La berline compacte MG4 Electric à batterie de 51 kWh démarre à moins de 30 000 euros

La berline compacte MG4 Electric à batterie de 64 kWh affiche une autonomie WLTP jusqu'à 450 kilomètres

Laest basée sur la nouvelle plateforme modulaire MSP (Modular Scalable Platform) dédiée aux véhicules électriques développée par SAIC Motor, la société mère chinoise de MG.C'est le premier modèle MG basé sur cette plateforme technique MSP.Cette architecture modulaire offre des avantages en termes de flexibilité, d'optimisation de l'espace, de sécurité, d'expérience de conduite, de poids et de technologies avancées.Elle permet une grande polyvalence en termes de dimensions. Sa conception convient à des empattements allant de 2 650 à 3 100 mm, ce qui permet de concevoir sur la même plate-forme différents styles de carrosseries pour différents segments.La berline compacte électrique MG affiche un design dynamique plaisant à l'œil.Le design de la MG4 Electric est le fruit d'un développement mondial impliquant le SAIC Motor Design Center de Shanghai, l'Advanced Design Studio de Londres et le Royal College of Art situé dans la capitale britannique.Les phares et Les clignotants verticaux confèrent à la MG4 Electric une face avant distinctive, soulignée par 28 LED et six bandes verticales en fibre optique.L'influence de ces lignes se poursuit à l'arrière avec des feux arrière composés de 172 LED et une bande lumineuse sur toute la largeur du véhicule.La MG4 Electric est disponible dans les couleurs de carrosserie suivantes : Pebble Black, Dover White, Medal Silver, Andes Grey, Diamond Red, Brighton Blue et Fizzy Orange.Leet leen deux parties prolongent visuellement la ligne de la voiture Selon la version,grâce à laqui gère automatiquement son ouverture en fonction des besoins de refroidissement (à partir de la version Comfort) et spoiler en deux parties.L'entrée d'air se ferme lorsque moins de refroidissement est nécessaire, ce qui améliore les performances aérodynamiques jusqu'à 30 % et augmente l'autonomie jusqu'à 10 %.Le design Tomahawk des jantes en alliage de 17 pouces avec enjoliveur aérodynamique (sur les finitions Comfort et Luxury) est optimisé sur le plan aérodynamique pour réduire la consommation d'énergie en association avec les pneus à faible résistance au roulement 215/55 R17 de Continental.L'intérieur de la MG4 Electric a été conçu de manière minimaliste. Le poste de conduite maximise l'espace disponible avec un tableau de bord et des éléments de commande fins.Leintègre des fonctions telles qu'un emplacement pour smartphone avec recharge à induction sur la version Luxury.La hauteur et la profondeur du volant à double branche sont réglables.Le volant est en cuir à partir de la finition Comfort et est chauffant sur la version Luxury.La version Luxury propose également des sièges avant chauffants tandis que le siège du conducteur dispose d'un réglage électrique dans 6 directions.La MG4 Electric dispose d'unpour les informations clés ainsi que d'un. L'écran flottant peut être utilisé pour contrôler le système de connectivité MG iSmart qui permet également de connecter son smartphone à l'aide d'Apple CarPlay et d'Android Auto , de contrôler diverses fonctions du véhicule comme les profils de conduite, la climatisation et la gestion de la charge. Les rapports sont sélectionnés électriquement via une molette située sur la console centrale flottante. Le système est doté d'une commande vocale ainsi que de l'accès à distance au véhicule grâce à l'application pour smartphone MG iSmart.La MG4 Electric bénéficie d'une(50:50) et d'une architecture de propulsion.La batterie de la MG4 Electric est initialement disponible dans des capacités de 51 kWh et 64 kWh et permettant une autonomie respective de 350 et 450 kilomètres selon le cycle WLTP.La(Batterie Lithium-Fer-Phosphate) développe 125 kW (170 ch). Avec une batterie de 51 kWh en technologie LFP et un moteur électrique de 125 kW (170 ch) monté à l'arrière et entraînant les roues arrière, la MG4 Electric accélère de 0 à 100 km/h en 7,7 secondes et atteint une vitesse maximale de 160 km/h. La puissance de charge en courant alternatif (AC) est de 6,6 kW tandis que la puissance en courant continu (DC) atteint jusqu'à 117 kW. Dans ce dernier cas, la batterie peut être chargée de 10 à 80 % en 40 minutes.Pour la(Batterie Nickel-Cobalt-Manganese), le moteur électrique transmet une puissance maximale de 150 kW (204 ch) à l'essieu arrière.Equipé d'une batterie de 64 kWh en technologie NMC et d'un moteur de 150 kW (204 ch) entraînant les roues arrière, la MG4 Electric effectue le 0 à 100 km/h en 7,9 secondes et atteignent une vitesse de pointe de 160 km/h. La batterie peut être rechargée de 10 à 80 % en 35 minutes avec une puissance allant