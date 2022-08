Le tout-terrain Ford Bronco est conçu pour les conditions les plus difficiles

Le Ford Bronco s'aventurera sur le terrain Européen d’ici fin 2023

Depuis son lancement aux États-Unis en 1966, lereprésente le nec plus ultra en matière d»aventures tout-terrain aux Etats-Unis. C'est lele plus robuste et le plus polyvalent de Ford.Après une absence de 25 ans, Ford a réintroduit le Bronco en Amérique du Nord en 2020 en restant fidèle à l'ADN d'origine tout en apportant de nouvelles fonctionnalités.Le design intérieur et extérieur s'inspire d'icônes Ford, telles que le Bronco de 1966, le F150 pour sa robustesse, et l'esprit de performance de la Mustang , pour créer un SUV au goût prononcé pour l'Le Bronco est construit sur unà haute résistance avecpour une capacité Tout Terrain de premier ordre.Le Bronco est doté d'une(HOSS), qui comprend des triangles indépendants avec des ressorts hélicoïdaux à l'avant, réduisant le poids jusqu'à 20 % par rapport aux conceptions à essieu solide.À l'arrière le Bronco se dote d»unavec des ressorts à taux variable.Les jantes en alliage de 17 et 18 pouces sont équipées de pneus tout-terrain pour un confort sur route et une confiance totale hors route.Le Ford Bronco est surnommé de "G.O.A.T" (Goes Over Any Type of Terrain / capable d'aller sur tout type de terrain) grâce à un système à quatre roues motrices et à la technologie « Trail Control » qui inclut jusqu'à sept modes de conduite.Grâce aux technologies de conduite intelligentes, les capacités du Bronco sont autant accessibles pour les aventuriers novices que pour les experts du tout-terrain.Le « Trail Control » fonctionne de la même manière que le régulateur de vitesse. Le conducteur peutjusqu'à 31 km/h et le véhicule gère automatiquement l'accélération et le freinage pour maintenir la vitesse sélectionnée pendant que le conducteur se concentre sur la conduite en terrain difficile.Le « Terrain Management System » permet deen fonction des conditions. En plus des modes sur route tels que Normal, Eco, Sport et Slippery, les modes tout-terrain incluent Mud/Ruts, Sand et un mode Baja. Chaque mode optimise l'accélérateur, les points de changement de vitesse et la réponse de la direction en fonction de l'environnement de conduite.Le « Trail Turn Assist » utilise la vectorisation du couple basée sur le freinage pourjusqu'à 40 % en tout-terrain dans des espaces confinés.Le « Trail One-Pedal Drive » permet d', ce qui le rend le contrôle de la vitesse plus précis lors de la conduite dans des conditions difficiles.Lesincluent « AdvanceTrac » avec « Roll Stability Control » et « Trailer Sway Control » pour faciliter les manœuvres de remorquage.Un système de caméra standard à 360 degrés offre une vue des roues impossible depuis le siège du conducteur.L'intérieur du Ford Bronco est fonctionnel et solide pour résister à une utilisation dans des environnements difficiles.Le tableau de bord s'inspire, dans sa conception, du Bronco de première génération avec des couleurs naturelles et des matériaux choisis pour leur durabilité.Un panneau d'instruments TFT partiel de 8 pouces est associé à un écran tactile central LCD de 12 pouces doté du système de communication et de divertissement Sync de dernière génération, qui bénéficie des mises à jour logicielles sans fil Ford Power-Up pour une fonctionnalité améliorée au fil du temps.Le Bronco propose des points de fixation sur le dessus du tableau de bord pour un rack d'appareils, permettant de fixer des caméras ou téléphones portables avec des connexions d'alimentation 12 volts et USB dédiées. Apple CarPlay et Android Auto sont de série.Le Ford Bronco est désormais proposé sur certains marchés européens, en volume limité à partir de fin 2023, pour les amateurs d»aventures tout-terrain.