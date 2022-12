Volvo EX90 : un grand SUV sept places électrique à forte composante logicielle

Leconstitue une nouvelle ère pour la marque suédoise.Long de, le SUV sept places Volvo EX90 affiche unet incarne le principe selon lequel la forme suit la fonction.Le SUV EX90 est une, qui allie diverses technologies de pointe en matière de plateforme de calcul central (core computing), de connectivité et d'électrification.Le niveau de sécurité à bord du Volvo EX90 est supérieur à celui de toute autre Volvo entrée en production jusqu'à maintenant. Il a été conçu pourafin de protéger les occupants du véhicule et les autres usagers de la route. Le véhicule Volvo peut gagner en intelligence artificielle et devenir plus sûr au fil du temps, car il apprend des nouvelles données qu'il traite et des mises à jour qu'il reçoit.Le Volvo EX90 possède unDes(caméras, radars et LiDar) sont connectés auxde la Volvo, où Nvidia Drive exploite le logiciel interne de Volvo pour créer une vision en temps réel et à 360° du monde qui l'entoure.Lesne sont jamais ni fatigués ni distraits. Ils sont conçus pour répondre et réagir lorsque les réflexes du conducteur ont un temps de retard. Ledétecte la route qui défile devant le véhicule, de jour comme de nuit, y compris à grande vitesse sur une autoroute. Il peut repérer de petits objets à des centaines de mètres, offrant plus de temps au conducteur pour recevoir l'information, réagir et éviter le potentiel obstacle. Les capteurs contribuent également à améliorer la fiabilité ainsi que la performance générale de la fonctionnalité de conduite assistée Pilot Assist grâce à une assistance à la conduite lors des changements de voie.À l'intérieur du grand SUV sept places Volvo, le bouclier de sécurité invisible veille sur les occupants.. Grâce à cette technologie, le Volvo EX90 repère les moments de distraction, de somnolence ou d'inattention du conducteur.Le système alerte le conducteur en envoyant des avertissements qui gagneront en intensité si nécessaire en cas d'inattention. Le Volvo EX90 est conçu pour s'arrêter en toute sécurité et appeler les secours si le conducteur s'endort ou fait un malaise au volant,.Grâce à ses équipements de détection et notamment le LiDar, le Volvo EX90Le SUV Volvo EX90 n'est pas qu'une simple voiture , c'est unUn système central (alimenté par des plateformes Nvidia Drive AI Xavier et Orin, les processeurs « Snapdragon Cockpit Platforms » de Qualcomm ainsi qu'un logiciel Volvo gère la majorité des fonctions essentielles du véhicule, de la sécurité à l'infodivertissement en passant par la gestion de la batterie.Tout comme un smartphone ou un ordinateur, le Volvo EX90 est conçu pour s'améliorer avec le temps à travers desLe SUV électrique sept places Volvo dispose de. Les écrans situés au centre et devant le conducteur fournissent des informations de manière intelligente et adaptée.Combinés, la technologie de la puissance de calcul des processeurs « Snapdragon Cockpit Platforms » et les capacités de modélisation de l'outil 3D Unreal Engine d'Epic Games mettent à disposition une puissance informatique rapide ainsi qu'une qualité graphique élevée au niveau des écrans embarqués et de l'affichage tête haute.Un écran central de 14,5 pouces donne accès au système d'infodivertissement Google. Les applications et services Google, comprenant l'assistant vocal Google Assistant, la navigation Google Maps, ainsi que les applications Google Play.Le Volvo EX90 aide à garder les yeux sur la route en fournissant la bonne information au bon moment.Le SUV Volvo est(lorsqu'elle est disponible).Le Volvo EX90 propose une technologie de. Le smartphone du conducteur sert à déverrouiller automatiquement la voiture en déclenchant une séquence de bienvenue. Le profil personnel du conducteur se télécharge automatiquement lors de la montée dans la voiture.L'habitacle du Volvo EX90 est doté de. Le Volvo EX90 contient environ 15 % d'acier recyclé, 25 % d'aluminium recyclé ainsi que 48 kg de plastique recyclé et de biomatériaux, ce qui équivaut à environ 15 % de la quantité totale de plastique utilisée dans la voiture.Le Volvo EX90 électrique est disponible avec un système de double moteur électrique avant/arrière en deux niveaux de puissance :(Recharge Twin) et(Recharge Twin Performance).La distribution de puissance entre le moteur à l'avant et le moteur à l'arrière