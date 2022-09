Le SUV compact Renault Austral en approche

Lerepose sur la, développée au sein de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, que l'on retrouve sur leAmbitionnant de devenir l'un des piliers de la reconquête du segment C de la marque de Billancourt, le SUV électrifié Austral entend faire de la marque une référence en matière de technologie et d'énergie propre.Le SUV Austral(skis avant et arrière, protections latérales et bas de caisse contrastés, garde au sol marquée et ceinture de caisse haute) auA l'instar du Kadjar , le SUV Renault affiche des. Celles-ci se marient avec des lignes dynamiques et des détails structurés précis à l'image des feux LED arrière avec technologie micro-optique ou des motifs en losange intégrés dans les optiques avant.Le design extérieur du SUV Austral est ainsiIl dégage une perception de qualité renforcée par une maîtrise géométrique visible.L'Austral est long de, large d'1,83 mètre et haut d'1,62 mètre, avec un empattement de 2,67 mètres.Les proportions délivrent, depuis l'extérieur, un sentiment d'habitabilité.Le Renault Austral affiche des codes stylistiques modernes. Ses grandes roues (jusqu'à 20 pouces et 720 mm de diamètre) affirment une silhouette musclée avec une ligne de capot proche des passages de roues.La face avant repose sur une, parée d'une finition Ice Black. Elle est traversée, en partie haute, par une ligne horizontale chromée qui se prolonge dans les phares. Au centre, le logo Renault en chrome Satin brossé. En partie inférieure, sur les versions hautes, une lame sport assortie à la couleur du véhicule et des écopes latérales aérodynamiques Noir Etoilé, complètent la face avant.Lessituées sur son bouclier avant, sa chute de pavillon prolongée par un béquet arrière profilé et les lignes de caractère intégrées aux flancs sculptés contribuent à marquer visuellement son aérodynamisme et à optimiser son efficience.L'intègre la signature lumineuse en forme de C qui caractérise les modèles Renault. Les projecteurs intègrent jusqu'à 7 modules de faisceaux high-tech capables d'adapter la distribution de la lumière. L'éclairage multifonctionnel est proposé en trois versions : LED Pure Vision , LED Adaptative Vision et LED Matrix Vision avec clignotants dynamiques.Lessont également en forme de C et rejoignent le logo Renault pour créer une signature lumineuse traversante qui se prolonge de part et d'autre du coffre. Caractérisés par la technologie micro-optique, les effets de moirage et de profondeur qui habillent les versions hautes, sont rendus possibles grâce à une multitude de filaments gravés au laser. Formant deux trames de stries précises, ils créent un effet 3D holographique, qui anime l'arrière du véhicule de jour comme de nuit.Le véhicule déclenche une animation lumineuse dès qu'il détecte automatiquement le porteur de la carte d'accès et de démarrage. Avec les projecteurs LED Matrix Vision, les phares s'allument de l'intérieur vers l'extérieur puis les feux de jours et les clignotants prennent le relais. À l'arrière, le bandeau lumineux et les feux s'illuminent tandis que les clignotants s'éveillent.Le SUV Austral est proposé dans sept teintes de carrosserie (Blanc Glacier, Blanc Nacré, Rouge Flamme, Bleu Iron, Noir Etoilé, Gris Schiste et Gris Schiste Satin).Les versions hautes offrent une finition bi-ton de série, finition qui accorde le toit à la teinte Noir Etoilé de l'antenne requin, des coques de rétroviseurs, des entrées d'air du bouclier avant et du bas de caisse.Le SUV Austral repose sur des roues habillées de jantes de 17 à 20 pouces, la plupart diamantées.Le poste de conduite se structure autour d'un écran OpenR qui combine l'affichage des données du tableau de bord 12,3 pouces avec celui de l'écran vertical 12 pouces dédié au multimédia, dans une forme de L renversé.L'écran OpenR est recouvert d'un verre d'aluminosilicate de type « Gorilla Glass » : un verre trempé ultra-résistant aux rayures, aux chocs du quotidien et aux nettoyages répétés. En complément, il bénéficie de traitements spécifiques anti-traces et antireflets.L', projeté dans le pare-brise, s'ajoute aux écrans présents à bord.La luminance auto -adaptative et le taux de réflexion de l'écran OpenR