Le SUV Maserati Grecale dose sportivité, élégance, habitabilité et confort

Le SUV Maserati Grecale revendique une expérience de conduite pure et musclée

Le SUV deinaugure un segment inédit pour la marque au Trident.L'allure est franchementsans sacrifier pour autant l'habitabilité arrière.Le Maserati Grecale est un SUV aux: la version GT atteint, pour 1670 mm de haut et 2 163 mm de large (rétroviseurs compris), avec une largeur de voie arrière de 1948 mm.L'empattement généreux du Grecale, 2901 mm, est à l'origine d'une, à laquelle s'ajoute le, qui offre un plan de charge régulier, un organisateur sous le seuil de chargement et une commande qui permet de rabattre les sièges arrière depuis le coffre.Le design du SUV Grecale reprend cinq principes incontournables de Maserati apparus sur la super-sportive MC20 (Visual Longevity, Unique by Design, Balance of the Opposites, Colors are Weapons, Innovative by Nature).Le Grecale a uneadaptée aux exigences d'un SUV.Le modèle se distingue par son. Saet sae soulignent son appartenance au clan Maserati.La grille est légèrement déplacée en avant sur la version Trofeo pour en affirmer encore plus la sportivité.De profil, la plastique très fluide aux formes sinueuses du modèle contraste avec les éléments techniques soulignés de carbone.À l'arrière, less'intègrent avec les codes typiques de Maserati et avec une ligne trapézoïdale.La morphologie trapézoïdale sportive est une caractéristique intrinsèque de la voiture , que viennent renforcer un habitacle de style coupé , une lunette arrière ramassée, des garde-boue imposants et un barycentre bas.Lesse dédoublent sur la version Trofeo grâce à un appendice spécialement conçu.L'intérieur mise sur un design épuré, contemporain et émotionnel.L'habitacle du SUV italien profite de l'utilisation intensive detels que le bois, la fibre de carbone et le cuir.L'esthétique épurée est mise en valeur par les matières et les finitions : les coutures de la planche de bord reprennent le point sellier double, tandis que la console centrale et les portes se caractérisent par des éléments aux matières nobles.L'intérieur compte pas moins de: le combiné de bord classique, une dalle centrale de 12,3 pouces, un écran de 8,8 pouces réservé aux commandes accessoires et une horloge digitale.Le système d'infodivertissement MIA (Maserati Intelligent Assistant) présente un écran de 12,3 pouces, d'une résolution de 15 millions de pixel en Ultra HD. Le cœur du système MIA est le système d'exploitation Android Auto qui se distingue par la rapidité de sa réponse. Le système MIA permet de connecter simultanément deux téléphones via Bluetooth. Les passagers peuvent se servir d'Apple Carplay et Android Auto pour utiliser les applis de leur téléphone en mode sans fil.Le Grecale est doté d'un système de reconnaissance vocale reposant sur un logiciel, une technologie de microphone et le traitement du langage naturel.L'joue le rôle d'interface entre le conducteur et la voiture. Ne se limitant pas à donner l'heure, l'horloge peut envoyer un signal de confirmation lorsqu'elle reçoit une commande vocale. C'est elle qui permet de comprendre si le contact avec la voiture est actif, si « elle écoute ce que nous lui disons ». Ce n'est pas un simple écran numérique dont nous pouvons changer l'aspect à notre gré. Elle peut se transformer en boussole ou mesurer la force g.La philosophie adoptée pour le Grecale tend à réduire au minimum les boutons de commande. Tout ou presque devient tactile.L'élimination des boutons de la console centrale laisse plus de place à un accoudoir généreux, à un vide-poches à ouverture papillon à double battant et à une zone de recharge pour téléphone portable.L'éclairage, situé derrière l'écran central, crée un effet « lounge » dans l'habitacle en diffusant une lumière tamisée.Les passagers assis dans les sièges arrière peuvent régler comme ils le veulent la climatisation trizone en utilisant l'écran tactile placé à l'arrière.À l'intérieur de la voiture, le design sonore compose une séquence d'accueil identitaire que ce soit pour le signal des ceintures de sécurité ou l'allumage du plafonnier, ou encore pour signaler l'activation des ADAS. Le timbre des différents marqueurs sonores contribue à la sensation de qualité. Maserati a peaufiné les feed-back acoustiques perçus par l'utilisateur pendant l'expérience de conduite.La voiture Maserati peut être équipée en option d'unLe SUV Maserati est disponible en version GT, animée par un 4 cylindres hybride léger en mesure de développer 300 ch ; en version Modena avec un moteur 4 cylindres de 330 ch et dans la très performante version Trofeo avec un V6 de 530 ch.Le Grecale GT est propulsé par un moteur hybride léger à quatre cylindres de 300 ch et 450 Nm de couple disponible entre 2000 et 4000 tr/min. Le Grecale GT de 1 870 kg affiche une vitesse de pointe de 240 km/h et une accélération de zéro à 100 km/h en 5,6 secondes.Le Grecaleest propulsé par un moteur hybride léger à quatre cylindres de 330 ch et 450 Nm de couple disponible entre 2000 et 5000 tr/min. Le Grecale Modena de 1 895 kg affiche une vitesse de pointe de 240 km/h et une accélération de zéro à 100 km/h en 5,3 secondes.Les versions hybrides légers du Grecale associent un moteur thermique à 4 cylindres à un système mild hybrid de 48 volts.Le système hybride léger de Maserati se compose de quatre parties : le BSG, une batterie de 48 volts, un eBooster et un convertisseur CC/CC. Le BSG (Belt Starter Generator) qui fait le travail d'un alternateur, récupère l'énergie lors du freinage ou de la décélération, et charge la batterie placée dans le coffre, qui à son tour alimente l'eBooster du moteur. Le moteur est équipé de deux turbocompresseurs, le turbo thermique étant associé à l'eBooster qui est actionné via le BSG ou la batterie. La présence d'un compresseur électrique sur la voiture a pour objectif de compenser le manque de performance du turbocompresseur classique à bas régime en améliorant la poussée.La combinaison du BSG et de l'eBooster fournit une suralimentation quand le moteur tourne à plein régime en mode sport, tandis qu'en mode normal, elle équilibre la consommation de carburant et les performances Le Grecaleembarque un moteur V6 essence 3.0L de 530 ch dérivé du moteur Nettuno de la MC20. Le six cylindres bi-turbo de 3 litres du Grecale s'appuie sur la technologie MTC, Maserati Twin Combustion, qui vient de la Formule 1 et utilise une préchambre. Le V6 essence 3.0L délivre 620 Nm de couple entre 3000 et 5500 tr/min.Par rapport au moteur Nettuno de la MC20, le six cylindres du Grecale a un carter humide et non pas sec. Le moteur est équipé d'une fonction de désactivation des cylindres. Dans des conditions de fonctionnement déterminées, il est possible de désactiver la rangée de droite en maintenant à l'arrêt le train de soupapes grâce à un système de poussoirs qui retombent sur eux-mêmes.Dans sa déclinaison Trofeo, le Grecale de 2 027 kg affiche une vitesse de pointe de 285 km/h et une accélération de zéro à 100 km/h en 3,8 secondes.De série sur le Grecale Trofeo V6, les suspensions pneumatiques sont proposées en option sur la version semi-hybride. La hauteur des ressorts pneumatiques dépend étroitement du mode de conduite utilisé. Les six niveaux de réglage des suspensions sont sélectionnables par l'utilisateur et associés aux modes de conduite. La course totale des suspensions pneumatiques est de 65 mm. En partant du mode normal, les suspensions vont du minima des moins 35 mm du mode Parking au maxima des plus 30 mm du mode Off Road. Lorsque la voiture est en mode Parking, enfin, la hauteur est ajustée pour permettre au conducteur et aux passagers de descendre facilement.Le Grecale revendique deset unLe(Vehicle Dynamic Control Module) permetLe VDCM, qui contrôle toutes les dynamiques du véhicule (verticales, longitudinales et latérales), est le centre névralgique de la plateforme E&E MASAH inaugurée avec le Grecale.C'est un véritable chef d'orchestre en mesure d'indiquer avec précision les objectifs et les temps aux principaux organes du véhicule, garantissant un accord parfait, réduisant les temps d'intervention et augmentant les performances, le plaisir de conduite et la sécurité du véhicule.La possibilité d'un contrôle complet (qui est désormais prédictif et non plus réactif) au niveau du véhicule garantit la possibilité de pouvoir définir complètement le comportement dynamique du Grecale, en créant une nette distinction entre les différents modes de conduite.Le VDCM repose sur un hardware modulaire.Le Grecale offre: Comfort, GT, Sport, Corsa (disponible uniquement sur Trofeo) et Off-Road.: ce mode de conduite, qui maximise l'agrément de conduite et le confort, est destiné au quotidien. La suralimentation du moteur et le rétrogradage forcé sont limités et améliorent le rendement maximum, tandis que le réglage de la boîte de vitesses est progressif. Les suspensions ont une rigidité réduite et la direction assistée électrique est réglée pour garantir un plaisir de conduite maximal sans effort.: la cartographie de pédale d'accélérateur permet une accélération structurée sans pénaliser le rendement. Le réglage de la boîte de vitesses est régulier et fluide. La suralimentation du moteur est normale. Le rétrogradage forcé et la sensibilité de la pédale sont modérés.: la sensibilité de la pédale et la boîte de vitesses sont réglées pour maximiser les performances. Les soupapes d'échappement actives sont toujours ouvertes. La suralimentation du moteur est maximale. La position de conduite est abaissée de 15 mm en « mode Aero » et le volant passe en mode Sport avec une plus forte rigidité et réactivité.: ce mode offre au conducteur l'expérience la plus extrême et la possibilité de goûter pleinement l'âme sportive du Grecale Trofeo. La pédale est extrêmement sensible et réactive. Les passages de rapport sont plus rapides que jamais. Le rétrogradage est puissant. Le contrôle de la traction est moins actif et le Launch Control est activé.: le rendement est légèrement réduit par rapport aux modes Comfort et GT pour améliorer les prestations en tout-terrain et la maîtrise du véhicule. Les passages de rapports sont progressifs. Le limiteur de régime moteur est actif et la garde au sol est réglée sur « haut » culminant à plus 20 mm.La gamme Grecale sera complétée dans un an d'une version électrique (Grecale Folgore). Le Grecale Folgore sera équipé d'une batterie de 105 kW/h et utilisera la technologie à 400 volts. Le SUV électrique de Maserati sera en mesure de délivrer 800 Nm de couple.Développé au Maserati Innovation Lab de Modène, le SUV Maserati est produit à l'usine de Cassino.Le Maserati Grecale sera commercialisé au second semestre 2022.L4 300 GT: 75 450 €L4 330 Moderna: 86 000 €V6 530 Trofeo: 115 400 €Liens vidéos Maserati Grecale Trofeo: https://youtu.be/VMjMldv9cRYMaserati Grecale Folgore: https://youtu.be/x2xrpJpLsIs