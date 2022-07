La Honda Civic hybride cinq portes se singularise par une ligne de toit plongeante

La Honda Civic hybride cinq portes allie performances et efficacité

La berline compacte Honda Civic de onzième génération affiche une silhouette sportive et épurée, obtenue grâce à l»abaissement de 25 mm de la ligne du capot par rapport à la génération précédente, tandis que les surfaces vitrées ont été agrandies afin de créer un intérieur plus ouvert et lumineux.



Un trait de dessin plus épuré et plus calme a été appliqué, avec des lignes de ceinture et des contours plus marqués.



La ligne inférieure accentue la posture assurée de la voiture et permet une visibilité accrue depuis les sièges arrière.



Par rapport à la génération précédente, le bas des piliers A été reculé pour s»aligner avec le centre des roues avant, ce qui confère au modèle des proportions plus équilibrées de profil ainsi qu»une posture plus affirmée.



Le point le plus haut du toit a été avancé, avec une pente douce vers le hayon.



La ligne de carrosserie élancée fait paraître les roues plus larges.



Combinée aux voies plus larges et aux bords plus étroits des passages de roue, elle confère à la voiture une allure sportive.



L»empattement plus long et la ligne de toit plongeante reproduisent la silhouette d'un coupé.



Cette approche esthétique n»éclipse la philosophie orientée sur la fonctionnalité de la Civic.



La ceinture de caisse abaissée et horizontale améliore la visibilité vers l»extérieur.



Les rétroviseurs sont fixés directement aux portières avant, ce qui permet de réduire les angles morts.



L»empattement allongé de 2 734 mm a permis aux concepteurs de créer un habitacle plus spacieux et plus confortable tout en améliorant les performances dynamiques et la stabilité en ligne droite.



Le hayon est en matériau composite. Cette technologie de fabrication permet de réduire son poids de 20 % par rapport au modèle précédent, et de faciliter son ouverture et sa fermeture. Le déplacement des charnières vers l»extérieur permet d»obtenir une ligne de toit plus nette et un style plus épuré de l»arrière.



À bord, la configuration horizontale du tableau de bord accentue la largeur de l»habitacle.



L»intérieur comporte des matériaux au touché de qualité, notamment une grille d»aération métallique en nid d»abeille sur toute la largeur du tableau de bord.



En finition Advance, l»écran du conducteur est doté d»un affichage LCD couleur HD de 10,2 pouces.



La Civic est dotée d»un ensemble d»info divertissement compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil.



L»écran tactile central de 9 pouces a été remonté pour limiter les mouvements des yeux de haut en bas.



Les versions Executive et Sport sont équipées de huit haut-parleurs, tandis que la version Advance bénéficie de douze haut-parleurs Bose offrant une expérience audio digne d»un concert.



La Civic de 4,55 mètres de long offre un volume de chargement sous tablette dépassant les 400 litres (du plancher aux vitres) et de 1 220 litres sièges arrière rabattus (jusqu'au toit).



Disponible uniquement avec une motorisation hybride e:HEV Honda en Europe, la Civic embarque un moteur 2.0 litres à injection directe et cycle Atkinson, deux moteurs électriques, une unité de commande et une unité de puissance intelligente.



Le système hybride Honda e:HEV installé sur la Civic bénéficie d»un modèle de batterie lithium-ion 72 cellules.



La berline hybride e:HEV Honda de 1 517 kg affiche une puissance maximale de 135 kW et un couple de 315 Nm.



Les deux moteurs électriques travaillent de concert pour fournir la principale force motrice de la Civic e:HEV.



Le moteur thermique de 105 kW et 186 Nm de couple est contrôlé par une unité de commande compacte située sous le capot avec le reste de la motorisation.



L'unité de puissance intelligente est logée sous les sièges arrière.



Le système fournit une sensation instantanée de couple et une accélération puissante tout en conservant une efficience élevée.