ont permis de se passer de la visière d'un tableau de bord classique et de donner un effet flottant moderne à la planche de bord.Le design intérieur se distingue par sa « console grand confort » qui délimite l'espace du conducteur et celui du passager avant. Epurée, elle accueille un repose main coulissant qui permet d'utiliser l'écran multimédia. Elle propose également un emplacement dédié pour smartphone doté d'un chargeur à induction et de rangements pratiques au quotidien.L'ambiance lumineuse à bord se diffuse via les bandeaux lumineux de la planche de bord et des panneaux de porte. Un curseur d'ajustement manuel permet de choisir parmi un nuancier de 48 teintes différentes sur l'écran OpenR. L'éclairage de la planche de bord, des panneaux de porte et du tableau de bord changent également de couleur en fonction du mode de conduite sélectionné.Selon les versions et options , l'intérieur est ponctué de bois véritable, de cuir, d'Alcantara, de textile moussé, de matériaux gainés agréables au toucher et de décors laqués Noir Grand Brillant et Chrome Satin.Les passagers arrière profitent d'un rayon aux genoux de 27,4 cm et d'une hauteur sous pavillon supérieure à 90 cm.Des espaces de rangement sont répartis dans l'habitacle à l'usage de tous les occupants (jusqu'à 35 litres).Le SUV Austral dispose, selon les versions, d'uneLe coffre, proposé avec un hayon motorisé mains libres, affiche, en version Mild Hybrid et Mild Hybrid Advanced, un volume de. Avec la banquette coulissante en position avancée, le volume de chargement atteint jusqu'à 575 dm3 VDA. En rabattant la banquette, le volume disponible atteint 1 525 dm3 VDA.Conçu sur la plateforme CMF-CD de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, le châssis est décliné en deux versions : essieu torsible pour les modèles à deux roues directrices et train arrière multi-bras pour les versions équipées du 4Control Advanced à quatre roues directrices.En version à, le diamètre de braquage entre trottoirs est de 11,5 mètres.En version4Control Advanced, le diamètre de braquage est de 10,1 mètres, offrant ainsi une maniabilité en ville comparable à celle d'une citadine et une agilité hors pair.Le SUV Austral bénéficie d'une caisse rigidifiée, d'un anti-roulis renforcé et d'un châssis allégé et rigoureux.Le Renault Austral propose des groupes motopropulseurs avec différentes technologies d'électrification afin de couvrir tous les usages: un système E-Tech Hybrid sur réseau 400 V développant 160 ou 200 chevaux ainsi que deux moteurs essence : un Mild Hybrid Advanced 48 V de 130 ch et un Mild Hybrid 12V de 140 et 160 ch.A noter, l'absence de motorisations hybrides rechargeables.La motorisationreçoit un moteur 3 cylindres essence 1.2 litre turbocompressé de 96 kW (130 ch) et 205 Nm de couple associé à un moteur électrique, à une batterie lithium-ion de 2 kWh et 400 V, et à une boîte de vitesses intelligente automatique multimodes à crabots proposant 15 combinaisons (dont 2 sont en mode électrique). La motorisation hybride affiche une puissance combinée pouvant atteindre 160 ou 200 chevaux (146 kW). Tous les démarrages s'effectuent en électrique pour procurer le plaisir de conduite propre aux véhicules électrifiés. Equipé de cette motorisation E-Tech Hybrid, le SUV Austral E-Tech « full hybrid » auto-rechargeable affiche une consommation et des émissions de CO2 à partir de 4,6 litres aux 100 km et 104 g/km de CO2 La motorisationassocie un moteur essence 3 cylindres 1.2 litre turbocompressé à injection directe à une batterie lithium-ion de 48V et à un alterno-démarreur. Avec cette motorisation de 130 chevaux dotée d'une transmission manuelle, le SUV Austral revendique une consommation et des émissions de CO2 à partir de 5,2 litres aux 100 km et 118 g/km.La motorisation Mild Hybrid s'appuie sur un moteur 4 cylindres essence 1.3 litre turbocompressé à injection directe. Développé en collaboration avec Daimler, ce moteur est assisté par un alterno-démarreur et une batterie lithium-ion de 12V. Il est disponible avec une boîte de vitesses automatique X-Tronic en 160 chevaux. Avec cette motorisation Mild Hybrid 12V de 160 ch, le SUV Austral affiche un couple maximal de 270 Nm disponible de 1 800 à 3 500 tour/min et une consommation mixte à partir de 6,2 litres aux 100 km, pour des émissions