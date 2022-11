La BMW 3.0 CSL possède les caractéristiques d'une voiture de sport

La(cette combinaison de lettres dans la désignation du modèle signifiait "Coupé, Sport, Leichtbau" / Coupé , Sport, Léger), a été développée pour combiner le meilleur de cinq décennies d'expertise en matière de course automobile de BMW M.Toutes les facettes du caractère de la BMW 3.0 CSL (style, dynamisme, cockpit, structure allégée, moteur 6 cylindres en ligne, boîte de vitesses manuelle et propulsion arrière) reposent sur les principes d'une BMW M.Elles se complètent avec les dernières technologies pour créer la voiture de sport ultime.La BMW 3.0 CSLrevendique une expérience de pure performance pour deux personnes. Elle transpose le concept créé dans les années 1970, qui consistait à appliquer sur la route une technologie de compétition conçue pour le plaisir de conduire.Avec deset un concept de véhicule qui combine un moteur avant et une boîte manuelle avec une propulsion arrière, la BMW 3.0 CSL à deux portes suit les traces de son prédécesseur.Des éléments distinctifs de déflexion d'air, des passages de roues aux formes imposantes, un aileron arrière remarquable et de nombreux autres détails sont basés sur le design du coupé des années 1970.Les caractéristiques extérieures spécifiques sont basées sur les exigences techniques en termes de circulation de l'air de refroidissement, d'équilibre aérodynamique et de dynamique de conduite, qui constituent la base des performances La puissance est mise en évidence par la partie avant de la BMW 3.0 CSL, qui est assise bas sur la route.En son centre se trouve la calandre typique de BMW, avec un insert en forme de treillis dans une structure en losange.Comme les encadrements des vitres latérales, le cadre de la calandre est en aluminium satiné.Associés à la calandre BMW, deux renfoncements dans la jupe avant, assurent le refroidissement du système de propulsion et de freinage dans des situations de conduite extrêmement dynamiques.Des nervures sculptées sur le capot accentuent les lignes classiques.Avec leurs contours plats, les phares créent un point de mire caractéristique sur la route.Les projecteurs BMW Laser Light éclairent en jaune lorsque les feux de croisement et de route sont activés.Vu de côté, le long capot et l'empattement large confèrent à la BMW 3.0 CSL un aspect sportif.Les proportions de coupé typiques de la marque dans un design tricorps y contribuent également.Des panneaux latéraux larges, décalés en diagonale, et de larges parois latérales soulignent l'aspect dynamique du coupé, avec un déflecteur d'air s'étendant le long de la ligne de toit.Les passages de roues musclés témoignent de la largeur des voies. Ils offrent de l'espace pour les jantes forgées en alliage léger à rayons en Y de 20 pouces sur l'essieu avant et de 21 pouces à l'arrière. Avec leurs fins rayons, une peinture dorée et un verrouillage central, elles représentent un point fort en termes de design et de style de conduite directement adapté à la course.Les jantes forgées en alliage léger sont équipées de pneus Michelin développés exclusivement pour la BMW 3.0 CSL.La vue arrière de la BMW 3.0 CSL est caractérisée par une esthétique puissante.L'élément le plus frappant est l'aileron arrière, qui est fermé sur le côté et traduit l'apparence caractéristique de la "Batmobile" dans un langage de conception moderne. Conçu pour générer une force descendante supplémentaire et optimiser la motricité sur l'essieu arrière, le déflecteur d'air entoure toute la section arrière. Au profit de l'équilibre aérodynamique, il est associé à un diffuseur en carbone fortement prononcé dans la jupe arrière, optimisant le flux d'air dans le soubassement.Les, disposées en forme de flèche au centre de la jupe arrière et dotées d'un silencieux arrière en titane, apportent également un accent saisissant.Les feux arrière de la BMW 3.0 CSL génèrent une image nocturne exclusive avec effet 3D grâce à des fils lumineux laser en filigrane qui semblent flotter à l'intérieur des feux.Le groupe motopropulseur doté de la technologie M TwinPower Turbo, développé exclusivement pour la BMW 3.0 CSL, développe une puissance maximale de. Lede BMW M développe unPour transmettre la puissance motrice à la route, le moteur 6 cylindres en ligne est couplé à unedont l'étalement et les rapports de transmission sont adaptés à la performance. La course du levier de vitesse permet un changement de rapport rapide.Le pommeau de levier de vitesse dépasse de la console centrale et tient bien en main. Avec sa surface blanche, le schéma des vitesses gravé et le nombre 50, il rappelle les débuts de BMW M dans les années 1970. Leutilise le contrôle de la vitesse d'engagement pour assurer un talon-pointe automatique lors de la rétrogradation en situation de freinage dans les virages.Le couple moteur est transmis à la route par les. Pour une utilisation sur circuit, l'accumulation linéaire des forces d'accélération latérales aide le conducteur à guider la voiture dans les virages avec des dérives contrôlées.Leest capable de générer un effet de verrouillage allant jusqu'à 100 % chaque fois que nécessaire. Le