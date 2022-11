Le SUV Audi Q8 e-tron électrique affiche une autonomie jusqu'à 532 kilomètres

Lereprésente la nouvelle page de la pionnière électrique de luxe lancée en 2018.Par rapport à la pionnière électrique de luxe Audi e-tron, le SUV électrique haut de gramme Q8 e-tron profite d'une transmission optimisée, d'une aérodynamique améliorée, d'une performance de charge supérieure, d'une capacité de batterie accrue et d'une autonomie jusqu'à 532 kilomètres selon le cycle WLTP.Le SUV Q8 e-tron s'offre desà l'avant du véhicule qui reprend l'identité visuelle électrique de la marque aux anneaux.Le grand SUV électrique d'Ingolstadt affiche une longueur de, une largeur de 1,937 mètre et une hauteur de 1,633 mètre.L'empattement de 2,928 mètres laisse beaucoup d'espace pour les jambes à l'arrière.Le grand SUV électrique Audi offre un. 62 litres supplémentaires sont disponibles au niveau du coffre avant.du groupe motopropulseur avec une transmission intégrale électrique sont au catalogue: Q8 50 e-tron, Q8 55 e-tron et SQ8 e-tron.Le concept du moteur asynchrone sur l'essieu arrière de l'Audi Q8 e-tron a été modifié. 14 bobines génèrent le champ électromagnétique. Le moteur génère un champ magnétique plus fort avec une quantité d'électricité similaire, favorisant un couple plus élevé. Par défaut, le moteur électrique a besoin de moins d'énergie pour générer du couple, ce qui permet de réduire la consommation et d'augmenter l'autonomie.Avec ses deux moteurs électriques asynchrones, le modèle(2 510 kg) génère 340 ch de puissance en mode boost et 664 Nm de couple. La vitesse de pointe du Q8 50 e-tron est limitée à 200 km/h. Le zéro à 100 km/h est réalisé en 6,0 secondes. La consommation électrique WLTP du Q8 50 e-tron est de 21,8-24,0 kWh/100 km pour une autonomie de 410-453 km selon le cycle WLTP.Avec ses deux moteurs électriques asynchrones, le modèle(2 585 kg) génère 408 ch de puissance en mode boost et 664 Nm de couple. La vitesse de pointe du Q8 55 e-tron est limitée à 200 km/h. Le zéro à 100 km/h est réalisé en 5,6 secondes. La consommation électrique WLTP du Q8 55 e-tron est de 22,3-24,4 kWh/100 km pour une autonomie de 481-532 km selon le cycle WLTP.L'Audiest alimentée par trois moteurs électriques asynchrones. L'essieu avant est équipé d'un moteur électrique de 124 kW. Sur l'essieu arrière, deux moteurs électriques de 98 kW chacun alimentent chacun une roue arrière, offrant une performance en mode boost jusqu'à 370 kW. Le couple peut être réparti entre les moteurs électriques arrière entre les roues en une fraction de seconde. En mode boost, les trois blocs électriques produisent 370 kW de puissance et 973 Nm de couple. La vitesse de pointe du SQ8 e-tron est limitée à 210 km/h. La consommation électrique WLTP du SQ8 e-tron est de 25,3-28,0 kWh/100 km.sont disponibles. Grâce à un ajustement du système de gestion de la batterie, la capacité utilisable augmente.La batterie de l'Audi(704 kg) affiche une capacité de stockage nette de(capacité brute de 95 kWh). À une station de charge haute puissance, l'Audi Q8 50 e-tron atteint un niveau de performance maximal de 150 kWh.Sur un superchargeur de 150 kW en courant continu, la recharge de 10 à 80 % se fait en 28 minutes environ.À un point de charge CA ou mural, l'Audi Q8 50 e-tron charge jusqu'à 11 kW. Audi offre des performances de charge CA en option jusqu'à 22 kW.Dans des conditions idéales, l'Audi Q8 50 e-tron se charge entièrement en 9 heures et 15 minutes (à 22 kW : 4 heures et 45 minutes) sur du courant alternatif.La batterie (728 kg) des Audipeuvent stocker(114 kWh bruts).À une station de charge haute puissance, l'Audi Q8 55 e-tron et l'Audi SQ8 e-tron atteignent un niveau de performance maximal de 170 kWh. Sur un superchargeur de 150 kW en courant continu, la batterie se charge de 10 à 80 % en 31 minutes environ, offrant une autonomie jusqu'à 240 km (selon le cycle WLTP) dans des conditions idéales.