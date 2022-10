Le SUV urbain cinq places électrique smart #1 affiche des porte-à-faux courts

fait entrer la marque allemande dans les segments des petites citadines et des compactes Long de, le SUV smart #1 est large de 1 822 mm et haute de 1 636 mm.Le SUV urbain smart intègre undans desLa smart #1 se caractérise par des, une, deset un langage deElle se singularise par des, deset unL'intérieur duest spacieux par rapport à ses dimensions extérieures compactes, avec des roues positionnées au plus près des extrémités du véhicule et unLa lumière qui pénètre par lerenforce subjectivement la sensation d'espace. La lumière d'ambiance est personnalisable grâce à 64 couleurs et 20 niveaux d'intensité permettant d'ajuster les lumières.La banquette arrière coulissante permet de faire varier l'espace de chargement deLes sièges arrière sont divisés en 60:40 etL'intérieur repose sur une, un compteur numérique de 9,2 pouces, un affichage tête haute de 10 pouces et un système d'info-divertissement intégré avec écran tactile de 12,8 pouces permettant de personnaliser les fonctions de la voiture (sélection du profile et ajustement des préférences, navigation, climatisation, lumières et son).La smart #1 est dotée d'un puissant ordinateur central qui contrôle les quatre principaux domaines : l'infodivertissement, les systèmes d' assistance à la conduite , les fonctions spécifiques à l'électromobilité et l'architecture électrique/électronique (architecture E/E) du véhicule. Grâce aux mises à jour dynamiques OTA, plus de 75 % de toutes les unités de contrôle électronique du véhicule peuvent être mises à jour à distance de manière continue.La smart #1 est propulsée par un(200 kW) et unLe SUV urbain électrique smart deatteint une. LeLa batterie lithium nickel cobalt manganèse (NCM) deautoriseLa recharge de 10% à 80 % sur une borne murale (AC) de 7,4 kW s'effectue en moins de 7 heures et 30 minutes.La batterie peut être rechargée en courant alternatif (AC) de 10 à 80 % avec 22 kW en moins de 3 heures (sur les versions dotées d'un chargeur de 22 kW).Grâce à une recharge rapide en courant continu de 150 kW (DC), la recharge de la batterie de 10 à 80 % peut être réalisée en moins de 30 minutes.La voiture électrique smart est équipée deet du: régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, avertisseur de changement de voie, système de détection d'angles morts, assistance sur autoroute et dans les embouteillages, aide au stationnement automatique et assistant de feux de route adaptatifs.Le véhicule électrique smart est proposé en: Pro plus, Premium, Launch Edition et Brabus.La ligne Pro plus dispose d'une gamme étendue de systèmes d'aide à la conduite smart Pilot, d'une caméra 360 degrés, d'une assistance vocale intelligente, de feux à LED et d'un hayon électrique.La ligne Premium propose un système audio Beats, un affichage tête haute (HUD), des phares matriciels à LED CyberSparks plus et une aide au stationnement automatique.La Brabus passe de deux à quatre roues motrices et offre des performances améliorées. Outre l'aspect esthétique, la puissance standard de 200 kW passe à 315 kW et le couple passe de 343 Nm à 543 Nm en passant de propulsion à transmission intégrale. Le zéro à 100 km/h est effectué en 3,9 secondes alors que la vitesse maximale reste à 180 km/h.La Brabus se distingue clairement par un kit de carrosserie avec des spoilers inspirés par la performance à l'avant et à l'arrière et des bas de caisse spécifiques. Des jantes dédiées, les accents rouges typiques de Brabus à l'extérieur et la ligne intérieure spécifique complètent la version Brabus.Le tarif d'entrée de la gamme Pro plus est de, la gamme Premium de 43 490 Euros, la Launch Edition de 44 790 Euros et la Brabus de 47 490 Euros.La smart #1 sera lancée fin 2022.La smart est. Le site en ligne smart permet de réserver, acheter, s'abonner ou de louer une #1 en quelques clics, sans contrat papier. Pour cette approche digitale, smart utilise une offre de services financiers intégrés ALD. Un autre partenaire devrait gérer les paiements comptants.Un réseau d'agents complète le modèle de distribution de smart en France.Pro plus : 39 990 EurosPremium : 43 490 EurosLaunch Edition : 44 790 EurosBrabus : 47 490 EurosPro plus :› Autonomie électrique : 420 km en norme WLTP combinée› Temps de recharge en prise DC (150 kW 10-80 %) inférieur à 30 minPremium :› Autonomie électrique : 440 km en norme WLTP combinée› Temps de recharge en prise DC (150 kW 10-80 %) inférieur à 30 minLaunch Edition :› Autonomie électrique : 440 km en norme WLTP combinée› Temps de recharge en prise DC (150 kW 10-80 %) inférieur à 30 minBrabus :› Autonomie électrique : 400 km en norme WLTP combinée› Temps de recharge en prise DC (150 kW 10-80 %) inférieur à 30 min› Toit Halo - toit panoramique› Phares LED CyberSparks, avec feux de route automatiques› Sièges en similicuir› Caméra 360° avec capteurs de stationnement› Eclairage intérieur d'ambiance – 64 couleurs réglables› Ecran central de 12,8 pouces et combiné d'instruments digital conducteur 9,2 pouces› Jantes 19 pouces› Poignées de porte dissimulées électriques› Sièges conducteur et passager électriques avec fonction chauffante› Climatisation automatique 2 zones› Toit Halo – toit panoramique› Phares LED plus CyberSparks avec feux de route adaptatifs› Aide au stationnement automatique avec 12 capteurs› Chargeur embarqué 22 kW› Sièges en cuir duo› Affichage tête haute 10 pouces› Système audio Beats› Pompe à chaleur› Toit Halo - toit panoramique motif drapeau à damier› Phares LED plus CyberSparks avec feux de route adaptatifs› Aide au stationnement automatique avec 12 capteurs› Chargeur embarqué 22 kW› Sièges en cuir, coloris Blanc Intense› Badge exclusif édition de lancement « 1 of 1000 »› Jantes exclusives 19 pouces› Combinaison de peintures exclusive Blanc Digital Métallisé & Doré Platine Métallisé› Toit Halo - toit panoramique› Phares LED plus CyberSparks avec feux de route adaptatifs› Mode de conduite Brabus› Transmission intégrale, 315 kW, 428 ch, 543 Nm de couple› Carrosserie axée sur les performances› Eléments intérieurs et extérieurs spécifiques Brabus› Volant en Alcantara et sièges en suède microfibre› Possibilité de combiner différentes couleurs exclusives Brabus› Accélération de 0 à 100 km/h : 3,9 secondes› Affichage tête haute 10 pouces