La motorisation revendique un passage harmonieux entre les modes électrique, hybride et thermique sans l»intervention du conducteur.



En ville, le véhicule roule en mode électrique zéro émission en roulant la majorité du temps, en exploitant les caractéristiques de la conduite électrique.



Lorsqu»une forte accélération est sollicitée par le conducteur, la voiture passe en mode hybride. C»est alors toujours le puissant moteur électrique de traction qui actionne seul les roues, tandis que le moteur à combustion interne génère la puissance électrique requise, sans être relié mécaniquement aux roues.



À des vitesses de croisière élevées, sur autoroute par exemple, le système passe en mode thermique. C»est alors le moteur thermique qui entraine directement les roues, celui-ci étant à son régime stabilisé optimal, tout en conservant, si nécessaire, l»assistance du moteur électrique.



Lorsque le conducteur sollicite d»avantage l»accélérateur, et ce jusqu»à la vitesse de pointe de la voiture, le système repasse au mode hybride pour libérer la puissance maximale du moteur électrique.



Dans tous les modes de conduite, l»énergie dissipée lors du freinage et de la décélération est récupérée pour améliorer l»efficacité d»ensemble, ce qui se traduit par une consommation de carburant faible dans une circulation alternant arrêts et redémarrages fréquents.



Grâce à la rigidité du vilebrequin et de l»arbre d'équilibrage secondaire, le moteur émet moins de vibrations sur la totalité de la plage de régimes du moteur par rapport aux générations précédentes du système e:HEV de Honda.



Quatre modes de conduite, Eco, Normal, Sport et un mode Individuel qui permet un contrôle distinct du moteur, de la transmission et de l»indicateur de puissance, peuvent être sélectionnés par le conducteur pour adapter la réponse du véhicule.



Le mode Sport affine la réponse de l»accélérateur et améliore les performances.



Le mode Normal applique une configuration qui équilibre performances et efficacité.



Le mode Eco ajuste la réponse de l»accélérateur pour améliorer la consommation de carburant.



Le mode Individual permet de personnaliser les caractéristiques de la Civic en fonction du style de conduite, notamment le poids de la direction et la réponse de l»accélérateur.



La transmission à engrenages fixes, au cœur du système e:HEV et conçue pour minimiser la friction mécanique, est contrôlée par une unité de puissance intelligente, qui optimise le véhicule selon les situations de conduite.



La Civic à technologie e:HEV hybride atteint une vitesse maximale de 180 km/h sur circuit fermé et peut abattre le 0 à 100 km en 7,8 secondes.



La technologie par injection directe permet d»injecter le carburant dans le moteur thermique à de multiples reprises pendant une phase de combustion simple (injection à étapes multiples) ce qui réduit les émissions sur un large éventail de régimes.



Optimisée pour une combustion plus rapide et plus efficace ainsi qu»un couple plus élevé, la structure du moteur permet également à la Civic de prendre en charge des taux de compression supérieurs, grâce à des performances de refroidissement accrues qui, alliées au cycle Atkinson, atteignent une efficacité thermique de 41 %.



La Civic affiche des émissions de CO2 à partir de 108 g/km (cycle mixte WLTP) et une consommation de carburant à partir de 4,7 litres aux 100 km (cycle mixte WLTP).



La Civic embarque une suite Honda Sensing exhaustive de systèmes de sécurité avancée et d»assistance à la conduite.



Une caméra avant panoramique à 100 degrés et la technologie de reconnaissance améliorée permettent à la Civic de mieux identifier les piétons, le marquage au sol, les limites et d»autres véhicules, notamment les motos et les cyclistes.



La puce de traitement d»image à haute vitesse améliore les performances de détection et le contrôle du système Honda Sensing qui peut détecter des objets plus tôt et plus précisément que les radars à ondes millimétriques.



