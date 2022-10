La Citroën C4 X affiche une posture surélevée et une silhouette fastback

Larevendique uneet uneLongue de, la C4 X défie les définitions traditionnelles des carrosseries compactes pour imaginer une alternative aux offres de bicorps et de SUV au cœur du marché des voitures de taille moyenne.Le design de la C4 X combine la silhouette élancée d'un fastback avec l'allure surélevée d'un SUV et l'espace à bord d'une berline quatre portes à coffre séparé.La ligne de toit fastback se fond dans le hayon, puis redescend vers le panneau arrière jusqu'au pare-chocs. Cette ligne s'allie à une hauteur de caisse plus élevée et à un habillage protecteur de la carrosserie.Vue de profil, la ligne de toit de la voiture se déroule depuis le haut du pare-brise jusqu'au panneau supérieur du hayon pour créer une silhouette de fastbackL'aérodynamisme est optimisé grâce à la ligne de toit rapide et nette de la carrosserie, ce qui se traduit par un coefficient de traînéeLe, qui se rabat vers le pare-chocs arrière, intègre un spoiler au sommet, surmontant des plis et le lettrage Citroën au centre. Le panneau s'incline légèrement vers l'avant de la voiture.Les feux arrière caractéristiques à LED font écho à la signature lumineuse de l'avant. Ils sont placés de part et d'autre de l'ouverture du coffre et reprennent les lignes de son ouverture, s'insérant jusque dans les angles et le long des côtés de la voiture. Ils se terminent en forme de flèche devant la porte arrière.Sous l'ouverture du coffre, le pare-chocs arrière est sculpté, et la jupe inférieure du pare-chocs est finie en noir mat pour la protection et la durabilité.Les inserts noirs brillants ajoutent du relief, tandis que les écopes extérieures évoquent la robustesse.Les roues de 690 mm, combinées à un porte-à-faux avant court, confèrent une posture surélevée qui induit une position de conduite plus haute.Les protections de passages de roues noir mat et les jupes inférieures de carrosserie dotées de panneaux Airbump avec inserts colorés renforcent le sentiment de protection.La face avant reprend la signature affirmée au design arrondi de Citroën.Le capot haut et horizontal est ponctué d'échancrures concaves, et les chevrons chromés s'étirent sur toute la largeur de la carrosserie, prolongés par les feux avant à double hauteur utilisant la technologie d'éclairage Citroën LED Vision La jupe inférieure noire mate du pare-chocs avant est reliée aux éléments de protection latéraux et arrière, tandis que les grilles d'entrée d'air utilisent un motif en « macro chevron ».La calandre inférieure hexagonale est flanquée de chaque côté d'antibrouillards.Six teintes extérieures sont proposées : Blanc Banquise (teinte opaque), Gris Acier et Gris Platinium (teintes métallisées), Blanc Nacré, Noir Perla Nera et Rouge Elixir (teintes nacrées).Le style extérieur peut être personnalisé grâce à quatre Packs Color (Glossy Black, Glossy Silver, Anodised Deep Red, Anodised Blue).Avec une longueur de 4 600 mm, la C4 X s'insère dans la gamme Citroën entre la C4 bicorps de 4 360 mm et la C5 X de 4 800 mm.La Citroën C4 X propose un empattement de 2,67 mètres, identique à celui de C4 bicorps basée sur la même plate-forme CMP et unLes passagers arrière bénéficient d'un espace aux genoux de 198 mm, d'un dossier de siège plus incliné (27 degrés), tandis que la largeur extérieure de 1 800 mm permet à trois personnes de s'asseoir confortablement côte à côte, avec une largeur totale de 1 366 mm aux épaules et de 1 440 mm aux coudes.Alors que le, des charnières situées sous la vitre arrière permettent une ouverture large et haute du hayon de coffre. À l'intérieur du coffre, le plancher plat offre une largeur maximale de 1 010 mm entre les passages de roue et une longueur maximale de 1 079 mm. L'entrée et la sortie des grandes valises et autres bagages sont facilitées par une hauteur d'entrée de 745 mm et une hauteur de sortie de 164 mm au-dessus du plancher plat.La hauteur d'entrée des objets est de 445 mm (entre le seuil de chargement et le haut de l'ouverture du coffre), et une hauteur de 565 mm est disponible sous la tablette arrière.L'ouverture du coffre est également ample en largeur: 875 mm à 200 mm au-dessus du seuil de chargement, et elle passe à 885 mm entre les charnières à col de cygne du couvercle de coffre.Un espace additionnel sous le plancher du