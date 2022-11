Le Range Rover Sport de troisième génération affiche des lignes sophistiquées

Leredéfinit le luxe sportif, mariant avec naturel des performances routières affirmées avec le raffinement propre à Range Rover, la sophistication d'un design progressif et une connectivité accrue.L'est caractéristique du Range Rover Sport avec des, une allure dynamique et un profil reconnaissable, soulignés par des détails et desDesaccentuent le caractère unique du Range Rover Sport, avec des porte-à-faux courts, un avant affirmé et un vitrage fortement incliné à l'avant et à l'arrière. Ces éléments emblématiques confèrent une présence sur la route forte et affirmée.L'est paré de finitions raffinées telles qu'une calandre furtive et des éclairages digitales à LED, qui créent une signature unique (DRL).Les designs accrocheurs, les plus fins jamais apposés sur un Land Rover, se situent au-dessus d'un pare-chocs inférieur sculpté à double ouverture qui intègre un élément biseauté horizontal de la couleur de la carrosserie.Le design est repris à l'arrière, avec un hayon doté d'un élément pleine largeur portant le logo Range Rover.Les graphismes de LED ininterrompus introduisent la technologie LED de surface offrant un style nocturne net quel que soit l'angle de vue.Une ligne d'épaulement court sur toute la longueur du véhicule, accentuée par des détails sur les ailes inférieures et un long aileron.Les lignes épurées de l'extérieur sont rehaussées par deset des, deset un toit soudé par laser. Ces éléments de design contribuent à la performance aérodynamique du Range Rover Sport qui affiche unLemet encore plus l'accent sur le caractère performant du SUV de Gaydon avec des éléments de design extérieur uniques. Les jantes en alliage Grey satiné sont associées à des finitions Satin Burnished Copper pour les ouïes d'aération du capot et les parements latéraux, tandis que la calandre et le logo Range Rover sont traités en Graphite Atlas Mat.Avec ses pare-chocs avant et arrière spécifiques et son habillage inférieur sur mesure de la couleur de la carrosserie, le modèle Dynamic offre l'interprétation la plus spectaculaire de la formule Range Rover Sport.Ledu Range Rover Sport s'étend à son intérieur, avec la position de conduite emblématique du Range Rover et des matériaux nobles (cuir grainé luxueux, cuir Windsor et cuir souple semi-aniline). L'habitacle de type cockpit donne le ton à l'expérience de conduite dynamique, offrant une excellente visibilité tout en enveloppant le conducteur dans une console centrale haute et inclinée.Les choix deincluent les textiles haut de gamme Ultrafabrics, tactiles et légers, tandis qu'une option textile unique parant le tableau de bord et les portes est également disponible.Le Range Rover Sport introduit des technologies de châssis innovantes afin de prodiguer une expérience de conduite dynamique.La rigidité et la résistance inhérentes à l'architecture flexible en métal mixte (Flex MLA) sont à la base de cette technologie. Elle fonctionne avec une série de programmes régis par le système Integrated Chassis Control spécialement conçus pour le Range Rover Sport.Letravaille avec la dernière génération de suspension pneumatique dynamique qui introduit des ressorts pneumatiques à volume variable.Le Dynamic Response Pro assure levia un système électronique actif de 48 volts, pouvant appliquer jusqu'à 1 400 Nm de couple sur chaque essieu, pour des niveaux inédits de contrôle du véhicule et de maîtrise dans les virages.Laéquipe chaque Range Rover Sport et le système intelligent améliore la capacité d'adaptation de la suspension. Le système fonctionne en faisant varier la pression à l'intérieur des chambres (une