La Peugeot 408 adopte une silhouette fine et élancée de fastback dynamique

La Peugeot 408 se distingue par sa silhouette fine et élancée de fastback dynamique.



Les lignes sont acérées. La posture féline est typique des modèles de la marque au lion.



A l»avant, on retrouve un long capot carrossier enchâssé entre des ailes surélevées, caractéristique des derniers modèles de Peugeot. Le parti-pris stylistique renforce la prestance du bloc avant tout en fluidifiant le profil avec une découpe aile/capot invisible.



La calandre, centrée sur l'emblème de la marque au lion, signe l»identité de la 408.



L»emblème de Peugeot, frappé d»une tête de lion, dissimule le radar nécessaire à de nombreux systèmes d»aide à la conduite,.



Le traitement couleur caisse de la calandre la « dématérialise » en la fondant dans le volume général du pare-chocs.



De grandes écopes noires décoratives caractérisent le thème graphique de la face avant. Elles entourent et protègent les crocs lumineux en répondant aux protections noires qui ceinturent la caisse.



Les protections latérales de caisse et de passages de roues se prolongent en un robuste pare-chocs arrière noir.



La découpe inversée du pare-chocs arrière surprend, tout en conférant au profil une dynamique.



Cet artifice permet d»absorber visuellement le porte-à-faux arrière, qui ménage un coffre à bagages de grande capacité.



La silhouette de la voiture, haute de 1,48 mètre, est fine et élancée, ce qui profite à l»efficience aérodynamique.



Le langage formel de la 408 se caractérise par un traitement acéré des surfaces, que l»on remarque notamment, à l»arrière, au niveau de la fin de pavillon, du volet de coffre et à la naissance des ailes, créant des facettes aiguisées.



Le flux d»air à l»arrière du pavillon de toit est optimisé et guidé par deux « oreilles de chat » qui créent un couloir aérodynamique en direction du becquet de volet de coffre.



Les deux appendices tout aussi anguleux qu»efficients sont autant d»éléments distinctifs du style de la Peugeot 408.



Boucliers, volet de coffre, diffuseur, montants de caisse, rétroviseurs, écrans sous caisse…, toutes les pièces de carrosserie ont été optimisées au niveau aérodynamique.



La carrosserie de la Peugeot est disponible en six teintes (Bleu Obsession, Gris Titane, Gris Artense, Rouge Elixir, Blanc nacré, Noir Perla Nera).



La Peugeot 408 repose sur de grandes roues de 720 mm de diamètre.



Les jantes de 20 pouces présentent un design géométrique disruptif avec une forme géométrique enchâssée dans un cercle. C»est étonnent à l»arrêt, et cela crée un effet visuel spectaculaire à basse vitesse.



La technologie Matrix LED mise en œuvre pour l»éclairage permet de dessiner des projecteurs très fins qui font le regard de la 408.



A l»avant, la signature lumineuse à crocs intègre la 408 dans la famille Peugeot, tout comme les feux LED à trois griffes à l»arrière.



La signature lumineuse avant se prolonge vers le bas avec deux bandes de LED en forme de crocs qui plongent dans le bouclier.



La Peugeot 408 s»appuie sur une architecture extérieure qui lui est propre basée sur la version de la plate-forme multi-énergie EMP2 (Efficient Modular Platform).



Longue de 4,69 mètres, la 408 propose un empattement long de 2,79 mètres avec un espace aux genoux aux places arrière de 188 millimètres.



Le coffre à bagages offre un volume de 536 litres d»eau, modulable jusqu»à 1611 litres une fois les dossiers des sièges arrière rabattus.



On retrouve à l'intérieur de la 408 la dernière génération du Peugeot i-Cockpit, reconnaissable entre tous par son volant compact qui décuple le plaisir de conduire.



Le volant compact ergonomique regroupe les commandes du système multimédia (radio, téléphone) et de certaines aides à la conduite.



La construction de la planche de bord repose sur une architecture « high-vent », qui place les aérateurs en position haute, juste en face de la tête des occupants.



Cette architecture permet à l»écran tactile central de 10 pouces, implanté légèrement plus bas que le combiné digital situé directement sous le regard du conducteur (« driver oriented »), de se rapprocher de sa main.



Le système propose des i-toggles entièrement configurables. Chaque i-toggle est une touche de raccourci tactile, paramétrée au choix de l»utilisateur, vers les réglages de climatisation, un contact téléphonique, une station radio, un lancement d»application.



Situé à hauteur des yeux juste au-dessus du volant, le combiné digital intègre une dalle numérique 10 pouces. En finition GT, le combiné est disponible en technologie 3D.



Entièrement paramétrable et personnalisable, le combiné numérique possède plusieurs modes d»affichage (Navigation Connectée TomTom, Radio/média, Aides à la conduite, Flux d»énergie…) directement modifiables depuis le commodo.



