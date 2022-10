La compacte hautes performances BMW M2 Coupé embarque un six cylindres de 460 ch

Leoffre la performance M sous une forme concentrée.Avec son, sa boîte de vitesses manuelle à six rapports (disponible en option gratuite) et son architecture de propulsion, la seconde génération de la voiture de sport compacte hautes performances BMW revendique un plaisir de conduite de premier ordre.Lesassociées à des technologies moteur et châssis adaptées des BMW M3/BMW M4 sont au cœur du coupé ultra-sportif BMW M2 de nouvelle génération.L'de la BMW M2 résulte de ses dimensions compactes, de ses proportions puissantes et des éléments de design M qui la caractérisent.La, combinée à une prise d'air inférieure en trois parties aux contours presque rectangulaires, confère à l'avant de la M2 Coupé un look M typique.Le design est conçu en fonction des exigences techniques en termes d'alimentation en air de refroidissement et d'équilibre aérodynamique.Des surfaces clairement dessinées, des jupes latérales nettement évasées et des passages de roues musclés donnent le ton de la vue latérale.La partie arrière de la BMW M2 est également compacte et puissante. Le modèle M présente un certain nombre de touches spécifiques, comme le, les, lede la jupe arrière au design épuré et lesplacées loin des bords extérieurs.Un toit M Carbon, qui réduit le poids du véhicule d'environ six kilogrammes, est proposé en option.Le moteur six cylindres en ligne doté de la technologie M TwinPower Turbo se distingue par ses performances typiques de BMW M. Ne différant du moteur des modèles BMW M3 et BMW M4 que sur quelques détails, le moteur 3.0 litres se singularise par sa réactivité, son appétit pour le régime et sa puissance linéaire jusqu'aux plus hauts régimes.Le moteur de la BMW M2 développe une puissance maximale de(338 kW). Leest délivré entre 2 650 et 5 870 tr/min, la puissance maximale étant atteinte à 6 250 tr/min. Le moteur atteint un régime maximal de 7 200 tr/min. La montée en puissance fulgurante est accompagnée d'une bande sonore riche en émotions générée par le système d'échappement spécifique avec des volets à commande électrique. Le système d'alimentation en huile est conçu pour gérer des situations de conduite dynamiques sur circuit, tout comme le système de refroidissement.La puissance du moteur 3.0 litres est relayée aux roues arrière par uneavec Drivelogic. Ses changements de vitesse sportifs, sa connexion directe avec le moteur et sa capacité à exécuter plusieurs rétrogradations jusqu'au rapport le plus bas disponible permettent des accélérations instantanées. La transmission M est commandée au moyen d'un levier sélecteur et de palettes de changement de vitesse sur le volant. La fonction Drivelogic offre un choix de trois réglages de changement de vitesse.Une boîte de vitesses manuelle à six rapports est disponible en option gratuite pour une expérience de performance « classique ». La boîte se prête à un style de conduite sportive, grâce à son action de changement de vitesse définie avec précision et au Gear Shift Assistant, qui utilise le contrôle de la vitesse d'engagement pour assurer un talon-pointe automatique lors de la rétrogradation en situation de freinage dans les virages.La BMW M2 réalise leavec la transmission M à huit vitesses et en 4,3 secondes avec la boîte manuelle à six vitesses. Elle est capable de passer de 0 à 200 km/h en 13,5 secondes (automatique) ou en 14,3 secondes (manuelle). La vitesse de pointe limitée de la BMW M2 peut être portée de 250 km/h à 285 km/h avec le Pack Expérience M (en option).L'caractéristique des modèles M aide le conducteur à guider la voiture à propulsion dans les virages avec des dérives contrôlées. La fonction M Traction Control est conçue pour permettre au conducteur de sonder attentivement les limites de performance du véhicule en définissant des seuils d'intervention pour la limitation du patinage des roues, avec un choix de dix étapes.Leest capable de générer de manière transparente un effet de verrouillage allant jusqu'à 