de CO2 débutant à 140 g/km.Les motorisations électrifiées intègrent toutes unSur la motorisation E-Tech Hybrid, il est activable à la carte avec quatre niveaux de récupération sélectionnables par l'intermédiaire de palettes situées derrière le volant.Sur les versions E-Tech Hybrid et Mild Hybrid Advanced, Le tableau de bord numérique bénéficie d'animations spécifiques dédiées à l'hybridation.L'assistant éco-conduite prédictif permet d'adopter une conduite plus économe, en signalant par un pictogramme qui apparaît au tableau de bord ou sur l'affichage tête haute 9,3 pouces, le bon moment pour lever le pied de l'accélérateur à l'approche d'un événement particulier (virage serré, rond-point, limitation de vitesse, péage, intersection pourvue d'un « stop » ou d'un « cédez-le-passage »).Sur la motorisation E-Tech Hybrid, cette fonction est accompagnée de la fonction « conduite hybride prédictive », chargée d'optimiser les parcours en électrique.Le SUV compact Renault embarque la technologie Multi-Sense pour un plaisir et des sensations de conduite démultipliées.La technologie Multi-Sense Advanced propose: Eco, Comfort et Sport. Un quatrième mode (Perso) laisse un choix total de personnalisation des réglages.Avec le pack Extended Grip, deux modes supplémentaires sont disponibles : un mode « Snow » et un mode « All roads ».Le conducteur peut basculer à tout moment d'un mode à l'autre, y compris par commande vocale via Google Assistant.Le SUV Austral propose également une fonction pour moins consommer : la recommandation proactive de passage en mode Eco.Le SUV Austral inaugure la troisième génération du système à quatre roues directrices de Renault: « 4Control Advanced ». Grâce à l'ajout d'un actionneur de direction sur le train arrière multi-bras associé à cet équipement, l'angle de braquage des roues arrière atteint 5° pour un diamètre de braquage de citadine (10,1 mètres). Associé aux réglages du Multi-Sense, le 4ControL Advanced permet de personnaliser ses réglages sur treize niveaux.Le SUV Renault Austral proposeréparties en trois catégories : conduite, parking et sécurité.Parmi elles : un affichage tête haute 9,3 pouces, projeté dans le pare-brise ; l'Active driver assist, une prestation de délégation de conduite de niveau 2, qui combine le régulateur de vitesse adaptatif avec « Stop & Go », la fonction de centrage dans la voie, les données de géolocalisation et une cartographie spécifique permettant au véhicule de s'adapter au tracé de la route ; la fonction caméra 3D vision 360° ; le Full parking automatique ; l'avertisseur angle mort et prévention de sortie de voie en cas de dépassement ; le freinage automatique d'urgence en marche arrière ; l'avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière ; la sortie sécurisée des occupants et l'éclairage intelligent Matrix LED Vision.L'projette directement dans le pare-brise la vitesse du véhicule, les aides à la conduite activées, une alerte de survitesse et les indications de la navigation. Les informations apparaissent en temps réel dans le champ de vison du conducteur.L'est une prestation de délégation de conduite de niveau 2, qui combine le régulateur de vitesse adaptatif avec « Stop & Go », la fonction de centrage dans la voie, les données de géolocalisation et une cartographie spécifique. La conduite autonome contextuelle permet au conducteur d'appréhender les éléments rencontrés sur tout type de route au-delà des seules voies rapides.Le(ACC) mixe la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse par la caméra frontale avec les données du système de navigation pour établir la limitation de vitesse en cours. L'Austral s'adapte automatiquement à la vitesse détectée tout en maintenant une distance de sécurité minimale avec le véhicule qui le précède. En cas d'arrêt dans un bouchon, grâce à la fonction « Stop & Go », le véhicule redémarre automatiquement sur une plage de temps étendue à 30 secondes.L'Active Driver Assist, utilise, en plus, les données de géolocalisation et une cartographie spécifique qui intègre les ronds-points et les virages prononcés. Outre la signalisation au tableau de bord de ces événements, l'Austral est capable de décélérer automatiquement à l'approche d'un rond-point puis d'accélérer jusqu'à la vitesse maximale autorisée une fois celui-ci