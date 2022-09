La BMW XM embarque un moteur V8 conjugué à un bloc électrique pour une puissance de 653 ch

Un moteur thermique, un moteur électrique, trois modes de fonctionnement, quatre roues motrices

Laembarqued'une puissance maximale de 489 ch (360 kW) conjugué àd'une puissance maximale de 197 ch (145 kW) pour une(480 kW).Le système hybride rechargeable M Hybrid de la BMW XM débite un(moteur V8 pouvant atteindre 650 Nm combiné à un moteur électrique développant jusqu'à 280 Nm).Leest doté de la technologie M TwinPower Turbo, d'un collecteur d'échappement transversal et d'un dispositif de séparation d'huile optimisé.Le moteur huit cylindres est assisté par unLa puissance de propulsion du moteur estlors des démarrages et répond sans hésitation à chaque pression sur l'accélérateur.Une étape de pré-démultiplication porte le couple maximal effectif du moteur électrique à 450 Nm à l'entrée de la transmission.L'intéraction entre le moteur thermique et le moteur électrique offre une immense montée en puissance qui commence instantanément et se maintient sur toute la plage de régime.La BMW XM, accompagnée d'une bande sonore chargée d'énergie.Le son provient dudoté deet de doubles sorties hexagonales superposées.Le son de la propulsion électrique spécifique M fournit un retour à chaque action sur la pédale d'accélérateur lors de la conduite avec le mode de fonctionnement sans émissions locales. Lorsque le réglage Sport ou Sport Plus est sélectionné, le système de propulsion fonctionne en mode Hybrid avec un son amplifié qui souligne l'assistance électrique fournie au moteur à combustion.Le bouton M Hybrid de la console centrale permet de sélectionner l'un des(Hybrid, Electric et eControl).Lepermet également d'accéder directement aux paramètres de configuration du système de propulsion, du châssis, de la direction, du système de freinage, de la M xDrive et du niveau de récupération de l'énergie de freinage.La puissance générée par le duo de moteurs est transmise immédiatement aux roues grâce à unspécifique aux motorisations hybrides M.Laest particulièrement visible en mode 4WD Sport.Le conducteur peut également sélectionner le mode 4WD Sand, qui a été conçu spécifiquement pour la conduite à travers les dunes et autres surfaces similaires.Le fonctionnement dude l'essieu arrière est également entièrement variable.La combinaison du groupe motopropulseur hybride M et des suspensions M spécifiques ouvre la voie à une expérience de conduite unique.La spontanéité du moteur électrique assure une accélération spectaculaire en mode électrique.Le châssis est composé d'un essieu avant à double triangulation et d'un essieu arrière à cinq bras dont les propriétés cinématiques et élastocinématiques ont été spécialement adaptées.La BMW XM bénéficie d'une(50:50).La BMW XM est équipée d'unecomprenant des amortisseurs à commande électronique et un système de stabilisation active du roulis avec moteurs électriques 48V et Active Roll Control. Avec la fonction Active Roll Comfort, les suspensions réduisent les mouvements de roulis causés par les aspérités de la chaussée et ajustent la hauteur de caisse du côté qui subit les irrégularités de la route.Ladu Sport Activity Vehicule (SAV) haute performance BMW fait partie de la dotation du modèle M. L'Integral Active Steering favorise l'agilité et la précision dans les virages ainsi que la stabilité lors des changements de voie.La motricité, l'agilité et la stabilité directionnelle bénéficient à la fois de la limitation du patinage des roues, proche de l'actionneur, et de la mise en relation de tous les systèmes de commande au sein de la gestion intégrée de la stabilité transversale.Lesfonctionnent en tandem avec un système de freinage intégré qui propose au conducteur deux réglages de sensation de la pédale. Le système de freinage M offre à la BMW XM une précision redoutable même lorsqu'elle est poussée dans ses derniers retranchements.Des jantes M en alliage léger de 21 pouces sont montées de série, tandis que des jantes M en alliage léger de 22 ou 23 pouces sont proposées en option.Lad'énergie est montée dans le soubassement de la voiture Le mode Electric permet de rouler sans émissions locales à deset sur une distance maximale deselon le cycle WLTP.La BMW