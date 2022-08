Le SUV électrique Skoda Enyaq Coupé iV en approche

Le SUV électrique Skoda Enyaq se décline en version coupé.



Le Skoda Enyaq Coupé iV affiche des lignes athlétiques et sportives tout en offrant un intérieur aux dimensions généreuses et un coffre de 570 litres.



À partir du pilier B, la ligne de toit s'incline doucement vers l'arrière et se fond dans le hayon qui présente une ligne de fuite prononcée.



Les lignes athlétiques de l'Enyaq Coupé iV sont accentuées par un toit en verre panoramique teinté foncé.



Le toit panoramique en verre, un équipement standard du coupé, couvre l'ensemble du toit et se fond dans la lunette arrière.



Le toit en verre est plus fin que le toit complet, ce qui laisse beaucoup de place pour la tête des occupants de la voiture.



Le toit panoramique en verre laisse entrer davantage de lumière du jour dans l'habitacle, ce qui donne à la voiture une sensation plus aérée.



Son revêtement contribue à garantir un climat agréable à l'intérieur de l'habitacle à tout moment.



Tout comme l'Enyaq iV, la version coupé est disponible avec la Crystal Face, où les nervures verticales de la calandre Skoda sont éclairées par 131 LED, tandis qu'une bande lumineuse horizontale complète le look de la voiture.



Tout comme pour le SUV Enyaq iV, l'intérieur du SUV coupé utilise des matériaux naturels, traités de manière durable et recyclés.



Les équipements de série comprennent un écran central d'infodivertissement de 13 pouces et le Digital Cockpit de 5,3 pouces, qui peut être complété par un affichage tête haute à réalité augmentée.



Le SUV coupé électrique Skoda est disponible en quatre niveaux de performances.



La puissance commence à 180 ch (132 kW) et 310 Nm de couple avec l'Enyaq Coupé iV 60 à propulsion arrière, qui est équipé d'une batterie de 62 kWh (net : 58 kWh). La batterie Li-Ion haute tension DC de 62 kWh affiche une autonomie de 416 km et une capacité de puissance de recharge maximale sur prise CCS 120 kW. L'Enyaq Coupé iV 60 de 2 510 kg atteint une vitesse de pointe de 160 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 8,8 secondes.



L'Enyaq Coupé iV 80 est également à propulsion arrière et produit 204 ch (150 kW) et 310 Nm de couple grâce à une batterie de 82 kWh (net : 77 kWh). La batterie Li-Ion haute tension DC de 82 kWh affiche une autonomie de 544 km et une capacité de puissance de recharge maximale sur prise CCS 135 kW. L'Enyaq Coupé iV 80 de 2 542 kg atteint une vitesse de pointe de 160 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 8,7 secondes.



En plus de cette plus grande batterie, les modèles Enyaq Coupé iV 80x et Enyaq Coupé RS iV sont dotés d'un second moteur électrique sur l'essieu avant, ce qui en fait des véhicules à traction intégrale.



L'Enyaq Coupé iV 80x développe une puissance système de 265 ch (195 kW) et 425 Nm de couple. La batterie Li-Ion haute tension DC de 82 kWh affiche une autonomie de 520 km et une capacité de puissance de recharge maximale sur prise CCS 135 kW. L'Enyaq Coupé iV 80x de 2 750 kg atteint une vitesse de pointe de 160 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,0 secondes.



L'Enyaq Coupé RS iV délivre 300 ch (220 kW) et un couple maximal de 460 Nm. La batterie Li-Ion haute tension DC de 82 kWh affiche une autonomie de 504 km et une capacité de puissance de recharge maximale sur prise CCS 135 kW. L'Enyaq Coupé RS iV de 2 740 kg atteint une vitesse de pointe de 180 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 6,5 secondes.



Le pavillon fuyant de l'Enyaq Coupé iV conduit à un coefficient de traînée (Cx) de 0,234-0,263 qui contribue à l'efficacité aérodynamique de la voiture Skoda.



La faible traînée a un impact significatif sur l'autonomie maximale du véhicule.



Grâce à sa capacité de charge rapide, le SUV coupé Skoda est adapté aux déplacements sur de longues distances.



Équipé d'un crochet d'attelage, l'Enyaq Coupé iV peut tracter des remorques pesant jusqu'à 1 200 kg sur des pentes de 12%.



L'Enyaq Coupé iV est disponible à partir de 48 010 euros hors bonus écologique (Version 60).



L'Enyaq Coupé est richement doté, quelle que soit la version, il intègre de série un écran central de 13 pouces, un toit panoramique, une caméra de recul et la charge rapide jusqu»à 120 kW/h.



La version 80 permet une charge jusquȈ 135 kW/h.



Les versions Sportline ajoutent le travel assist 2.5, la prise 230V à l'arrière, la phonebox avec recharge du téléphone par induction, la direction assistée progressive, les palettes régénératives au volant et le châssis sport.



Les versions RS se distinguent par l»intégration en série de la Crystal Face, la calandre illuminée dotée de 131 LED, des jantes en alliage de 20 pouces Taurus et un design intérieur spécifique RS Lounge avec une sellerie cuir/suédine et tissu microfibre avec surpiqures « Lime ».



Les premières livraisons sont prévues début 2023.