passé, sans intervention du conducteur.Le(LC) permet d'agir sur le volant et fonctionne en l'absence de l'un des deux marquages latéraux.Intégrée à l'Active Driver Assist, la(OSP) peut être utilisée seule. Cette fonction affiche la vitesse maximale autorisée sur le tableau de bord et sur l'écran de navigation. Dans le cas où la vitesse du véhicule serait supérieure à la vitesse reconnue, une alerte visuelle s'affiche sous les yeux du conducteur. Un bouton situé sur le volant permet d'activer le limiteur de vitesse, le régulateur de vitesse ou le régulateur de vitesse adaptatif pour s'adapter à la vitesse légale.Un assistant pour l'éco-conduite indique au conducteur quand relâcher la pédale d'accélérateur pour économiser du carburant à l'approche d'un événement particulier (virage serré, rond-point, limitation de vitesse, péage, intersection pourvue d'un « stop » ou d'un « cédez-le-passage »).Avec la, quatre caméras affichent une modélisation 3D de l'Austral et permettent de visionner ses alentours proches à 360°. Le conducteur peut visualiser l'extérieur du véhicule avec l'écran tactile, tourner autour ou zoomer sur une zone spécifique. Il peut également afficher une vue panoramique zénithale, de l'avant ou de l'arrière.La fonction full parking automatique (FAPK) automatise complètement la manœuvre de parking. Après avoir activé la fonction, le conducteur n'a plus qu'à surveiller les alentours du véhicule et à appuyer sur la pédale d'accélérateur pour enclencher et ajuster la vitesse de la manœuvre. Il peut se garer en créneau, en bataille ou en épis sans agir ni sur le frein, ni sur la marche avant ou la marche arrière, ni même sur le volant.Côté sécurité active, l'Austral reçoit trois aides à la conduite pour minorer les risques de collision : l'alerte de franchissement de ligne (LDW), l'avertisseur d'angle mort (BSW) et l'assistant maintien dans la voie (LKA).La déclinaison ELKA (avertisseur angle mort et prévention de sortie de voie en cas de dépassement) combine les données de la caméra frontale et des radars latéraux. Le véhicule est automatiquement remis dans sa voie, lors d'une tentative de dépassement, si une potentielle sortie de voie ou un risque de collision frontale ou latérale17 sont détectés.Trois autres aides à la conduite sont destinées à la protection des autres usagers de la route, piétons et cyclistes notamment.Le(Rear AEB) est le pendant du freinage automatique d'urgence (AEBS) lorsque le conducteur réalise une marche arrière. Si les capteurs à ultrasons détectent un obstacle potentiel (piéton, cycliste, poteau, etc.), le système avertit le conducteur de manière visuelle et sonore avant de déclencher un freinage d'urgence de deux secondes pour éviter la collision. Le système est actif pour une marche arrière effectuée entre 3 et 10 km/h.L'(Rear CTA) détecte les véhicules en mouvement à plus de 4 km/h lorsque le conducteur débute une manœuvre de marche arrière pour sortir d'une place de stationnement où la visibilité est limitée (bataille ou épis). Si un véhicule est repéré par les radars à ultrasons arrière, une alerte sonore et visuelle lui indique de stopper la manœuvre et de contrôler dans toutes les directions avant de poursuivre.En complément, la sortie sécurisée des occupants (OSE) alerte le conducteur lorsqu'il ouvre sa portière pour sortir, si un autre véhicule, une moto ou un cycliste est en approche. Le système d'alerte visuelle et sonore permet notamment d'éviter de renverser ou de heurter les cyclistes en ville.Les projecteurs avant high-tech offrent un confort de conduite optimal. Doté de la technologie LED Adaptative Vision avec fonction antibrouillard intégrée (AFS), l'éclairage s'adapte à l'inclinaison du volant, à la vitesse, au trafic et aux conditions météorologiques afin d'optimiser la vison frontale et latérale, notamment en virage, sans éblouir les autres usagers de la route.En version(Matrix beam / ADB), le conducteur peut rouler en feux de route de façon permanente pour un éclairage toujours maximal quel que soit le trafic environnant. La technologie de diodes luminescentes anti-éblouissement est capable d'adapter la distribution de la lumière pour garantir le confort et la sécurité du conducteur et des occupants des véhicules environnants.Le SUV Austral assure une protection rapprochée