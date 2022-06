La Lightyear 0 électrique à toit solaire roule au quotidien à l'énergie solaire

fait avancer la mobilité propre avec le lancement de la premièreau monde : la Lightyear 0.La Lightyear 0 a démarré de zéro, d'une page vierge, en développant une toute nouvelle technologie.La voiture électrique Lightyear 0 est équipée de, ce qui permet au véhicule électrique de recharger la batterie haute tension tout en roulant ou en étant stationné à l'extérieur.Lessont intégrées dans un verre de sécurité solide.Grâce à cet apport d'énergie solaire, le véhicule peut atteindre jusqu'à 11 000 kilomètres par an.Les automobilistes qui conduisent une Lightyear 0 pour leurs déplacements quotidiens (estimés à 35 km) peuvent rouler pendant des mois, en période estivale, avant d'avoir à se brancher sur un chargeur public ou une prise domestique.Dans des climats plus frais, comme les Pays-Bas, cela représente une autonomie de deux mois sans charge, tandis que cette autonomie peut aller jusqu'à 7 mois en Espagne ou au Portugal.La voiture solaire Lightyear 0 revendique. L'autonomie varie en fonction des habitudes de conduite, du lieu et de la saison. L'autonomie de 1 000 km est basée sur un trajet de 50 km effectué en été à Amsterdam.La Lightyear 0 repense l'architecture des voitures électriques . Le véhicule est équipé de quatre moteurs intégrés aux roues. La chaîne cinématique électrique permet une consommation d'énergie de 10,5 kWh par 100 kilomètres (à une vitesse de 110 km/h). La structure à quatre roues indépendantes optimise la perte d'énergie au sein du circuit entre le moteur et la roue. Il s'agit à ce jour du véhicule électrique le plus efficient. Son coefficient de traînée, de moins de 0,19, en fait la voiture familiale la plus aérodynamique à ce jour.Outre l'aérodynamisme, la masse de la voiture a également un impact sur son efficience. La Lightyear 0 est une voiture électrique de 5 mètres de long, mais son poids total n'est que deSur La route, la Lightyear 0 peut rouler pendant 560 kilomètres d'affilée à une vitesse d'autoroute dans certains pays (110 km/h).Depuis sa création, Lightyear a cherché à développer une voiture capable d'éliminer les contraintes auxquelles la planète et les conducteurs font face.Chaque détail de sa conception a été désigné avec le minimalisme, la durabilité et le confort à l'esprit.L'intérieur est composé entièrement de matériaux vegan et d'origine naturelle, tels que des sièges en daim microfibre écologique et des détails en palmier rotin.Le tableau de bord épuré est doté d'un système d'infodivertissement à écran tactile de 10,1 pouces qui permet des mises à jour basées sur le cloud.Le véhicule solaire est homologué pour la conduite sur route.Après six ans de recherche et développement, de conception, d'ingénierie, de prototypage et d' essais , la voiture solaire Lightyear 0 devrait entrer en production cet automne.Les premières livraisons de la voiture solaire Lightyear 0 sont prévues à partir de novembre 2022.Un maximum de 946 Lightyear 0 seront produites.Le prix unitaire a été fixé à 250 000 euros avec l'objectif de financer le prochain modèle de Lightyear qui est conçu pour une production en grande série à un prix de départ de 30 000 euros (production prévue pour la fin 2024 / début 2025).Lightyear a pour mission de rendre la mobilité propre accessible à tous, partout dans le monde.Grâce à sa conception économe en énergie couplée à ses cellules solaires intégrées, Lightyear vise à éliminer les deux plus grandes préoccupations des voitures électriques actuelles : la recharge et l'autonomie. Les automobilistes peuvent parcourir jusqu'à onze