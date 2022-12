Le Streamliner électrique Hyundai Ioniq 6 adopte un design fuselé aérodynamique

Deuxième modèle de la ligne Ioniq dédiée aux véhicules électriques , leadopte unÀ l'instar de la Ioniq 5 , la Ioniq 6 adopte la thématique stylistique « Hyundai Look » qui confère à chaque modèle une apparence unique.Reposant sur la mêmeque la Ioniq 5, la Ioniq 6 adopte uneDirectement inspiré du concept Prophecy de Hyundai, le design de la Ioniq 6 électrique est fuselé et intemporel.La Ioniq 6 se distingue par des lignes sobres et épurées et und'une grande pureté.La Ioniq 6 est qualifiée detout en courbes caractérisé par une esthétique fluide et fonctionnelle par Hyundai. Avec ses courbes épurées et sensuelles, la silhouette fuselée de la Ioniq 6 incarne une nouvelle typologie de modèle conçue pour l'ère de la mobilité électrique.La Ioniq 6 intègre plus dedans un grand nombre de ses composants, tels que les projecteurs, les blocs-feux arrière, les capteurs inférieurs avant, les inserts d'ouïe de ventilation et la grille de sélecteur de console centrale.La thématique stylistique « Ethical Uniqueness » vise l'efficacité énergétique.La Ioniq 6 présente unqui s'explique par le profil surbaissé de sa proue, ses volets d'air actifs à l'avant, ses réducteurs de passage de roue et ses rétroviseurs extérieurs numériques (en option).La Ioniq 6 doit également ses propriétés aérodynamiques à son, à la, et à laLes efforts déployés par les concepteurs de Hyundai pour améliorer l'aérodynamique du véhicule sont clairement perceptibles, comme en témoignent la, leset lesLes designers de Hyundai ont fait appel à despour l'extérieur. Ils ont notamment appliqué une peinture pigmentée recyclée à partir de pneus usagés sur les moulures extérieures et une peinture pigmentée à base de charbon de bambou sur la carrosserie.Les concepteurs de Hyundai se sont efforcés de maximiser et d'optimiser l'espace intérieur de la berline électrique Ioniq 6, de l'étirer tant à l'avant qu'à l'arrière, gratifiant ainsi le véhicule d'une silhouette de Streamliner et d'un habitacle spacieux.La plateforme E-GMP de Hyundai a permis aux concepteurs d'étirer l'intérieur, à l'avant et à l'arrière, pour créer un espace optimisé pour les jambes et un espace qui permet aux passagers de rester à l'aise dans le véhicule.La plateforme permet également d'avoir unL'intérieur de la Ioniq 6 se veut comme unLade la Ioniq 6 intègre un affichage multimédia entièrement tactile de 12 pouces et un combiné d'instrumentation numérique de 12 pouces (compatible Apple CarPlay et Android Auto ) qui peut être personnalisé.Un support multi-connexion Bluetooth est également disponible pour permettre la synchronisation simultanée de deux appareils (l'un pour les appels téléphoniques et l'autre pour la musique).La console centrale de type pont, implantée au centre de l'habitacle, recèle un espace de rangement pratique.L'éclairage d'ambiance permet d'éclairer tout l'intérieur de la Ioniq 6. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une palette de 64 coloris et six thématiques bicolores développées par des coloristes spécialisés. Les pixels lumineux interactifs à 4 points présents sur le volant contribuent à faciliter la communication entre le conducteur et le véhicule.Les sièges multi-confort des places avant sont inclinables pour permettre à leurs occupants de se détendre.Des matériaux et des coloris durables sont utilisés pour le garnissage intérieur de la Ioniq 6.Selon les niveaux de finition, les concepteurs de Hyundai ont eu recours à différents matériaux parmi lesquels du cuir écologique (sièges), du tissu en PET recyclé (sièges), des habillages en TPO bio-sourcé (planche de bord), du tissu en PET bio-sourcé (garnissage de pavillon), de la peinture bio dérivée d'huiles végétales (portes) et une moquette en filets de pêche recyclés.Avec une longueur de, une largeur de 1 880 mm et une hauteur de 1 495 mm, la Ioniq 6 arbore un design fluide.La Ioniq 6 tire parti de la plateforme E-GMP pour offrir un châssis à l'Lapeut être associée à deux configurations de moteur électrique, l'une à roues arrière motrices et l'autre à transmission intégrale.La configuration à un moteur électrique est un groupe propulseur à roues arrière motrices développant une puissance de(168 kW) pour un couple de 350 Nm. Dans cette configuration, la Ioniq 6 à roues arrière motrices de 1 985 kg peut abattre le 0 à 100 km/h en 7,4 secondes. La vitesse maximale est de 185 km/h.Grâce à un style résolument aérodynamique et une silhouette fuselée, le Streamliner électrifié par Hyundai affiche une consommation d'énergie WLTP de 14,3 kWh/100 km lorsque la batterie standard de 77 kWh est associée à une monte pneumatiques de 18 pouces et au moteur électrique avec transmission aux roues arrière.La batterie de 77,4 kWh autorise une autonomie WLTP 614 km avec