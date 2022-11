Lamborghini Huracán Sterrato : une hypercar tout-terrain à moteur V10 et transmission intégrale

lève le voile sur laau Miami Art Basel.L'Lamborghini embarque unet uneLa voiture de sport Lamborghini a été conçue pou rouler sur l'asphalte mais également sur des surfaces meubles ou sur la terre.La Huracán Sterrato offre une dynamique de conduite optimisée dans tous les environnements, de l'autoroute aux chemins de terre.Par rapport à la Huracán Evo, la Huracán Sterrato est livrée avec un système Lamborghini Integrated Vehicle Dynamics (LDVI) mis à jour avec des étalonnages spécifiques Strada et Sport, et un mode Rally pour les conditions de faible adhérence.Ladu Sterrato a été augmentée de 44 mm par rapport à la Huracán Evo pour permettre un plus grand débattement de la suspension.La protection de soubassement avant en aluminium, les bas de caisse renforcés, le diffuseur arrière et les passages de roues robustes protègent la carrosserie.La prise d'air classique située sur le capot arrière renforce l'esprit sportif du Sterrato et contribue à alimenter le moteur en air pur lors de la conduite sur des pistes poussiéreuses.La Huracán Sterrato est équipée d'un moteur V10 de 5.2 litres, délivrant une puissance maximale de 610 ch et un couple de 560 Nm à 6500 tr/min, associé à une transmission à double embrayage à 7 rapports.La puissance est transmise aux roues par une transmission intégrale à commande électronique avec différentiel mécanique arrière.Conçue pour les surfaces sablonneuses, la Huracán Sterrato atteint uneetLa voiture est équipée de freins à étriers monoblocs fixes en aluminium à six pistons à l'avant et à quatre pistons à l'arrière et à disques en carbone-céramique ventilés et percés en croix de 380 mm de diamètre et 38 mm d'épaisseur à l'avant et 356 mm de diamètre et 32 mm d'épaisseur à l'arrière.Le véhicule de sport tout-terrain est livré avec des jantes de 19 pouces équipées de pneus Bridgestone Dueler AT002 spécifiques (235/40 R19 à l'avant et 285/40 R19 à l'arrière). Les pneus intègrent la technologie run-flat qui, en cas de crevaison, garantit une conduite à une vitesse de 80 km/h avec 0 pression pendant 80 km.L'interface homme-machine (HMI) comprend un inclinomètre numérique avec indicateur de tangage et de roulis, une boussole, un indicateur de coordonnées géographiques et un indicateur d'angle de braquage.La Huracán Sterrato est livrée avec un système de télémétrie connectée qui permet au conducteur de surveiller les performances et d'analyser les données via l'application Lamborghini Unica.Le Lamborghini Drive Recorder permet d'enregistrer les moments de conduite au volant.La Huracán Sterrato sera produite en édition limitée à 1 499 exemplaires à Sant'Agata Bolognese.Les premières livraisons de la Huracán Sterrato interviendront en février 2023.