À un point de charge CA ou mural, l'Audi Q8 50 e-tron et l'Audi SQ8 e-tron chargent jusqu'à 11 kW.Audi offre des performances de charge CA en option jusqu'à 22 kW. Dans des conditions idéales, l'Audi Q8 55 e-tron et l'Audi SQ8 e-tron se chargent entièrement en 11 heures et 30 minutes à 11 kW et 6 heures à 22 kW sur du courant alternatif.L'Audi Q8 e-tron est équipée de la. À une station de charge compatible, le véhicule autorise lui-même la recharge lors de l'insertion du câble de charge, et enclenche la recharge. La facturation se fait automatiquement. Le service de charge Audi charging devrait permettre un accès pratique à près de 400 000 points de charge publics en Europe en 2023. Le planificateur d'itinéraire de l'Audi Q8 e-tron permet de trouver des points de charge sur la route.L'Audi Q8 e-tron est équipée d'une. La hauteur de la carrosserie peut varier de 76 millimètres en fonction des conditions de conduite. Afin d'optimiser la dynamique latérale du véhicule, la configuration des ressorts pneumatiques a été ajustée.Le(ESC) offre plus de maniabilité dans les virages serrés.L'Audi Q8 e-tron aborde les virages serrés avec plus d'agilité grâce à sa direction progressive. Le rapport de démultiplication du système de direction a été modifié de façon à ce que la réponse soit plus rapide, y compris lors de mouvements délicats. L'effet du rapport de direction directe est soutenu par des paliers de suspension plus rigides sur l'essieu avant. Les mouvements de direction sont ainsi transmis plus directement aux roues, et la réaction est améliorée.L'Audi Q8 e-tron bénéficie d'une. Le coefficient de traînée s'élève àLescontribuent à réaffecter l'air autour des roues. Les ailerons sur l'essieu avant ont été agrandis.Autour de la calandre, le modèle Audi est doté d'un. Ce système optimise le flux d'air à l'avant de la voiture , évitant les pertes indésirables.Environsont disponibles à bord de l'Audi Q8 e-tron.Cinq capteurs radar, cinq caméras et 12 capteurs ultrasoniques fournissent des informations sur l'environnement, qui sont ensuite analysées par l'unité de contrôle centrale.La fonction Remote Park Assist plus permet à l'Audi Q8 e-tron de manœuvrer sur les places de stationnement étroites. Les conducteurs pourront contrôler le processus de stationnement depuis l'application myAudi sur leur smartphone. Une fois que la voiture atteint sa position finale sur la place de stationnement, la fonction éteint le moteur, active le frein et verrouille les portes. Pour repartir, le moteur est remis en marche via l'application myAudi, puis le véhicule manœuvre hors de la place de stationnement afin de permettre au conducteur de montrer confortablement dedans.L'Audi Q8 e-tron est équipée en option de. Sur l'autoroute, l'éclairage d'orientation indique la position de la voiture dans la voie et aide le conducteur à se maintenir au centre d'espaces étroits. Trois autres fonctions sont disponibles : des informations de circulation avancées, l'éclairage de voie (lane light) avec un indicateur de direction et l'éclairage d'orientation (orientation light) sur les routes de campagne.Dans l'habitacle, leéclaire l'intérieur et donne une sensation d'espace et de légèreté. Les éléments en verre s'ouvrent et se ferment électroniquement. Les pare-soleils occultant sont faciles à contrôler. Lorsqu'il est ouvert, le toit en verre en deux parties améliore le climat à l'intérieur grâce à une ventilation efficace. Un déflecteur de vent intégré réduit le bruit du vent.En alternative au système de climatisation automatique à deux zones, l'Audi Q8 e-tron propose une climatisation automatique à quatre zones et un pack qualité de l'air. La ventilation à trois niveaux crée une atmosphère confortable à l'intérieur, y compris lorsque les températures extérieures sont élevées. Cette fonction est disponible pour les sièges standard, dont le cuir est perforé.Les sièges à contours individuels réglables sont l'un des atouts de l'intérieur de l'Audi Q8 e-tron. En plus des