différentiel M actif est relié au DSC (Dynamic Stability Control) et adapte précisément son effet de verrouillage à la situation de conduite. La motricité est optimisée sur les routes présentant des valeurs de frottement différentes pour les roues arrière droite et gauche. Lors d'une accélération dynamique en sortie de virage, le conducteur reçoit un retour d'information sur le potentiel d'adhérence des roues arrière et peut doser de manière optimale l'utilisation de la pédale d'accélérateur.Pour réduire le poids de la carrosserie et du châssis, le(PRFC) est utilisé dans une proportion élevée, en plus de l'utilisation minimale de matériaux isolants.La structure légère bénéficie de l'utilisation intensive du carbone.La BMW 3.0 CSL présente des composants en plastique renforcé de fibres de carbone (PRFC). Outre le toit, le capot et le couvercle de coffre, les pièces des bas de caisse avant et arrière sont entièrement réalisées en carbone. Les fixations des panneaux latéraux avant et arrière, le diffuseur arrière, les ailes arrière et l'aileron arrière sont également réalisés dans ce matériau.L'aileron de toit de la BMW 3.0 CSL est fabriqué enLe silencieux arrière en titane de la BMW 3.0 CSL pèse environ 4,3 kilogrammes de moins qu'un composant conventionnel en acier.LeLes éléments de suspension de la BMW 3.0 CSL représentent le fer de lance des voitures de sport hautes performances de BMW M: l'essieu avant à jambes de force à double articulation et l'essieu arrière à cinq bras de conception spécifique M, la suspension SelectDrive M avec amortisseurs à commande électronique, la direction M à assistance variable, les freins M Carbon céramiques réglables.Lesoffrent de puissantes performances de décélération, une stabilité thermique et une résistance à l'usure élevées. Le système de freinage combine des freins à étrier fixe à six pistons et disques en céramique de 400x38 millimètres à l'avant avec des freins à étrier fixe à un piston et disques de 380x28 millimètres à l'arrière. Les étriers de frein sont peints en rouge. Le système de freinage intégré offre deux réglages pour la sensation de la pédale.Laest conçue pour sonder attentivement les limites de performance de la voiture en définissant des seuils d'intervention pour la limitation du patinage des roues, avec un choix de dix étapes. La désactivation complète du contrôle de la stabilité de conduite est possible via le mode M Dynamic.L'utilisation du carbone et d'autres éléments de construction légère dans l'habitacle souligne les caractéristiques d'authentique voiture de sport de la BMW 3.0 CSL. Au lieu de deux sièges supplémentaires, l'arrière offre un espace de rangement avec deux compartiments intégrés pour les casques. Les garnitures en PRFC des panneaux de porte et la réduction de l'isolation acoustique contribuent également à l'aspect extrêmement sportif de la voiture.Le conducteur et le passager avant sont assis dans desLe réglage de la hauteur et de l'inclinaison du siège sur trois niveaux s'effectue exclusivement en atelier par le biais de visseries.La position longitudinale peut être modifiée manuellement à l'aide d'un levier situé sur le bord avant du siège.Les sièges baquets complets M Carbon offrent des inserts d'appui-tête amovibles.L'intérieur de la BMW 3.0 CSL se présente comme un cockpit de voiture de sport.Les sièges en Alcantara noir et les ceintures de sécurité M sont combinés à un volant en Alcantara M, un ciel de toit anthracite, des surfaces en Alcantara noir et en carbone mat.Les surpiqûres contrastées et autres accents blancs correspondent à la teinte extérieure de la BMW 3.0 CSL.Le pommeau de levier de vitesse blanc symbolise l'interaction entre le conducteur et la voiture lors du changement de vitesse.Le bouton rouge Start/Stop et les boutons M également rouges sur le volant permettent d'activer le moteur et d'accéder directement à la configuration générale du véhicule.Les garnitures intérieures mates en finition fibre de carbone présentent une numérotation consécutive pour chacune des unités produites.La BMW 3.0 CSL est produite en(50 unités numérotées consécutivement dont 2 pour la France) intégrant un savoir-faire artisanal élaboré.La production des 50 véhicules sur le site externe de l'usine BMW de Dingolfing à Moosthenning, en Basse-Bavière, prendra environ trois mois.Les composants intérieurs en plastique renforcé de fibres de carbone (PRFC) sont fabriqués à la main à Munich dans l'usine de composants de BMW à Landshut par des spécialistes en carrosserie.Un processus spécifique a été conçu pour la peinture de la BMW 3.0 CSL.Une équipe de 30 techniciens spécialement qualifiés est chargée de la configuration et du montage des véhicules.En raison de la complexité des processus de fabrication, chaque BMW 3.0 CSL passe par huit étapes de montage et autant de chaînes de production, ce qui peut prendre jusqu'à 10 jours.La proportion de travail manuel signifie que le temps nécessaire à l'assemblage d'une BMW 3.0 CSL est plusieurs fois supérieur à celui d'une BMW M classique. Après avoir été assemblée, chaque voiture est soumise à un contrôle qualité en plusieurs étapes et à un processus d'approbation dans l'usine principale de Dingolfing avant d'être livrée.