La console centrale regroupe, sur une arche côté conducteur, toutes les commandes dynamiques de la voiture. Le conducteur peut sélectionner par une simple impulsion les différents modes qu»offre la boîte de vitesses automatique à 8 rapports EAT8. S»ajoute un sélecteur de Mode de conduite, pour sélectionner différents modes (Electric, Eco, Hybrid, Normal et Sport) selon la motorisation.



Le système d'info-divertissement Peugeot i-Connect Advanced repose sur un écran central de 10 pouces haute définition entièrement personnalisable grâce à des multi-fenêtres et des « widgets » ou raccourcis.



A la manière d»une tablette, il est facile de balayer les différents menus de gauche à droite ou de haut en bas pour les notifications, ou encore avec un appui à 3 doigts pour faire apparaître le mur des applications. Comme sur un smartphone, il est facile de revenir à la page principale en appuyant sur le bouton tactile « Home ».



La mise à jour du système se réalise « over the air », c»est-à-dire par la transmission des données via le réseau télécom.



La commande « ok Peugeot » de reconnaissance vocale en langage naturel permet l»accès à toutes les demandes liées aux fonctions de l»info-divertissement.



Le système intègre la documentation de bord ainsi que des tutoriels.



La Peugeot 408 est équipée du système AQS (Air Quality System), qui contrôle en permanence la qualité de l»air entrant dans l»habitacle, et est capable d»activer automatiquement le recyclage de l»air.



Le système de traitement de l»air Clean Cabin (à partir du niveau GT) assure la filtration des gaz polluants et des particules. La qualité de l»air s»affiche dans l»écran tactile central.



Les nombreux systèmes d»aide à la conduite sont alimentés par six caméras et neuf radars.



On compte notamment un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go, une vision de nuit (Night Vision) qui permet d»alerter de la présence d»animaux, de piétons ou de cyclistes sur la voie avant qu»ils n»apparaissent dans le faisceau lumineux des feux de route, une surveillance d»angle mort longue portée (75 mètres), une alerte arrière de trafic, qui prévient d»un danger potentiel lors d»une marche arrière, un freinage automatique d»urgence avec alerte de risque de collision qui détecte les piétons et les cyclistes, de jour comme de nuit, une alerte active de franchissement involontaire de ligne ou de bas-côté avec correction de trajectoire, une alerte d»attention conducteur détectant les troubles de vigilance et une reconnaissance étendue et l'affichage sur le combiné digital des panneaux de signalisation.



Le freinage automatique d»urgence avec alerte de risque de collision détecte les piétons et les cyclistes, de jour comme de nuit, à partir de 7 km/h et jusqu»à 140 km/h selon version.



L»alerte d»attention conducteur détecte les troubles de vigilance sur des durées de conduite importantes et à des vitesses supérieures à 65 km/h, au moyen d»analyses des micro-mouvements du volant.



La reconnaissance étendue des panneaux de signalisation affiche sur le combiné digital les panneaux stop, sens interdit, interdiction de dépassement, fin d»interdiction de dépassement, en plus des signalisations relatives à la vitesse.



Le système de vision de nuit (Night Vision) permet de détecter des êtres vivants (piétons/animaux) devant le véhicule, de nuit ou par visibilité réduite. La portée du système garantit la détection, au-delà de la portée des feux de route, avec un affichage central de la vision infrarouge dans le combiné numérique situé directement dans le champ de vision du conducteur.



Le pack Drive Assist 2.0 de conduite semi-autonome, disponible ultérieurement, est composé du régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go et de l»aide au maintien de la position dans la voie. Il y ajoute un changement de voie semi-automatique, qui propose au conducteur de dépasser le véhicule le précédent puis de se rabattre, à partir de 70 km/h et jusqu»à 180 km/h et la préconisation anticipée de la vitesse, qui propose au conducteur d»adapter sa vitesse (accélération ou ralentissement) selon les panneaux de limitation de vitesse.



Afin d»améliorer le confort vibratoire, la rigidité de caisse est optimisée grâce au collage des éléments de structure.



L»offre des motorisations comporte une version essence de 130 ch et deux versions hydrides rechargeables de 180 et 225 ch. Les trois motorisations sont associées à une boîte automatique à 8 rapports EAT8.



L»efficience a été au centre des préoccupations des concepteurs de la Peugeot 408.



L»association des efforts en matière d»aérodynamique, de réduction des masses (à partir de 1 393 kg pour la version essence PureTech 130 EAT8) et de motorisations à faibles émissions permet de viser des consommations d»énergie moyennes basses, aussi bien pour la version thermique de 130 ch que pour les hybrides rechargeables.



Aucune version diesel n»est proposée.



La 408 1.2 litre PureTech 130 EAT8 délivre un couple maximal de 230 Nm 0 1 750 tr/min. La 408 PureTech 130 EAT8 de 1 393 kg atteint une vitesse de pointe de 210 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 10,4 secondes.



