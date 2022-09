Le crossover compact Kia XCeed restylé met en avant son caractère émotionnel

Les'offre un restylage avecet des technologies optimisées.Plus dynamique et plus moderne, le style extérieur du crossover compact Kia XCeed met en avant sonLe XCeed se différencie par uneLe Kia XCeed hérite de, d'une calandre redessinée, d'un bouclier avant remodelé et de prises d'air au profil innovant. En intégrant les antibrouillards dans les projecteurs, les designers Kia ont été en mesure d'insérer des déflecteurs de part et d'autre du bouclier, lesquels permettent de canaliser l'air naturellement autour des roues du véhicule et de réduire ainsi la traînée aérodynamique tout en améliorant le rendement énergétique du crossover.L'arrière du Kia XCeed se distingue par plusieursau modèle, à l'instar d'un diffuseur associé à un sabot de protection en finition noir brillant et à des sorties d'échappement factices au design discret.De profil, le capot moteur relativement long se fond dans les montants A implantés en arrière des roues avant.La ligne de toit plongeante qui vient se fondre dans le hayon fortement incliné type « fastback » contribue à rehausser le look dynamique du XCeed.Au niveau de la poupe, les feux arrière à LED effilés présentent une signature lumineuse moderne.Les lignes fortement marquées courant le long du hayon et du bouclier arrière confèrent au XCeed une assise large et stable.La hauteur de suspension surélevée et la silhouette athlétique renvoient une image de robustesse.Ladu XCeed s'établit àsur la version à jantes 16 pouces et à 184 mm sur la version à jantes 18 pouces.Les moulures de passage de roue et de bas de caisse ainsi que les barres de toit en finition chrome satiné confèrent au véhicule un look affirmé.Le Kia XCeed est disponible avec une palette de 9 coloris extérieurs.À l'intérieur, le Kia XCeed bénéficie d'uneAvec sa position d'assise surélevée et sa garde au sol rehaussée par rapport à une berline classique, le XCeed offre aux conducteurs une position de conduite plus sportive ainsi qu'une meilleure visibilité sur la route.Leà écran tactile « flottant » se détache de la planche de bord, tandis que la partie inférieure du tableau de bord intègre les commutateurs, cadrans et boutons tactiles permettant de commander le volume du système audio ainsi que le système de chauffage et de ventilation.Les commandes ont été pensées pour favoriser l'interaction avec le conducteur et lui permettre de modifier rapidement l'environnement intérieur en conservant le plus possible les yeux sur la route.Ledu Kia XCeed bénéficie de graphismes qui peuvent varier en fonction du mode de conduite sélectionné, tandis que la console du sélecteur de vitesse en finition noir brillant et le rétroviseur intérieur au cadre affiné apportent un plus en termes de design et de fonctionnalité.L'intérieur se pare de matériaux au toucher doux, avec un garnissage de planche de bord en finition chromée satinée.Positionné entre la berline cinq portes Kia Ceed et le Kia Sportage , le Kia XCeed mesureLe crossover Kia XCeed revendique une capacité de chargement maximale dequi peut être portée à 1 378 litres avec les sièges arrière rabattus.Le Kia XCeed offre un espace intérieur généreux aux places avant et arrière. Le conducteur profite d'une position de conduite surélevée et d'une plus grande facilité de montée et de descente.Laet lapermettent aux passagers arrière de bénéficier d'une ambiance lumineuse et aérée et d'une garde au toit généreuse.La modularité est rehaussée par des sièges arrière fractionnables 40/20/40, un hayon électrique intelligent réglable en hauteur et un plancher de chargement à deux niveaux, qui peut être relevé ou abaissé pour dégager de l'espace supplémentaire ou disposer d'un rangement à l'abri des regards. Le plancher de coffre surélevé permet également de bénéficier d'une meilleure ergonomie lors des opérations de chargement et de déchargement.Le crossover compact embarque des motorisations essence, Diesel à hybridation légère et hybride rechargeable.Une boîte de vitesses manuelle à six rapports est proposée sur les versions essence 1.0 litre et 1.5 litre ainsi que sur la version Diesel à hybridation légère de 1.6 litre, tandis que la transmission à double embrayage à sept rapports est réservée aux versions essence de 1.5 litre et Diesel à hybridation légère de 1.6 litre.La gamme XCeed propose deux moteurs à essence suralimentés à injection directe (T-GDi) : un bloc T-GDi 1.0 litre 3 cylindres d'une puissance de 120 ch pour un couple de 172 Nm et un bloc T-GDi 1.5 litre 4 cylindres développant 160 ch pour un couple de 253 Nm.Leatteint une vitesse de pointe de 186 