La Civic est équipée de capteurs sonar : quatre à l»avant et quatre à l»arrière. Au moyen de la réflexion des ondes sonores, ces capteurs détectent les objets non métalliques tels que le verre et les murs avec une plus grande fiabilité et une meilleure précision que les radars à ondes millimétriques.



En complément d»un système de prévention des collisions par freinage amélioré, du système d»assistance au maintien dans la voie de circulation, de la technologie i-ACC, de la surveillance de l»angle mort et de l»alerte de véhicule en approche, le contrôle de freinage à faible vitesse et l»assistance à la conduite dans les embouteillages ont été ajoutés à la suite exhaustive de dispositifs de sécurité active de la Civic.



L»alerte anticollision frontale a été conçue pour détecter la présence de véhicules devant la voiture. L»alerte émet des avertissements sonores, visuels et tactiles pour prévenir le conducteur s»il s»en approche à une vitesse trop élevée. Si le conducteur ne réagit pas, le système de freinage pour la prévention des collisions est actionné. Il applique automatiquement une légère pression sur les freins pour réduire le risque ou la sévérité d»un impact frontal. Si ce système détecte une collision imminente, le freinage est plus énergique.



L»alerte de véhicule en approche bénéficie également de capteurs radar améliorés, qui permettent à la Civic d»avertir le conducteur plus tôt si un véhicule s»approche d»un côté ou de l'autre lors d»une marche arrière pour sortir d»une place de stationnement ou d»une allée.



Sur la route, le radar permet à la Civic de scanner chaque côté du véhicule depuis les portières avant jusqu»à l»arrière, faisant passer la détection des angles morts à 25 mètres. Si le système détecte qu»un véhicule occupant la voie adjacente, ou arrivant par l»arrière en diagonale, s»approche à grande vitesse, il affiche un avertissement visuel sur les rétroviseurs lorsqu»il se trouve à une distance de 25 mètres ou moins, améliorant ainsi la sécurité des conducteurs souhaitant changer de voie à des vitesses élevées.



L»assistance à la conduite dans les embouteillages réduit la charge de travail du conducteur dans une circulation dense à basse vitesse en contribuant à maintenir le véhicule dans sa voie. Lorsque la circulation se fluidifie à nouveau, vers 60 km/h, le système passe automatiquement au mode d»assistance au maintien dans la voie de circulation.



Une fois activé, le système d»assistance au maintien dans la voie de circulation détecte les courbes des virages pour optimiser les délais dans la gestion des tournants et réduire en conséquence la charge de travail du conducteur. Le système dispose également d»un correcteur qui améliore la trajectoire sur des routes inclinées, en présence de vents latéraux ou d»appels d»air près d»un camion.



Lorsque le système d»assistance au maintien dans la voie est désactivé, le système d»atténuation de sortie de voie surveille la position du véhicule et émet des alertes visuelles et tactiles s»il dévie dans une autre voie détectée sans que le clignotant ait été activé.



Le régulateur de vitesse adaptatif peut détecter des véhicules bien plus tôt et précisément qu»auparavant, ce qui permet une accélération et un freinage progressifs pour des réactions plus douces et plus naturelles. Lors des dépassements, le système fonctionne de concert avec le clignotant et la direction pour fournir une accélération puissante en fonction de la situation de conduite spécifique. Si un véhicule plus lent qui précédait la Civic quitte la voie, le système accélère doucement pour revenir à la vitesse configurée pour le régulateur de vitesse adaptatif. En complément, il réagit plus rapidement si la voiture emprunte une voie libre après avoir suivi un véhicule plus lent, ou lorsqu»un véhicule plus lent qui la précédait quitte la voie.



Le système de feux de route adaptatifs de la Civic réduit l»éblouissement et le risque d»éblouir d»autres conducteurs ou piétons au moyen de la caméra embarquée, qui détecte les véhicules en amont et active et désactive des LED individuellement et de manière automatique pour fournir une visibilité appropriée sans aveugler quiconque. Le système peut activer automatiquement les phares, pour que le conducteur puisse pleinement se concentrer sur la route.