coffre permet de transporter des objets supplémentaires.Les dossiers des sièges arrière se rabattent t vers l'avant pour offrir une capacité de transport supplémentaire, et une « trappe à skis » dans l'accoudoir rabattable permet de charger des objets longs afin qu'ils puissent s'étendre jusque dans l'habitacle.Le conducteur et les passagers sont assis sur des sièges Advanced Comfort. Larges et accueillants, ils sont dotés d'une mousse d'accueil de 15 mm. Les occupants ont l'impression d'être assis dans un fauteuil douillet, maintenus en place et isolés du bruit et des irrégularités de la route. La mousse haute densité au cœur des sièges assure un confort élevé en particulier sur les longs trajets, qu'elle maintient dans le temps en réduisant les effets de tassement et le vieillissement des sièges.Les dossiers des sièges avant sont dotés d'un soutien renforcé, d'un réglage lombaire et d'un réglage en hauteur, ainsi que de la possibilité d'un réglage électrique.Les sièges arrière peuvent être chauffants, de même que les sièges avant qui sont en plus dotés d'une fonction de massage.A l'intérieur, la C4 X offre six ambiances différentes.Sur certains niveaux de finition, les sièges adoptent un nouveau garnissage Alcantara doux au toucher.Lede Citroën consiste à utiliser deux butées hydrauliques en association avec l'amortisseur et le ressort, à la place des butées mécaniques.En termes simples, l'une des butées hydrauliques sert à la compression, l'autre à la détente (ou rebond), et la suspension fonctionne en deux temps en fonction des contraintes appliquées. Pour une compression et une détente légères, le ressort et l'amortisseur contrôlent ensemble les mouvements verticaux, sans l'aide des butées hydrauliques. La présence de ces butées hydrauliques permet de disposer d'une plus grande liberté de réglage des suspensions afin d'obtenir l'effet « tapis volant » de la marque, donnant l'impression que la voiture glisse au-dessus du sol irrégulier.En cas de chocs importants, le ressort et l'amortisseur travaillent de concert avec les butées hydrauliques de compression ou de détente, pour ralentir progressivement le mouvement et éviter les secousses en fin de course. Contrairement à une butée mécanique qui absorbe l'énergie et en restitue une partie sous forme de choc, la butée hydraulique absorbe et dissipe cette énergie.La C4 X bénéficie de l'de nouvelle génération. Cette interface utilise un écran HD de 10 pouces et peut être entièrement personnalisée grâce à un système de « widgets ». Popularisés par les smartphones et tablettes à écran tactile, les widgets offrent un moyen rapide de consulter les applications et le contenu sur l'écran tactile du véhicule.L'interface est dotée de la reconnaissance vocale naturelle, un assistant numérique qui peut être « activé » par les occupants du véhicule par la commande « Hello Citroën », et qui comprend ce qu'ils disent, répond à leurs questions et exécute leurs commandes vocales. Le système est capable de comprendre 20 langues, de fournir un retour visuel et de répondre aux demandes pour les systèmes embarqués du véhicule tels que la climatisation, les médias audio, le téléphone et les services vocaux connectés.Avec la gestion avancée des profils (Advanced Profile Management), le système peut stocker jusqu'à 8 profils, dont chacun peut être associé à deux smartphones, qu'il identifiera à l'entrée de ces appareils dans la voiture. Le système comprend également un service de mise à jour des cartes en temps réel via TomTom, grâce auquel les cartes de navigation sont automatiquement mises à jour tous les mois afin de garantir que le système est à jour et fournit des informations récentes aux conducteurs . Ce service est mis à disposition gratuitement pendant trois ans.Le véhicule peut recevoir jusqu'à quatre prises USB pour recharger facilement un téléphone ou une tablette: deux dans la partie inférieure de la console centrale et deux à l'arrière de celle-ci pour les passagers des sièges arrière. Dans chaque cas, une prise USB type A et une prise USB type C sont installées.Un pack de services Citroën Connect est disponible.La C4 X est proposée avec les(PureTech 100 Stop & Start Euro 6.4, boîte manuelle 6 vitesses et PureTech 130 Stop & Start Euro 6.4, boîte automatique EAT8),(Blue HDi 130 Stop & Start Euro 6.4 boite automatique EAT8) et enë-C4 X.La Citroën C4 X propose jusqu'à 20pour améliorer la sécurité au volant et réduire le stress du conducteur ou des passagers.Les technologies développées pour améliorer la sécurité au volant sont notamment les suivantes:- Active Safety Brake: freine automatiquement le véhicule en cas de risque de collision en détectant et en analysant les obstacles statiques ou mobiles, y compris les piétons, les cyclistes ou les véhicules, même la nuit.