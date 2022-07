Le SUV Mazda CX-60 PHEV est le modèle le plus puissant de l’histoire de la marque

Leentend être leA ce titre, c»est le modèle le plus important lancé par la marque Mazda depuis plus d'une décennie.Lese veut la synthèse de tout ce qui a fait l'ADN du constructeur japonais au cours des cent dernières années : un design extérieur et intérieur d'exception, une finition exemplaire héritée des maîtres-artisans japonais, des technologies centrées sur l'humain à la pointe de la technologie et des groupes propulseurs performants.Le Mazda CX-60 affiche une, une largeur de 1 890 mm et une hauteur de 1 680 mm pour un empattement de 2870 mm.Les lignes du Mazda CX-60 PHEV traduisent toute la subtilité du style Kodo, résidant dans l'association du concept japonais Ma, qui exprime la quiétude et l'élégante sobriété des espaces vides, à l'architecture robuste du SUV à moteur en position avant et transmission aux roues arrière.La proue aux lignes sculptées et le capot moteur allongé se conjuguent à la poupe tronquée.La calandre présente un rapport d»aspect qui met en valeur la hauteur de la grille. L»entourage ailé de la calandre intègre une fonction d'éclairage.Lesdu Mazda CX-60 se distinguent par unde leurs lampes et une signature lumineuse en forme de L.Les blocs-feux arrière adoptent également uneDe profil, le fait que l»habitacle soit positionné relativement en arrière sur la caisse a pour effet de conférer au véhicule une impression de dynamisme.Le Mazda CX-60 offre une palette de huit coloris extérieurs : Jet Black, Deep Crystal Blue, Sonic Silver, Platinum Quartz , Arctic White, Rhodium White, Machine Grey et Soul Red Crystal.Ancré dans la tradition japonaise, le design intérieur allie élégance et haute qualité tout en adoptant les préceptes du Kaichou, un concept disruptif qui associe différentes matières et textures telles que le bois d'érable, le cuir nappa, les textiles japonais de confection exclusive et les détails chromés.Les concepteurs du CX-60 se sont inspirés du Musubu, l'art japonais de nouer les textiles entre eux, pour réaliser les surpiqûres spécifiques de la planche de bord.Le traitement desreflète les principes esthétiques du concept japonais Hacho, tels que l'équilibre asymétrique ou l'irrégularité intentionnelle. Les différents motifs et fibres des tissus tissés réagissent de manière particulièrement sensible aux changements de lumière. Les designers de Mazda ont eu recours à une technique de surpiqûre japonaise baptisée « Kakenui ». Celle-ci permet de créer des coutures « suspendues » associées à des espaces entre les tissus de garnissage dans le but de laisser entrevoir le matériau situé en dessous.Le design intérieur marie différents matériaux et textures tels que le bois d'érable, le cuir nappa, des textiles japonais et des inserts chromés tandis que la planche de bord se pare de surpiqûres spécifiques.Lesgarantissent un meilleur maintien du corps et une plus grande rigidité de leurs fixations, permettant ainsi à leur occupant de conserver plus facilement leur équilibre en conduite.La vastese distingue par des lignes continues qui traversent les ouïes de ventilation latérales pour venir se fondre dans les garnitures de portes.L'imposantes'étire de l'avant à l'arrière de l'habitacle.Ledu conducteur permet d'identifier l'occupant du siège conducteur et de configurer automatiquement son environnement de conduite (positions du siège, du volant, des rétroviseurs et de l'affichage tête haute, y compris les réglages des systèmes audio et de climatisation) de manière à l'adapter à ses caractéristiques physiques et à ses préférences personnelles.L'se caractérise par un combiné des instruments avec écran Full TFT-LCD, un affichage tête haute directement projeté sur le pare-brise et un système d'infodivertissement avec affichage central de 12,3 pouces.Les sièges du Mazda CX-60 sont en position surélevée afin d'offrir à leurs occupants un champ de vision dégagé. Le fait que le conducteur puisse distinguer parfaitement le capot moteur depuis son siège lui permet de mieux percevoir les extrémités de son véhicule et donc de le positionner plus précisément sur la route. La forme du capot moteur a été étudiée pour permettre au conducteur d»identifier plus facilement le