modifications du dossier et des sièges pneumatiques, une fonction de massage peut être activée.En option, tous les accessoires peuvent être revêtus d'appliques décoratives en placage de bois (frêne granuleux ou sycomore), en aluminium ou, une structure en fibre de carbone.L'Audi Q8 e-tron utilise le. Ses deux écrans haute résolution (10,1 pouces pour celui du haut et 8,6 pouces pour celui du bas) remplacent presque tous les boutons et interrupteurs. Plusieurs fonctions peuvent aussi être activées via la commande vocale naturelle.L'Audi virtual cockpit en résolution full HD complète le concept d'affichage et d'opération numérique de l'Audi Q8 e-tron. Des graphismes spécifiques présentent tous les aspects importants de la conduite électrique, des performances de charge à l'autonomie.Unpeut être ajouté en option.La fonction MMI Navigation plus prend en charge la norme de transfert des données haut débit LTE Advanced et intègre un hotspot Wi-Fi pour les appareils mobiles des passagers. Le système de navigation recommande intelligemment des destinations en fonction des itinéraires empruntés précédemment.Le pack Audi connect Navigation et infotainment inclut les services car-to-X.L'Audi Q8 e-tron utilise despour certains composants . Traités lors du processus de recyclage, ces matériaux réduisent la quantité de ressources nécessaires. À bord de l'Audi Q8 e-tron, le constructeur d'Ingolstadt utilise des matériaux recyclés pour l'isolation, l'amortissement et les tapis. L'applique décorative au-dessus de l'écran, appelée « tech layer », est disponible dans un matériau technique anthracite, produit en partie avec des bouteilles en PET recyclé.La microfibre Dinamica, présente dans les sièges sport, est composée à 45 % de fibres de polyester dérivée de bouteilles en PET recyclé, de textiles usagés et de résidus de fibre.Le lancement sur le marché de l'Audi Q8 e-tron interviendra au printemps 2023.L'Audi e-tron a enregistré 150 000 unités vendues en quatre ans.Le SUV Q8 e-tron est proposé en finitions S line et Avus.Question prix , le SUV Q8 e-tron démarre à partir de(50 S line).La batterie lithium-ion est garantie 8 ans ou 160 000 km.50 S line: 86 700 €50 Avus: 95 200 €55 S line: 96 200 €55 Avus: 104 700 €Motorisation, transmission et châssisAdaptive Air SuspensionSuspension pneumatique à régulation électronique avec amortisseurs adaptatifs en continu sur les 4 rouesRègle automatiquement la garde au sol et l'amortissement du véhicule incluant :- Correction d'assiette et fonction lift manuelle- Avec essieu avant allégé à 5 bras, barre stabilisatrice ; support d'essieu avant solidaire de la carrosserie- Avec essieu arrière allégé à 5 bras avec suspension à roues indépendantes, barre stabilisatrice ; support d'essieu à réglage élastique à l'arrière ; réglage des différents modes via l'Audi drive selectDirection progressive- Augmente la dynamique et le confort de conduite grâce à une réponse plus directe de la direction- Démultiplication variable asservie à la direction- Assistance asservie à la vitesse- Réglage des différents modes via l'Audi drive selectTransmission intégrale ''e-quattro''Système quattro entièrement variable via moteurs électriquesPermet :- Une répartition de la puissance motrice rapide et adaptée aux besoins sur chaque roue- Une meilleure dynamique de conduite : accélération et spontanéité de démarrage supérieures pour une conduite sportive- Une traction améliorée- Une sécurité accrue: stabilité directionnelle et tenue de route améliorées- Une plus grande efficience : grâce à une commande en fonction des besoins des couples d'entraînement et à une récupération amélioréeDesign extérieurBoitiers de rétroviseurs extérieurs dans la couleur de carrosserieMoulures de seuil avec insert en aluminium à l'avant et à l'arrièreVitrage arrière surteinté (privacy)Design intérieurPack rangement et coffre- 2 porte-boissons dans l'accoudoir central arrière- Revêtement de vide-poches dans le logement de la roue de secours- Filets latéraux