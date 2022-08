Le Kia Niro Electrique affiche une autonomie de 460 km

Le crossover Kia Niro Electrique de deuxième génération affiche un extérieur restylé caractérisé par un large montant arrière, des lignes épurées et une face avant « Tiger Face » / (Tête de tigre) redessinée.



Le Niro Electrique, qui a été totalement repensé, adopte la philosophie de design de la marque coréenne baptisée « Opposites United » / (L'alliance des contraires), et incarne le pilier « Joy for Reason » / (La joie pour raison d»être) de cette approche stylistique. Il puise son inspiration dans la nature non seulement pour son design, mais également pour le choix de ses coloris, matériaux et finitions.



Le design extérieur du Niro Electrique s»inspire directement du concept car Habaniro de 2019, avec un look de crossover et une carrosserie bicolore aux lignes avant-gardistes.



Le profil audacieux du montant C aérodynamique s'étire en direction de la partie arrière. Sa conception a été étudiée pour faciliter la circulation de l'air à sa partie inférieure et garantir une meilleure aérodynamique.



La face avant « Tiger Face » / (Tête de tigre) redessinée s»étire du capot jusqu'à la partie inférieure des ailes avant.



L'imposant bouclier se distingue par son design à double niveau avec des carénages supérieur et inférieur qui se répondent visuellement pour conférer une unité de style à la face avant.



Le Kia Niro électrique reçoit un traitement spécifique au niveau de son bouclier et de sa grille inférieure.



La version électrique se différencie par une calandre fermée bicolore et des moulures latérales couleur gris acier.



La prise de recharge de la version électrique est positionnée au centre de la calandre pour une plus grande facilité d'accès à toutes les bornes de recharge.



Les feux de jour « Heartbeat » aux lignes anguleuses accentuent le look contemporain du Niro, tandis que le sabot de protection et la moulure inférieure du bouclier contribuent à mettre en avant son caractère robuste.



Le large montant arrière vient se fondre dans le bloc-feux arrière en forme de boomerang.



Les feux arrière à LED épousent le profil du panneau d'aile et viennent mordre sur le montant C.



Le positionnement des feux arrière à la verticale contribue à donner un caractère avant-gardiste et à rehausser l'aérodynamique du véhicule, tout en mettant en valeur son assise large et stable ainsi que ses épaulements puissants et ses vitrages tout en hauteur.



Le Niro EV se dote de jantes alliage de 17 pouces aérodynamiques.



Le design arrière du Niro Electrique associe des surfaces aux formes épurées à des parties plus dynamiques.



Le Niro EV offre un coefficient de trainée (Cx) de 0,29.



L'aérodynamique optimisée et les matériaux durables se conjuguent. Cette combinaison confère au véhicule un look marquant.



Le Niro EV est disponible avec neuf coloris extérieurs : Vert Aventurine, Blanc Céleste, Blanc Nacré, Noir Ebène, Bleu Minéral, Gris Cosmique, Orange Boréale, Rouge Magma et Gris Comète.



Affichant une longueur de 4 420 mm, une largeur de 1 825 mm et une hauteur maximale de 1 570 mm, le Niro EV repose sur la plateforme « K » de troisième génération de Kia. Son empattement de 2 720 mm et ses dimensions intérieures optimisées garantissent à ses occupants une habitabilité et une capacité de chargement de tout premier ordre.



En additionnant les 475 litres de son volume de coffre aux 20 litres supplémentaires de son coffre avant, le Niro 100% électrique offre une capacité de chargement totale de 495 litres.



Avec les sièges arrière repliés, le volume de chargement peut être porté à 1 392 litres.



Le conducteur est enveloppé par la planche de bord au design asymétrique, qui s'inscrit tout autour du poste de conduite de manière à faciliter l»accès à toutes les commandes indispensables.



Deux écrans d'affichage contigus de 10,25 pouces affichent les informations du véhicule et de navigation tandis qu'un affichage tactile multifonction permet de commander les systèmes de chauffage et d»infodivertissement.



Le Niro embarque un système de commande vocale intégrant la technologie de reconnaissance de la voix naturelle qui permet aux occupants de commander des fonctions clés du véhicule.



Un système de commande multiple permet également aux passagers de piloter plusieurs fonctions à l»aide d'une seule et même commande.



Le Niro se dote, selon les versions, d'un hayon électrique qui s'ouvre automatiquement dès qu'il détecte la clé du conducteur.



Le Kia Niro Electrique intègre des matériaux recyclés au sein de son habitacle.



Le ciel de pavillon est réalisé à partir de papier peint recyclé, les sièges font appel au polyuréthane biologique et au Tencel issu des feuilles d»eucalyptus, et une peinture sans BTX est utilisée sur les panneaux de porte afin de limiter au maximum l»impact sur l'environnement et de réduire les déchets.



