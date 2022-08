La BMW X1 de troisième génération affiche une allure musclée

Lade troisième génération affiche unedans le style du modèle X de BMW et uneLeet l'ambiance sophistiquée de l'intérieur, ainsi que la dotation élargie d'équipements de série par rapport à la précédente génération, servent à souligner le caractère premium de la BMW X1 de troisième génération.Le traitement de surface, les lignes et les détails du design extérieur de la BMW X1 affichent son identité de SAV (Sports Activity Vehicle) pour sa troisième génération.Les caractéristiques distinctives du design comprennent les, les contours presque carrés des passages de roue et le style caractéristique du modèle BMW X pour les parties avant et arrière.Lade la BMW X1 lui confère un sentiment de présence sur la route marqué, avec des phares LED minces, une grande calandre BMW presque carrée, des lignes en forme de X rayonnant sur les côtés et des bandes chromées accrocheuses dans la prise d'air inférieure servant d'éléments de définition.Desavec feux de route matriciels, clignotants à impulsions et répartition variable de la lumière sont disponibles en option.Des surfaces sculptées et unesont les éléments distinctifs de la silhouette dynamiquement étirée du modèle.Vu de l'arrière, la fine vitre du hayon, les lignes horizontales, les feux à LED marquants et les passages de roues évasés produisent le look typique de SAV BMW.Le caractère robuste de la BMW X1 peut être intensifié de manière très nette grâce aux éléments de design spécifiques de la finition xLine, qui incluent une protection contre les chocs stylisée.La, également proposée en alternative à la finition standard, met l'accent sur le plaisir de conduite avec des caractéristiques telles que les grandes entrées d'air de refroidissement.Toutes les motorisations sont équipées de série de jantes en alliage léger de 17 pouces.Des roues en alliage léger de 18 pouces sont installées sur les finitions xLine et M Sport. Ces modèles sont également disponibles avec des roues de 19 pouces et de 20 pouces.Le SAV X1 est disponible avec deux teintes unies et dix teintes métallisées pour la finition extérieure.Laet l'ambiance premium contribuent à l'expérience de conduite caractéristique de l'intérieur du SAV compact de Munich.Les éléments centraux du design intérieur sont le, le, l'accoudoir à l'aspect flottant avec panneau de commande intégré et l'installation pour smartphone à éclairage indirect à l'avant de la console centrale.Les sièges sont disponibles en option dans les finitions Sensatec perforé ou cuir Vernasca.Des sièges sport, un réglage électrique des sièges avec fonction mémoire ainsi qu'un soutien lombaire sont également disponibles.Outre le confort acoustique, la protection des passagers a également été optimisée.Le concept intégré decomprend désormais un airbag d'interaction entre les sièges du conducteur et du passager avant.L'arrière de la BMW X1 offre trois places à part entière avec un confort d'assise sensiblement accru.Pour agrandir le coffre, le dossier du siège arrière,, peut être réglé en inclinaison et rabattu.Le réglage longitudinal des sièges arrière, disponible en option pour les modèles équipés uniquement d'un moteur à combustion, offre plus de flexibilité. Le volume de rangement peut passerUn dispositif d'attelage est proposé en option, qui se déploie ou se replie par simple pression sur un bouton et de manière électrique.Deux moteurs essence et deux moteurs Diesel seront proposés au lancement. Ceux-ci seront associés à une transmission automatique à double embrayage à sept rapports de série, et leur puissance motrice sera transmise à la route par les roues avant ou par le système intelligent de transmission intégrale BMW xDrive.Ce quatuor de lancement sera suivi par deux modèles hybrides rechargeables et deux autres variantes à motorisation thermique avec technologie d'hybridation légère 48V, ainsi que la BMW iX1 xDrive30 électrique.Ledéveloppe