De nouvelles composantes structurelles ont été incorporées pour répondre aux normes de sécurité Euro NCAP, parmi lesquelles des longerons de portières supplémentaires pour améliorer les performances en cas de collision latérale; des plaques de sécurité sur les traverses du pare-chocs avant qui absorbent l»énergie de l»impact pour réduire les dommages aux jambes et aux genoux et un total de 11 airbags incluant des airbags latéraux pour les sièges arrière, des airbags au niveau du genou pour les sièges avant pour réduire les blessures des occupants en cas d»impact frontal, et un airbag central avant pour le siège du conducteur pour éviter une collision entre le conducteur et le passager avant en cas d»impact latéral.



La Civic s'est vendue à plus de 27,5 millions d»exemplaires dans 170 pays depuis son lancement en 1972.



La Civic de onzième génération sera lancée en Europe à partir de l»automne 2022.



La Civic e:HEV hybride est disponible à partir de 32.400 euros en finition Executive.



Toutes les Civic sont dotées de la suite Honda Sensing, qui comprend une gamme complète de technologies de sécurité et d»aides à la conduite, notamment le système d»assistance au maintien dans la voie et la fonctionnalité d»assistance à la conduite dans les embouteillages.



La finition Executive est dotée de jantes en alliage de 17 pouces, de sièges en tissu, de radars de stationnement avant et arrière, d'une caméra de recul, d'un écran d»affichage multi-information de sept pouces ainsi que d»un système d»infodivertissement compatible Apple CarPlay/ Android Auto avec huit haut-parleurs et d'un système de navigation de série.



La finition Sport bénéficie de sièges en tissu et en cuir synthétique, de pédales sport, de feux antibrouillard LED, de rétroviseurs noir brillant qui ressortent sur les entourages de vitre noir mat, ainsi que de jantes en alliage de 18 pouces.



La finition Advance inclut un système audio Bose « Centerpoint » avec 12 haut-parleurs, un toit ouvrant panoramique, des feux de route adaptatifs (ADB) et un écran d»affichage multi-information actualisé de 10.2 pouces.



Les autres prestations comprennent notamment des jantes en alliage noires bicolores diamantées de 18 pouces, des sièges en cuir et un volant chauffant.



Les prix de la Honda Civic e:HEV:



e:HEV Executive: 32 400 €

e:HEV Sport : 33 700 €

e:HEV Advance: 37 100 €



Les équipements de série de la Honda Civic e:HEV:



Executive



SÉCURITÉ



Airbags central avant

Airbags conducteur et passager avant

Airbag genoux conducteur

Airbag passager SRS déconnectable

Airbags latéraux

Airbags latéraux avant

Airbags rideaux latéraux (avant et arrière)

Système de surveillance de l»angle mort avec alerte de véhicule en approche

Système de prévention des collisions par freinage

Système d»atténuation des collisions par contrôle de l»accélérateur

eCall (Europe)

Alerte anticollision frontale

Limiteur de vitesse réglable

Limiteur de vitesse intelligent

Points de fixation de siège enfant Isofix / Isize

Système d»assistance au maintien dans la voie de circulation

Système de freinage à faible vitesse

Suivi automatique à faible vitesse

Capot à soulèvement automatique

Système d»atténuation de sortie de voie

Assistance à la conduite dans les embouteillages

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation

Appui-têtes avant avec protection cervicale

Système d»immobilisation

Système de verrouillage central à distance avec 2 clés

Système alarme antivol

Déverrouillage des portes paramétrables

Système de déverrouillage et de démarrage sans clé

Capteur d»inclinaison

Cache bagage enroulable



FONCTIONNALITÉS ET TECHNOLOGIES



Système d'optimisation du contrôle routier (AHA)

Mode Éco

Direction assistée électrique adaptée au mouvement (MAEPS)