bord d'attaque du véhicule. Le CX-60 a été conçu pour faciliter le contrôle visuel en diagonal derrière le véhicule.La base élargie et incurvée des montants A facilite l»identification des enfants aux intersections.Le Mazda CX-60 intègre la dernière version ducompatible avec les fonctions Apple CarPlay et Android Auto sans fil.Le volume de chargement depeut être porté à 1 148 litres avec les sièges arrière rabattus à plat et à 1 726 litres avec le coffre chargé jusqu'au pavillon.Le Mazda CX-60bénéficie d'un groupe propulseur associant un moteur 2.5 litres Skyactiv-G, un bloc essence quatre cylindres à injection directe en position avant, un moteur électrique de 100 kW, une transmission automatique à huit rapports et une batterie à haute capacité de 355 V et de 17,8 kWh.Le moteur thermique développe une puissance maximum de 191 ch (141 kW) à 6000 tr/min pour un couple de 261 Nm tandis que le moteur électrique délivre une puissance de 175 ch (129 kW) pour un couple de 270 Nm à 400 tr/min.Le groupe propulseur PHEV délivre une puissance combinée de 327 ch (241 kW) pour un couple de 500 Nm.Le modèle de route le plus puissant de l'histoire de la marque japonaise est capable d'abattre le 0 à 100 km/h en 5,8 secondes. La vitesse maximale est de 200 km/h.Le SUV hybride rechargeable dede Mazda affiche une consommation WLTP en cycle mixte de 1,4 litre aux 100 km, une consommation électrique de 16 kWh aux 100 km et un niveau d' émissions de CO2 de 34 g/km (données provisoires en cours d»homologation).Le Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV revendique uneà une vitesse inférieure ou égale à 100 km/h.La charge de la batterie AC, via une connexion de type 2, de 0 à 100 % s'effectue en 2 heures et 20 minutes avec un chargeur de 11 kW et une puissance de charge maximale de 7,2 kW.La plateforme longitudinale modulaire de Mazda adopte un système de transmission intégrale qui fait appel à un embrayage multidisques à commande électronique. Le concept de transmission à quatre roues motrices spécialement destiné à la plateforme longitudinale du Mazda CX-60 consiste en une transmission intégrale permanente qui permet de concilier la neutralité en virage d'un véhicule à propulsion et la stabilité d'un 4x4 . Il assure une excellente force de traction gage d'une plus grande stabilité sur la neige ou autres surfaces glissantes, ainsi qu'une parfaite stabilité en ligne droite sur autoroute et une remarquable tenue de route sur routes sinueuses, s'avérant ainsi nettement plus performant que le précédent système de transmission intégrale i-Activ basé sur la force motrice des roues avant.Lainteragit avec le freinage régénératif pour optimiser la répartition de la récupération d'énergie sur les roues avant et arrière de manière à pouvoir récupérer davantage d»énergie à partir des quatre roues lors des phases de décélération.Dans les modes Sport, Off-road (tout-terrain) et Towing (remorquage) du système Mi-Drive, le contrôle intégré du groupe propulseur et des systèmes de freinage par le système de transmission intégrale permet d'optimiser la répartition de la force motrice sur les quatre roues afin de faire face à toutes sortes de situations de conduite.La(Mi-Drive) offre cinq modes de conduite au choix : Normal, Sport, Off-Road (tout-terrain), Towing (remorquage) et le mode électrique EV.Levise à garantir le meilleur équilibre possible entre rendement énergétique et performances de conduite tout en procurant un grand confort de conduite au quotidien.Lepermet de tirer parti des performances dynamiques du véhicule et d'optimiser la réactivité du groupe propulseur pour autoriser une conduite plus enlevée. Le système de transmission intégrale accroît sa force de blocage afin d'améliorer la stabilité du véhicule sur routes sinueuses.Leoptimise les caractéristiques de la transmission intégrale, de l'antipatinage (TCS) et des autres systèmes dynamiques du véhicule pour optimiser la motricité et garantir ainsi de meilleures performances sur terrain accidenté. Ce mode offre également une fonction « off-road traction assist » (aide à la motricité en tout-terrain) permettant au conducteur de dégager son véhicule lorsqu'il est enlisé.Leoptimise les caractéristiques de puissance du groupe propulseur 4x4 pour faire face au surcroît de poids induit par la traction d'une remorque ou l»installation