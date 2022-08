Kia EV6 GT : un crossover Grand Tourisme électrique hautes performances

Le design extérieur du Kia EV6 GT se distingue par une série d'éléments de finition typés sport et d'améliorations stylistiques qui font écho au caractère hautes performances du véhicule.



Spécifique à la version GT, le bouclier avant souligne la largeur du véhicule.



Les flancs aérodynamiques du Kia EV6 GT se distinguent par plusieurs lignes maîtresses marquées qui renforcent le caractère puissant du véhicule, tandis que la ligne de toit fuyante et les montants C inclinés confèrent au véhicule une silhouette de crossover profilée.



Le statut de véhicule hautes performances du Kia EV6 GT est mis en avant par ses jantes alliage de 21 pouces, tandis que ses étriers de frein de couleur Vert Néon témoignent de la puissance de freinage.



À l'arrière, le becquet aérodynamique, les feux à LED ainsi que le bouclier et le diffuseur exclusifs caractérisent la version GT.



Le Kia EV6 GT électrique est le véhicule de série le plus puissant jamais construit par Kia. Le crossover Grand Tourisme électrique abat le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et atteint une vitesse de pointe de 260 km/h sur circuit.



Le moteur électrique de 218 ch (160 kW) monté à l»avant fonctionne de concert avec celui de 367 ch (270 kW) monté à l»arrière.



Le groupe propulseur électrique à deux moteurs délivre une puissance cumulée de 585 ch (430 kW) pour un couple de 740 Nm.



La puissance est transmise aux quatre roues. Le Kia EV6 GT offre des performances élevées et un comportement dynamique, donnant l»impression d'être connecté à la route.



Le différentiel électronique à glissement limité (e-LSD) améliore la motricité et la stabilité en virage en transférant automatiquement le couple sur les roues offrant le plus d»adhérence.



Fort de ses performances de freinage améliorées, de sa direction optimisée et de ses suspensions de type McPherson calibrées sur mesure, le Kia EV6 GT procure une plus grande maîtrise au volant.



Le sélecteur de mode de conduite permet au conducteur de personnaliser et d»optimiser son expérience de conduite pour conserver un niveau de contrôle optimal en toutes circonstances.



Le mode de conduite GT améliore la réactivité du crossover pour garantir une expérience de conduite dynamique.



Aux côtés des modes Eco, Normal et Sport, le mode GT sélectionne automatiquement la configuration la plus dynamique des moteurs électriques, du freinage, de la direction, de la suspension et des systèmes e-LSD et ESC (contrôle électronique de stabilité) du véhicule, pour offrir une expérience de conduite engageante.



Le conducteur peut également personnaliser chaque système à sa convenance grâce à la fonction « mon Mode de Conduite ».



Dans la configuration la plus poussée, le système de direction de EV6 GT est spécialement calibré pour une conduite dynamique, maximisant la sensibilité du volant afin d»offrir des réactions immédiates.



La suspension à pilotage électronique (ECS) du Kia EV6 GT offre une agilité et un confort élevés grâce au système de contrôle de l»amortissement en continu.



Le confort de suspension est constant indépendamment de la vitesse du véhicule grâce au contrôle du roulis en virage, du cabrage à l»accélération et de la plongée au freinage.



En mode Eco ou Normal, le roulis de la caisse induit par les sollicitations de la direction est déjà faible pour un véhicule électrique. L'agilité naturelle du Kia EV6 GT est optimisée par le caractère communicatif de la direction qui se durcit à mesure que la vitesse augmente.



Lorsque le conducteur active le mode Sport ou le mode GT, le roulis de la caisse est encore réduit et la suspension est plus ferme pour procurer des sensations de conduite plus engageantes.



Quel que soit le mode de conduite sélectionné, y compris en mode GT à vitesse élevée, le conducteur conserve une conduite souple, sûre et stable sur longs trajets.



Le conducteur peut désactiver le système ESC pour accentuer le comportement survireur du véhicule.



Le mode « Drift » permet de transférer une plus grande partie de la puissance du moteur sur les roues arrière pour pouvoir s»adonner aux joies du drift sur circuit.



Les freins à disques ventilés de 380 mm à l»avant et de 360 mm à l»arrière garantissent des performances de freinage élevées avec des sensations linéaires.



Les occupants bénéficient de sièges baquets en suédine garants d»un maintien optimal en conduite enlevée. Des inserts métallisés frappés du logo GT et des passepoils de couleur Vert Néon rehaussent leur style moderne et technique.