dans le coffre- Filet à bagages pour le transport d'objets "tendeur araignée"Tapis complémentaires à l'avant et à l'arrièreTouches de commande façon verre en noir- Baguette de touches de commande façon verre noir- Touches avec réponse haptique et capteur d'approcheConfort et vie à bordClimatisation automatique confort 2 zones- Réglage séparé de la température pour le côté conducteur et passager avant- Climatisation arrière par diffuseurs d'air sur la console centrale à l'arrière- Buses de dégivrage pour le pare-brise et les vitres latérales- Filtre mixte antipollution et contre les poussières fines- Technologie basée sur une pompe à chaleur intégrée de série (utilisation de la chaleur résiduelle des composants d'entraînement)Clé à fréquence radio (sans safelock)- Verrouille et déverrouille les portières, le capot de coffre et la trappe de recharge- Démarrage et arrêt du moteur par touche moteur Start/Stop- Incluant ouverture/fermeture confort des vitresCapot de coffre à ouverture et fermeture électriquesAccoudoir central confort à l'avantClimatisation stationnaire confortPermet de refroidir ou réchauffer l'habitacle à la température souhaitée avant même de prendre la routeDe plus, le chauffage et la ventilation des sièges et des surfaces vitrées peuvent être activés également avant le démarrage (si véhicule équipé)Programmation et activation possibles via système MMI ou à partir de l'application myAudiAttention : Oblige sièges chauffantsPack Non fumeurUne prise 12 volts à l'avant et à l'arrière remplace les allume-cigare et cendrierSièges avant chauffantsSièges avant réglables manuellementHauteur d'assise, positionnement en longueur, inclinaison du dossier, hauteur des appuie-tête et hauteur des ceinturesAudio, Navigation, Connectivité et InfodivertissementNavigation & Infotainment Audi connectComprend les fonctionnalités suivantes :- Navigation avec Google satellite map- Recherche en ligne de destination- Information routière en ligne- Recherche de points d'intéret (POI)- Places de parking- Information zone de danger- Planificateur d'itinéraire e-tron- Affichage avancé des villes en 3D- Assistant Amazon Alexa- Streaming de médias en ligne- Apple Music- Radio en ligne- Radio hybride - Information météorologique- Bulletins d'informations en ligne- hotspot WiFi- Interface HolorideAppel d'urgence et service Audi connectIncluant commande de véhicule e-tronAudi music interface2 interfaces USB (type C) avec fonction de charge et de données pour la reproduction de musiques à partir d'un support mémoire portable (USB, smartphone, lecteur MP3,…)Système audiophonique Audi- 10 haut-parleurs incluant haut-parleur central et subwoofer- Amplificateur à 6 canaux avec une puissance totale de 180 wattsRéception radio numérique- Réception de stations numériques selon le standard DAB: DAB et DMB Audio- Affichage d'informations associées aux programmes (par ex. interprètes et titres)- Affichage d'informations supplémentaires sous forme de diaporama (pochette, météo, etc.)Audi Virtual Cockpit Plus- Combiné d'instruments entièrement numérique via écran HD de 12,3 pouces- 3 Options de représentations graphiques : "e-tron", "Sport" et "Classique"- Affichage fonctionnel des informations selon besoins du conducteur (vitesse/ puissance, carte, Audi connect, médias,...)Éclairage et visibilitéRétroviseurs extérieurs avec les fonctions suivantes- Réglables électriquement- Dégivrants- Avec clignotants à LED intégrésRétroviseur intérieur jour/nuit automatique avec design sans encadrement (frameless)Projecteurs à technologie LEDVitres athermiques- Teintées vertes- Lunette arrière dégivrante, avec minuterieSécurité passive du véhicule : protection des occupantsAffichage de contrôle de pression des pneusAirbags latéraux à l'avant et système d'airbags de tête :- Airbags latéraux à l'avant intégrés au dossier des sièges- Avec système d'airbags de tête supplémentaireCommande de désactivation de l'airbag passager avantFixation pour sièges enfants Isofix pour le