une simple charge en configuration roues arrière motrices.La configuration à deux moteurs électriques est un groupe propulseur à transmission intégrale développant une puissance combinée de(239 kW) pour un couple de 605 Nm. Dans cette configuration, la Ioniq 6 à transmission intégrale de 2 095 kg peut abattre le 0 à 100 km/h en 5,1 secondes. La vitesse maximale est de 185 km/h.La consommation d'énergie WLTP de 14,3 kWh/100 km lorsque la batterie standard de 77 kWh est assoLa batterie de 77,4 kWh autorise une autonomie WLTP 583 km avec une simple charge en configuration transmission intégrale.La plateforme E-GMP de Hyundai est compatible avec les infrastructures de recharge en 400 et 800 V, et offre de série une capacité de charge de 800 V. Elle se prête également à une recharge en 400 V sans avoir à utiliser de composants ou d'adaptateurs supplémentaires.Une recharge de 10% à 100% sur une borne de 11 kW s'effectue en 7 heures et 10 minutes.Une recharge rapide de 10% à 80% sur une borne de 50 kW s'effectue en 1 heure et 13 minutes.Sur un chargeur ultra-rapide de 350 kW, la batterie de 77,4 kWh peut être rechargée en 800 V de 10 à 80 % en 18 minutes.Le système multimédia affiche en temps réel une carte d'un rayon égal à la distance que le conducteur peut parcourir en fonction de l'état de charge de la batterie.Le système de navigation dispose du guidage connecté grâce aux services Bluelink.Les services connectés du système permettent de rechercher et de programmer le meilleur itinéraire pour intégrer une station de recharge située sur le trajet.À l'instar de la Ioniq 5, la Ioniq 6 se dote d'une(V2L) qui permet de recharger tout type d'appareil électrique en cas de coupure d'électricité ou lors de sorties en pleine nature. La fonction V2L est activée par le biais d'un adaptateur et est intégrée à la prise de charge extérieure. Outre la prise d'alimentation extérieure, une seconde prise située sous la rangée de sièges arrière permet de recharger ordinateurs portables, téléphones et autres appareils mobiles.L'asservi à la vitesse et les technologies EV Performance Tune-up et Electric Active Sound Design (e-ASD) contribuent à rehausser l'expérience de mobilité électrique.Le mode d'éclairage asservi à la vitesse change la luminosité de l'éclairage intérieur en fonction de la vitesse du véhicule électrique Le système EV Performance Tune-up permet au conducteur de régler à sa convenance le degré d'assistance de la direction, le mode d'alimentation du moteur électrique, la sensibilité de la pédale d'accélérateur et le mode de transmission. Le conducteur peut créer toutes sortes de combinaisons différentes, en cliquant simplement sur quelques boutons.La technologie e-ASD émet un son, qui rappelle celui d'un engin spatial, qui s'intègre de manière optimisée au sein de l'habitacle avec un volume sonore variable en fonction du statut de conduite du véhicule.La Ioniq 6 est équipée de la toute dernière génération desLe(HDA de niveau 2) permet de maintenir une vitesse prédéfinie et une distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède tout en aidant le conducteur à maintenir le véhicule au centre de sa voie de circulation, même en virage. Si le véhicule circulant sur la voie adjacente est très proche, le système adapte la trajectoire de la Ioniq 6 afin d'écarter tout danger. Au-dessus d'une certaine vitesse, le système change automatiquement de voie dans la direction indiquée par le clignotant.Le(SCC) permet de conserver une distance de sécurité avec le véhicule en amont et de maintenir la vitesse prédéfinie. Le système est capable de freiner le véhicule jusqu'à l'arrêt et de repartir en toute autonomie.Le(FCA) contribue à éviter les collisions avec des objets situés à l'avant du véhicule en conduite. En cas de brusque ralentissement du véhicule qui précède, ou de détection d'un risque de collision à l'avant, avec un véhicule à l'arrêt ou un piéton, le système émet un avertissement. Une fois l'alerte émise, si le risque de collision persiste, le système active le freinage d'urgence. En conduite, en cas de risque de collision avec un cycliste en amont, ou avec un véhicule roulant en sens inverse lors d'un braquage à une intersection, le système assiste le conducteur en déclenchant le freinage d'urgence.Les(en cas de véhicule en sens inverse) et Aide au changement de voie latéral ainsi que de la fonction d'aide à l'évitement d'urgence complètent la dotation d'équipements. Lors du franchissement d'une intersection, s'il existe un risque de collision avec un véhicule venant de la gauche ou de la droite, la fonction applique automatiquement le freinage d'urgence. Lors d'un changement de voie, en cas de risque de collision avec un véhicule circulant en sens inverse ou avec un véhicule en amont dans la voie adjacente, la fonction agit automatiquement sur la direction pour éviter tout accident. En outre, s'il existe un risque de collision avec