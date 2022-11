La limousine électrique BMW i7 xDrive60 revendique une autonomie WLTP voisine de 600 km

La septième génération de la limousinese décline en version thermique avec alterno-démarreur sur vilebrequin intégré à la transmission mécanique, hybride rechargeable et(i7).Laaffiche une présence visuelle affirmée grâce à des surfaces au design monolithique et au style de la face avant propre aux modèles de luxe de la marque avec une double calandre BMW aux contours illuminés.Le design des feux est réparti sur deux niveaux.En option, les feux de jour peuvent bénéficier de projecteurs à cristaux BMW Iconic Glow.La limousine électrique BMW i7 repose sur la carrosserie avec empattement long de la Série 7.La carrosserie est longue de(avec un empattement de 3 215 mm), large de 1 950 mm et haute de 1 544 mm.La limousine BMW i7 électrique peut être dotée en option d'un mécanisme automatique d'ouverture et de fermeture des portes.La limousine BMW i7 électrique revendique une expérience de conduite novatrice, axée sur le plaisir de conduire, un confort accru sur les trajets au long cours et une expérience digitale à la pointe de la technologie.Le confort d'accès à l'arrière, l'acoustique, l'atténuation des vibrations, le confort d'assise, l'espace pour les jambes et la hauteur sous pavillon ont été retravaillés.Le châssis de la limousine électrique i7 est doté deLa limousine BMW i7 électrique propose des fonctions de conduite et de stationnement autonomes de Niveau 3 grâce à une nouvelle génération de capteurs, une nouvelle pile logicielle et une plateforme de calcul puissante.La fonctionnalité Park Assist Plus avec assistant de marche arrière et alerte de collision frontale, qui détecte les véhicules arrivant en sens inverse quand la limousine BMW i7 tourne à gauche dans une intersection (dans les pays où la circulation s'effectue sur le côté droit) ainsi que les piétons et les cyclistes quand elle tourne à droite est incluse dans la dotation de série de la BMW i7 électrique.Les fonctionnalités Assistant directionnel et de contrôle de la trajectoire, Navigation active, Assistant automatique de limitation de vitesse, suivi de l'itinéraire, reconnaissance des feux de circulation, Assistant actif de changement de voie et d'insertion et Assistant de manœuvre sont en option.La limousine électrique BMW i7 illustre le concept premium durable de BMW.La BMW i7 xDrive60 électrique embarquedélivrant une puissance cumulée de(400 kW) pour un, uneassociée à une technologie de limitation du patinage à proximité de l'actionneur pour une conduite empreinte de sérénité, une transmission de puissance instantanée, une motricité accrue et une stabilité directionnelle optimisée.La BMW i7 xDrive60 deatteint uneetLa signature sonore du moteur avec les BMW IconicSounds Electric est fournie de série.La BMW i7 xDrive60 affiche une consommation électrique mixte combinée WLTP de 18,4-19,6 kWh/100 km et des émissions de CO2 combinées de 0 g/km.La batterie haute tension de la BMW i7 xDrive60 affiche une(capacité brute: 105,7 kWh) pour uneLa batterie haute tension de la BMW i7 électrique se recharge sur une borne de 3,7 kW, sur une borne domestique de 11 kW, sur une borne publique de 22 kW ou en courant continu sur une borne de recharge rapide jusqu'à 195 kW.Comptez 9 heures et demi pour une recharge complète de 0 à 100 % sur une borne de 11 kW.Une recharge en courant continu jusqu'à 195 kW permet de récupérer environ 170 km d'autonomie en 10 minutes de recharge. La gestion préventive de la température permet de préconditionner la batterie afin d'optimiser la recharge. La recharge de 10 à 80 % de la batterie prend 34 minutes. La charge rapide jusqu'à 195 kW permet de limiter les temps d'arrêt pour la recharge sur les longues distances.La BMW i7 M70 xDrive électrique délivrant 660 ch (485 kW) avec une la fonction de boost temporaire (performances estimées) sera disponible début 2023 (consommation électrique mixte combinée WLTP : 21,2 - 26,4 kWh/100 km ; émissions de CO2 combinées : 0 g/km).La BMW i7 est produite sur