Le coupé sport à propulsion Toyota GR86 est conçu pour le plaisir de conduire

Dans la lignée de son prédécesseur le GT86, le coupé Toyota GR86 à roues arrières motrices privilégie le plaisir de conduire.



Le coupé GR86 est une évolution du GT86, dont il conserve l»architecture classique moteur avant/roues arrière motrices.



Les dimensions du GR86 sont proches à celles du GT86 (longueur: 4 265 mm, largeur: 1 775 mm, hauteur: 1 310 mm et empattement: 2 575 mm), alors que la rigidité à la torsion a été augmentée d'environ 50% par rapport au GT 86 afin d»offrir une maniabilité et une précision de direction encore meilleures.



Le développement du châssis s'est concentré sur la réduction du poids et un abaissement du centre de gravité de la voiture pour améliorer sa maniabilité et sa réactivité. Une utilisation plus importante de l'aluminium et d'autres matériaux légers mais très résistants, ainsi qu'un renforcement de la structure de la voiture, permettent d'obtenir une plus grande rigidité de la caisse tout en réduisant le poids, et permettant l'ajout de renforts dans les zones clés.



À l'avant, des traverses diagonales ont été ajoutées aux articulations entre la suspension et le châssis de la voiture, améliorant la transmission des efforts des pneus avant et réduisant la flexion latérale. Des fixations à haute résistance ont été introduites pour relier les bras et les supports de suspension. Le capot reçoit un nouveau cadre diagonal interne à la place de la structure en nid d'abeille qui existait sur le GT86. Grâce à ces mesures, la rigidité latérale de la partie avant de la carrosserie a été augmentée de 60 %.



À l'arrière, une structure en anneau relie les parties supérieures et inférieures du châssis. Comme à l'avant, des fixations reliant les bras et les supports de suspension offrent une meilleure gestion des forces G générées en virage. Avec le panneau intérieur connecté à la plate-forme, une structure de châssis continue a été créée.



Globalement, la rigidité en torsion de la carrosserie a été augmentée de 50 %.



Le GR86 reprend l'architecture de suspension du GT86 : des jambes de force MacPherson indépendantes à l'avant et doubles triangles arrière, avec des réglages optimisés pour une réactivité, une maniabilité et une stabilité encore plus élevées. Un différentiel à glissement limité Torsen offre une adhérence rassurante dans les virages.



Le réglage des amortisseurs et les caractéristiques des ressorts hélicoïdaux ont été améliorés pour donner à la voiture une maniabilité stable et prévisible. À l'avant, un ressort de rebond et un support moteur en aluminium ont été ajoutés, le support du boitier de direction a été rendu plus rigide.



La suspension arrière a été renforcée avec une barre anti-roulis connectée directement au sous-châssis.



Le système de direction assistée électrique a un rapport de réduction de 13,5 :1. Le conducteur n'a besoin d'effectuer que 2,5 tours pour tourner le volant à trois branches de butée en butée. La direction reçoit un moteur d'assistance intégré monté sur la colonne, plus léger et moins encombrant.



Des freins à disque ventilés sont montés à l'avant et à l'arrière, avec des diamètres de 294 (avant) et 290 mm (arrière).



De nombreux systèmes d'assistance au freinage (ABS, Brake Assist, Traction Control, Vehicle Stability Control, Hill-start Assist) sont montés en série, ainsi qu'un signal de freinage d'urgence.



Le coupé sport Toyota GR86 revendique un dynamisme et une maniabilité remarquables grâce à un poids réduit et à un centre de gravité bas.



Plusieurs pièces aérodynamiques, telles que les prises d»air avant et les bas de caisse, permettent au GR86 d»offrir une stabilité et une maniabilité élevées.



Le GR86 est propulsé par un moteur 4 cylindres à plat « boxer » de 2.4 litres procurant des performances accrues par rapport à celles de son prédécesseur de 2.0 litres.



Le moteur quatre cylindres à plat « boxer » est capable de fonctionner à haut régime pour fournir une accélération douce et puissante à tous les régime.



Le moteur 2.4 L développe une puissance de 234 ch à 7 000 tr/min et un couple de 250 Nm à 3 700 tr/mn.



L»accélération du moteur 2.4 L est douce et puissante jusqu'à des régimes moteur élevés. Les performances sont haut perchées notamment lors de l'accélération en sortie de virage.



La vitesse maximale du GR86 sur circuit fermé est de 226 km/h avec la boîte manuelle (216 km/h avec la boîte automatique).



Le temps nécessaire pour accélérer de 0 à 100 km/h est de 6,3 secondes (6,9 secondes avec la version automatique).



La transmission manuelle bénéficie d'un synchro en carbone qui facilite le passage en quatrième vitesse. L'utilisation d'une huile à faible viscosité et de nouveaux roulements garantit la douceur des changements de vitesses. Pour exploiter pleinement le potentiel de performance de la voiture sportive Toyota, le conducteur peut passer en mode Track ou désactiver le système Vehicle Stability Control. Le levier de vitesses offre un faible débattement et un ajustement optimisé dans la main du conducteur.