pression plus élevée procure un amortissement plus rigide). Pour optimiser les réponses, le véhicule analyse la route à l'aide des données de navigation eHorizon afin d'anticiper les virages à venir.La technologiecontribue aux qualités dynamiques en contrôlant en permanence les amortisseurs à double soupapes actives afin de réduire les mouvements indésirables du véhicule. Elle contrôle les facteurs externes jusqu'à 500 fois par seconde pour apporter des réponses en harmonie avec les autres technologies de châssis.L'agilité en virage du Range Rover Sport passe à un niveau supérieur avec la, la commande vectorielle de couple par freinage et le différentiel électronique actif.La direction intégrale permet de braquer les roues arrière jusqu'à 7,3 degrés dans le sens opposé aux roues avant afin d'améliorer l'agilité et la maniabilité à basse vitesse.A haute vitesse, les roues arrière braquent dans le même sens pour une meilleure stabilité.Cela donne au Range Rover Sport le rayon de braquage d'une berline à hayon et l'agilité sur route d'une voiture plus petite.L'ensemble des systèmes de châssis du Range Rover Sport s'associent dans le Pack tenue de route Stormer, qui comprend le système Dynamic Response Pro, la direction intégrale, le différentiel électronique actif avec commande vectorielle de couple par freinage et des programmes configurables. Ces derniers offrent la possibilité de personnaliser les modes de conduite, en adaptant l'expérience de conduite sur route et en tout-terrain.Tous les modèles du Range Rover Sport sont équipés d'uneet de la transmission intégrale intelligente, qui anticipe intuitivement les endroits où la traction est requise, en s'engageant pour fournir la progression la plus efficace en toutes conditions, tout en optimisant l'efficacité.Le systèmede Land Rover, qui applique intelligemment les réglages les plus appropriés au relief, renforce les performances en tout-terrain.Letout-terrain assiste les conducteurs sur les terrains difficiles en maintenant une progression constante en fonction des conditions rencontrées. Les conducteurs peuvent sélectionner l'un des quatre réglages de confort et le système ajuste intelligemment la vitesse en conséquence, permettant au conducteur de se concentrer sur la conduite.Lessont chauffants, ventilés et dotés de 22 réglages de position avec fonction de massage et appuie-tête à ailettes. Les sièges avant offrent un soutien inégalé pour les longs trajets et les conduites sur route sinueuse, tandis que les passagers arrière bénéficient d'une géométrie de siège ergonomique et optimisée.Unde l'habitacle est disponible. Il associe la filtration des PM2.5 et la technologie nanoe X pour réduire de manière significative odeurs, bactéries et allergènes, y compris le virus SARS-CoV-24. Un deuxième dispositif nanoe X est installé à l'arrière pour une qualité d'air constante dans tout l'habitacle. Une fonction avancée de gestion du CO2 permet de purifier l'habitacle avant un voyage ou pendant la conduite.Le Range Rover Sport est équipé de poignées de porte escamotables avec détection de proximité, fermeture assistée des portes et déverrouillage d'approche, pour une entrée facile dans le véhicule tout en préservant les lignes épurées de l'extérieur. Le verrouillage automatisé Walkaway garantit la sécurité.L'(EVA 2.0) Land Rover prend en charge un écosystème de technologies connectées, dont le logiciel Software-Over-The-Air (SOTA). Cette technologie assure la mise à jour à distance de 63 modules électroniques.Lecomprend un écran tactile incurvé et flottant haute résolution de 13,1 pouces positionné au centre du tableau de bord ultramoderne. Contrôlant tout, de la navigation aux médias en passant par les paramètres du véhicule, il apprend les habitudes du conducteur et