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 11,5 secondes.Leatteint une vitesse de pointe de 208 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 9,0 secondes.Le XCeed est également disponible avec un groupe propulseur Diesel suralimenté, électrifié à hybridation légère. Le moteur Diesel 1.6 litre délivre une puissance de 136 ch pour un couple de 280 Nm lorsqu'il est couplé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports et de 320 Nm lorsqu'il est associé à une transmission à double embrayage à sept rapports.Le système d'hybridation légère (appelée aussi MHEV) accroît le niveau de couple du moteur en exploitant la puissance d'une batterie lithium-ion polymère compacte de 48 V.Au lieu d'une boîte à commande hydraulique, le XCeed Diesel à hybridation légère bénéficie de la transmission manuelle intelligente de Kia (iBVM) à commande entièrement électronique. Le système iBVM fonctionne de concert avec l'alterno-démarreur semi-hybride (Mild-Hybrid Starter-Generator / MHSG) afin de couper le moteur lorsque le XCeed ralentit en vue de marquer l'arrêt. Lorsque le XCeed est en mode Eco (sélectionné par défaut), la boîte iBVM permet une coupure du moteur à la décélération sur une courte période (mode « roue libre ») jusqu'à une vitesse de 125 km/h, puis le moteur se relance lorsque le conducteur enfonce la pédale d'accélérateur, de frein ou d'embrayage. Le système participe directement à l'amélioration du rendement énergétique tout en réduisant les émissions de CO2 d'environ 3% en conditions de conduite réelles.Leatteint une vitesse de pointe de 196 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 10,6 secondes.Les caractéristiques de suspension et de tenue de route du XCeed ont été mises au point par les équipes d'ingénierie européennes de la marque.Malgré sa hauteur de suspension surélevée, le Kia XCeed est conçu pour offrir une conduite gratifiante, grâce au réglage optimisé de sa suspension, à ses dimensions extérieures compactes , à son centre de gravité abaissé et à son poids maitrisé.Le XCeed se dote det. Ces butées en caoutchouc baignent dans l'huile hydraulique des amortisseurs, et assurent une grande souplesse de suspension sur routes accidentées.La suspension du véhicule a été conçue pour absorber des chocs plus importants en réagissant de manière souple et progressive, empêchant la caisse de « rebondir » lorsque la suspension se détend après une rapide compression. Il en résulte une meilleure réactivité de la direction, une amélioration du contrôle global de la caisse, et une réduction des bruits de suspension en cas de cahots sur la route.Ledu XCeed a été respectivement réduit de 7 et 4% pour garantir un meilleur confort et une plus grande stabilité dans toutes les conditions de conduite.Un amortisseur de vibrations dynamique est monté sur la traverse arrière afin d'atténuer davantage les bruits de la route et les vibrations structurelles.Le réglage du module de gestion électronique (ECU) du moteur de direction assistée a été optimisé pour garantir une meilleure réactivité aux sollicitations de braquage du conducteur.Le conducteur bénéficie ainsi d'uneet le degré de roulis de caisse est réduit.Le niveau d'assistance fourni par le moteur de direction assistée permet une direction légèrement plus souple afin de réduire la fatigue du conducteur sur les longs trajets et à faibles vitesses.Le sélecteur de mode de conduite permet d'optimiser l'expérience de conduite en adaptant le degré d'assistance de la direction, la réactivité de l'accélérateur et, pour les modèles avec transmission à double embrayage, la réactivité de passage des rapports.Le conducteur a le choix entre lesLeest conçu pour alléger la charge du moteur afin d'améliorer le rendement énergétique.Leprocure au conducteur un confort et une souplesse de conduite optimum.Lepermet d'optimiser la réactivité de l'accélérateur et de raffermir la direction tout en garantissant une réponse plus directe aux sollicitations du conducteur.Le Kia XCeed intègre un large éventail de technologies de sécurité et d'aide à la conduite.Le(SCC) est couplé au système de navigation. Le régulateur de vitesse couplé à la navigation (NSCC) bénéficie d'une fonction de réglage automatique qui adapte automatiquement la vitesse du XCeed à la vitesse maximum définie pour la route concernée dans la base de données routière du système de navigation.Outre la fonction de réglage automatique qui régule la vitesse maximum, le système NSCC dispose d'une fonctionnalité « zone » qui permet de réduire la vitesse du véhicule dans les zones de sécurité identifiées dans le système de navigation. Dès que le véhicule quitte la zone de sécurité, le système rétablit la vitesse de croisière précédemment réglée.Le régulateur de vitesse