La transmission automatique est dotée de commandes au volant permettant de contrôler manuellement les changements de vitesses. En mode Sport, la transmission sélectionne automatiquement le rapport optimal en fonction de l'utilisation par le conducteur des freins et de l'accélérateur, ainsi que du comportement dynamique du véhicule sportif. Pour assurer une exploitation en douceur de la puissance du moteur, des disques d'embrayage supplémentaires et un convertisseur de couple haute capacité ont été introduits.



Pour lutter contre le bruit et les vibrations, le GR86 est doté de supports de moteur en aluminium remplis de liquide et d'une structure de carter d'huile plus rigide avec une nouvelle forme de nervure croisée.



Dans le système d'échappement, un tuyau central de 5,6 litres génère un « grondement » à l'accélération, complété par un système Active Sound Control qui transmet le son du moteur dans l'habitacle.



Le GR86 est le troisième modèle de la gamme de voitures de sport GR, qui comprend les GR Supra et GR Yaris.



Les phares à LED ont une structure interne en forme de L comme ceux de la GR Supra, tandis que la calandre présente un motif en maille « G » exclusif à la marque GR.



Le pare-chocs avant bénéficie d»une finition texturée, à la fois fonctionnelle et sportive, qui contribue à réduire la traînée.



Plusieurs éléments aérodynamiques ont été introduits, notamment à l'avant avec des prises d'air et des conduits conçus avec l'expertise de Toyota en sport automobile. Ceux situés derrière les passages de roues servent à gérer le flux d'air et réduire les turbulences autour des pneus. Les rétroviseurs extérieurs en finition noire ont un design incurvé pour une efficacité aérodynamique optimale, tandis que des ailettes ajoutées aux passages de roue arrière et sur la partie inférieure du pare-chocs arrière aident à contrôler le flux aérodynamique autour de la carrosserie de la voiture, contribuant ainsi à sa stabilité.



Un becquet en « queue de canard » est ajouté au bord inférieur du hayon arrière.



Le GR86 est équipé de jantes 18 pouces chaussées de Michelin Pilot Sport 4.



Le GR86 devrait être le coupé quatre places le plus léger de la catégorie (poids à vide avec une boîte manuelle: 1 275 kg) grâce aux technologies permettant de réduire le poids, telles que l'utilisation de panneaux de toit et de carrosserie en aluminium.



Lancé en 2012, le Toyota GT86 a été vendu à plus de 200 000 unités dans le monde.



Le GR86 a été développé avec Subaru.



Le GR86 sera commercialisé en Europe pendant une période limitée de deux ans.



Le tarif du GR86 débute à 33 900 euros en 2.4 L boite manuelle.



Comptez 35 700 euros en 2.4 L boite automatique.



Les premières livraisons auront lieu en octobre 2022.



Les prix du Toyota GR86 :



2.4 L D-4S Boite Manuelle : 33 900 €

2.4 L D-4S Boite Automatique : 35 700 €



Les équipements de série du Toyota GR86 :



PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS



LIGNE ET AÉRODYNAMISME :



• Antenne de toit type requin

• Becquet arrière

• Calandre en nid d»abeilles noir laqué

• Coques de rétroviseurs extérieurs noires

• Double sortie d»échappement en acier inoxydable brossé

• Feux de jour à LED

• Jantes en alliage noir 18 pouces (10 branches)

• Signature lumineuse avant et arrière à LED



SÉCURITÉ ET CONDUITE :



• 3 modes de conduite : Normal/Sport/Track

• Alerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans la voie et assistant de trajectoire (sur boîte automatique)

• Active Sound Control (ASC)

• Avertisseur d»angles morts

• Avertisseur de circulation arrière (sur boîte automatique)

• Barre stabilisatrice avant

• Différentiel Torsen arrière à glissement limité

• Gestion adaptative et automatique des feux de route (sur boîte automatique)

• Limiteur de vitesse

• Régulateur de vitesse (sur boîte manuelle)

• Régulateur de vitesse adaptatif allant jusqu»à l»arrêt (sur boîte automatique)

• Shift light (indicateur lumineux de changement de vitesse)

• Système de sécurité précollision avec détection des piétons (sur boîte automatique)



CONFORT ET AGRÉMENT :



• 6 haut-parleurs

• Caméra de recul

• Climatisation automatique bizone

• Détecteur de pluie

• Écran couleur tactile 8 pouces multifonction

• Kit de réparation des pneus

• Lave-phares

• Ordinateur de bord avec écran couleur TFT multifonction 7 pouces

• Pédales en aluminium type sport

• Sellerie sport GR en cuir avec surpiqûres noires

• Sièges avant chauffants

• Système de connectivité smartphone compatible avec Apple CarPlay et Android Auto

• Système d»ouverture/fermeture et démarrage sans clé “Smart Entry & Start”

• Vitres électriques

• Volant GR en cuir



Liens vidéos:



Toyota GR86 (Statique) https://youtu.be/bhJPfGQauN0

Toyota GR86 (Conduite) https://youtu.be/Ui9ESuI4nAs

Toyota GR86 (Piste) https://youtu.be/kIOrL31amXg