est constamment contrôlée par un ordinateur embarqué afin de maximiser le rendement et d'optimiser en toutes circonstances la puissance délivrée aux essieux avant et arrière.La transmission intégrale favorise une répartition contrôlée et équitable de la distribution du couple entre les deux essieux. Les systèmes embarqués du Volvo EX90 Recharge Twin analysent une myriade de données en quelques millièmes de seconde pour distribuer instantanément la puissance et le couple à l'essieu et aux roues de manière à obtenir la meilleure adhérence et une stabilité optimale.L'EFAD (Electric Front Axle Drive) à l'avant et l'ERAD (Electric Rear Axle Drive) à l'arrière sont tous deux des moteurs électriques à aimants permanents (PMSM).L'ERAD possède un dispositif de débrayage/vectorisation du couple qui permet au Volvo EX90 Recharge Twin de découpler le moteur électrique de la transmission en roue libre pour minimiser la consommation énergétique.Le moteur électrique avant du Volvo EX90 Recharge Twin permet de quitter le point mort avec une accélération modérée. Si on donne un coup d'accélérateur plus important, les deux moteurs électriques s'enclenchent pour fournir une meilleure motricité au démarrage. Il est possible de sélectionner un mode de conduite « Constant AWD » pour maintenir la voiture en transmission intégrale.Laest un modèle à transmission intégrale et double moteur. Les deux moteurs électriques à aimants permanents délivrent une puissance globale de/ 300 kW pourde couple. Le Volvo EX90 Recharge Twin de 2 818 kg atteint une vitesse maximale de 180 km/h et accélère de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes.Laest un modèle à transmission intégrale et double moteur. Les deux moteurs électriques à aimants permanents délivrent une puissance globale de(380 kW) pourde couple. Le Volvo EX90 Recharge Twin Performance de 2 818 kg atteint une vitesse maximale de 180 km/h et accélère de 0 à 100 km/h en 4,9secondes.Grâce à son groupe motopropulseur puissant et à la configuration de sa transmission intégrale, le Volvo EX90 est une excellente voiture de tractage, notamment pour des charges lourdes sur surfaces glissantes. La capacité de remorquage s'élève à 2 200 kg.Le Volvo EX90 est équipé de la(One Pedal Drive). Le système de freinage régénératif ralentit le véhicule en utilisant les moteurs électriques et transforme l'énergie cinétique créée par le mouvement en électricité pour recharger la batterie haute tension.Le Volvo EX90 utilise la force de freinage des moteurs comme frein principal en conduite normale.Les freins classiques (à friction) n'entrent en jeu que si l'action des seuls moteurs électriques ne suffit pas et jusqu'à obtention de la puissance de freinage nécessaire.Le Volvo EX90 gère le système de freinage régénératif de façon totalement fluide et invisible pour le conducteur.Lessont installés dans le plancher du véhicule.Le bloc-batterie contient les modules et un dispositif de refroidissement et de chauffage.La configuration de la batterie abaisse le centre de gravité de la voiture.Alimenté par une(107 kW utiles), le Volvo EX90 électrique revendiqueen une seule charge selon le cycle d'essai WLTP combiné pour la version Recharge Twin (590 km pour la version Recharge Twin Performance).La batterie du Volvo EX90 peut se recharger en utilisant(courant continu).À ce régime, la recharge de 10 à 80 % se fait en 30 minutes en conditions optimales. En pratique, le véhicule peut gagner 180 km d'autonomie en 10 minutes environ. La batterie de la voiture est automatiquement préconditionnée pour une performance de recharge optimale quand la borne de recharge est définie dans le système de navigation.L'application Volvo permet de trouver une borne de recharge publique, payer une recharge, gérer la solution de recharge à la maison, planifier une mise à jour logicielle à distance ou ouvrir la voiture avec la fonction sans clé.Le Volvo EX90 est équipé de la. Il suffit de trouver une borne de recharge publique disponible compatible et de brancher Le véhicule : la recharge démarre automatiquement et est suivie du paiement.Le Volvo EX90 est doté du matériel nécessaire à la recharge bidirectionnelle. Cette technologie permet d'utiliser la batterie du véhicule comme source d'énergie supplémentaire pour alimenter divers appareils électriques, une autre voiture électrique Volvo ou la maison.Le Volvo EX90 sera construit dans deux sites de production aux États-Unis en 2023 