Le Kia EV6 GT bénéficie d'un affichage tête-haute en réalité augmentée (AR HUD), qui projette les informations de conduite sur la base du pare-brise dans le champ de vision du conducteur. Le système affiche les alertes provenant des différents systèmes d'aide à la conduite évolués du véhicule, les détails de la vitesse du véhicule et les instructions de navigation intersection par intersection.



Toutes les commandes principales du Kia EV6 GT sont facilement accessibles pour le conducteur.



Le sélecteur de rapports rotatif (technologie Shift-By-Wire) est situé à côté du bouton de démarrage de EV6 GT sur la console centrale.



Commandé au moyen de palettes situées derrière le volant, le système de freinage à récupération d'énergie de Kia permet de ralentir rapidement et facilement le véhicule, et de récupérer l'énergie cinétique à la décélération afin de maximiser l»autonomie et le rendement énergétique. Le conducteur a le choix entre six niveaux de récupération d»énergie (aucun, 1 à 3, « i-Pedal » et mode Auto), selon le niveau de récupération d»énergie souhaité. Le mode « i-Pedal » permet de récupérer la quantité maximale d'énergie au freinage et d»arrêter le véhicule en douceur sans avoir besoin d»enfoncer la pédale de frein.



Le Kia EV6 GT est équipé de technologies de récupération de l»énergie visant à maximiser son autonomie, parmi lesquelles une pompe à chaleur écoénergétique (en option), recyclant la chaleur perdue du système de liquide de refroidissement du véhicule. A une température de 7 degrés Celsius, le véhicule Kia garantit revendique une autonomie équivalente à 80% de celle disponible à 25 degrés Celsius.



Le Kia EV6 GT est doté du système de chauffage de la batterie.



Le système de pré-conditionnement de batterie permet, par temps froid, lorsqu»une station de recharge est sélectionnée comme destination dans la navigation, de préchauffer la batterie pour arriver au point de charge à une température idéale comprise entre 20 et 22°C. Cette fonction permet de réduire le temps de charge et de préserver le niveau de performance de la batterie.



Le crossover électrique revendique une capacité de tractage de 1 800 kg lorsque l'état de la batterie sera supérieur à 35%.



La solution de recharge en itinérance Kia Charge donne accès à un réseau de charge en itinérance de plus de 46 000 stations en France et plus de 365 000 en Europe.



La carte Kia Charge intègre le réseau de recharge à haute puissance Ionity. Avec un accès à plus de 420 bornes de recharge alimentées en énergie renouvelable et réparties dans 24 pays européens, à raison d'une borne tous les 120 km sur le réseau autoroutier européen, les conducteurs peuvent bénéficier d'une recharge rapide régulière, fiable et durable sur autoroute.



La batterie de 77,4 kWh du crossover Grand Tourisme électrique affiche une autonomie de 424 km en cycle mixte WLTP et une capacité de recharge ultra-rapide en 800 V avec la possibilité de recharger la batterie de 10 à 80% en 18 minutes sur un chargeur ultra-rapide de 350 kW.



Le module de commande de charge intégré (ICCU) du Kia EV6 GT intègre la fonction de recharge inversée V2D (Vehicle-to-Device), permettant de redistribuer l'énergie de la batterie vers l'extérieur. Capable de fournir jusqu»à 3,6 kW de puissance, la fonction V2D peut assurer le fonctionnement simultané d'un téléviseur 55 pouces et d»un climatiseur pendant plus de 24 heures. Cette technologie permet également de recharger tout autre véhicule électrique allant de la trottinette à la voiture électrique, le cas échéant.



Le crossover électrique hautes performances Kia EV6 GT est proposé à partir de 72 990 euros.



La commercialisation en France de la version Grand Tourisme du crossover électrique EV6 interviendra début 2023.



Liens vidéos:



Kia EV6 GT (Extérieur): https://youtu.be/dtN_lNxpbmg

Kia EV6 GT (Intérieur): https://youtu.be/hSnOgQjQqHQ

Kia EV6 GT (Conduite campagne): https://youtu.be/c082sHa3qDo

Kia EV6 GT (Conduite urbaine): https://youtu.be/Rw4VBTVSFr0

Kia EV6 GT (Piste): https://youtu.be/YbIn_IJGx1I

Kia EV6 GT (Innovations technologiques): https://youtu.be/aToN3ljS7GQ