une puissance nominale de 136 ch (100 kW) entre 4400 et 6500 tr/mn. Le couple maxi du X1 sDrive18i atteint 230 Nm entre 4400 et 6500 tr/min. Le X1 sDrive18i atteint une vitesse de pointe de 208 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h réalisé en 9,2 secondes.Ledéveloppe une puissance nominale de 204 ch (150 kW) entre 5000 et 6500 tr/mn. Le couple maxi du X1 xDrive23i atteint 320 Nm entre 5000 et 6500 tr/min. Le X1 xDrive23i atteint une vitesse de pointe de 233 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h réalisé en 7,1 secondes.Lediesel développe une puissance nominale de 150 ch (100 kW) entre 3750 et 4000 tr/mn. Le couple maxi du X1 sDrive18d atteint 360 Nm entre 3250 et 4000 tr/min. Le X1 sDrive18d atteint une vitesse de pointe de 210 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h réalisé en 8,9 secondes.Lediesel développe une puissance nominale de 145 kW à 4000 tr/mn. Le couple maxi du X1 xDrive23d atteint 400 Nm à 4000 tr/min. Le X1 xDrive23d atteint une vitesse de pointe de 225 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h réalisé en 7,4 secondes.Indépendamment de leur mode de propulsion, tous les modèles composant la gamme de la BMW X1 affichent un comportement routier typique de la marque à l'hélice.La suspension du véhicule compact polyvalent BMW assure une harmonie maximale entre maniabilité sportive et agile et confort sur longue distance.Les conditions sont réunies grâce à la construction optimisée en termes de poids et de rigidité de la carrosserie, à l'empattement long et aux voies élargies par rapport au modèle précédent, ainsi qu'au développement ciblé de l'essieu à jambe de force monoarticulée à l'avant et de l'essieu arrière à trois bras.La traction et la stabilité de conduite de la BMW X1 bénéficient de série de la limitation du patinage des roues proche de l'actionneur.Parmi les autres nouveautés figurent le système de freinage intégré et l'amortissement supplémentaire dépendant de la course sur l'essieu avant.Le châssis Adaptive M, disponible en option, comprend un amortissement à sélection de fréquence, une direction sport et un abaissement de 15 millimètres.Le progrès technologique par rapport au modèle précédent se traduit également par une diversité accrue des systèmes utilisables dans la BMW X1 pour la conduite et le stationnement automatisés.Leet l'alerte de collision frontale, dont les fonctions incluent la détection de la circulation en sens inverse lors d'un virage à gauche ainsi que des piétons ou des cyclistes lors d'un virage à droite, sont de série.Le, y compris la caméra de recul et l'assistant de recul, fait également partie de l'équipement de série.L'et de suivi de voie, le régulateur de vitesse actif avec fonction Stop & Go, le guidage actif de navigation, l'alerte de sortie de véhicule, le BMW Head-Up Display ainsi que les fonctions Surround View, Remote 3D View, BMW Drive Recorder et Remote Theft Recorder sont disponibles en option.Les mises à niveau du logiciel à distance permettent d'améliorer les fonctions existantes et d'en ajouter de nouvelles.Le système de navigation BMW Maps, un volant sport en cuir, une climatisation automatique bi-zone à commande intelligente et un capteur de pluie avec commande automatique des phares font partie de l'équipement de série de la BMW X1 de nouvelle génération, tout comme quatre ports USB-C et deux ports 12 volts ainsi qu'un nombre de systèmes d'aide à la conduite nettement plus élevé que sur le modèle précédent.Avec le BMW Live Cockpit Navigation Plus de série, la BMW X1 propose également l'expérience de conduite multisensorielle BMW iDrive. Basée sur le BMW OS 8.0, elle comprend le BMW Curved Display avec une représentation graphique et une structure de menu modernes ainsi que l'assistant personnel intelligent BMW.Le réseau d'affichage entièrement numérique se compose d'un combiné de 10,25 pouces et de l'écran central d'une diagonale de 10,7 pouces.Le système BMW iDrive est résolument axé sur la commande tactile et la commande vocale.La numérisation