Les prix du Skoda Enyaq Coupé iV :



Version 60: 48 010 €

Version 60 Sportline: 55 610 €

Version 80: 53 350 €

Version 80 Sportline: 60 610 €

Version 80X: 55 620 €

Version 80x Sportline: 62 880 €

Version RS: 62 210 €



Les équipements de série du Skoda Enyaq Coupé iV :



VERSION 60



CONFORT ET AGREMENT



Accoudoir central à l'avant et à l'arrière

Câble de recharge Mode 3 - Type 2 pour borne de recharge (32A)

Capacité de puissance de recharge maximale sur prise CCS : 120 kW DC

Capacité de puissance maximale du chargeur embarqué pour prise Type 2 : 11 kW AC

Climatisation à régulation automatique bi-zone Climatronic

Démarrage sans clé KESSY GO

Design Intérieur LOFT - inserts décoratifs aluminum brossé

Détecteur de pluie et allumage automatique des phares

Prise 12V dans le coffre

Rétroviseur intérieur électrochromatique automatique

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, dégivrants, rabattables électriquement, électrochromatique côté conducteur

Tapis de sol avant et arrière

Volant 2 branches en cuir chauffant, multifonctions réglable en hauteur et profondeur



LIGNE & DESIGN



Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

Entourage des vitres chromé

Entourage de calandre chromé

Jantes en alliage 19 pouces Proteus

Lettrage Skoda chromé sur la malle arrière



SECURITE & CONDUITE



7 airbags

Caméra de recul avec buse lavante

Contrôle de la pression des pneus

Frein à main électrique

Front Assist : freinage automatique d'urgence

Générateur de son e-noise

Kit anti-crevaison

Lane Assist - assistant de maintien dans la voie

Radars de stationnement avant et arrière

Régulateur et limiteur de vitesse

Sécurité enfant aux portes arrière (manuelle)

Signal acoustique et visuel d'oubli de ceinture de sécurité

Système de récupération d'énergie au freinage



MULTIMEDIA



2 prises USB-C à l'avant

8 hauts-parleurs

Contrôle par le geste et par la voix de l'infodivertissement

Digital Cockpit : tableau de bord numérique personnalisable avec écran couleur 5,3 pouces

Ecran multimédia 13 pouces

Système de navigation et Infotainment Online 3 ans Skoda Connect

Smartlink sans fil (Mirrorlink, Carplay et Android Auto) et bluetooth



VERSION 80



CONFORT ET AGREMENT



Capacité de puissance de recharge maximale sur prise CCS : 135 kW DC

Préparation attelage



SPORTLINE



CONFORT ET AGREMENT



Châssis sport

Climatisation à régulation automatique tri-zone Climatronic

Direction assistée progressive

Driving Mode Select : sélection du mode de conduite

Bac de rangement amovible sur le plancher du siège du milieu arrière

Feux arrière full LED avec clignotants à défilement et fonctions animations des feux

Hayon de coffre électrique et Virtual Pedal : ouverture mains libres

Kessy Full : système d'accès (4 portes), de démarrage et arrêt du moteur sans clé

Phares avant Full Crystal LED avec technologie Matrix LED

Phonebox avec recharge du téléphone par induction

Préparation attelage

Prise 230V à l'arrière

Sièges avant chauffants

Stores pare soleil manuels pour les vitres latérales arrière

Volant sport 3 branches en cuir chauffant multifonctions avec détection des mains



SECURITE & CONDUITE



Détecteur de fatigue

Emergency Assist : fonction semi-automatique pour urgence médicale

Palettes au volant pour sélection du freinage régénératif

Side Assist - détecteur d'angles mort jusqu'à 70 mètres

Travel Assist 2.5 incluant : assistant de changement de voie, assistant dȎvitement en milieu urbain, aide au maintien au centre de la voie et assistant de conduite en embouteillage



MULTIMEDIA



2 ports USB Type C à l'arrière



LIGNE & DESIGN



Badge "Sportline" sur le volant et sur les ailes avant

Design intérieur Sportline - sellerie cuir et suédine avec inserts décoratifs effet carbone

Bas de caisse peints couleur carrosserie

Jantes en alliage 20 pouces Vega

Pack black : contour de calandre, entourage des vitres, lettrage Skoda sur le coffre

Pédalier aluminium

Vitres et lunette arrière surteintées



RS



CONFORT ET AGREMENT



Châssis sport

Climatisation à régulation automatique tri-zone Climatronic

Direction assistée progressive

Driving Mode Select : sélection du mode de conduite

Feux arrière full LED avec clignotants à défilement et fonctions animations des feux

Hayon de coffre électrique et Virtual Pedal : ouverture mains libres

Insonorisation renforcée

Kessy Full : système d'accès (4 portes), de démarrage et arrêt du moteur sans clé

Phares avant Full Crystal LED avec technologie Matrix LED

Phonebox avec recharge du téléphone par induction

Sièges avant chauffants

Siège conducteur réglable électriquement avec fonction mémoire et soutien lombaire électrique

Volant sport 3 branches en cuir chauffant multifonctions avec détection des mains



SECURITE & CONDUITE



Détecteur de fatigue

Palettes au volant pour sélection du freinage régénératif



LIGNE & DESIGN



Badge "VRS" sur le volant et sur les ailes avant

Bouclier avant spécifique à la version RS

Crystal Face : calandre illuminée

Design intérieur RS lounge : sellerie cuir/suédine et tissu microfibre avec surpiqures « Lime »

Jantes en alliage 20 pouces Taurus

Pack black : contour de calandre, entourage des vitres, lettrage Skoda sur le coffre

Pédalier aluminium

Vitres et lunette arrière surteintées