couplé à la navigation (NSCC) bénéficie d'une fonction « virages » qui utilise les données de navigation pour anticiper les virages à venir sur la route, réduit la vitesse du véhicule si nécessaire pour négocier le virage en toute sécurité et rétablit la vitesse préréglée en sortie de virage.Le Kia XCeed est équipé du(VSM), qui garantit la stabilité au freinage et en virage en agissant sur le contrôle électronique de trajectoire (ESC) en cas de perte d'adhérence.Ledu Kia XCeed (BCA) fonctionne de concert avec le système de surveillance des angles morts (BCW). Le système BCA, qui fait appel aux mêmes capteurs implantés sur le bouclier arrière, active des mesures de prévention supplémentaires lorsque le conducteur braque le volant pour amorcer un changement de voie alors qu'un autre véhicule est présent dans son angle mort. Couplé aux alertes sonores et visuelles émises par le système BCW, le système applique une pression de freinage sur les roues situées du côté opposé à la direction de braquage, ce qui a pour effet de ramener le véhicule dans sa voie initiale.Le(DAW), qui vise à assurer la sécurité de tous les occupants du véhicule, observe la façon de conduire et le comportement du conducteur pour appréhender son style et ses habitudes de conduite. Lorsque le système détecte une anomalie dans son comportement au volant pouvant indiquer un état de fatigue ou de distraction, il alerte le conducteur par des signaux sonore et visuel. Une icône représentant une tasse de café apparaît sur le tableau de bord, et une alerte sonore est émise pour signaler au conducteur qu'il fait preuve d'inattention au volant ou qu'il doit envisager de faire une pause. Le système DAW déclenche également un avertissement sonore et visuel lorsque le conducteur ne réagit pas alors que le véhicule qui précède redémarre.Le(RCCA) utilise les capteurs implantés dans le bouclier arrière et la caméra de recul pour assurer une meilleure visibilité au conducteur et lui permettre de mieux distinguer la zone située à l'arrière de son véhicule lorsqu'il quitte une place de stationnement en marche arrière. Les capteurs avertissent le conducteur dès qu'un véhicule est à l'approche du côté gauche ou droit du XCeed avant même qu'il n'entre dans son champ de vision Si le système détecte un véhicule en approche rapide, une alarme sonore se déclenche et un témoin s'allume dans les deux rétroviseurs pour avertir le conducteur d'un risque de collision imminent. En l'absence de réaction du conducteur, le système freine automatiquement le XCeed afin d'éviter toute collision.Les manœuvres de stationnement sont facilitées par le système d'aide au stationnement intelligent qui fait appel à toute une série de capteurs pour aider le conducteur à stationner plus facilement le XCeed dans des espaces restreints.Le XCeed se dote de nombreux autres équipements de sécurité parmi lesquels le système anticollision avant avec détection des véhicules et des piétons (FCA), le système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLW), le système d'aide au maintien dans la file (LKA), le système d'assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA), le système d'assistance active à la conduite sur autoroute (HDA) et le système de gestion intelligente des feux de route (HBA).Le système de navigation à écran tactile de 10,25 pouces (à partir de la finition Active) du XCeed intègre de série une fonction multiconnexion Bluetooth, permettant aux occupants de connecter deux appareils mobiles à la fois, ainsi que les fonctions Apple CarPlay et Android Auto Un combiné d'instrumentation entièrement numérique de 12,3 pouces équipe la finition GT-line Premium. Le compteur de vitesse et le compte-tours sont dotés d'un affichage numérique haute résolution de 1920x720.À l'instar des autres modèles de la gamme Ceed , le Kia XCeed est produit dans l'usine de Kia située à Zilina, en Slovaquie.Le crossover compact XCeed s'est écoulé à plus de 120 000 exemplaires en Europe, dont 10 600 exemplaires en France.Question tarif, le Kia XCeed démarre à partir de(1.0 T-GDi 120 Motion), assorti de la garantie 7 ans /150 000 km de la marque.1.0 T-GDi 120 Motion: 26 590 €1.0 T-GDi 120 Active: 29 190 €1.0 T-GDi 120 GT-line Premium: 31 990 €1.0 T-GDi 160 Active: 30 190 €1.0 T-GDi 160 GT-line Premium: 32 990 €1.0 T-GDi 160 DCT7 Active: 31 890 €1.0 T-GDi 160 DCT7 GT-line Premium: 34 890 €1.6 CRDi 136 MHEV iBVM6 Motion: 30 590 €1.6 CRDi 136 MHEV iBVM6 Active: 33 190 €1.6 CRDi 136 MHEV iBVM6 GT-line Premium: 35 990 €1.6 CRDi 136 MHEV DCT7 Active: 34 890 €1.6 CRDi 136 MHEV DCT7 GT-line Premium: 37 890 €SÉCURITÉABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)Airbags frontaux, latéraux et rideauxAlerte de vigilance du conducteur (DAW)Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminositéAppuie-tête avant et arrière réglables en hauteur et en inclinaison (à l'avant uniquement)Aide au maintien dans la file (LKA)Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA)Assistance au démarrage en côte (HAC)Assistance au freinage d'urgence (BAS)Contrôle de pression des pneumatiques (TPMS)Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)Direction à assistance électrique asservie à la vitesseKit de dépannage en cas de crevaisonSystème de fixation ISOFIX sur sièges arrière latérauxSystème de freinage d'urgence autonome avec détection des voitures et des piétons (FCA)Système de gestion intelligente des feux de route (HBA)Témoin de niveau bas du liquide de lave-glaceVerrouillage automatique des portes asservi à la vitesseEXTÉRIEURBecquet arrière avec troisième feu stop LED intégréCoques de rétroviseurs couleur carrosserieFeux arrière à LEDFeux de jour à LEDJantes en alliage 16 poucesLigne de vitres finition chrome satinéProjecteurs antibrouillard avantProjecteurs avant «Full LED»Rails de toitRétroviseurs extérieurs électriques et dégivrantsINTÉRIEURAccoudoir central arrière avec porte-gobelets intégrésAccoudoir central avant avec compartiment de rangementCompartiment range lunettesÉclairage dans le coffrePare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé conducteur et passagerPlancher de coffre à double niveauPoignées de portes intérieures finition chromeSellerie tissu noirSpots de lecture avant et arrièreCONFORTCaméra de recul avec lignes de guidage dynamiquesClimatisation manuelleConnectique audio USBConnectique USB à charge rapide (Type-C) avant / arrièreÉcran tactile couleur 8 pouces avec compatibilité sans fil Android Auto et Apple CarPlayLève-vitres arrière électriquesLève-vitres avant électriques, séquentiels et anti-pincementOrdinateur de bordPrise 12 volts dans le coffrePrise 12 volts sur la console centrale avantRadio MP3, 6 haut-parleurs (dont 2 tweeters), avec commandes au volantRadio numérique DABRégulateur / limiteur de vitesseSélecteur de conduite Drive Mode (Normal ou Sport) (uniquement avec les boîtes iBVM6 et DCT7)Siège conducteur réglable en hauteurSystème de téléphonie mains-libres Bluetooth avec reconnaissance vocale et fonction streaming audioVolant et pommeau de levier de vitesses gainés cuirVolant réglable en hauteur et en profondeur(en plus de Motion)SÉCURITÉRégulateur de vitesse adaptatif (SCC) avec fonction Stop & Go (uniquement avec la boîte DCT7)Système de freinage d'urgence autonome avec détection des cyclistes (FCAEXTÉRIEURContour de calandre aspect chrome et application noir chromé sur grille de calandreRétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec répétiteur de clignotantINTÉRIEURAccoudoir central avant coulissant avec compartiment de rangementBacs de rangement dans les contre-portes avant et arrièreBanquette arrière rabattable 60/40Palettes de changement de vitesses au volant (uniquement disponible avec la boîte DCT7)Pédalier et repose-pied finition aluminiumPoches aumônières au dos des sièges avantSellerie cuir artificiel / tissu noirCONFORTCapteur de pluieClimatisation automatique bi-zoneDésembuage du pare-brise automatiqueÉcran tactile couleur 10.25 pouces système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia Connect Live offerts pendant 7 ans, compatibilité via câble USB Android Auto et Apple CarPlayFrein de parking électriqueLève-vitres arrière électriques, séquentiels et anti-pincementOuverture et démarrage sans clé «Smart Key» Radars de parking arrièreRétroviseur intérieur électrochrome (ECM)Système Kia Connect - services télématiques offerts pendant 7 ansSièges avant à réglage lombaires électriqueSiège passager avant réglable en hauteurSystème de chargement du smartphone par induction(2)(en plus d'Active)SÉCURITÉAssistance active à la conduite sur autoroute (HDA) (uniquement avec la boîte DCT7)Avertissement de sécurité de sortie du véhicule (SEW)Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLW)Régulateur de vitesse adaptatif (SCC) avec fonction Stop & Go Couplé à la Navigation (NSCC-C) (uniquement avec la boîte DCT7)Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA)Système anti-collision avec détection des angles morts (BCA)EXTÉRIEURBoucliers avant/arrière GT-lineContour de calandre aspect chrome satiné et application noir laqué sur grille de calandreJantes en alliage 18 pouces GT-lineProjecteurs antibrouillard avant à LEDVitres et lunette arrière surteintéesINTÉRIEURBanquette arrière rabattable 40/20/40Sellerie mixte suède-cuir noir avec surpiqûres grisesCONFORTPrise USB sur la partie inférieure de la planche de bordSiège conducteur à réglages électrique, 4 axes, avec mémorisation (2 positions)Volant à méplat gainé cuir GT-line