- Alerte risque collision : avertit le conducteur qu'il risque d'entrer en collision avec le véhicule qui le précède, à partir de 30 km/h.- Highway Driver Assist: une aide à la conduite semi-autonome de niveau 2, qui combine un régulateur de vitesse adaptatif avec la fonction Stop & Go et l'alerte active de franchissement involontaire de ligne. Le conducteur peut déléguer partiellement la conduite au véhicule, à condition de rester concentré sur la route et de garder les mains sur le volant (exigée par la législation en vigueur). Le conducteur peut reprendre la conduite manuelle à tout moment.- Régulateur de vitesse adaptatif avec Stop & Go: Le système s'adapte à la vitesse du véhicule qui précède en maintenant automatiquement la distance de sécurité préalablement sélectionnée par le conducteur. Le système a la capacité d'arrêter le véhicule et de le redémarrer automatiquement sans que le conducteur ait à toucher le frein ou l'accélérateur.D'autres technologies sont également disponibles: Système de surveillance d'angle mort, Alerte de franchissement involontaire de ligne, Coffee Break Alert, Alerte attention conducteur, Commutation automatique des feux de route et Reconnaissance étendue des panneaux et recommandation de vitesse.L'ensemble des technologies Citroën conçues pour améliorer le confort et réduire le stress comprennent:- Affichage tête haute en couleur: les informations essentielles à la conduite (vitesse, navigation, etc.) sont projetées en couleur, dans le champ de vision direct du conducteur, ce qui lui permet de se concentrer sur la route.- Caméra de recul avec Top Rear Vision: dès que la marche arrière est enclenchée, une caméra affiche une vue arrière du véhicule sur l'écran tactile, avec des repères de couleur soulignant la proximité d'éventuels obstacles. Une image à 180 degrés de la zone située derrière le véhicule est affichée, vue d'en haut.- Vision 360: activée automatiquement lorsque le véhicule est en marche arrière, ou manuellement par le conducteur, la fonction fournit une assistance vidéo pour toutes les manœuvres à basse vitesse, offrant une vue à 360 degrés du haut de la voiture et de ses environs. La vue est mise à jour au fur et à mesure que le véhicule se déplace.- Sont également disponibles: Accès et démarrage mains libres Proximity, Park Assist, Aide au démarrage en pente, Éclairage statique d'intersection, Frein de stationnement électrique automatique, Aide au stationnement latéral et Contrôle de stabilité de l'attelage.La Citroën C4 X est construite exclusivement en Europe pour tous les marchés dans l'usine Stellantis de Villaverde (près de Madrid en Espagne).La C4 X se décline en: Feel, Feel Pack, Shine et Shine Pack.L'entrée de gammeoffre la climatisation automatique bizone, les suspensions Citroën Advanced Comfort, le Pack Safety (Active Safety Brake, Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne, Alerte Attention Conducteur, Alerte Risque Collision, Coffee Break Alert, Post Collision Safety Brake, Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation, Régulateur-limiteur de vitesse, Témoin de non-bouclage des ceintures de sécurité conducteur et passagers), le frein de stationnement électrique automatique, les projecteurs LED avec signature lumineuse en V et antibrouillard LED avec éclairage statique d'intersection.En termes de style, la version Feel se dote des coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant et d'enjoliveurs 18 pouces.La versionoffre des sièges Advanced Comfort, un combiné numérique couleur avec rétroéclairage, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et une caméra de recul.En termes de style extérieur, la version Feel Pack se pare de poignées de porte extérieures couleur caisse et de jantes alliage 18 pouces Aeroblade Gris Anthra.La versiondispose d'un affichage tête haute couleur, d'un rétroviseur intérieur électrochrome, du Smart Pad support Citroën, d'un accoudoir central arrière avec trappe à ski, d'un volant cuir pleine fleur.La version Shine se dote la navigation sur un écran tactile HD de 10 pouces et de services