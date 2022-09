Le roadster deux places à toit ouvert BMW Z4 2023 intègre les éléments du Pack M Sport

Commercialisé depuis 2020, leintègreLa BMW Z4 de troisième génération a fait entrer le concept de roadster dans l'ère moderne, avec ses moteurs et sa propulsion arrière, une conception axée sur l'agilité et le dynamisme, une capote en toile classique et un habitacle haut de gamme.Avec des proportions musclées, une esthétique guidée par le style actuel de BMW et des détails spécifiques, le design extérieur de la BMW Z4 incarne l'interprétation moderne de la voiture de sport classique à toit ouvert.Les caractéristiques de la face avant sont les grandes prises d'air, les projecteurs à LED avec des sources lumineuses disposées verticalement et positionnées sur les bords extérieurs, et le long capot, qui s'étend sur les passages de roue.L'apparence dudégage une personnalité sportive avecde série sur la Z4 sDrive20i.Les caractéristiques extérieures du pack M Sport intègrentLes prises d'air latérales guident l'air vers les rideaux d'air, réduisant ainsi les turbulences dans les passages de roue.Des mises à jour détaillées ont été apportées au, ce qui renforce l'impression deLe caractère axé sur la performance de la BMW Z4 M40i est souligné par des caractéristiques telles que des coques de rétroviseurs extérieurs en Cerium Grey et les sorties d'échappement trapézoïdales.L'authenticité sportive du design extérieur de la BMW Z4 est également soulignée par(avec deux lignes de caractère dynamiques), les aérations à l'arrière des passages de roue avant, le spoiler intégré dans le couvercle de coffre, les feux arrière fins en forme de L et le diffuseur de la jupe arrière.et peut être ouverte ou fermée (en l'espace de 10 secondes) sur simple pression d'un bouton, alors que la voiture roule à une vitesse maximale de 50 km/h.La capote en toile de la BMW Z4 est proposée en effet Anthracite Silver en alternative au noir de série.Le design de l'intérieur de la BMW Z4 est marqué par un aménagement du cockpit axé sur le conducteur, des sièges sport avec appuie-tête intégré, des lignes orientées vers l'avant et la limitation des surfaces décoratives à un petit nombre de zones.La BMW Z4 sDrive20i est équipée de série du cuir Vernasca, qui peut être choisi dans 4 teintes différentes.La BMW Z4 M40i est dotée de série d'une sellerie cuir/Alcantara avec surpiqûres contrastées bleues et passepoil bleu.Ledes voitures de sport est combiné à un tableau de bord en Sensatec dans la BMW Z4 M40i.La gamme de motorisations comprendUne puissance instantanée, un appétit enthousiaste pour le haut régime, une efficacité exemplaire et la douceur sont les caractéristiques des trois moteurs à essence disponibles sur la BMW Z4.Leest associé de série à une boîte de vitesses automatique Sport à huit rapports. La transmission Sport est dotée de palettes de changement de vitesse au volant et d'une fonction Launch Control pour une accélération optimisée en fonction de la traction.Le quatre cylindres de 2.0 litres, doté de la technologie BMW TwinPower Turbo, se distingue par ses caractéristiques de performances . Avec une puissance maximale de 197 ch et un couple maximal de 320 Nm, la BMW Z4 sDrive20i passe de zéro à 100 km/h en 6,6 secondes.Ledéveloppe un couple maximal de 500 Nm et propulse la BMW Z4 M40i de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes.Le modèle BMW M a représenté ces derniers temps plus de 30 % des ventes mondiales du roadster Z4.Avec ses proportions compactes , son poids minimisé, son centre de gravité bas et sa répartition du poids presque parfaite de 50 : 50, l'immense rigidité de la structure de la carrosserie, du châssis, et l'aérodynamisme très efficace de la BMW Z4 offrent une plate-forme adaptée pour une conduite sportive.La technologie du châssis associe un essieu avant à jambe de force à deux articulations, et un essieu arrière à cinq bras pour libérer un mélange d'agilité et de confort de conduite.L'équipement de série pour toutes les versions de la BMW Z4 comprend uneLa(en option sur la BMW Z4 sDrive20i) optimise la dynamique de conduite grâce à son réglage ferme des amortisseurs et des ressorts.La BMW Z4 M40i est équipée d'une suspension SelectDrive M avec amortisseurs à commande électronique et de freins M Sport avec un choix d'étriers peints en bleu ou en rouge.La BMW Z4 M40i est également équipée d'un différentiel M Sport sur l'essieu arrière.La BMW Z4 offre unepour améliorer le niveau de sécurité.L'équipement de série comprend l'avertisseur de collision frontale avec intervention de freinage grâce à un radar (entre 5 km/h et 85 km/h, au delà de 85 km/h : avertissement), un avertisseur de chevauchement de ligne avec impulsion sur la direction et un assistant de limitation de vitesse avec informations de limite de vitesse.Parmi les éléments de la liste des options figurent le régulateur de vitesse actif ACC plus avec fonction Stop&Go et le pack Drive Assist.L'Affichage Tête Haute qui projette les informations de conduite sur le pare-brise, est également optionnel.Le BMW Live Cockpit Navigation Pro apporte des écrans personnalisables pour le combiné d'instruments entièrement numérique et l'écran de contrôle, qui ont tous deux une diagonale de 10,25 pouces. Ses fonctionnalités comprennent également le système de navigation BMW Maps, un système multimédia basé sur un disque dur, le BMW Intelligent Personal Assistant, l'intégration smartphone, un point d'accès Wi-Fi et un système d'alarme.Le filet anti-remous, la trappe à ski rabattable, les radars de stationnement avant et arrière PDC et la climatisation automatique bi-zone sont inclus de série dans toutes les versions du modèle.Le lancement sur le marché de la BMW Z4 « 2023 » débutera en novembre 2022.La BMW Z4 est construite par Magna Steyr Fahrzeugtechnik, à Graz, en Autriche.Dans un segment de véhicules en déclin, la BMW Z4 a maintenu des volumes de vente constants depuis son lancement.À ce jour, plus de 55 000 exemplaires de la troisième génération de la BMW Z4 ont été vendus dans le monde.Le marché le plus important pour le roadster Z4 est l'Allemagne, où environ 26 % de toutes les voitures de la génération actuelle ont été vendues. Viennent ensuite les États-Unis (17 %), la Chine, le Royaume-Uni et le Japon.La gamme BMW Z4 démarre à partir de(sDrive20i).sDrive20i : A partir de 54 200 €M40i : A partir de 69 300 €