d'un porte-vélos ou d'un coffre de toit. Ce mode permet également d»optimiser le système de transmission intégrale afin d'améliorer la stabilité en ligne droite en cas de traction d'une remorque.Lepermet au véhicule de rouler à la seule force de son moteur électrique pour traverser des zones interdites aux véhicules thermiques.Le Mazda CX-60 repose sur l'architecture évolutive multisolutions Skyactiv de Mazda qui a fait l'objet de nombreuses mesures d'optimisation destinées à garantir une excellente dynamique de conduite.Les évolutions ont notamment concerné la structure de caisse dont la rigidité permet au conducteur de ressentir les réactions de son véhicule sans le moindre décalage, mais également les sièges qui assurent aux occupants un meilleur maintien de leur équilibre pendant le trajet, et les suspensions qui stabilisent l'assise du véhicule en conduite. Sans oublier l'adoption d'un système de contrôle de l'assise du véhicule baptisé KPC (Kinematic Posture Control).Le fait d'avoir positionné sa batterie haute tension au cœur de la structure de caisse, entre les essieux avant et arrière, a permis de conférer un centre de gravité bas au Mazda CX-60 PHEV. Cette configuration, associée à une transmission intégrale permanente avec transfert du couple entre les essieux assuré par l'arbre de transmission, garantit au véhicule des caractéristiques de tenue de route élevées.Les systèmes desont conçus pour contrôler en douceur la structure de caisse du véhicule en virage et stabiliser l'assise du véhicule.Le système KPC (Kinematic Posture Control) contribue à stabiliser l'assise du véhicule en virage en freinant la roue arrière intérieure pour atténuer le roulis et attirer la caisse du véhicule vers le bas.Le Mazda CX-60 bénéficie de technologies d'isolation phonique et d'absorption des bruits destinées à supprimer toutes les nuisances sonores au sein de l'habitacle.Pour améliorer l'insonorisation (réduction du transfert des bruits), les concepteurs de Mazda ont limité le nombre de trous et d»écartements dans le plancher, et adopté une structure de revêtement à double paroi pour les panneaux et surfaces de la carrosserie afin de réduire les bruits d'écoulement d'air.L'absorption des bruits a été renforcée par l'optimisation de la couche d'amortissement entre les panneaux de carrosserie et les revêtements de surface afin de mieux maîtriser les bruits d'écoulement d'air et absorber davantage de bruits à basse fréquence comme les bruits de la route.Le Mazda CX-60 PHEV bénéficie de toute la gamme des technologies de sécurité et d'aide à la conduite i-Activsense de Mazda qui lui assurent une sécurité active de tout premier ordre et devraient lui valoir 5 étoiles aux crash-test Le Mazda CX-60 est équipé de plusieurs nouveaux: See-Through View (une caméra 360 degrés qui améliore la visibilité en conduite à faible vitesse) ; système de prévention des collisions aux intersections ; aide au freinage intelligent (arrière) avec détection des piétons ; système de maintien de trajectoire avancé ; régulateur de vitesse adaptatif (i-ACC) ; et système de surveillance des angles morts (BSM) avec alerte de sortie de véhicule.Tous les modèles héritent de nombreuses autres technologies d'aide à la conduite i-Activsense telles que le dispositif de maintien dans la file de Mazda et le système de surveillance des angles morts avec reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche arrière.Lede Mazda fait appel à quatre caméras qui couvrent toute la périphérie du véhicule, et permet d'afficher une vue aérienne du véhicule sur l'affichage central, ainsi qu'une vue avant, arrière, droite ou gauche du CX-60.Leaffiche sur l'écran une image virtuelle permettant au conducteur de voir à travers les angles avant et arrière du véhicule depuis son siège, et ainsi d'identifier plus facilement les objets dissimulés par la carrosserie du véhicule. Le conducteur peut continuer de percevoir parfaitement l»environnement de son véhicule lorsqu'il roule à faible allure en espaces restreints (dans des parkings et des ruelles étroites).L'(SCBS avancé) fait appel à une caméra de détection avant pour identifier les véhicules et piétons en amont et éviter les collisions ou en réduire la gravité lorsque le choc s»avère inévitable. Le système immobilise automatiquement le véhicule ou réduit sa vitesse