Direction assistée électrique

Rapport de vitesse variable

Affichage multi-information 7 pouces

Compteur de puissance

Palette de freinage régénératif/contrôle de la décélération



CONFORT ET PRATICITÉ



Emplacement de prise Avant, Coffre Avant

Climatisation automatique bizone

Régulateur de vitesse adaptatif

Siège avant Soutien lombaire électrique conducteur

Siège conducteur réglage en hauteur

Sièges avant chauffants

Capteurs de stationnement (avant : 4 arrière : 4)

Banquette arrière fractionnable 60/40

Caméra de recul



AMBIANCE INTÉRIEURE



Éclairage d»ambiance blanc

Éclairage de courtoisie

Eclairage de boite à gants

Liseuse avant et arrière

Illumination du tableau de bord blanc

Éclairage du coffre



AUDIO ET COMMUNICATION



Système de téléphonie mains libres Bluetooth

Honda Connect avec système de navigation (écran tactile 9 pouces, AM/FM/DAB, Apple Carplay sans fil et Android Auto, informations routières en temps réel)

Hautparleurs : 8

Tweeter avant

Commandes audio au volant

Prises USB avant 2 x (1 pour données et 1 de charge)

Prises USB arrière 2 x charge

Apple Carplay sans fil



EXTÉRIEUR



Couleur de rétroviseur : Carrosserie

Vitres arrières surteintées

Garniture des vitres : Chrome



PHARES ET FEUX



Phares automatiques

Système de temporisation de l'allumage/extinction des feux

Couleur de l»extension des phares : Noir

Phares LED

Système de feux de route actif



JANTES & PNEUMATIQUES



Dimensions des pneumatiques avant/arrière : 215/50 R17 93W

Jantes alliage

Dimension des roues et style : 17 pouces Noir bicolore & diamanté



Sport (en plus d»Executive)



SÉCURITÉ



FONCTIONNALITÉS ET TECHNOLOGIES



CONFORT ET PRATICITÉ



Climatisation Ventilation arrière

Rétroviseur intérieur automatique jour / nuit



AMBIANCE INTÉRIEURE



AUDIO ET COMMUNICATION



Chargement sans fil



EXTÉRIEUR



Couleur de rétroviseur : Noir brillant

Garniture des vitres : Noir mat



PHARES ET FEUX



Antibrouillards avant LED

Couleur de l»extension des phares : Noir



JANTES & PNEUMATIQUES



Dimensions des pneumatiques avant/arrière : 235/40 ZR18 91W

Dimension des roues et style : 18 pouces Noir brillant



Advance (en plus de Sport)



SÉCURITÉ



FONCTIONNALITÉS ET TECHNOLOGIES



Affichage multi-information 10,2 pouces



CONFORT ET PRATICITÉ



Siège avant réglage électrique conducteur (8 positions)

Siège avant réglage électrique passager (4 positions)

Siège avant Soutien lombaire électrique passager

Siège conducteur réglage en hauteur électriquement

Volant chauffant



AMBIANCE INTÉRIEURE



AUDIO ET COMMUNICATION



Hautparleurs : 12

Audio Premium Bose

Hautparleurs central

Caisson de graves



EXTÉRIEUR



Couleur de rétroviseur : Carrosserie

Toit ouvrant panoramique

Garniture des vitres : Chrome



PHARES ET FEUX



Feux de route adaptatifs

Couleur de l»extension des phares : Aluminium



JANTES & PNEUMATIQUES



Dimensions des pneumatiques avant/arrière : 235/40 ZR18 91W

Dimension des roues et style 18 pouces Noir bicolore et diamanté



Liens vidéos:



Honda Civic e:HEV hybride (Statique) https://youtu.be/FLiSqCLrqI0

Honda Civic e:HEV hybride (Intérieur) https://youtu.be/d7feup7doz8

Honda Civic e:HEV hybride (Conduite) https://youtu.be/jz-yYdPCgGE