le site BMW de Dingolfing en Allemagne.Le modèle BMW décliné en version thermique, hybride rechargeable et électrique sera produit sur une seule ligne de production.La BMW i7 xDrive60 démarre à partir de 139 900 euros.xDrive60: 139 900 €xDrive60 M Sport: 146 850 €Technologie BMW eDrive de cinquième génération avec un moteur électrique sur le train avant et un sur le train arrière, transmission électrique intégrale BMW xDrive.Puissance : 544 ch (400 kW) entre 5 000 et 12 000 tr/min.Couple max. cumulé : 745 Nm entre 0 et 5 000 tr/min.Accélération (0 -100 km/h) : 4,7 secondes.Vitesse maximale : 240 km/h.Consommation électrique mixte combinée WLTP : 18,4 - 19,6 kWh/100 km.Autonomie : 590 - 625 km mixte combinée WLTP.EXTÉRIEUR• Calandre illuminée 'BMW Iconic Glow'• Chrome Line extérieur• Éclairage au sol dynamique (Welcome Light Carpet)• Éléments bleus BMW i sur les emblèmes, le pare-choc avant, le diffuseur arrière et les jupes latérales inférieures• Feux arrières à LED avec bande chromée 3D• Jantes aérodynamiques 19 pouces bicolores• Pare-chocs déformables en cas de choc• Poignées de porte affleurantes• Poignées de porte avec dispositif électrique d'ouverture : touches Center-Lock dans les portes à l'avant• Projecteurs BMW Advanced Full LED avec feux de jour et feux de route anti-éblouissement• Projecteurs en deux parties• Rétroviseurs électriques couleur carrosserie dégivrants, asphériques, avec rappels de clignotants intégrés, anti-éblouissement• Teinte extérieure de carrosserie unie AlpinweissINTÉRIEUR• 5 sièges• Accoudoir central avant et arrière• Appui lombaire ajustable pour le conducteur• Boîte à gants à ouverture électrique• Ciel de pavillon en tissu gris clair• Coussin de confort dans le siège multifonction/fauteuil capitaine• Éclairage d'ambiance• Inserts décoratifs en bois précieux de tilleul 'Fineline' brun à pores ouverts• Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande par impulsion et sécurité anti-pincement• Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleils avant• Rétroviseur intérieur sans cadre anti-éblouissement• Tapis de sol en velours à l'avant et à l'arrière• Trappe à skis• BMW Interaction Bar en verre à effet cristal, avec rétro-éclairage dynamique en 15 couleurs et effets lumineux• Sellerie Similicuir 'Veganza'• Sièges Comfort, chauffants avant et arrière• Sièges avant à réglages électriques à mémoire conducteur• Stores pare-soleil pour lunette arrière et vitres latérales arrières• Seuils de porte illuminés• Toit vitré panoramique avec store électrique• Volant en cuir Nappa avec touches multifonctionsCONFORT & DIVERTISSEMENT• Accès confort• BMW Live Cockpit Navigation Pro• BMW Natural Interaction• BMW Touch Command : panneaux de commande tactiles intégrés dans les portes arrière• Bouton de démarrage du moteur Start/Stop sans clé• Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages "Personal Profile" (x 2)• Climatisation automatique 4 zones• Coffre à commande électrique• Direction à assistance électrique Servotronic• Fermeture assistée des portes Soft Close• Frein de parking électromécanique• Fonction "Follow me home"• Pack Connected Pro (dont Apple CarPlay et Android Auto • Park Assist Plus avec caméras Surround View 360° et Remote 3D View et caméra arrière avec fonction nettoyage intégrée• Personal eSim avec connexion réseau mobile 5G• Portes gobelet, x2 à l'avant et à x2 à l'arrière• Réglage électrique hauteur profondeur de la colonne de direction• Services ConnectedDrive (3 ans)• Système Hi-Fi Bowers & Wilkins Surround Sound System• Tuner avec réception boîtier Diversity et RDS• Tuner radio numérique DABSÉCURITÉ• ABS y compris assistant de freinage d'urgence en virage• Active Guard Professionnal : avertisseur de sortie de voie, de collision frontale avec intervention de freinage, affichage des limitations de vitesse et interdiction de dépassement• Airbag central (siège conducteur)• Airbag passager avant déconnectable• Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager avant• Airbags de tête avant et arrière• Alarme antivol• Anti-démarrage électronique EWS IV• Appel d'Urgence Intelligent (durée de vie de la voiture • Avertisseur sonore pour piétons• Assistant d'attention avec analyse du comportement de conduite du conducteur : détection somnolence, recommandation de pause• Drive Assist :- Avertisseur d'angle mort et de changement de voie. Au-delà de 20 km/h, détecte les véhicules dans l'angle mort et alerte via des vibrations dans le volant, des voyants dans les rétroviseurs extérieurs et par une action sur la direction pour un retour dans la voie.