systématique permet de réduire considérablement le nombre de boutons physiques, de commandes et de commutateurs nécessaires à la commande.Le système de navigation BMW Maps basé sur le cloud peut être complété en option par la fonction Augmented View.Une caméra d'habitacle permet de prendre des instantanés des occupants et de transférer des photos de l'intérieur sur smartphone.La BMW X1 peut utiliser uneconçue pour la norme de téléphonie mobile 5G, la BMW Digital Key Plus, le BMW ID ainsi que l'intégration de smartphones avec Apple CarPlay et Android Auto Des packs d'équipement permettent une personnalisation ciblée de la voiture . Un pack de rétroviseurs, l'éclairage d'ambiance, le toit panoramique en verre et le système audio Harman Kardon, entre autres, contribuent également à accroître le caractère premium du X1.La BMW X1 est assemblée dans l'usine BMW de Regensburg, où des modèles équipés de moteurs à combustion, de systèmes hybrides rechargeables et d'une propulsion entièrement électrique sortiront pour la première fois d'une même chaîne de montage.La BMW X1 démarre à partir de(sDrive18i X1).sDrive18i X1: 39 900 €sDrive18i xLine: 42 350 €sDrive18i M Sport: 43 800 €xDrive23i X1: 47 500 xDrive23i xLine: 49 950 €xDrive23i M Sport: 51 400 € HYBRIDE ESSENCE RECHARGEABLE (à venir)sDrive18d X1: 42 200 €sDrive18d xLine: 44 650 €sDrive18d M Sport: 46 100 €xDrive23d X1: 48 900 €xDrive23d xLine: 51 350 €xDrive23d M Sport: 52 800 €ELECTRIQUE (à venir)EXTÉRIEUR.• 3ème feu stop LED intégré au spoiler arrière• Clignotants LED intégrés aux feux de jour• Contour de vitres noir mat• Éclairage de bienvenue autour du véhicule• Feux arrière à LED intégrant les clignotants• Grilles de calandre cerclées de chrome avec barreaux verticaux noirs• Jantes 17 pouces en alliage léger• Pare-choc avant avec air curtains en noir mat• Pare-choc arrière avec inserts chromés en L• Poignées de portes affleurantes• Projecteurs LED• Rails de toit Shadowline M brillant• Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie et chauffants avec rappels de clignotants intégrés• Sortie d'échappement non visibleINTÉRIEUR.• 2 portes-gobelets sur la console centrale• Accoudoir central avant avec panneau de commande intégré• Accoudoir central arrière• Appuis-tête avant et latéraux arrière réglables en hauteur• Banquette arrière rabattable 40/20/40• Compartiment à bagages avec 2 crochets de sac, filet, prise 12V, rangement additionnel sous plancher amovible• Console centrale avec insert noir brillant• Écran Widescreen• Fonction cargo : réglage inclinaison banquette arrière sur 12 degrés (Jusqu'à 100 litres de chargement additionnel)• Inserts décoratifs Quartz Silver mat• Kit éclairage• Kit rangement• Sellerie Tissu 'Arktur'• Sièges conducteur et passages réglables manuellement : avance, hauteur et inclinaison• Tapis de sol en velours• Volant Sport gainé cuir avec touches multifonctions.SÉCURITÉ.• Active Guard:- Avertissement de franchissement de ligne avec impulsion sur la direction (> 70 km/h)- Avertisseur de collision frontale avec intervention de freinage (3-210 km/h)- Avertisseur de présence d'un véhicule lors d'un changement de direction vers la gauche avec action sur les freins (3-35 km/h)- Avertisseur d'intersection (détection risque collision latérale 3-85 km/h)- Avertisseur présence piéton/cycliste lors d'un virage en intersection (3-35 km/h)- Assistance de limitation de vitesse avec informations de limite de vitesse- Assistance d'évitement en cas de risque de collision frontale, 30-160 km/h• Airbag passager désactivable via la clé• Airbags frontaux et latéraux pour conducteur et passager avant, airbags de tête à l'avant et aux places latérales arrière, airbag entre les 2 sièges avant en cas de collision latérale• Appel d'Urgence Intelligent• Capteurs d'impact : activation de l'airbag, des feux de détresse, de l'éclairage intérieur, déverrouillage des portes et activation de la batterie de sécurité.