La Bentley Continental GT S est axée sur les performances de conduite

Las'enrichit d'une version S axée sur les performances de conduite.La Bentley Continental GT S embarque unLe moteur dispose d'un échappement sport pour amplifier le battement V8 transversal.La Continental GT S exécute leLe moteur V8 4.0 litres confère au modèle à deux portes en version S un caractère réactif amplifié par le système de contrôle antiroulis actif électrique de 48 V Bentley Dynamic Ride.En généranten 0,3 seconde, les moteurs des barres antiroulis compensent activement les forces de virage pour minimiser le roulis de la carrosserie dans les virages serrés, tout en améliorant le confort de conduite à vitesse de croisière en déconnectant les roues gauche et droite les unes des autres.Le modèle S s'offre un look plus affûté. Les phares et les feux arrière sont teintés dans le noir, tandis que tous les styles d'éclairage extérieurs sont spécifiés en noir brillant. L'aile noir brillant s'appuie sur le look extérieur plus sombre.La gamme S est proposée avec des jantes de 22 pouces, avec cinq rayons en Y finis en noir brillant et également disponible dans une finition Pale Brodgar Satin.Une deuxième option de jantes pour le modèle S est une jante de 21 pouces à trois rayons qui combine des finitions usinées brillantes en noir brillant.Des étriers de frein peints en rouge sont montés derrière les roues pour créer un contraste sportif.Les finitions extérieures comprennent un badge S sur les ailes avant, une quadruple sortie d'échappement (en noir) et des extensions de seuil en noir.