100 % chaque fois que nécessaire. Cela optimise la traction sur les surfaces de la route en offrant différents niveaux d'adhérence pour la roue arrière gauche et droite, ainsi qu'en améliorant le transfert de puissance lors d'une forte accélération en sortie de virage.Lesur la console centrale offre un accès direct aux options de réglage du moteur, du châssis, de la direction, du système de freinage et du M Traction Control, ainsi qu'au Gear Shift Assistant. Deux configurations globales du véhicule peuvent être enregistrées puis récupérées à l'aide des boutons M sur le volant. Outre le M Traction Control, le Pack M Drive Pro de série comprend le M Drift Analyzer et le M Laptimer. Le bouton Mode M sur la console centrale peut être utilisé pour régler le niveau d'activité du système d' assistance à la conduite , le contenu affiché sur l'écran d'information et l'Affichage Tête Haute, avec le choix des paramètres Road, Sport et Track.Lesde la BMW M2, son empattement court, sa répartition du poids presque équilibrée à 50/50 et sa technologie de châssis se combinent pour offrir une maniabilité contrôlable avec précision.L'agilité, le dynamisme et la précision de la M2 bénéficient également de la rigidité en torsion de la structure de caisse et des fixations du châssis aidé par des renforts sur mesure.L'essieu avant à jambe de force à double articulation et l'essieu arrière à cinq bras sont dotés d'une cinématique spécifique.La liste d'équipements de série de la BMW M2 comprend la suspension SelectDrive M avec amortisseurs à commande électronique, la direction M à rapport variable, le DSC (Dynamic Stability Control) avec M Dynamic Mode, des freins M avec six pistons, des freins à étrier fixe à l'avant et des freins à étrier flottant à un piston à l'arrière.Le système de freinage intégré offre au conducteur deux réglages de sensation de pédale.La BMW M2 est équipée de jantes en alliage léger de 19 pouces à l'avant et de 20 pouces à l'arrière.La BMW M2 dispose d'undisposant d'affichages, de commandes et d'options de configuration spécifiques M, ainsi que du double écran BMW Curved Display. Les informations relatives à la conduite apparaissent sur l'écran d'informations de 12,3 pouces. Les widgets spécifiques M pour la configuration du véhicule et l'état des pneus peuvent être installés sur l'écran de contrôle de 14,9 pouces.L'Affichage Tête Haute BMW en option comprend des affichages spécifiques M.Le système BMW iDrive permet la personnalisation avec le BMW ID et l'application My BMW.Le conducteur et le passager avant sont accueillis par des sièges sport au design spécifique avec des surfaces en Sensatec/Alcantara.Des sièges M Sport avec appuie-tête intégré et surfaces perforées en cuir Vernasca/Sensatec sont disponibles en option.Les sièges baquets M Carbon, qui figurent également sur la liste des options, utilisent du plastique renforcé de fibres de carbone (CFRP) dans les éléments structurels de l'assise et du dossier. Ils présentent des découpes dans les supports latéraux et sous les appuie-tête, ce qui permet de réduire le poids du véhicule d'environ 10,8 kilogrammes.La climatisation automatique à trois zones, le BMW Live Cockpit Navigation Plus avec système de navigation BMW Maps et le système Hi-Fi font partie des caractéristiques de confort disponibles de série.En ce qui concerne les systèmes de conduite et de stationnement automatisés, l'avertisseur de collision frontal, l'indicateur d'interdiction de dépassement, les fonctions d'avertisseur de changement de ligne et les radars avant/arrière PDC sont de série.Le Drive Assist, le régulateur de vitesse actif avec fonction Stop & Go et le Park Assist incluant le système d'aide à la marche arrière « auto -reverse » sont quelques-unes des options disponibles.Le tarif de la BMW M2 débute à partir deLa première génération de la BMW M2 hautes performances a enregistré près de 60 000 ventes dans le monde.La BMW M2 hautes performances est produite aux côtés de la BMW Série 2 Coupé dans l'usine de BMW Group à San Luis Potosí au Mexique.Le lancement de la BMW M2 de seconde génération débutera en avril 2023.