• Ceintures de sécurité 3 points à toutes les places• Contrôle de stabilité dynamique avec dotation élargie• Écrous de roues antivol• Feux de sortie de porte avant (porte ouverte)• Services Après-vente connectés BMW Teleservices (durée de vie de la voiture)CONNECTIVITÉ.• BMW Live Cockpit Plus• Carte SIM 4G LTE pour les Services ConnectedDrive• Connectivité téléphone Bluetooth avec interface USB• Hotspot WiFi• Pack Connected Pro• Ports USB Type C à l'avant ( x2 ) et à l'arrière (x2)• Système audio 6 hauts-parleurs• Tuner DABFONCTIONNEL.• Clés radiocommandées à mémorisation des réglages• Climatisation automatique bi-zone avec microfiltre• Commande électrique du hayon de coffre• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs• Direction à assistance électrique Servotronic• "Follow Me Home": les feux de croisement restent allumés quelques instants une fois le contact coupé • Fonction Start&Stop automatique avec démarrage sans clé• Frein de parking électromécanique avec "Automatic Hold"• Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande par impulsion et sécurité enfants• Mesure individuelle de pression des pneumatiques• My Modes avec 5 modes de conduite : Personnel, Efficient, Sport, Relax, Expressive• Park Assist• Prises de courant 12 volts : console avant et coffre• Régulateur de vitesse avec freinage et limiteur de vitesse• Système de détection de somnolence (> 70km/h)• Verrouillage centralisé : portes, coffre et trappe à carburantSERVICES CONNECTÉS.• Système d'exploitation OS 8.0 avec mise à jour du logiciel à distance• BMW Widescreen affichage 10,25 pouces derrière le volant et écran tactile 10,7 pouces au dessus de la console centrale• Radio, lecteur MP3 et double tuner RDS• BMW Intelligent Personal Assistant• Assistant vocal intelligent pour piloter par la voix toutes les fonctionnalités connectées, répondre à toutes les questions sur les fonctions et l'état de la BMW• Système de navigation BMW avec mise à jour des cartes de navigation Over the Air (3 ans)• BMW iDrive Controller - Molette avec pavé tactile intégréAppel d'Urgence Intelligent- Transmission de la position et d'informations sur la gravité des dommages en cas d'accident- Peut être déclenché manuellement pour venir en aide à autre véhicule• Téléservices BMW (Télémaintenance intégrée : envoi d'informations au concessionnaire, préparation de la prochaine échéance d'entretien, demande d'assistance en cas de panne)• Fonctions Intelligentes (3 ans)- Contrôle par les passagers via leur smartphone de l'Infotainment ou de la climatisation à bord- Apprentissage des habitudes du conducteur, personnalisation de ses réglages d'accueil• BMW Connected Passerelle entre votre smartphone et votre BMW :- Envoyer des destinations à la BMW via l'application My BMW.- Proposition automatique de l'itinéraire une fois à bord de la voiture• Connectivité sans fil (Bluetooth et Wifi)• Connexions (2 ports USB)En plus des équipements de série, comprend :DESIGN.• Sellerie Similicuir Sensatec Perforé Schwarz / Teinte d'habitacle Schwarz• Jantes 18 bicolores• Inserts décoratifs brillant "Schwarz" soulignés de chrome perlé• Rails de toit Aluminium Line satiné• Aluminium Line satiné• Habillage Luxury : haut de la planche de bord et panneaux de porte en Sensatec noir avec surpiqûres• Éléments extérieurs xLineEn plus des équipements de série, comprend :DESIGN.• Teinte de carrosserie unie "Alpinweiss"• Sellerie Alcantara / Sensatec Schwarz avec surpiqûres contrastantes bleues• Jantes en alliage léger 18 pouces M bicolores à rayons doubles• Inserts décoratifs M Aluminium Hexacube• Habillage Luxury : haut de la planche de bord et panneaux de porte en Sensatecnoir avec surpiqûres• Shadow Line M brillant• Volant M gainé cuir• Éléments extérieurs et intérieurs M Sport• Ciel de pavillon M anthraciteCONFORT ET FONCTIONNALITES.• Sièges Advanced pour conducteur et passager avant• Suspensions SelectDrive• Boîte de vitesses avec palettes au volant (Automatique - 7 rapports)Liens vidéos BMW X1 2022 (Extérieur): https://youtu.be/FpWqZAi_HyIBMW X1 2022 (Intérieur): https://youtu.be/Y5ZgMEcIDLMBMW X1 2022 (Conduite): https://youtu.be/15M1ukJeeRY