La 408 hydride rechargeable de 180 ch associe un moteur 1.6 litre essence de 150 ch et 250 Nm de couple à un moteur électrique de 110 ch et 320 Nm de couple accolé à une boîte de vitesse automatique à 8 rapports e-EAT8. La 408 Plug-in Hybrid (PHEV) 180 de 1 696 kg atteint une vitesse de point de 225 km/h (limitée par l»électronique) et accélère de zéro à 100 km/h en 8,1 secondes.



La 408 hydride rechargeable de 225 ch associe un moteur 1.6 litre essence de 180 ch et 250 Nm de couple à un moteur électrique de 110 ch et 320 Nm de couple accolé à une boîte de vitesse automatique à 8 rapports e-EAT8. La 408 Plug-in Hybrid (PHEV) 225 de 1 706 kg atteint une vitesse de point de 233 km/h (limitée par l»électronique) et accélère de zéro à 100 km/h en 7,8 secondes.



La batterie Li-ion des deux versions hybrides rechargeables est d»une capacité de 12,4 kWh et d»une puissance de 102 kW. Deux types de chargeurs embarqués sont disponibles : un chargeur monophasé de 3,7 kW (de série) et un chargeur monophasé de 7,4 kW (en option).



Les temps de recharge estimatifs de la batterie de 12,4 kWh sont les suivants :



- Depuis une Wall Box (32 A) 7,4 kW et avec le chargeur embarqué monophasé de 7,4 kW, la charge complète peut être effectuée en 1 heure 40.

- Depuis une prise renforcée (14 A) et avec le chargeur embarqué monophasé de 3,7kW, la charge complète peut être effectuée en 3 heures 55.

- Depuis une prise standard (8 A) et avec le chargeur embarqué monophasé (3,7 kW), la charge complète dure environ 7h05.



Une offre de recharge publique via Free2Move eSolutions permet d»accéder à un réseau de recharge de plus de 260 000 bornes en Europe (avec une sélection des bornes selon la distance, la vitesse et le prix de la recharge).



La batterie haute tension de la 408 PHEV est garantie 8 ans ou 160 000 km.



La 408 complète l'offre de Peugeot sur le segment C aux côtés de la berline 308, du break 308 SW et des SUV 3008 et 5008.



La Peugeot 408 vise plus particulièrement les couples, en majorité actifs, avec ou sans enfants.



La Peugeot 408 peut être achetée sur le site de vente en ligne Peugeot permettant un achat entièrement digital (« Selling On line ») sécurisé.



La voiture à vocation mondiale du segment C de Peugeot sera d»abord produite en France, à Mulhouse, pour le marché Européen puis dans l»usine de Chengdu en Chine pour le marché local.



La Peugeot 408 se décline en trois finitions : Allure, Allure Pack et GT.



La Peugeot 408 est commercialisée à partir de 37 350 euros (PureTech 130 S&S EAT8 Allure).



La première version hybride rechargeable est à 45 450 euros (PHEV 180 Allure).



La Peugeot 408 arrivera dans le réseau de la marque au début de l»année 2023.



Les prix de la Peugeot 408:



ESSENCE



PureTech 130 S&S EAT8 Allure: 37 350 €

PureTech 130 S&S EAT8 Allure Pack: 38 700 €

PureTech 130 S&S EAT8 GT: 41 800 €



PLUG-IN HYBRID



PHEV 180 Allure: 45 450 €

PHEV 180 Allure Pack: 46 400 €

PHEV 180 GT: 49 500 €

PHEV 225 Allure Pack: 48 300 €

PHEV 225 GT: 51 400 €

PHEV 225 First Edition: 50 600 €



Les principaux équipements de série de la Peugeot 408 :



ALLURE



Aide au stationnement arrière

Air conditionné automatique bi-zone

Démarrage mains libres

Eclairage d'ambiance (8 couleurs)

Jantes alliage 17 pouces

Mirror Screen sans fil

Navigation connectée avec écran central tactile 10 pouces et i-Toggles virtuels personnalisables

Peugeot i-Cockpit avec instrumentation numérique 10 pouces personnalisable

Projecteurs Peugeot LED Technology

Visio Park 1 (caméra de recul)

Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante temporisée surteintées



ALLURE PACK



Equipements en plus d'Allure



Accès et démarrage mains libres

Aide au stationnement avant

Jantes alliage 19 pouces diamantées

Pack Drive Assist

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go

Pack Safety Plus

Pack Safety et freinage d'urgence automatique de jour et de nuit (caméra & radar)

Pack Rear traffic detection

Surveillance d'angles-morts, aide au changement de voie longue portée et alerte de trafic arrière transversal

Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation



GT



Equipements en plus d'Allure Pack



Clean Cabin

Driver Sport Pack

Pack Drive Assist Plus

Conduite semi-autonome (niveau 2)

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, aide au maintien de la position dans la voie

Peugeot i-Cockpit avec instrumentation numérique 10 pouces 3D personnalisable

Projecteurs Peugeot Matrix LED Technology

Rétroviseur intérieur frameless

Sellerie tri matières TEP / Alcantara

Volant chauffant

Volet motorisé avec accès bras chargés