lorsqu»il existe un risque de collision avec un véhicule ou un piéton détecté devant le Mazda CX-60.Lesignale au conducteur les véhicules en approche, notamment lors des changements de voie. Sa fonction de reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche arrière contrôle la périphérie du véhicule lors des manœuvres en marche arrière, et alerte le conducteur dès qu»elle détecte des véhicules en approche de part et d'autre du CX-60.Le(MRCC) avec fonction Stop and Go maintient automatiquement une vitesse de conduite appropriée et une distance de sécurité optimale, même en cas d'arrêt complet du véhicule qui précède. Il est couplé à une fonction supplémentaire baptisée i-ACC (i-Adaptive Cruise Control), permettant au conducteur de régler rapidement le régulateur de vitesse MRCC sur la vitesse limite autorisée en utilisant le système de reconnaissance des panneaux de signalisation.Le CX-60 se dote de nombreux autres équipements de sécurité active parmi lesquels un système de freinage antiblocage sur les quatre roues (4W-ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBD) et aide au freinage, le contrôle dynamique de la stabilité (DSC), l'antipatinage (TCS), le système de signalisation d'arrêt d»urgence (ESS), l»assistance au démarrage en côte (HLA), et l»allumage automatique des projecteurs qui s»active une trentaine de minutes avant le coucher du soleil, facilitant ainsi l»identification du CX-60 par les piétons et les autres véhicules.Le Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV bénéficie d'une série de mesures de protection contre la haute tension, d'un dispositif de protection physique au niveau de sa batterie, d'une fonction de coupure de l'alimentation en cas de collision.Le CX-60 PHEV offre uneQuatre finitions sont proposées au choix : Prime-line (finition d»entrée de gamme), Exclusive-line (finition de milieu de gamme) et Takumi et Homura (finitions haut de gamme).Le Mazda CX-60 débute à partir de(Prime-line).La version d'« entrée de gamme »du Mazda CX-60 est dotée d'un système de navigation par satellites, d'un régulateur de vitesse, d'un écran tactile central couleur TFT de 12 pouces, de la radio numérique DAB, de la connectivité Bluetooth, des fonctions Apple CarPlay sans fil et Android Auto. En matière de sécurité active, elle est pourvue d'un système de surveillance des angles morts (BSM), de dispositifs d»aide au stationnement et d'une aide au freinage intelligent en mode urbain (SCBS).La versionjoue la carte du confort avec un volant chauffant et des sièges chauffants à l»avant, mais aussi de la commodité avec son ouverture/fermeture intelligente des portes et des dispositifs d'aide au stationnement avant et arrière.La finitionapporte une touche de sportivité grâce à différents détails. Les sièges en cuir noir, l'éclairage d»accueil et l'éclairage des pieds à l'arrière contribuent à l'ambiance intérieure. Cette finition met également l»accent sur le look avec des détails peints en noir tels que les contours de vitres, les sorties d»échappement, les rétroviseurs et la calandre.La finition, à l'esthétique japonaise, se distingue par un intérieur en cuir Nappa blanc, des textures uniques et des touches de chrome. Le CX-60 repose sur des jantes 20 pouces « Black Diamond Cut » et arbore de nombreux inserts chromés.Le Mazda CX-60 sera commercialisé au mois de septembre 2022.Prime-line : 52 650 €Exclusive-line : 54 200 €Homura : 56 550 €Takumi : 58 050 €EXTÉRIEUR• Jantes alliage 18 pouces « Grey »• Phares avant LED avec fonction antibrouillard intégrée, lave-phares et feux de jour à LED• Feux arrière à LED• Rétroviseurs couleur carrosserie réglables électriquement, chauffants et rabattables automatiquement• Essuie-glaces automatiques avec buse de lave-glace intégrée• Boucliers avant et arrière couleur carrosserie avec protection à l»arrière en plastique noir• Grille de calandre type nid d»abeille couleur noire et contour chromé• Passages de roues et bas de caisse de couleur noire• Montants des portes noirs• Moulures des vitres latérales noires• Becquet arrière couleur carrosserie et noirCONFORT ET INTÉRIEUR• Climatisation automatique bi-zone• Volant réglable en hauteur et en profondeur• Volant et pommeau du levier de vitesses gainés de cuir• Commandes audio intégrées au volant• Palettes au volant• Siège conducteur et passager réglable