connectés avec My Citroën Drive Plus.En termes de sécurité, la version Shine se dote du Pack Safety 2 et du Pack Drive Assist.La versionest équipée de l'aide à la conduite semi-autonome de niveau 2 Highway Driver Assist, de 2 prises USB au rang 2 (1 type C et 1 type A), de l'ambiance Alcantara Grey avec des sièges avant chauffants et des surtapis avant et arrière.La Citroën C4 X est disponible à partir de(PureTech 100 S&S Feel).La C4 X arrivera dans les showrooms au début de l'année 2023.PureTech 100 S&S Feel: 27 650 €PureTech 130 S&S EAT8 Feel Pack: 31 900 €PureTech 130 S&S EAT8 Shine: 33 950 €PureTech 130 S&S EAT8 Shine Pack: 35 050 €BlueHDi 130 S&S EAT8 Feel Pack: 33 700 €BlueHDi 130 S&S EAT8 Shine: 35 750 €BlueHDi 130 S&S EAT8 Shine Pack: 36 850 €- 2 prises USB au rang 1 (1 type C 1 type A) 1 prise USB en rang 2 (type A)- ABS, AFU, ESP, REF- Aérateurs centraux en deuxième rangée de sièges- Aide au démarrage en pente- Aide au stationnement arrière- Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux- Allumage automatique des feux de croisement- Banquette arrière fractionnable 2/3 - 1/3- Climatisation automatique bizone- Combiné numérique couleur- Console centrale haute avec rangements et accoudoir- Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant- Détection de sous gonflage- Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat- Enjoliveurs 18 pouces Aerotech- Essuie-vitre avant automatique- Frein de stationnement électrique automatique- Jupe arrière Noir Brillant- Kit de dépannage provisoire de pneumatiques- Kit mains libres Bluetooth- Lève-vitres avant et arrière électriques et séquentiels- My Citroën Assist : Citroën Connect Box avec Pack SOS et assistance inclus- My Citroën Play :- Mirror Screen sans fil (Compatible Android Auto et Apple CarPlay)- Système audio numérique (DAB) MP3 6 HP- Tablette tactile 10 pouces- Pack Color Glossy Black- Pack Safety :- Active Safety Brake- Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne- Alerte Attention Conducteur- Alerte Risque Collision- Coffee Break Alert- Post Collision Safety Brake- Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation- Régulateur-limiteur de vitesse- Témoin de non-bouclage des ceintures de sécurité conducteur et passagers- Poignées de portes extérieures Noir Brillant- Prise 12V en première rangée- Projecteurs antibrouillard LED avec éclairage statique d'intersection- Projecteurs LED avec signature lumineuse en V- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants- Siège conducteur réglable en hauteur- Siège conducteur avec réglage lombaire- Siège passager réglable en hauteur- Suspension Citroën Advanced Comfort- Volant croute de cuir- Volant réglable en hauteur et profondeur- Ambiance Urban Grey avec Sièges Advanced Comfort- Caméra de recul- Combiné numérique couleur avec rétro-éclairage- Jantes alliage 18 pouces Aeroblade Gris Anthra- Poche aumônière au dos des sièges avant- Poignées de portes extérieures couleur caisse- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement- Tiroir de planche de bord- Accès et démarrage mains libres Proximity- Accoudoir central arrière avec trappe à ski- Affichage tête haute couleur- Ambiance Metropolitan Grey avec Sièges Advanced Comfort- Eclairage d'accompagnement sous les rétroviseurs extérieurs- Fonction Top Rear Vision de la caméra de recul- Jantes alliage 18 pouces Aeroblade Diamantées- My Citroën Drive Plus : navigation sur tablette tactile 10 pouces (Comprend le système de navigation 3D TomTom, la reconnaissance vocale avec langage naturel, l'interface personnalisable, et durant 3 ans les services My Citroën Drive Plus (inclut les services «Zones de danger», «Info Trafic», «Stations-service», «Parkings», «Météo» et «Recherche locale»)- Pack Color Glossy Silver- Pack Drive Assist :- Aide au stationnement avant et latéral- Commutation automatique des feux de route- Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go- Système de surveillance d'angle mort- Pack Safety 2 :- Active Safety Brake 2.0- Reconnaissance étendue des panneaux et recommandation de vitesse- Pack Style :- Jonc chromé sur les lécheurs de vitres latérales- Vitres et lunette arrière surteintées- Rétroviseur intérieur électrochrome- Smart Pad Support Citroën- Volant cuir pleine fleur- 2 prises USB au rang 2 (1 type C et 1 type A)- Ambiance Alcantara Grey avec Sièges Advanced Comfort- Highway Driver Assist- Sièges avant chauffants- Surtapis avant et arrière