jusqu'à 135 kW (DC), soit suffisamment pour parcourir environ 300 km en 32 minutes.Le chargeur embarqué (AC) de 11 kW est fourni de série pour les deux modèles.Les deux versions présentent un couple maximal de 250 Nm qui est atteint en seulement 50 ms.Une pompe à chaleur sur la version Luxury rend le système de climatisation plus efficace.La batterie du véhicule électrique peut même faire office de banque d'énergie mobile ("Vehicle-to-load") en fournissant de l'énergie à des appareils externes tels que des vélos électriques, des smartphones ou des ordinateurs à l'aide d'un câble adaptateur disponible en accessoires.D'autres variantes de la MG4 Electric sont prévues, notamment une version équipée d'une transmission intégrale.Avec une longueur de, une largeur de 1 836 mm et une hauteur de 1 504 mm, la MG4 Electric se positionne au cœur du segment des berlines compactes européennes.L'empattement long de 2 705 mm est destiné à une famille de cinq personnes.La capacité du coffre est comprise entre 363 et 1 177 litres.La faible hauteur de la voiture est rendue possible par une batterie particulièrement plate. Il s'agit de la batterie la plus fine développée par SAIC Motor avec une hauteur de 110 mm.La batterie « One Pack » est une batterie dédiée à la plateforme MSP. Grâce à la disposition couchée des éléments de la batterie, la hauteur minimale de la batterie peut atteindre une valeur de 110 mm, améliorant l'utilisation de l'espace. Associée à la conception du système de refroidissement, la batterie « One Pack » offre trois avantages importants : une intégration ultra-élevée, une durée de vie ultra-longue et une sécurité “zéro emballement thermique”.La répartition des masses (50:50) permet une meilleure tenue de route et un dynamisme supérieur dans les virages, alors que l'architecture à propulsion profite au plaisir de conduite.La MG4 Electric utilise unet une suspension indépendante à cinq bras pour l'essieu arrière.Associé à uneà double pignon qui ajuste précisément la force de direction à la vitesse du véhicule en temps réel (de légère à basse vitesse à plus lourde à haute vitesse) et à(Light, Standard, Sport), le châssis offre un comportement de conduite précis.En ville, la MG4 Electric est facile à manœuvrer avec un rayon de braquage de 10,6 mètres.Leà quatre freins à disque réglable en trois modes (Confort, Normal et Sport) assure une excellente décélération. La distance de freinage à 100 km/h est inférieure à 37 mètres.Le moteur électrique est capable de freiner la MG4 Electric et deLa plateforme MSP et les composants qui lui sont associés sont prêts pour la mise en œuvre de futures technologies avancées.La tension du système de l'unité d'entraînement électronique, qui comprend une technologie en épingle à cheveux à 8 couches et un système spécial de refroidissement de l'huile, peut être portéepour charger la batterie encore plus rapidement à l'avenir.Le groupe motopropulseur est capable deBaaS (Battery as a Service).L'architecture orientée services (SOA) intégrée permet aux véhicules de recevoir des mises à jour à distance (over-the-air, OTA) tout au long de leur cycle de vie.La MG4 Electric utilise desEn plus de l'avertisseur de collision frontale (FCW) et du freinage automatique d'urgence (AEB), la MG4 Electric reçoit le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), l'assistant à la conduite dans les embouteillages (TJA), l'avertissement de changement de voie (LDW) et l'aide au maintien dans la voie (LKA) regroupés sous le nom de MG Pilot et qui permettent un certain degré de conduite autonome.À cela s'ajoute la gestion intelligente des feux de route (IHC) et le système d'aide au respect de la vitesse (SAS) avec reconnaissance des panneaux de signalisation.Sur la finition Luxury, le système MG Pilot bénéficie également de la surveillance des angles morts (BSD) et de l'aide au changement de voie (LCA). En outre, il avertit du croisement de véhicules à l'arrière grâce à l'avertissement de trafic à l'arrière du véhicule (RCTA) et de la circulation en sens inverse lors de l'ouverture des portes grâce à l'avertisseur d'ouverture de portière (DOW).Une caméra à 360 degrés de série sur la finition Luxury montre au conducteur l'environnement tout autour de la MG4 Electric sur l'écran central.La plateforme est équipée d'un système de cartographie complète de l'environnement en essaim (PP CEM), nécessaire aux solutions avancées de conduite autonome La MG4 Electric est disponible en trois versions : Standard, Comfort et Luxury.La MG4 Electric démarre à partir de(MG4 Electric 125 kW 51 kWh Standard).Les premiers véhicules seront livrés à compter du mois d'octobre.125 kW 64 kWh Standard : 28 990 €150 kW 64 kWh Comfort : 32 990 €150 kW 64 kWh Luxury: 34 990 €