La peinture sans BTX est une peinture à base aqueuse qui ne contient aucun isomère de benzène, toluène ni xylène



La planche de bord asymétrique enveloppe les occupants avant, et combine des lignes horizontales et diagonales qui s'opposent les unes aux autres.



La console centrale se veut facile à utiliser et intègre la molette de changement de rapport électronique. Celle-ci est située sur une large surface noir brillant au style moderne.



L'écran du système audio/vidéo et les ouïes de ventilation sont intégrés dans les espaces diagonaux de la planche de bord au design moderne, tandis que l'éclairage d'ambiance contribue à créer un intérieur convivial.



Les sièges affinés et contemporains garantissent un plus haut niveau de confort grâce à un mécanisme de réglage évolué.



L'arrière des appuis-tête intègre un cintre des plus pratiques, tandis que leurs dimensions affinées contribuent à conférer un plus grand sentiment d'espace.



L'actuel Niro est le troisième modèle le plus vendu de Kia.



Le Niro est disponible avec différents groupes propulseurs (hybride, hybride rechargeable ou électrique).



La version électrique du Niro développe une puissance de 150 kW (204 ch) entre 6 000 et 14 600 tr/min pour un couple instantané de 255 Nm. Le Niro EV est capable d'atteindre une vitesse de pointe de 167 km/h sur circuit et d'abattre le 0 à 100 km/h en 7,8 secondes. Le Kia Niro électrique permet une conduite souple et sans efforts en toutes circonstances.



La déclinaison électrique du Niro revendique une autonomie en mode tout électrique de 460 km (WLTP).



La batterie lithium-ion polymère de 64,8 kWh du Niro EV se recharge, avec un chargeur rapide CC, de 10 à 80% en 43 minutes sur un chargeur 300 kW ou en 45 minutes sur un chargeur 100 kW).



Par temps froid, lorsqu»une station de recharge est sélectionnée comme destination dans la navigation, le Kia Niro électrique fait appel à son système de pré-conditionnement de batterie géré par la navigation pour préchauffer sa batterie, permettant ainsi de réduire le temps de charge et de préserver le niveau de performance de la batterie.



Le Niro EV est équipé d»une prise de charge rapide CCS.



L'application Kia Connect permet de visualiser et contrôler l'état de charge du véhicule et planifier un itinéraire à l»aide de la navigation en ligne, synchroniser des agendas et accéder à des fonctions embarquées telles que la localisation des bornes de recharge à proximité ainsi que les prévisions météo et les alertes de trafic en temps réel.



La solution de recharge en itinérance Kia Charge donne l»accès à un réseau de recharge de plus de 36 000 stations en France et 323 000 en Europe.



La plateforme K de troisième génération de Kia adopte une structure à chemins de charge multiples garante de performances élevées en cas de collision frontale.



La plateforme K autorise une option de montage de la batterie sous le plancher central.



Le Niro Electrique est équipé à l»avant d'une suspension à éléments MacPherson, et à l»arrière d'une suspension à quatre bras.



Un palier de type pivotant a été adopté pour réduire les frottements dans le bras de suspension et permettre à l'amortisseur d'amorcer son mouvement en douceur.



Il en résulte également une réduction des frottements dans la direction, ce qui garantit, en combinaison avec le recalibrage du logiciel de direction, des sensations naturelles au braquage.



Des éléments d»isolation phonique et de rembourrage ont été insérés tout autour de la structure du véhicule pour lutter contre les bruits indésirables du moteur thermique et de la route.



Le Niro EV électrique bénéficie des systèmes d'aide à la conduite (ADAS) DriveWise de Kia destinés à éviter les dangers potentiels sur la route parmi lesquels l»aide au maintien dans la file (LKA), l'assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA), l'assistance active à la conduite sur autoroute (HDA), l'alerte de vigilance du conducteur (DAW), la gestion intelligente des feux de route (HBA), le régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de navigation (NSCC-C), le système anti-collision avec détection des angles morts (BCA), la caméra de recul (RVM) et le système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA).



Le système de freinage d'urgence autonome (FCA) émet un avertissement sonore et visuel (ou active des freins) s'il détecte un risque de collision avec d'autres usagers de la route ou des piétons.



Aux intersections, l'activation du clignotant a pour effet de déclencher la fonction Intersection. Le système alerte le conducteur en cas de risque de collision avec un autre véhicule circulant en sens inverse ou sur une voie adjacente. Si le système émet un avertissement mais que le conducteur ne réagit pas, il serre automatiquement les freins afin d'éviter le choc.



Le Niro électrique est équipé d'une fonction Croisement, destinée à assister le conducteur en pareille situation.



La caméra frontale du Niro Hybride et son système de navigation embarqué agissent de concert pour afficher la limitation de vitesse en temps réel.



Le système de reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA) affiche la vitesse autorisée en temps réel et prévient le conducteur par un signal visuel en cas de dépassement de la limitation de vitesse.