siège passager avantFixation pour sièges enfant Isofix et Top Tether pour la banquette arrière (places extérieures)Reconnaissance par caméra des indicateurs de limitation de vitesse/panneaux de circulationSécurité active du véhicule : système d'assistance à la conduiteAudi pre sense frontDétection de choc probable via caméra frontaleAvertissement, dans les limites du système, si risque de collision lié à la situation ou à la vitesse, et déclenchement du freinageDétection des piétons jusqu'à une vitesse d'environ 85 km/h et des véhicules jusqu'à une vitesse de 200 km/hSi risque de collision frontale :- Le système prévient le conducteur selon un concept en cascade par un signal visuel, sonore et haptique- Si nécessaire le système entame une intervention de freinage ou une décélération complète afin de réduire la vitesse ou éventuellement d'éviter la collision- Des mesures de protection préventives des passagers sont engagées :? Activation des feux de détresse? Tension réversible des ceintures de sécurité? Optimisation de la position d'assise? Activation du processus de fermeture du toit panoramique en verre (si commandé) et des vitresCaméra frontale multifonction pour systèmes de sécurité active du véhiculeAudi parking system plus avec indicateur de zone environnante- Signal sonore et visuel à l'avant, sur les côtés et à l'arrière facilitant le stationnement et les manœuvres- Affichage sélectif et visuel, représente la distance avec les objets détectés autour du véhicule sur l'écran supérieur en fonction du rayon de braquage et de la direction- Affichage virtuel de la voie de circulation- Mesure par 12 capteurs à ultrasons discrètement intégrés dans les pare-chocs- Activation via l'engagement de la marche arrière, via une touche sur la consolecentrale ou dès que le véhicule se rapproche d'un obstacle détecté à une vitesse inférieure à 10 km/hÉquipements techniquesÉcrous de roues antivol et indicateur de desserrage d'écrousOutillage de bordTrousse de secours avec triangle de présignalisationÉquipements spécifiques à la conduite électriqueSystème de recharge e-tron compact- Permet de recharger le véhicule sur des prises de courant (mode 2)- Comprend une unité de commande, un câble de raccordement au véhicule (4,5 m de long) et un câble de raccordement au réseau domestique- Commutation manuelle entre une puissance de charge de 100 % et 50 %- Des voyants à LED indiquent l'état du système de recharge et celui du processus de charge- Puissance de charge maximale de 11 kW2ème trappe de charge (côté passager avant)- Permet un accès aisé aux bornes de charges quelle que soit leur position- Prise uniquement pour courant alternatif (type 2)- Même puissance de charge que prise C.A. du côté du conducteurAttention : les deux trappes de recharge C.A. ne peuvent pas être utilisées simultanémentSystème AVAS de sonorisation extérieure du véhicule avec bruit moteur 'artificiel' selon normes européennes de circulation à basse vitesse. Le son donne un rendu futuriste et technologique et évolue selon la vitesse, l'accélération ou encore le passage en marche arrièrePrise de recharge Combo 2 (Normes Européennes)Permet de charger la batterie en haute tension sur bornes adaptées avec une prise type Combined Charging System type 2 (CCS2)Câble de charge mode 3 / 22 kWPour les bornes de recharge publiques CA (type 2). Longueur de 6 mètres.Puissance de charge maximale de 22 kW (3 phases, 32 A) avec sélection des optionsEquipements additionnels contenus dans la finitionTransmission et châssisSuspension Adaptative Pneumatiques SportDesign extérieurPack extérieur S lineÉléments de design carrosserie spécifiques donnant une touche de sportivitéInclut la peinture intégrale unie (bas de pare-chocs avant/arrière, passages de roue et seuils peints, couleur carrosserie)Jantes 20 pouces en aluminium coulé style 5 branches dynamiques gris contrasté, partiellement poliesEtriers de frein laqués de couleur RougeDesign intérieurPack design intérieur ''S line''Moulures de