- Avertisseur de trafic transversal arrière. Assiste le conducteur, par exemple, lors de la marche arrière en sortie de stationnement pour éviter les collisions dans des situations de manque de visibilité.- Avertisseur de risque de collision arrière. Détecte le risque de collision grâce aux capteurs arrière et alerte les véhicules suivants avec les feux de détresse. Des actions préventives sont prises en cas d'accident inévitable (prétension des ceintures, fermeture des fenêtres...).- Avertisseur de sortie de la voiture. Alerte d'un risque de collision avec un véhicule ou un cycliste en approche lors de l'ouverture des portes.- Indicateur de limitation de vitesse. Détecte les limitations de vitesse avec indicateur d'interdiction de dépassement proactif. Adapte manuellement la vitesse maximale à la limitation de vitesse en vigueur.• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs• Écrous de roues antivol• Fermeture du véhicule avec verrouillage centralisée et verrouillage des portes après démarrage• Feux de stop dynamiques clignotants• Fixations Isofix aux 2 places latérales arrière• Régulateur de vitesse avec fonction freinage avec fonctionnalité de limitation de vitesse manuelle• Mesure individuelle de pression des pneumatiques• Protection Active des occupants : alerte de fatigue et mesure de protection des occupants en cas d'accident• Protection Active et Passive des piétons - Capot moteur actif• Services Après-vente connectés BMW TeleServices (durée de vie de la voiture)FONCTIONNEL• BMW ID permettant d'enregistrer des paramètres personnalisés et d'avoir accès à toutes les fonctionnalités• BMW Iconic Sounds Electric• Buses de lave-glace chauffantes intégrées aux balais d'essuie-glace• Connection USB type C (2 dans l'accoudoir central avant, 2 à l'arrière)• Contrôle Dynamique de la Traction (DTC) et Contrôle Dynamique de Stabilité (DSC)• Dalle de recharge par induction• Direction ActiveDrive à 4 roues directrices• Compartiment à bagages avec crochets pour sacs, œillets d'arrimage et éclairage• Prises 12V : x 2 à l'avant et x 2 à l'arrière• Sélecteur d'expériences de conduite My Modes : Personal, Sport, Sport plus, Efficient, Expressive, Relax et Théâtre• Système de chauffage et de refroidissement grâce à une pompe à chaleur• Technologie 4 roues motrices intelligente xDrive, grâce aux 2 moteurs électriques (1 à l'avant et 1 à l'arrière)RECHARGE ÉLECTRIQUE• Système de récupération de l'énergie au freinage Brake Energy Regeneration jusqu'au "One Pedal Feeling”• Chargeur rapide embarqué AC : puissance 11 kW• Chargeur embarqué DC sur prise CCS : 195 kW (puissance de recharge maximale)• Préconditionnement de la température de la batterie pour charge rapide CC optimisée• Câble de recharge BMW Flexible Charger Mode 2 pour prise domestique 220 V (1,8 kW) - 5 mètres• Câble de recharge Professionnel Mode 3 (T2-T2) pour la recharge publique (22 kW / 32 A triphasé) – 5 mètres• Welcome Pack BMW avec la carte BMW ChargingSERVICES CONNECTÉS. Connectée en 5G à Internet via sa Personal eSim intégrée.BMW LIVE COCKPIT NAVIGATION PRO.AFFICHAGE• BMW Curved Display : combinaison de 2 écrans incurvés haute résolution : Tableau de bord : 12,3 pouces / Écran central tactile : 14,9 pouces• Affichage tête haute HUD en couleurCONNECTIVITÉ ET TÉLÉPHONIE• Personal eSim : transforme le véhicule BMW en appareil supplémentaire sur le contrat de téléphonie mobile :- Connectivité 5G.- La présence physique du mobile n'est pas requise• Interface Bluetooth / Wi-Fi avec système mains libres : accepte 2 téléphones portables et 1 lecteur audio• Dalle de recharge par induction : recharge sans fil d'un mobile avec refroidissement intégré, 2éme plateau de charge disponible à l'arrièreINTERFACES• BMW Natural Interaction : reconnaissance de gestes simples (balayer, pointer, tourner...) dans la zone de détection.