mille kilomètres par an grâce à l'énergie du soleil, en fonction du climat."Aujourd'hui est le jour que nous attendions tous. Ce qui a débuté comme une simple conversation autour d'une table de cuisine entre nous, les cinq cofondateurs de Lightyear, est aujourd'hui une réalité. Nous avons toujours été portés par le rêve de construire la voiture la plus durable de la planète", déclare Lex Hoefsloot, cofondateur et PDG de Lightyear. "En 2016, nous n'avions qu'une idée ; trois ans plus tard, nous avions un prototype. Maintenant, après six ans de tests, d'itérations, de conception, de reconception et d'innombrables obstacles, Lightyear 0 est la preuve que l'impossible est réellement possible."AutonomieAutonomie : Plus de 1 000 km entre deux charges (L'autonomie de 1 000 km est basée sur un trajet de 50 km effectué en été à Amsterdam)Autonomie de la batterie : 625 km WLTP hors autonomie solaire maximale de 70 km par jour (En attente des tests de vérification final )Autonomie sur autoroute à une vitesse de 110 km/h : 560 kmChargement solaireRendement solaire jusqu'à 11 000 km/an (Le rendement solaire varie en fonction de l'emplacement. Estimation basée sur le sud de l'Espagne.)Possibilité de rouler jusqu'à 7 mois sans recharge sur secteur(Les temps de charge varient en fonction des habitudes de conduite, du lieu et de la saison. Estimation basée sur un trajet quotidien de 35 km dans le sud de l'Espagne au printemps et en été)Autonomie maximale en 1 heure de chargeChargement solaire - 1,05 kW - 10 km/hPrise de chargementAutonomie maximale atteinte en 1 heure de charge (La puissance de charge maximale peut varier tout au long du cycle de charge)Charge à domicile (prise domestique normale) : 32 km par heureCharge publique : 200 km par heureCharge rapide : 520 km par heureBatterieCapacité : 60 kWhPoids : 350 kgConsommation d'énergie : 10,5 kWh/100 km (Testé à une vitesse d'autoroute de 110 km/h) Émissions de CO2 liées à la conduite : 0 g/kmAccélération0 - 100 km/h : 10 secondesVitesse maximale : 160 km/hAérodynamismeValeur CD : <0.192Drivetrain / chaine cinématiqueTransmission intégrale : 4 moteurs à commande indépendanteCouple maximal : jusqu'à 1 720 NmPuissance de pointe : environ 130 kW (environ 170 ch)Dimensions (L x L x H)5083 x 1972 x 1445 mmPoids1 575 kgGarde au sol183 mmCoffres et espaces bagagesVolume du coffre : 640 L (sièges relevés)Console centrale : 12 LExtérieurRoue de 19 pouces5 portesDurabilité5m² de panneaux solaires à double courburePanneaux de carrosserie en fibre de carbone récupéréeIntérieur5 placesSièges avant Recaro chauffantsContrôle de la températureAccoudoir central à l'avantPortes-gobelets : 2 à l'avant et 2 à l'arrièrePrises USB-C : 2 à l'avant (60W & 45W) et 2 à l'arrière (60W & 45W)Points d'attache Isofix : 2 à l'arrièreDurabilitéIntérieur vegan avec des matériaux naturelsDaim microfibre écologiqueDétails en bois de palmier rotinMousse d'isolation thermiqueInfodivertissementÉcran de 10.1 pouces avec écran tactileMises à jour logicielles en temps réelSystème d'exploitation Android AutomotiveParamètres de charge flexiblesApplication Lightyear Connect (Android et iOS)Déverrouillage par téléphone intelligent et porte-clésSystème de navigation intégréRadio DAB et FMTransmission BluetoothSystèmes d' aide à la conduite Systèmes de caméras à vision latérale (5 pouces)Régulateur de vitesseLimiteur de vitesseIndication de la limite de vitesseTechnologie de surveillance des pneusCapteur de pluieCapteurs de stationnementCaméra de stationnement arrièreSystème de caméra de recul en continu (7 pouces)Freinage à récupération d'énergieFrein à main électroniqueSécurité & garantieGarantie de 8 ans et de 200 000 kms pare-chocs à pare-chocsSystème d'alarme