de ses occupants et des autres usagers de la route grâce à des équipements de sécurité passive.En cas de collision frontale, latérale et arrière, des matériaux haute résistance améliorent la rigidité de la caisse et la structure intérieure du véhicule.Sept airbags sont répartis dans l'habitacle. Un airbag entre les passagers avant, destiné à les protéger d'une collision tête contre tête en cas de choc latéral, fait son apparition.En complément, des capteurs de pression de porte assurent une détection précoce des collisions latérales et un déploiement plus rapide des airbags.Les ceintures de sécurité sont équipées de prétensionneurs avec limitation de charge pour éviter les blessures au thorax en cas de choc violent.Tous les sièges disposent également d'appui-têtes « anti-coup du lapin ».Pour garantir la sécurité des enfants, trois points d'ancrage Isofix sont disponibles : deux à l'arrière et un sur le siège passager avant.En version E-Tech Hybrid, l'Austral est pourvu d'un accès facilité à la batterie et d'un QR code destinés aux équipes de secours pour leur permettre de venir en aide aux occupants de façon rapide.Pièce maîtresse, le système multimédia OpenR fait le plein de technologies pour accueillir les futures mises à jour du système OpenR Link. Connecté au cloud, il reçoit des mises à jour automatiques par l'intermédiaire de la technologie FOTA (Firmware Over-The-Air).Le système multimédia OpenR Link intègre les services et applications Google : navigation Google Maps, assistant vocal intégré de Google, catalogue d'applications Google Play.Le SUV Austral s'articule autour deLe premier niveau d'équipement "equilibre" propose une large calandre chromée, des arches de roues et un bas de caisse noir brillant, un écran central 9 pouces et un écran conducteur 12,3 pouces.Cette finition d'entrée de gamme dispose d'une aide au parking arrière, d'une carte accès et de démarrage mains-libres et de feux LED pure vision.La finition techno reçoit des jantes alliage 19 pouces diamantées noir, une sellerie mixte simili cuir/tissu et une lumière d'ambiance personnalisée. Elle offre de série des équipements tels que le système OpenR Link sur un écran de 12,3 pouces avec la connectivité et les services Google, dont la navigation Google Maps.La finition techno dispose d'une banquette coulissante 1/3 – 2/3 avec accoudoir central et d'une fonction easy break La finition iconic reçoit des jantes alliage 20 pouces diamantées noir, une peinture bi-ton avec toit noir, des barres de toit chromées et des feux arrière à LED à effet moiré 3D. A ces éléments de design s'ajoutent des équipements de confort tels que un siège conducteur électrique avec fonction massage, des sièges avant chauffants et un hayon motorisé. La finition iconic est également équipée de la caméra 3D vision 360 et d'un régulateur de vitesse adaptatif stop & go.Les deux niveaux supérieurs peuvent se décliner en finition esprit Alpine.La finition esprit Alpine puise son style dans l'ADN sportif de la marque Alpine: bouclier avant avec lame sport gris satin, jantes alliage daytona 20 pouces, entourage des vitres noir brillant, feux arrière à effet moiré 3D, sellerie tissu Alcantara avec surpiqûres bleues, volant en cuir nappa avec coutures bleu / blanc / rouge.Question prix , le Renault Austral démarre à partir de(Mild Hybrid advanced 130 ch en version equilibre).Les premières livraisons du Renault Austral interviendront en décembre 2022.Mild Hybrid advanced 130 equilibre: 33 400 €Mild Hybrid advanced 130 techno: 35 900 €Mild Hybrid 160 auto techno: 37 400 €Mild Hybrid 160 auto techno esprit Alpine: 38 800 €Mild Hybrid 160 auto iconic: 40 200 €E-Tech Full Hybrid 160 techno: 39 900 €E-Tech Full Hybrid 200 techno: 40 700 €E-Tech Full Hybrid 200 techno esprit Alpine: 42 100 €E-Tech Full Hybrid 200 iconic: 43 500 €E-Tech Full Hybrid 200 iconic esprit Alpine: 44 900 €Liens vidéos SUV compact Renault Austral (extérieur studio) : https://youtu.be/vuQroIfZg7ESUV compact Renault Austral (intérieur studio) : https://youtu.be/H53RTBpIMmYSUV compact Renault Austral E-Tech Hybride (Extérieur) : https://youtu.be/bOxS-qnL9VcSUV compact Renault Austral E-Tech Hybride (Intérieur) : https://youtu.be/piZwQ5MuMTYSUV compact Renault Austral E-Tech Hybride (Conduite) : https://youtu.be/rZEsW2r_3h0