XM affiche une consommation de carburant combinée pondérée de 1,5 - 1,6 litres aux 100 km en cycle WLTP, une consommation électrique combinée de 29,0 - 30,1 kWh/100 km en cycle WLTP et des émissions de CO2 valeurs combinées pondérées de 33 - 36 g/km en cycle WLTP.L'unité de charge combinée de la BMW XM permet une recharge enLede la BMW XM est une déclaration de performance. Les proportions d'un SAV moderne, des lignes puissantes, une silhouette étirée, des éléments de design typiques de la marque M, une interprétation retravaillée de l'aspect frontal créé pour les modèles du segment de luxe de BMW, et une multitude d'accents distinctifs, confèrent au XM une aura extravertie.Des projecteurs divisés en deux unités distinctes, une calandre BMW avec un cerclage de couleur or et un éclairage continu du contour, ainsi que de grandes prises d'air sont les caractéristiques de la partie avant.Sur le côté, une bande d'accentuation de couleur or rappelle la bande noire qui longe la carrosserie de la BMW M1.D'autres clins d'œil au passé se retrouvent sous la forme des logos BMW gravés sur la lunette arrière plate et la structure à lamelles des feux arrière sculptés.Montées en 21 pouces de série, les jantes M en alliage léger présentent un design très distinctif.Le style expressif du design extérieur se retrouve à l'intérieur de la BMW XM.Leet les sièges avant sont conçus pour une expérience de conduite active. Des sièges M multifonctions, des repose-genoux, un volant M en cuir ainsi que des affichages spécifiques M pour le BMW Curved Display et l'Affichage Tête Haute, font partie de l'équipement de série.Destransforment l'arrière de la BMW XM en un salon M Lounge exclusif. Les dossiers chauffants qui s'étendent jusque sur les côtés du compartiment arrière et les coussins offrent aux passagers un haut niveau de confort.Leest unique avec sa structure prismatique tridimensionnelle et ses 100 LED pour l'éclairage.Un choix entre quatre selleries différentes permet de personnaliser l'intérieur, ainsi qu'un cuir Vintage pour les sections supérieures du tableau de bord et des panneaux de porte.L'éclairage d'ambiance, la climatisation automatique à quatre zones, le système Harman Kardon Surround Sound et le système Travel & Comfort sont tous des équipements de série.La dotation de systèmes d'aide à la conduite de série comprend le Drive Assist (avertisseur de risque de collision avant, avertisseur d'angle mort, Speed Limit info (Indication des limitations de vitesse et des interdictions de dépassement) et avertisseur de trafic transversal arrière). Le Drive Assist Pro (en option) combine le régulateur de vitesse actif ACC plus avec fonction Stop&Go et le Pilote semi-automatique Le dispositif Park Assist Plus est également inclus de série. En plus du l'assistant de marche arrière « Auto Reverse », ce système comprend les fonctions Parking View, Panorama View avant et arrière et 3D View.La BMW XM est équipée de série du BMW Live Cockpit Navigation Pro. Basé sur le BMW OS 8.0, il comprend le BMW Curved Display formé par un combiné de 12,3 pouces et un écran de contrôle central d'une diagonale d'écran de 14,9 pouces. Grâce au groupement d'écrans et aux capacités plus étendues du BMW Intelligent Personal Assistant, le BMW iDrive a été délibérément orienté vers l'utilisation tactile, la commande gestuelle, ainsi que la commande vocale.Le système de navigation BMW Maps basé sur le cloud est une autre caractéristique du BMW Live Cockpit Navigation Pro.La clé numérique BMW Digital Key Plus en option permet de verrouiller et de déverrouiller la BMW XM avec leur Apple iPhone compatible grâce à une technologie Ultra-Wideband (UWB) renforcée en termes de sécurité.L'intégration pour smartphones (Apple CarPlay et Android Auto), la fonctionnalité personnalisée BMW ID et une eSIM conçue pour la technologie mobile 5G sont disponibles pour être utilisées dans la BMW XM.L'Affichage Tête Haute et la commande gestuelle BMW viennent s'ajouter à l'iDrive Controller et aux boutons multifonctions du volant dans l'équipement de série.Le modèle haute performance hybride rechargeable XM sera produit à l'usine américaine de BMW à Spartanburg à partir de décembre 2022 avant d'arriver en concession au printemps 2023.La BMW XM haute performance hybride rechargeable est commercialisée à partir de 175 000 Euros.