personnalise l'expérience à bord.L'écran Pivi Pro est complété par un affichage conducteur interactif haute définition de 13,7 pouces, reproduisant les informations du système principal Pivi. Alexa d'Amazon apporte la possibilité de contrôler divers paramètres et fonctionnalités à l'aide de commandes vocales. Alexa est intégrée à Pivi Pro et peut être activé en disant « Alexa » ou en cliquant sur le bouton Alexa sur l'écran tactile. Apple CarPlay sans fil et Android Auto sans fil sont tous deux de série, ce qui signifie que les smartphones peuvent être rangés sur le chargeur sans fil dédié de 15W, sous l'écran Pivi, sans connectique.Les performances dynamiques du Range Rover Sport sont assistées par les derniers(ADAS) axés sur la sécurité.Tous les modèles sont équipés du freinage d'urgence, d'une caméra panoramique 3D, avec détecteurs d'obstacles avant et arrière, du système Wade Sensing, du ClearSight Ground View, du régulateur de vitesse, du contrôle de vigilance du conducteur, de l'assistance de maintien de file et de la lecture des panneaux de signalisation.La gamme de groupes motopropulseurs comprend, desutilisant la technologie à hybridation légère et un VEn 2024, le Range Rover Sport accueillera un modèle électrique.Leembarque un groupe motopropulseur développant une puissance totale de 440 ch et un couple cumulé de 620 Nm. Le Range Rover Sport P440e hybride rechargeable (2 735 kg) revendique une autonomie électrique théorique allant jusqu'à 114 km (autonomie réelle prévue de 88 km). Il passe de 0 à 100 km/h en 5,8 secondes, atteint une vitesse de pointe sur circuit de 225 km/h et affiche des émissions de CO2 de 18-20 g/km (soit une consommation mixte de 0,8-0,9 litre aux 100 km).Leassocie un moteur Ingenium six cylindres à essence de 3.0 litres à un moteur électrique de 105 kW et à une batterie de 38,2kWh, pour une puissance totale de 510 ch et un couple cumulé de 700 Nm. Le Range Rover Sport P510e hybride rechargeable (2 810 kg) revendique une autonomie électrique théorique allant jusqu'à 113 km (autonomie réelle prévue de 88 km). Il passe de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes, atteint une vitesse de pointe sur circuit de 242 km/h et affiche des émissions de CO2 de 18-20 g/km (soit une consommation mixte de 0,8-0,9 litre aux 100 km).Ledéveloppe 530 ch et un couple de 750 Nm. Le Range Rover Sport V8 Twin Turbo (2 505 kg) accélère de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes, atteint une vitesse de pointe sur circuit de 250 km/h avec le Dynamic Launch Control et affiche des émissions de CO2 de 254-266 g/km (soit une consommation mixte de 11,2-11,7 litres aux 100 km).Le choix de groupes motopropulseurs comprend également des moteurs Ingenium diesel hybrides légers à six cylindres, le D250 et le D350.Leembarque un groupe motopropulseur développant une puissance totale de 249 ch et un couple de 600 Nm. Le Range Rover Sport D250 (2 390 kg) passe de 0 à 100 km/h en 8,0 secondes, atteint une vitesse de pointe sur circuit de 206 km/h et affiche des émissions de CO2 de 194-211 g/km (soit une consommation mixte de 7,4-8,1 litres aux 100 km).Leembarque un groupe motopropulseur développant une puissance totale de 350 ch et un couple de 700 Nm. Le Range Rover Sport D350 (2 435 kg) passe de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes, atteint une vitesse de pointe sur circuit de 234 km/h et affiche des émissions de CO2 de 195-211 g/km (soit une consommation mixte de 11,0-12,3 litres aux 100 km).Le, une évolution de l'ATPC (All Terrain Progress Control), permet au conducteur de définir la vitesse et le niveau de confort souhaités, à partir d'un choix de quatre réglages, sur des terrains accidentés.Le Terrain Response 2 détecte automatiquement la surface et le terrain pour