un piéton se situant en partie sur la trajectoire suivie par la Ioniq 6, l'aide à l'évitement d'urgence agit automatiquement sur la direction pour éviter tout accident.La Ioniq 6 intègre d', parmi lesquelles le système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLA), qui adapte la vitesse du véhicule en fonction de la limitation autorisée, et le système de feux de route intelligents (HBA), qui active et désactive les feux de route de nuit afin d'éviter d'éblouir les véhicules circulant en sens inverse.Autre fonction, l'affichage(BVM) diffuse une vidéo des angles morts pour garantir des changements de voie en toute sécurité. Lorsque le conducteur active un clignotant, ce moniteur affiche la vue de l'angle mort du côté concerné.Le(RSPA) permet de stationner le véhicule grâce à votre télécommande. Il peut également aider à quitter une place de stationnement depuis l'extérieur du véhicule. Le système permet de stationner Le véhicule en créneau, en bataille et en épi.La Ioniq 6 bénéficie de la fonction de(OTA) pour plusieurs de ses contrôleurs. Cette technologie permet de mettre à niveau les contrôleurs du véhicule dédiés à la gestion des appareils électriques, de la conduite autonome , de la batterie et d'autres équipements . Les conducteurs peuvent également mettre à jour les cartes et le logiciel multimédia de la Ioniq 6 grâce à la fonction OTA.La Hyundai Ioniq 6 est commercialisée à partir de(229 ch 77 kWh Intuitive).229 ch 77 kWh Intuitive: 52 200 €229 ch 77 kWh Creative: 56 800 €229 ch 77 kWh Executive: 61 300 €325 ch 77 kWh Executive: 65 200 €7 airbagsAide au stationnement avant et arrièreAlerte de présence de passager arrièreAllumage automatique des feuxAssistance active à la conduite sur autorouteAssistance active au maintien et au suivi de voieCâble de recharge pour prise domestiqueCaméra de recul avec lignes de guidage dynamiquesCapteur de pluieChargeur embarqué tri-phasé 11 kWChargeur inversé (V2L) intérieur - prise 230V sous les sièges arrièreClignotants avant et arrière à LEDClimatisation automatique bi-zoneCoffre mains-libres intelligentCompatibilité Apple CarPlay et Android AutoCompteurs numériques 12,3 poucesDétection de fatigue du conducteurFeux arrière à LED type "Pixel"Feux avant Bi-LEDFeux de jour et feux de position avant à LED type "Pixel"Feux de route intelligentsFrein de parking électrique avec fonction autoholdFreinage d'urgence autonome avec reconnaissance piéton et cycliste et fonction intersectionFreinage regénératif intelligentJantes alliage 18 poucesLimiteur de vitesse intelligentPalettes de freinage régénératif modulable au volant (avec fonction i-Pedal)Poignées de portes extérieures rétractables affleurantes manuellesPrises USB-C avant et arrièreProtections avant et arrière et ligne de bas de caisse contrastantesReconnaissance des panneaux de limitation de vitesseRégulateur de vitesse adaptatif intelligentRétroviseurs extérieurs rabattables électriquementSellerie tissuServices connectés BluelinkSiège conducteur avec support lombaire électriqueSièges avant chauffantsSièges avant réglables en hauteurSon moteur virtuel personnalisableSpoiler arrière "effet verre" avec rappel de feux de stop à LED type "Pixel"Système audio RDS, MP3, 4 HP et 2 tweetersSystème de navigation Europe avec mise à jour incluse et services Hyundai LiveSystème de préconditionnement de la batterieSystème d'accès mains-libres et démarrage sans cléSystème multimédia avec écran couleur tactile 12,3''Transmission à commande électriqueVolant gainé cuir chauffant avec indicateurs lumineux dynamiques à LEDajoute à la version Intuitive :Alerte de circulation transversale à l'arrière avec fonction freinageAssistance à la sortie du véhiculeAssistance active à la conduite sur autoroute avec fonction changement de voie (Niveau 2)Chargeur sans fil pour téléphone compatibleEclairage d'ambiance à LED personnalisable bicoloreFeux avant Matrix LED intelligentsFreinage d'urgence autonome avec fonction croisementJonc de vitres et rétroviseurs extérieurs noir laquéSellerie cuir (dossier et assise)Siège conducteur réglable électriquementSièges arrière chauffantsSièges avant ventilésSurveillance des angles morts avec assistance active au changement de voieSystème de chauffage par pompe à chaleurVitres arrière surteintéesajoute à la version Creative :Affichage caméra des angles mortsAffichage tête-haute sur pare-briseAide au stationnement avant et arrière avec fonction freinageCaméra 360°Chargeur inversé (V2L) extérieur – adaptateur pour prise de charge extérieureCommande de stationnement à distance via télécommande (avant / arrière / créneau / bataille / épi)Jantes alliage 20 poucesPédalier façon aluminiumPoignées de portes extérieures rétractables affleurantes automatiquesSièges avant électriques à mémoireSièges avant multi-confort inclinablesSystème audio premium BoseToit ouvrant avec plafonnier à LEDVitres avant et arrière avec film acoustique