seuil avec insert en aluminium à l'avant et à l'arrière, éclairées, avec inscription ''S'' à l'avantApplications décoratives en aluminium brossé mat foncéTouches de commande façon verre en noir avec retour haptiqueCiel de pavillon en tissu noirÉclairage au sol à LED avec projection du logoPartie supérieure du tableau de bord et éléments de l'habitacle inférieurs en similicuirVolant multifonctions Sport en cuir avec design 3 branches et méplatSièges et sellerieSièges avant SportSellerie combinée en Cuir/Dinamica Fréquence avec embossage ''S'' sur les dossiers des sièges avantSièges avant réglables électriquement incluant fonction mémoire pour le siège conducteurConfort et vie à bordClé confort incluant déverrouillage du coffre par capteurClé Audi connectAudio, Navigation, Connectivité et InfodivertissementAudi smartphone interfaceÉclairage et visibilitéRétroviseurs extérieurs avec commutation jour/nuit automatique des deux côtés et fonction mémoireSécurité active du véhicule : système d'assistance à la conduiteSystème avancé de contrôle de pression des pneusEquipement techniquePréparation pour crochet d'attelageDispositif de commande pré-équipé et refroidissement du moteur renforcéEquipements additionnels contenus dans la finitionDesign extérieurPeinture intégrale unieBas de pare-chocs avant/arrière, passages de roue et seuils peints, couleur carrosserieJantes 20 pouces en aluminium coulé style 5 branches dynamiquesEtriers de frein laqués de couleur RougeDesign intérieurPack rangement intérieur pour habitacle et coffreMoulures de seuil éclairées avec inserts en aluminium à l'avant et à l'arrièreApplications décoratives en laque fine gris graphiteÉclairage au sol à LED avec projection du logoPartie supérieure du tableau de bord en cuirTouches de commande façon verre en noir avec retour haptiquePartie supérieure du tableau de bord et éléments de l'habitacle inférieurs en cuirSièges et selleriesSièges contour individuels à l'avantAppuie-tête variables pour les sièges avantSellerie en cuir ValconaSièges avant réglables électriquement avec fonction mémoireVentilation des sièges à l'avantConfort et vie à bordClé confort incluant déverrouillage du coffre par capteurClé Audi connectToit panoramique en verreVitrage acoustique pour les vitres latéralesClimatisation automatique confort 4 zonesSièges avant et arrière chauffantsPare-soleil extensibles et amovibles avec miroir de courtoisie éclairéAudio, Navigation, Connectivité et InfodivertissementAudi smartphone interfaceAudi virtual cockpit plusAudi phone box avec recharge par inductionAffichage tête hauteBang & Olufsen Premium Sound System avec son 3DÉclairage et visibilitéPack éclairage LED contour/ambiance multicoloreRétroviseurs extérieurs avec commutation jour/nuit automatique des deux côtés et fonction mémoireProjecteurs Matrix LED. Avec scénarios de lumière dynamiques et clignotants dynamiques avant/arrièreSécurité active du véhicule : système d'assistance à la conduitePack Assistance Ville :- Assistant de croisement- Assistant de changement de voie- Avertisseur de sortie- Alerte de trafic transversal arrière- Audi pre sense rearPack Assistance Route- Assistant de conduite adaptatif incluant assistant de conduite en embouteillage- Assistant de maintien de la vitesse adaptatif- Avertissement de franchissement de ligne incluant assistant de freinage d'urgence- Assistant d'efficience- Assistant de changement de direction. Assistant d'évitement d'urgenceEquipement techniquePréparation pour crochet d'attelageDispositif de commande pré-équipé et refroidissement du moteur renforcéLiens vidéos Audi Q8 e-tron électrique (Extérieur): https://youtu.be/DU228VUxDhQAudi Q8 e-tron électrique (Intérieur): https://youtu.be/f8WhL7_mjwQAudi Q8 e-tron électrique (Conduite): https://youtu.be/HiIc1ntUPLMAudi Q8 e-tron électrique Batterie: https://youtu.be/hkaMUD6xq08Audi Q8 e-tron électrique Digital Matrix LED: https://youtu.be/AiyNyYmaDbsAudi Q8 e-tron électrique Efficience: https://youtu.be/cSqQatENZx4