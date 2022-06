La Bentley Flying Spur S améliore les performances dynamiques

Lase décline enet complète la toute nouvelle gamme de Bentley axée sur la conduite.La Flying Spur S améliore les performances dynamiques, la présence visuelle ainsi que l'intensité sonore de la berline quatre portes de Bentley.Deux motorisations sont proposées sur la Flying Spur S. Les modèles Flying Spur S privilégient le plaisir de la conduite, tout en proposant de choisir entre lesChacune permet de bénéficier d'une expérience de conduite sportive grâce à des approches techniques complémentaires.C'est la première fois que le badge « S » historique de Bentley est apposé sur un modèle hybride (V6 Hybrid).La versionde la Flying Spur S est équipée du moteur V8 4.0 litres de Bentley qui développe 550 ch et 770 Nm de couple. Il lui faut 4,0 secondes pour franchir le seuil de 0 à 100 km/h et atteindre une vitesse de pointe de 319 km/h, dans les limites de la vitesse autorisée.La Flying Spur S V8 est équipée du système Bentley Dynamic Ride, capable de générer jusqu'à 1300 Nm de couple anti-roulis en 0,3 seconde. Ce système préserve la stabilité du véhicule dans les virages serrés, tout en permettant aux passagers de profiter d'une conduite fluide et souple à une vitesse plus faible grâce au découplage des roues sur chaque essieu.La direction intégrale électronique est également incluse dans la dotation.Lors de manœuvres à basse vitesse, le système fait tourner les roues arrière de 4,2° dans la direction opposée des roues avant afin de réduire le rayon de braquage et de gagner en maniabilité.À des vitesses plus élevées, les roues arrière tournent dans la même direction que les roues avant afin de garantir la stabilité du véhicule lors des changements de voie et des dépassements.Le moteur V8 de la Flying Spur S profite d'un échappement sport redessinéLa Flying Spur S versioncomprend un moteur essence V6 de 2.9 litres associé à un moteur électrique, délivrant au total 544 ch et 750 Nm de couple. La Flying Spur S V6 hybride accélère de 0 à 100 km/h en 4,1 secondes. Sa batterie haute tension lui confère une autonomie de 41 km en mode purement électrique. La Flying Spur Hybrid S affiche des émissions de CO2 de 75 g par kilomètre (WLTP). Le bloc moteur de la Flying Spur Hybrid S (en mode Sport) est équipé d'un système d'amélioration acoustique qui reflète le caractère sportif du véhicule pour le conducteur tout en garantissant un faible niveau sonore dans l'habitacle arrière.Le noir brillant confère aux modèles Flying Spur S une allure extérieure sportive.L'absence de reflets métalliques brillants et polis encourage l'œil percevoir le véhicule comme plus bas et plus large.Des grilles de pare-chocs inférieures noir brillant, des phares et des feux arrière foncés, des quadruple embouts d'échappement noirs et la présence d'un badge S distinctif sur les ailes avant complètent cette impression sportive.La calandre est noir brillant avec ailettes verticales et un contour noir brillant.Seul le badge Bentley ailé et le lettrage sur le capot du coffre se distinguent par leur finition chromée brillante.Les étriers de frein rouges soulignent le caractère extraverti de modèle Flying Spur S.