• BMW Intelligent Personal Assistant : commande par la voix ("Hey BMW") de réglages tels que la climatisation, la météo...• Controller iDrive Touch : pavé de contrôle tactile• Volant multifonction : reprise des commande pour l'affichage des écrans, l'audio et la téléphonie• Mémorisation des profils conducteur (siège, température, navigation, divertissement...) activables sur l'écran centralNAVIGATION• BMW Maps : système de navigation avec navigation apprenante "Learning Navigation” et mise à jour gratuite des données de carte de navigation Over the Air (3 ans)• Guidage interactif avec réalité augmentée : affichage des instructions de direction, des points d'intérêt et assistance lors de la recherche d'une place de parkingSERVICES• BMW Teleservices (durée de vie de la voiture) :- Appel automatique lors des échéances de maintenance- Appel "BMW Assistance" en cas de problème technique- Alerte par SMS ou email en cas de décharge excessive de la batterie- Hotline : mise en relation avec un Conseiller BMW• Appel d'Urgence Intelligent (durée de vie de la voiture) avec informations aux secours : localisation du véhicule, statuts airbags...• Services ConnectedDrive - Apps véhicule (3 ans) : affichage actualités (Podcasts "News Next"), météo, guide de voyage• Tuner avec RDS (radio AM et FM)• Caméra d'habitacle : permet de surveiller l'habitacle. Lancement automatique au déclenchement de l'alarme antivolEXPÉRIENCE• My Modes : système d'intelligence articielle pilotant plusieurs fonctionnalités pour offrir une expérience de conduite personnalisée• Great Entrance Moments : routine d'accueil enrichiePACK CONNECTED PRO.• Ma BMW à distance (durée illimitée) :- commande à distance : (dé)verrouillage, appel de phare, ventilation...- envoi de destination au véhicule via l'application My BMW- affichage sur votre smartphone du lieu de stationnement du véhicule- affichage des statuts du véhicule (maintenance, kilométrage...)• Remote 3D View (3 ans) : permet l'observation de l'environnement du véhicule via l'application smartphone My BMW• Connected Navigation (3 ans) :BMW CHARGING :- Recommandation de points d'intérêt près d'une station de charge- Prévisions de disponibilité des stations de charge- Gestion de la recharge via l'application My BMWCONNECTED PARKING :- Affichage sur la navigation des places libres dans la rue- Affichage des places récemment libérées sur la navigationASSISTANT DE PLACE DE PARKING :- Trouve un parking souterrain près de la destination- Propose 3 possibilités de stationnement- Informe sur les contraintes de stationnement dans la zone choisie.• Informations Trafic en Temps Réel (RTTI) (3 ans) :- Informations routières en temps réel sur votre trajet- Avertissements de danger : accidents, véhicules en panne...- Proposition d'itinéraires alternatifs• Apple CarPlay (durée illimitée) : affichage sur l'écran central d'applications de l'iPhone : Plans, Google Maps, Waze, Coyote,Téléphone, Messages, Musique, WhatsApp, Podcasts, Spotify...• Google Android Auto : affichage sur l'écran central de Google Maps, Waze, Agenda, définir des rappels, accéder à vos contacts, passer vos appels téléphoniques. Accès à vos applications de divertissement : Spotify, Google Play Music, Amazon Music, Napster, Deezer...• Amazon Alexa (3 ans) : permet de retrouver votre compte Alexa (Smart Home, météo, calendrier, actualités, Amazon Music...)• Connected Music (3 ans) : accès à plusieurs millions de chansons• Jantes aérodynamiques 20 pouces M• Inserts décoratifs en bois précieux 'Fineline' noir à effet métal, signature M• Sièges multifonctions à l'avant• Shadow Line M brillant (ou Chrome Line Extérieur)• Volant M gainé cuir• Ciel de pavillon M anthracite• Éléments extérieurs M Sport• Éléments intérieurs M Sport (ou BMW Individual ou BMW Individual Gran Lusso)Liens vidéos BMW i7 xDrive60 (Extérieur): https://youtu.be/SnU_U9EHKikBMW i7 xDrive60 (Intérieur): https://youtu.be/stA-3niHSqwBMW i7 xDrive60 (Conduite): https://youtu.be/VKM8v76xkMQ