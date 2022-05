La voiture de sport hautes performances BMW M4 CSL développe 550 ch

Une BMW M4 CSL plus puissante, plus rapide, plus légère et plus chère

M présente une édition spéciale de laLarevendique ungrâce à une conception légère, une puissance moteur accrue et une conception, un réglage et un équipement du châssis spécifiques au modèle.La BMW M4 CSL embarque undoté de la technologie M TwinPower Turbo.La pression de charge accrue et la gestion du moteur sur mesure contribuent à créer un profil de performance axé pour la piste.Plus puissante, plus rapide et plus légère, la M4 CSL de 1 625 kilogrammes développe 550 ch (405 kW).La voiture de sport hautes performances BMW M4 CSL accélère de, et de 0 à 200 km/h en 10,7 secondes.Le transfert de la puissance aux roues arrière s'effectue via uneLa BMW M4 CSL affiche le meilleur temps au tour jamais réalisé par une voiture BMW de série de sur le circuit Nordschleife du Nürburgring : 7 min. 15,677 sec. lors du test de comparaison sur 20,6 kilomètres et 7 min. 20, 207 sec. pour le tour complet de 20,8 kilomètres.Le système d'échappement, qui comprend une double sortie d'échappement à commande électrique et un silencieux arrière en titane sur mesure dont le poids a été réduit, crée une sonorité moteur distinctive.La BMW M4 CSL repose sur la BMW M4 Competition Coupé et est très proche de la BMW M4 GT3 de course.La désignation du modèle ("CSL" signifie "Competition, Sport, Lightweight") reflète l'importance accordée à la minimisation du poids.Le concept depermet de réduire de 100 kilogrammes le poids de la BMW M4 CSL par rapport à la BMW M4 Compétition Coupé avec des sièges baquets Racing exclusifs M Carbon, une banquette arrière supprimée, un capot et un volet de coffre en plastique renforcé de fibres de carbone (CFRP), des freins Carbone Céramiques M, des jantes spéciales en alliage léger, des ressorts et jambes de force, une insonorisation spécifique avec des matériaux ultralégers.La structure autoportante en fibre de carbone des sièges baquets Racing M Carbon et la supression délibérée des éléments de confort ((angle du dossier fixe, hauteur du siège réglable uniquement en atelier, appuie-têtes amovibles) permettent de réduire le poids de 24 kilogrammes par rapport aux sièges de série de la BMW M4 Compétition Coupé.Lade la carrosserie et la technologie de châssis garantissent la combinaison d'une agilité, d'un dynamisme et d'une précision de haut niveau sur les circuits les plus exigeants.Leavec réglage spécifique au modèle et axé sur la performance sur piste permet des dérives contrôlées lors des étapes 1 à 5. Les étapes 6 à 10 assurent une traction en tenant compte de l'état de la surface de la piste et de la température des pneus.La BMW M4 CSL s'inscrit dans la lignée des éditions spéciales comprenant également la BMW M3 CSL (2003) et la BMW M4 GTS (2016).La M4 CSL sera produite en série limitée à 1 000 exemplaires dans l'usine de BMW Group à Dingolfing.Le tarif de la M4 CSL s'élève à 178 000 euros.