adapter le châssis afin de mieux faire face à la situation, en informant le conducteur via l'écran tactile Pivi Pro. Il s'allie à l'ensemble des systèmes de châssis pour progresser le plus efficacement possible en tout-terrain.Le Range Rover Sport est produit dans le site de fabrication de Solihull au Royaume-Uni aux côtés du Range Rover.Question prix , le Range Rover Sport démarre à partir de(D250 3.0D i6 249 SE).P530 V8 S/C 5.0 530 First Edition Dynamic: 144 200 €P440e 3.0L i6 PHEV 440 S: 101 500 €P440e 3.0L i6 PHEV 440 SE: 108 000 €P440e 3.0L i6 PHEV 440 SE Dynamic: 111 300 €P440e 3.0L i6 PHEV 440 HSE Dynamic: 120 100 €P510e 3.0L i6 PHEV 510 Autobiography Dynamic: 140 100 €P510e 3.0L i6 PHEV 510 First Edition Dynamic: 143 900 €D250 3.0D i6 249 SE: 94 200 €D250 3.0D i6 249 SE Dynamic: 97 400 €D350 3.0D i6 350 Autobiography Dynamic: 123 600 €D350 3.0D i6 350 First Edition Dynamic: 127 200 €Chaine cinématique et aides à la conduite Boîte de vitesses automatique à 8 rapports avec palettes au volantQuatre roues motrices permanentes (AWD)Système d'antiblocage des roues (ABS), Système de préchargement des freins, Répartition électronique du freinage (EBD) et Freinage d'urgence autonomeContrôle dynamique de la stabilité (DSC), Antipatinage électronique (ETC), Contrôle de la stabilité au roulis (RSC), Contrôle du freinage en courbe (CBC), Assistance au démarrage en côte, Aide au démarrage sur route à faible adhérence, et Contrôle de vitesse en descente (HDC)Boîte de transfert simple gamme sur les moteurs diesel, et boîte de transfert double gamme sur les motorisations P530, P440e et P510eDifférentiel arrière ouvert avec torque vectoring (moteurs diesel et P440e uniquement)Système Terrain Response 2 et Contrôle de progression en tout-terrain (ATPC)Direction assistée électriquement (EPAS)Suspension pneumatique dynamique avec Hauteur d'accès automatique (moteurs diesel et P440e)Suspension pneumatique avec Dynamic Response Pro et Hauteur d'accès automatique (moteurs P530 et P510e)Système Adaptive DynamicsMode de conduite EcoFrein de parking électrique (EPB)Caméra panoramique 3DContrôle des angles morts avec assistance activeSurveillance du trafic en marche arrièreLecture des panneaux de signalisation avec limiteur de vitesse intelligentSystème de contrôle de la pression des pneus (TPMS)Equipement extérieurToit plein couleur carrosserieJantes 20 poucesPneumatiques toutes saisons (M S)Poignées de porte affleurantesDouble sortie d'échappement symétrique intégrée au bouclier sur les motorisations PHEV P440eVitres latérales avant et arrière en verre trempéEssuie-glace automatiqueLunette arrière chauffante avec essuie-glace et lave-glace intégréAssistance au remorquage (TSA)Anneaux de remorquage avant et arrièrePhares à LED Premium avec signature LED avec feux de route automatique (AHBA), Correction automatique de l'assiette des phares et lave-phares haute pressionFeux arrière entièrement à LED, Feux antibrouillard arrière et troisième feux stop - Clignotants arrière à défilementRétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, photosensibles côté conducteur, à mémoire et lampes d'approcheOuverture et fermeture électrique du hayonKit anticrevaisonÉtriers de frein non peintsEquipement intérieurRétroviseur intérieur photosensibleVolant tout cuir multifonctionsColonne de direction à réglage électriqueVitres avant et arrière électriques séquentielles avec protection anti-pincementClimatisation automatique 2 zones et Capteur de qualité d'airConsole centrale avant avec accoudoirAccoudoir central arrièrePavillon bi-ton Ebony/light Cloud ou Ebony/CarawayEclairage d'ambiance intérieurePare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairésPoignées de maintien à l'avant et à l'arrièrePorte-gobelets avant et arrièreBoite