Le système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons (FCA) émet une alerte et arrête le véhicule afin d»éviter toute collision avec d»autres usagers de la route ou des piétons, tandis que les fonctions intersection et croisement garantissent une sécurité supplémentaire aux intersections et activent les freins si un véhicule arrive du côté gauche ou droit du Niro.



Le système d'aide au stationnement à distance (RSPA) permet au conducteur de quitter son véhicule avant de le stationner et de réaliser la manœuvre en appuyant sur un bouton de la télécommande. En espaces restreints, le véhicule est capable de se garer par lui-même en avançant et en reculant en ligne droite à l'aide de ses caméras à vision panoramique et de ses capteurs à ultrasons.



Lorsque le conducteur stationne lui-même son véhicule, le système de détection de trafic arrière avec fonction freinage voiture/piéton (PCA-R) et les capteurs de stationnement avant et arrière (PDW-F/R) contribuent à faciliter les manœuvres en espaces restreints.



Une fois le véhicule stationné, le système de sécurité de sortie du véhicule (SEA) émet un avertissement s'il détecte un véhicule venant de l»arrière alors que les passagers arrière s'apprêtent à sortir du véhicule, et activera la sécurité enfant électronique pour les empêcher d'ouvrir la porte arrière.



La technologie V2D de 3 kW sur le Niro EV permet d'utiliser l'énergie inutilisée de la batterie pour alimenter des appareils électriques externes grâce à la fonction bi-directionnelle du pack de batterie du Kia Niro électrique.



Le Kia Niro électrique offre une capacité de remorquage de 750 kg sans émettre localement le moindre rejet polluant.



Le Kia Niro électrique démarre à partir de 41 990 euros (150 kW 64,8 kWh Motion).



Les prix du Kia Niro EV :



150 kW 64,8 kWh Motion : 41 990 €

150 kW 64,8 kWh Active : 43 990 €

150 kW 64,8 kWh Premium : 45 590 €



Les équipements de série du Kia Niro EV :



Motion



SÉCURITÉ



Aide au maintien dans la file (LKA)

Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité

Gestion intelligente des feux de route (HBA)

Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)

Régulateur de vitesse adaptatif (SCC)

Système de freinage d»urgence autonome avec détection des voitures/piétons/cyclistes avec fonction croisement (FCA 1.5)



EXTÉRIEUR



Feux de jour avant à LED

Jantes en alliage 17 pouces aérodynamiques

Moulures de bas de portes et arches de roues contrastées noir



INTÉRIEUR



Sélecteur de vitesse rotatif électronique (SBW)

Sellerie tissu noir fusain



CONFORT



Accès et démarrage mains libres (Smart Key)

Banquette arrière rabattable 60/40

Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques

Climatisation automatique avec fonction "Driver only"

Combiné d»instrumentation 100% digital 10.25 pouces

Ecran tactile couleur 8 pouces avec compatibilité Android Auto et Apple CarPlay

Lève-vitres électriques, séquentiel côté conducteur

Radars de parking arrière

Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

Sièges conducteur et passager réglables en hauteur

Système mains libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale et streaming audio



Active (Motion plus)



SÉCURITÉ



Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA)

Projecteurs antibrouillard avant à LED



EXTÉRIEUR



Moulures de bas de portes et arches de roues contrastées noir laqué / Gris Comète (en combinaison avec montant arrière Gris Comète)

Protection de bouclier finition aluminium

Rails de toit finition noir laqué



INTÉRIEUR



Eclairage d»ambiance personnalisable

Inserts finition carbone brut sur le tableau de bord

Sellerie mixte tissu-cuir artificiel noir fusain



CONFORT



Capteur de pluie

Radars de parking avant

Ecran tactile couleur 10.25 pouces avec compatibilité Android Auto et Apple CarPlay, système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia Connect Live offerts pendant 7 ans

Lève-vitres électriques, séquentiels à l»avant

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Rétroviseur intérieur électrochrome

Sièges avant chauffants

Volant chauffant



Premium (Active plus)



SÉCURITÉ



Projecteurs avant « Full LED »



EXTÉRIEUR



Vitres et lunette arrière surteintées



INTÉRIEUR



Pédalier et seuils de portes en finition aluminium

Sellerie cuir artificiel



CONFORT



Sièges conducteur et passager avant à réglages électriques

Sièges conducteur et passager avant à réglages lombaires électriques

Hayon électrique à ouverture mains libres

Système de chargement du téléphone par induction



Liens vidéos:



Kia Niro Electrique (Extérieur): https://youtu.be/kwDURj6YnYs

Kia Niro Electrique (Intérieur): https://youtu.be/rpBC_RW3-nE

Kia Niro Electrique (Dynamique): https://youtu.be/-E59W1iSYv4

Kia Niro Electrique (Conduite urbaine): https://youtu.be/QNk3NapXsXY