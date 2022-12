Le combispace Renault Kangoo E-Tech Electric revendique une autonomie limitée jusqu'à 285 km

Leo passe à l'Le Renault Kangoo E-Tech Electric embarque un(120 ch) associé à uneL'. L'autonomie limitée permet juste d'envisager lesLe moteur électrique de 90 kW délivre undisponible immédiatement pour une conduite fluide en toutes circonstances.Unlimitant la puissance (56 kW) et la vitesse maximale du véhicule (110 km/h)réduite.La batterie lithium-ion d'une capacité de 45 kWh utilisables est composée deet facilement réparables.Les batteries sont. Dans cet intervalle, elles sont remplacées gratuitement si leur capacité se dégrade à un niveau inférieur à 70 % de leur valeur nominale (SoH).Le freinage hydraulique classique est complété par un(Adaptative Regenerative Brake System), quiLe Renault Kangoo E-Tech Electric propose- Sailing (B1) : mode régénératif limité, adapté à la conduite sur autoroutes et voies rapides.- Drive (B2) : mode régénératif par défaut pour une utilisation polyvalente , avec une sensation au levé de pied similaire à celle d'un véhicule à moteur thermique.- Brake (B3) : mode régénératif maximal pour une utilisation dans les embouteillages et en montagne.Les différentes combinaisons modes de traction / modes de freinage offrent le choixpour optimiser confort et autonomie en fonction de son usage et des conditions de circulation.Les informations relatives au mode de conduite sélectionné, à la gestion de la puissance électrique et aux aides à la conduite peuvent être regroupées dans un tableau de bord de 10 pouces numérique et personnalisable (option).Le Renault Kangoo E-Tech Electric dispose d'une climatisation régulée bi-zone avec. Celle-ci permet de produire du chauffage en hiver et de la fraîcheur en été en fonctionnant sur le principe d'une climatisation réversible. Le chauffage fournit à l'habitacle les calories récupérées à l'extérieur, alors que la climatisation extrait les calories de l'habitacle pour les rejeter à l'extérieur du véhicule.La pompe à chaleur apporte un rendement optimal lorsque la température est comprise entre moins 15 et plus 15°C. Cette fonctionnalité permet de préserver jusqu'à 30 km d'autonomie WLTP.Pour recharger la batterie, le Renault Kangoo E-Tech Electric propose le choix entre- un, adapté à tous types de charge domestique- unpermettant de passer de 5 % a 80 % en 2 heures 30- un(courant continu) permettant de récupérer 170 km d'autonomie (cycle WLTP) en environ 30 minutes, en recharge accélérée sur une borne rapide publique., et en(de 15 à 100 %).Associée au chargeur 22 kW, la batterie dispose d'un système de refroidissement liquide et d'une résistance électrique permettant une utilisation dans la bonne zone de température afin de maintenir son autonomie et réduire le temps de charge.L'application smartphone MyRenault et le système multimédia Renault Easy Link disposent de services connectés spécifiques, tels que la programmation de la charge batterie et le suivi de l'état de la charge batterie à distance, la programmation du pré-conditionnement thermique de l'habitacle, la recherche des points de recharge sur le trajet et le calcul des destinations accessibles avec l'autonomie batterie restante.Le Renault Kangoo E-Tech Electric est fabriqué dans l'usine Renault de Maubeuge, dans les Hauts-de-France.Le moteur électrique, ainsi que les chargeurs, sont fabriqués à l'usine Renault de Cléon, en Normandie.Le combispace électrique Renault est proposé en versions Equilibre et Techno.Le Renault Kangoo E-Tech Electric est proposé à partir de(EV45 11 KW Equilibre).Les premières livraisons du Renault Kangoo E-Tech Electric auront lieu au premier trimestre 2023.EV45 11 kW Equilibre: 37 500 €EV45 DC 80 kW Equilibre: 38 900 €EV45 11 kW Techno: 40 800 €EV45 DC 80 kW Techno: 42 200 €Sécurité et conduite:Airbags frontaux et latéraux (désactivation possible de l'airbag passager) pour le conducteur et passager avant et airbags rideaux conducteur et passagerBouton appel d'urgence E-callContrôle dynamique de trajectoire (ESC) avec aide au démarrage en côte et stabilité d'attelageFermeture centralisée à distance via clé rétractableFeux et essuie-vitres automatiquesFreinage actif d'urgence (AEBS piéton / cycliste / véhicule, de jour et de nuit)Kit de réparation en cas de crevaisonRégulateur / limitateur de vitesse avec freinage en descenteSystème actif de maintien dans la voieSystème Isofix aux 2 places extérieures de la banquette arrière et sur le siège passagerRadar arrièreSystème de surveillance de l'attention du conducteurMultimédia:Radio connect R&GO avec 1 port USBVie à bord:Banquette arrière rang 2 coulissante avec dossier rabattableBoîte à gants ferméeClé 3 boutons rétractableClimatisation manuelle (version 11kW) / Climatisation régulée bizone (version 22kW)Console centrale avec accoudoir entre les sièges, 2 portes gobelets, prise 12V, 2 ports USB et une prise 12V à l'arrière et aérateurs pour les places arrièreLève-vitres avant électriques conducteur et passagerRack de rangement au-dessus des places avant (capucine)Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables électriquementRétroviseur intérieur manuelSiège conducteur réglable en hauteurSiège passager standardVolant mousseVolant réglable en hauteur et en profondeurDesign intérieur:Harmonie planche de bord noir titanePlancher moquetteRétroviseur intérieur manuelSellerie IntiTapis moquette habitacleDesign extérieur:Hayon vitréPare-chocs peints couleur carrosseriePoignées extérieures, coques de rétroviseur et cache-rail noir grainéProjecteurs avant à halogènesRoues 16 pouces avec enjoliveursPortes latérales droite et gauche coulissantes avec vitres entrebâillantesVitres arrière surteintéesSpécificités E-Tech:Câble mode 3 de 6,5 mètresChargeur 11 kW ou 22 kW/80 kW ou 22 kW selon version et optionFrein de parking électriquePompe à chaleur (version 22 kW)Rangement repliable pour câble dans le coffreTableau de bord avec indicateur de puissance et afficheur couleur TFT 4,2 poucesSécurité et conduite:Caméra de reculCommutation automatique des feux de croisement Radars avant/arrière / latérauxMultimédia:Easy link avec écran 8 pouces et réplication smartphone sans fil, compatible Android Auto et Apple CarPlay Bluetooth, prise USB en façadeVie à bord:Boîte à gant easy lifeCarte accès et démarrage mains-libresClimatisation automatique bizoneLève-vitres avant électriques, impulsionnelle côté conducteurCarte accès et démarrage mains-libresMiroir de surveillance des places arrièreRétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquementRétroviseur intérieur électrochromeSiège conducteur chauffant réglable en hauteur et lombaireSiège passager chauffant réglable en hauteurTablettes "aviation" et poches aumônières au dos des sièges avantVolant cuirDesign intérieur:Harmonie planche de bord avec insert bois sombre brosséSellerie chikuDesign extérieur:Barres de toit innovantesCoques rétroviseurs noirs grand brillant intégrant des clignotants à LEDJantes aluminium 17 poucesProjecteurs avant à LEDPoignées de porte & cache-rail dans teinte carrosseriePortes latérales droite et gauche coulissantes avec vitres électriques