Les bras robustes et légers en aluminium, la suspension avant et arrière à long débattement et l'extrémité arrière Watt's Link ont été conçus pour offrir plus de contrôle à grande vitesse sur les terrains accidentés.Lespermettent un contrôle élevé sur route tout en absorbant les ondulations et les ornières plus grandes hors route. Des fonctionnalités comme le Jump Mode et le Loud Pedal Mode permettent à la suspension de s'adapter en temps réel pour maximiser les performances.Les amortisseurs de dérivation internes Fox Live Valve sont dotés d'une technologie de contrôle offrant une capacité d'amortissement sensible à la position. Les amortisseurs de 2,5 pouces de diamètre sont remplis d'une huile infusée de Teflon, réduisant ainsi la friction d'environ 50 % par rapport à ceux du Raptor de 2018. Le système Live Valve a été développé pour offrir un meilleur confort sur route et une meilleure qualité de conduite hors route. En plus d'ajuster les performances d'amortissement en fonction des différents modes de conduite, le système de suspension fonctionne également pour préparer le véhicule à différentes conditions.La capacité du Ranger Raptor à affronter les terrains accidentés est améliorée par une. La plaque de protection avant fait quasiment le double de la taille de l'unité standard du Ranger de nouvelle génération. Elle est fabriquée en acier à haute résistance de 2,3 mm d'épaisseur. Cette plaque, combinée à la protection inférieure du moteur et à la protection de la boîte de transfert, est conçue pour protéger les composants clés tels que : le radiateur, le système de direction, la traverse avant, le carter moteur et le différentiel avant lorsqu'ils rencontrent des obstacles hors route.Le Raptor bénéficie d'unJusqu'àsont sélectionnables, dont le mode Baja orienté tout-terrain, qui configure les systèmes électroniques du véhicule pour des performances ultimes lors de trajets hors route à grande vitesse. Chaque mode de conduite sélectionnable ajuste un certain nombre d'éléments du moteur et de la transmission à la sensibilité et à l'étalonnage de l'ABS, aux commandes de traction et de stabilité, à l'actionnement des soupapes d'échappement, ainsi qu'à la direction et à la réponse de l'accélérateur. Les jauges, les informations sur le véhicule et les thèmes de couleur sur le combiné d'instrumentation digital et l'écran tactile central changent avec le mode de conduite sélectionné.Les sept modes de conduite :Sur route• Normal : ce mode est conçu pour le confort et l'économie de carburant• Sport : ce mode est plus réactif pour une conduite sportive sur route• Slippery (Glissant) : ce mode est destiné à la conduite sur des surfaces glissantes ou inégalesHors route• Rock crawl (Rocailleux) : ce mode permet un contrôle optimal en conduite à très basse vitesse sur des terrains extrêmement rocheux et accidentés• Sand/Sable : ce mode optimise les changements de vitesse et la puissance délivrée pour progresser sur le sable et la neige en quantité• Mud/Ruts (Boue) : ce mode permet une adhérence maximale lors des sauts et le maintien de l'élan sur les surfaces meubles• Baja : ce mode engage tous les systèmes au maximum pour des performances optimales hors route à grande vitesse.Les capacités du Ranger Raptor sur route et en tout-terrain sont assorties d'un look audacieux et fort.Les passages de roue élargis ainsi que la signature lumineuse mettent en avant la largeur du véhicule tandis que le lettrage F-O-R-D sur la calandre et le solide pare-chocs séparé ajoutent à l'aspect visuel musclé.Les phares matricielles LED avec feux de jour à LED poussent les performances d'éclairage du Ranger Raptor à des niveaux élevés. Le Raptor dispose de feux directionnels prédictifs, de feux de route anti-éblouissement et d'un nivellement dynamique automatique pour offrir une meilleure visibilité aux conducteurs du Ranger Raptor et aux autres usagers de la route.À l'intérieur du véhicule, le Raptor met l'accent sur les performances tout terrain.La cabine comprend des sièges sport inspirés des avions de chasse F.22 Raptor pour améliorer le confort et offrir un maintien optimal dans les virages à grande vitesse.Les conducteurs du Raptor bénéficient d'un intérieur high-tech entièrement numérique de 12,4 pouces et d'un écran tactile central de 12,1 pouces doté du système de connectivité et de divertissement Ford Sync de nouvelle génération . Le système dispose de la compatibilité sans fil Apple Carplay et Android Auto.Les prix du pick-up aux performances ultimes de nouvelle génération Ranger Raptor débutent à partir de