à gants verrouillableFilet de partition de coffreCouvre bagagesSièges et garniture intérieurSièges en cuir grainé, chauffants à l'avant et réglables électriquement en 12x12 directions à mémoire de position, banquette arrière inclinable électriquementFinition Fine Brushed AluminiumTapis de sol avant / arrière standardSeuils de portes chromés avec marquage Range RoverInfotainmentSystème de Navigation Pivi Pro ConnectéEcran central tactile avec retour haptique de 13,1 poucesTableau de bord virtuel flottant de 13,7 poucesSystème audio Meridian 400 WConnectivité Bluetooth avec streaming audioCommande vocaleRadio numérique DABAndroid Autos - Apple Car PlayApplication Remote pour la durée de la garantiePack Online avec forfait de données intégré (1 an) et Amazon AlexaChargeur à induction avec amplificateur de signalSécuritéSécurité enfantsFixations Isofix pour sièges autos sur la banquette arrièreRappels de clignotants dans les rétroviseursSystème d'entrée sans cléAirbags frontaux, latéraux et rideauxRégulateur de vitesseAlarme volumétriqueSecure Tracker (12 mois d'abonnement)Les Range Rover Sport PHEV ont en plus :Câble de recharge publique (mode 3)RANGE ROVER SPORT SEÉquipements de série supplémentaires par rapport au RANGE ROVER SPORT SJantes 21 poucesPhares Pixel-LED adaptatifs avec signature LEDRégulateur de vitesse adaptatif ACC avec assistance de maintien de voieContrôle de la vigilance du conducteur avec assistance activeSystème de détection de collisions arrièreProtection active des occupantsSièges en cuir Windsor perforé, chauffants à l'avant et réglables électriquement en 20x20 directions à mémoire de position, banquette arrière inclinable électriquementIntérieur cuir étenduÉquipements de série supplémentaires par rapport au RANGE ROVER SPORT SEJantes 21 pouces Satin Dark GreyÉtriers de frein peints en noirPavillon EbonyVolant tout cuir multifonctions avec insert MoonlightPédalier finition Bright MetalÉquipements de série supplémentaires par rapport au RANGE ROVER SPORT DYNAMIC SEJantes 22 pouces Satin Dark GreyPhares Digital LED avec signature LED et projection d'imagesSystème audio Meridian Surround 800 WAffichage tête-hauteRétroviseur intérieur ClearsightSièges en cuir Semi-aniline perforé, chauffants et ventilés à l'avant et à l'arrière et réglables électriquement en 22x22 directions à mémoire de position, appuie-têtes enveloppants à l'avant et banquette arrière inclinable électriquementCeintures de sécurité éclairéesPlaque de seuil de chargement en métalÉquipements de série supplémentaires par rapport au RANGE ROVER SPORT SEJantes 22 pouces Diamond Turned à contraste Satin Dark GreyToit contrasté noirToit panoramique ouvrantRégulateur de vitesse tout-terrain adaptatifBlocage de différentiel arrière électronique avec torque vectoring (Motorisations P530 et P510e)Quatre roues directrices (Motorisations P530 et P510e)Climatisation automatique 4 zones - sauf P510ePack cuir étendu Premium SV BespokePavillon en suédine Ebony SV BespokePare-soleil avant doublesFinition Natural BlackÉclairage d'ambiance intérieure PremiumSeuils de portes chromés avec marquage Autobiography illuminéTapis de sol SV BespokeSéparateur de coffre intelligentÉquipements de série supplémentaires par rapport au RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHYJantes 23 poucesPhares antibrouillardPeinture métallisée Santorini Black, Firenze Red, Giola Green ou Varesine BlueVitres arrière fuméesFinition Satin Forged Carbon SV Bespoke avec inscription "First Edition"Seuils de portes chromés avec marquage 'First Edition' illuminéLiens vidéos Range Rover Sport 2022 (Studio): https://youtu.be/0gEZAozADR4Range Rover Sport 2022 (Conduite): https://youtu.be/82M07CHartsRange Rover Sport 2022 (Intérieur): https://youtu.be/p6ReoOgZOGA