La berline hautes performances Honda Civic Type R offre une expérience de conduite grisante

La2023 a été conçue pour offrir l'expérience Civic Type R la plus exaltante à ce jour, en s'appuyant sur la tradition de voitures hautes performances Honda depuis 25 ans.Les ingénieurs de Honda ont affiné chaque aspect de la Type R 2023, en améliorant notamment les performances aérodynamiques.La Civic Type R est réputée pour ses moteurs puissants, capables de fonctionner à haut régime et offrant un maximum de répondant.Des composants légers et un groupe motopropulseur revu ont permis d'obtenir la Type R la plus réactive et la plus puissante de tous les temps.La Type R 2023 fait évoluer le moteur quatre cylindres essence 2.0 litres de la Type R 2017 pour offrir la conduite la plus rapide et la plus gratifiante de l'histoire du modèle à moteur et traction avant.Les différents changements s'additionnent au profit de la performance.Le turbocompresseur est doté d'un boîtier compact afin d'améliorer son efficacité globale.Le nombre et la forme des aubes de la turbine ont été optimisés pour augmenter la puissance et améliorer la qualité du flux l'air.Ces améliorations font du moteur turbocompressé VTEC le plus puissant jamais installé sur une Type R.Le bloc VTEC est associé à un système d'échappement à haut rendement qui permet d'améliorer le rapport puissance/poids, le couple et la vitesse de pointe.La Civic Type R 2023 est l'une des voitures les plus puissantes par litre de cylindrée de la catégorie à moteur et traction avant. La Civic Type R est détentrice du record du tour à Suzuka pour une traction avant.Les améliorations du moteur se traduisent par des performances plus élevées à haut régime.Le moteur développe, avec unLa Civic Type R depeut abattre le, avec uneLes performances reposent également sur la nouvelle boîte de vitesses manuelle à six rapports.Ladispose d'un système auto -blip qui assure une correspondance parfaite du régime lors des changements de rapport, ce qui contribue à équilibrer la voiture en entrée de virage.La boîte de vitesses, dotée de pièces à haute résistance, bénéficie d'un levier à haute rigidité et d'une grille de passage des vitesses optimisée qui permettent des changements de vitesse précis.Leconserve les disques en deux parties de la génération précédente.La Civic Type R 2023 est dotée d'un système de contrôle de la température et de refroidissement par air amélioré grâce à un radiateur plus performant, ce qui assure des performances durables en cas d'utilisation intensive.Une conception à triple sortie de l'échappement avec une modulation du son améliorée renforce la sensation sonore.La Type R est plus basse et plus large que la Civic e:HEV standard, avec des passages de roues qui s'évasent pour accueillir des jantes en alliage léger de 19 pouces noir mat, chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 4S.La Civic Type R est 8 mm plus basse et 90 mm plus large que la Civic e:HEV standard, et 13 mm plus basse et 15 mm plus large que le précédent millésime de la Civic Type R.Ladu pare-chocs avant maximise le flux d'air vers le moteur, en association avec le capot affiné qui comporte une prise d'air contribuant à la circulation de l'air dans le compartiment moteur.Parmi les autres détails de conception qui contribuent à maximiser la force d'appui, citons les spoilers latéraux derrière les roues avant et un diffuseur arrière intégré directement dans le soubassement.Le dessin de l', incliné vers l'arrière pour supprimer la résistance à l'air, contribue à la génération de la force d'appui. Soutenu par des supports en aluminium moulé, l'aileron arrière est plus bas mais plus large que sur le modèle précédent, ce qui accentue la posture plus large de la voiture et l'apparence musclée.L'habitacle de la Type R revêt le rouge de la marque japonaise et bénéficie des sièges sport légers et des commandes axées sur le conducteur.Le conducteur est assis 8 mm plus bas que dans la Civic Type R précédente et la Civic e:HEV standard afin de renforcer les sensations de conduite sportive.Le conducteur bénéficie d'une meilleure visibilité au-dessus du capot.Le champ de vision est dégagé jusqu'aux coins avant du capot, tandis que les angles morts ont été minimisés autour de la base des montants A et des rétroviseurs.Pour minimiser les distractions, les éléments réfléchissants dans le champ de vision du conducteur ont été réduits.La visibilité est améliorée vers l'arrière grâce à l'aileron redessiné.La ligne d'épaulement plate de la voiture procure une perception plus intuitive des éléments extérieurs lorsque le conducteur regarde dans les rétroviseurs.Les sièges sport légers à l'avant avec leur sellerie en imitation daim maintiennent les corps du conducteur et du passager avant.Les sièges avant sont recouverts d'une matière imitation daim de type daim antidérapante d'une couleur vive, tandis que les sièges arrière, dans le même tissu, sont dotés de finitions noires contrastées avec des surpiqûres rouges.Les tapis de sol rouges assortis évoquent les millésimes précédents de Type R.Au volant, la position de conduite permet un pilotage précis sur la piste comme lors de longs trajets.Les conducteurs peuvent passer avec fluidité d'un réglage de performance à l'autre, en sélectionnant différents modes pour le moteur, la direction, la suspension et le son du moteur.En plus desest disponible pour personnaliser l'expérience de conduite.L'combine les données de performance collectées par les capteurs embarqués avec une application pour smartphone afin d'aider les conducteurs à surveiller et enregistrer une variété de paramètres en temps réel. Les principales caractéristiques de l'enregistreur de données comprennent un chronomètre pour enregistrer les temps au tour, une modélisation 3D de l'adhésion des pneus qui affiche la capacité d'adhérence maximale des pneus que le véhicule peut atteindre et une fonction de notation qui aide les pilotes à améliorer leurs compétences sur la piste.À l'instar de toutes les générations précédentes, le modèle dispose d'une plaque de série unique placée sur le tableau de bord.L'habitacle compte de nombreux détails qui renforcent l'impression haut de gamme, tels que la console en aluminium et les encadrements des sorties d'air en métal brossé.Lede la voiture conserve l'affichage double clair et épuré pour les modes de conduite Comfort et Sport. Le passage au mode plus R active un affichage graphique personnalisé, qui ne transmet que les informations clés pour une conduite intense sur les circuits. Le compte-tours est placé au-dessus des données de conduite sur circuit, qui incluent les températures essentielles, un chronomètre et un compteur de G. Le mode Individual permet aux utilisateurs de configurer leur affichage préféré.L'unique version de la Honda Civic Type R est proposée au prix dehors option.Les premières livraisons de la berline hautes performances Honda Civic Type R 2023 sont prévues en Europe à partir du premier trimestre 2023.