manuellement (6 voies)• Banquette arrière rabattable 40/20/40 avec système Karakuri• Sellerie en tissu noir avec surpiqûres couleur bronze• Insert du tableau de bord en 'Silver'• Partie supérieure du tableau de bord noire• Partie inférieure du tableau de bord noire• Éclairage intérieur et de coff re à LED• Sélecteur de mode de conduite Mi Drive (Normal, Sport, Off -Road, Towing (Remorquage) & EV)• Frein à main électrique (EPB)• Ouverture/Fermeture sans cléCONNECTIVITÉ ET INFODIVERTISSEMENT• Radio DAB avec 8 haut-parleurs• Apple CarPlay (sans fil) et Android Auto (sans fil)• Bluetooth• Système de navigation• Services connectés MyMazda• Commande HMI et Mazda Connect avec écran couleur 12,3 pouces TFT avec reconnaissance vocale• Tableau d»instrumentation avec écran couleur 12,3 pouces TFT et ordinateur de bord intégré• Prises USB-C ( x2 à l»avant),12 V ( x1 à l»avant et x1 dans le coff re)SECURITÉ• Régulateur et limiteur de vitesse• Assistance au freinage en milieu urbain (SCBS) avec détection des piétons et freinage en intersection (TAP)• Aide au stationnement arrière• Assistance intelligente au freinage (SBS)• Système de maintien de trajectoire (LKA)• Système de surveillance des angles morts (BSM) avec surveillance à l»ouverture des portes• Reconnaissance active d»obstacles mobiles en marche arrière (RCTA)• Système d»alerte anti fatigue du conducteur (DAA)• Système de reconnaissance des panneaux de circulation (TSR)• Contrôle de descente (HDC)• Verrouillage automatique des portes• Système d»alarme• ABS avec répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) et assistance au freinage d»urgence (EBA)• Contrôle dynamique de stabilité (DSC) avec système antipatinage (TCS) et système Kinematic Posture Control (KPC)• Deux airbags frontaux, airbags latéraux à l»avant, airbags rideaux avant et arrière et airbag genou côté conducteur• Système de contrôle individuel de la pression des pneus (TPMS-i)• Aide au démarrage en côte (HLA) avec fonction auto-hold• Système d'appel d'urgence e-CallENVIRONNEMENT• Chargeur AC 7,2 kW (2 phases)• Câble type 2 Mode 2 (recharge sur prise domestique renforcée)• Câble type 2 Mode 3 (recharge sur wallbox)(Équipements Prime-Line plus) :EXTÉRIEUR• Jantes alliage 20 pouces « Silver »• Signature LED avant et arrière• Grille de calandre à lamelles Piano Black et contour chromé• Montants des portes Piano BlackCONFORT ET INTÉRIEUR• Essuie-glaces avant dégivrants• Ouverture/fermeture intelligente des portes• Ouïes de ventilation à l»arrière• Affichage tête haute projeté (ADD)• Volant chauffant• Siège conducteur réglable manuellement (8 voies)• Sièges avant chauffants• Revêtement de la console centrale et de l»accoudoir central en similicuir noir avec surpiqûres couleur bronze• Revêtement de l»accoudoir des panneaux de porte en similicuir noir avec surpiqûres couleur bronze• Inserts chromés (volant, bouton Start/Stop, poignée de boîte à gants)• Éclairage des pieds à l»avant• Boîte à gants éclairéeCONNECTIVITÉ ET INFODIVERTISSEMENT• 2 prises USB-C à l»arrièreSECURITÉ• Gestion automatique des feux de route (HBC)• Aide au stationnement avant• Caméra de reculENVIRONNEMENT(Équipements Exclusive-Line plus) :EXTÉRIEUR• Jantes alliage 20 pouces « Black »• Grille de calandre type nid d»abeille Piano Black et contour noir• Passages de roues et bas de caisse couleur carrosserie• Boucliers avant et arrière couleur carrosserie avec protection à l»arrière noir brillant• Rétroviseurs Piano Black réglables électriquement, chauffants et rabattables automatiquementCONFORT ET INTÉRIEUR• Sellerie cuir noir avec surpiqûres couleur bronze• Éclairage intérieur d»ambiance• Éclairage des pieds à l»arrièreCONNECTIVITÉ ET INFODIVERTISSEMENTSECURITÉENVIRONNEMENT(Équipements Exclusive-Line plus):EXTÉRIEUR• Jantes alliage 20 pouces « Black Diamond Cut »• Boucliers avant et arrière couleur carrosserie avec protection à l»arrière argentée• Passages de roues et bas de caisse couleur carrosserie• Moulures supérieures des vitres latérales chroméesCONFORT ET INTÉRIEUR• Sellerie cuir Nappa blanc• Revêtement de la console centrale et de l»accoudoir central en similicuir blanc• Revêtement de l»accoudoir des panneaux de porte en similicuir blanc• Insert du tableau de bord chromé• Partie inférieure du tableau de bord de couleur blancheCONNECTIVITÉ ET INFODIVERTISSEMENTSECURITÉENVIRONNEMENT