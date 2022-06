Le SUV urbain MG ZS à moteur thermique arrive dans une version accessible

Commercialisé jusqu'alors uniquement en version électrique en France, leHaojie Guo, Vice-Président de MG Motor France explique : « Cette décision correspond à une demande de notre clientèle, dont le profil d'utilisation ne correspond pas à la mobilité électrique et souhaite bénéficier du confort, des technologies et des 7 ans de garantie offerts par MG. Ce best-seller à l'international va nous permettre de répondre rapidement aux souhaits des Français, dans le plus dynamique des segments : celui des SUV citadins. Notre objectif final reste le même : proposer à tous les automobilistes Français le choix le plus judicieux du marché. »Le MG ZS thermique est proposé avecaffichant des performances proches:(141 Nm de couple à 4 500 tr/min) et 1.0L T-GDI 111 ch (160 Nm de couple de 1 800 à 4 700 tr/min).La gamme MG ZS à motorisation essence débute àen finitionavec un moteur essencecouplé à une boîte de vitesses manuelle avec un équipement complet comprenant des phares LED, la climatisation, les radars de stationnement arrière, des rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, un régulateur de vitesse, des jantes 17 pouces, un système d'infodivertissement tactile de 10,1 pouces avec Apple CarPlay/Android Auto…La finitionajoute entre autres (pour 2 000 euros de plus) la caméra 360°, les sièges avant chauffants et réglable électriquement côté conducteur, une sonorisation 6 HP 3D, le compteur numérique 7 plus, la surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal arrière, une sellerie similicuir…Une version Luxury équipée de la motorisationessence est disponible à 20 490 euros. Elle ajoute à la dotation de la finition Luxury 1.5L le toit ouvrant panoramique, l'accès et démarrage sans clé et une boite de vitesses à 6 rapports.Le MG ZS 1.5 VTI-Tech affiche une consommation de carburant (WLTP combiné) de 6,6 l/100 km et des rejets de CO2 de 149 g/km (WLTP).Le MG ZS 1.0 T-GDI affiche une consommation de carburant (WLTP combiné) de 6,6 l/100 km et des rejets de CO2 de 149 g/km (WLTP).Le MG ZS bénéficie d'une1.5 VTI-Tech 106 2WD Comfort : 16 990 €1.5 VTI-Tech 106 2WD Luxury : 18 990 €1.0 T-GDI 111 2WD Luxury : 20 490 €SécuritéAlarmeESP, EBD, ARP et EBAAide au démarrage en côteAirbags frontaux et latérauxCapteurs de stationnement arrièreRégulateur de vitesseExtérieur & StyleTeinte de carrosserie « Dover White »Jantes alliage 17 poucesKit anti-crevaisonEssuie-glace avant sans cadreRails de toitRétroviseurs extérieurs électriques et chauffantsFeuxFeux de jour à LEDPhares avant à LEDFeux arrière à LEDCapteur de luminositéFonction « Coming / Leaving Home »Intérieur & ConfortClimatisation manuelleLimiteur de vitesseVolant gainé de cuir avec commandes au volantSiège conducteur réglable dans 6 directionsSiège passager avant réglable dans 4 directionsSellerie en tissuBanquette arrière rabattable 40:604 vitres électriques dont vitre conducteur à impulsionPoches aumônières derrière les sièges avantInfodivertissementApple CarPlay/Android AutoEcran tactile 10,1 poucesRadio AM/FM/DAB plus4 haut-parleursPorts AUX/USBConnectivité BluetoothOrdinateur de bord(Equipements Comfort plus):SécuritéCaméra 360°Surveillance des angles morts (BSM)Avertissement de trafic à l'arrière du véhicule (RTA)Extérieur & StyleJantes alliage 17 poucesFeux antibrouillard avantToit ouvrant panoramique (uniquement sur moteur 1.0T)Accès et démarrage sans clé (uniquement sur moteur 1.0T)FeuxIntérieur & ConfortCapteur de pluieSiège conducteur réglable électriquementSellerie similicuir noir avec broderie sur les appuis-tête avantSièges avant chauffantsInfodivertissement6 haut-parleursEffet sonore 3DSystème de navigationCompteur numérique 7 pouces