et un peu plus tard en Chine.Recharge Twin 1 EDT 4 roues motrices 408 ch / 300 kW Finition Ultra: 107 900 €Recharge Twin Performance 1 EDT 4 roues motrices 517 ch / 380 kW Finition Ultra: 113 100 €SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE• Système d'anticipation de collision intelligent (ou Safety Assistance)Système fonctionnant de jour comme de nuit et détecte :- les autres véhicules (voitures, camions, motos, scooters)- les piétons et cyclistes- les grands animaux (de la taille d'un cerf et animaux plus grands)- les marquages de signalisation fixes comme les bords de route, les marquages de voie et les structures fixes- les panneaux routiersAssistance à l'anticipation et à l'atténuation des collisions avec action sur le freinage et la direction :- véhicule circulant dans le même sens et sur la même voie avec écart de vitesse jusqu'à 60 km/h- piétons, cyclistes, scooters- véhicule venant en sens inverse avec réduction de vitesse jusqu'à 40 km/h- changement de voie avec véhicule dans l'angle mort- intersections- véhicule venant en sens inverse effectuant un virage à gauche- freinage en cas d'inattention et arrêt en toute sécurité en fonction de la compréhension de l'état du conducteurFonctions d'intervention sur la direction :- aide au maintien dans la voie de 65 à 140 km/h- intervention progressive adaptée à l'état du conducteur grâce au capteur de suivi du regard du conducteur- piétons, cyclistes ou scooters dans la même voie jusqu'à 80 km/h- détection du risque de collision frontale en cas de chevauchement de voie du véhicule venant en sens inverse- aide à la direction en manœuvre d'évitement d'urgence entre 50 et 100 km/h- assistance anti-sortie de route entre 65 et 140 km/h. Aide à diriger la voiture dans une trajectoire qui réduira le risque de sortie de route et si cela ne suffit pas, le système peut également intervenir en freinant pour réduire la vitesse.• Alerte franchissement de ligne active• Alerte vigilance conducteur (Driver Alert Control)• Système d'aide à la vigilance (ou Driver Awareness), comprenant :- Surveillance anti-angle mort BLIS- Assistance au changement de file- Alerte trafic en marche arrière- Alerte collision arrière avec action corrective- Alerte sortie sécurisée à l'ouverture d'une portière- Freins actifs à l'arrêt- Ceintures de sécurité avant avec système de prévention à la collision (serrage automatique)• Système de sécurité connectée (ou Connected Safety)• Plateforme de calcul central (Core Computer)• Avertisseur sonore d'approche• Caméra avec vision panoramique 3D à 360° incluant caméra avant et caméra de recul• Affichage tête haute Résolution de 800x480 pixels.• Régulateur adaptatif de vitesse et de distance (ACC)• Radars de stationnement avant et arrière• Colonne de direction réglable électriquement• Airbag conducteur à déclenchement différencié• Protection sièges avant WHIPS• Airbags rideaux/latéraux• Système de protection contre les chocs latéraux SIPS• Commutateur de désactivation de l'airbag du passager avant• Système intelligent d'information du conducteur IDIS• Feux stop arrière en position haute• Préparation pour le système Isofix (places latérales de la deuxième rangée de sièges)• Ceintures de sécurité à trois points d'ancrage.• Détecteur de pluie• Alarme• Vitres latérales et arrière feuilletées• Verrouillage centralisé avec fermeture douce• Alcoguard - Préparation pour éthylotest antidémarrageMULTIMÉDIA & CONNECTIVITÉ• Ecran central flottant haute-définition en format « portrait » 14,5 pouces• Écran d'affichage flottant du combiné d'instruments 8 pouces• Système audio Bose Premium Sound• Connexion Bluetooth• Système d'infodivertissement Android avec services Google• Application Volvo Cars sur smartphone iOS et Android• Système numérique terrestre (DAB plus)• Chargeur téléphone par induction.• Mise à jour du système à distance (Over The Air ou OTA)• 6 ports USC type-C (2 ports à chaque rangée)• Clé digitaleLIGNE INTÉRIEURE• Incrustations rétroéclairées Bouleau aride• Rétroviseurs extérieur/intérieur avec fonction anti-éblouissement automatique• Tapis en tissu haute qualité• Tableau de bord et panneaux de portes finition haute avec surpiqûres• Éclairage intérieur de niveau supérieur• Pavillon de toit coloris Beige• Volant finition haute coloris AnthraciteSELLERIE• 7 sièges individuels : Siège conducteur, siège passager à l'avant, seconde rangée de 3 places et troisième rangée de 2 places. Troisième rangée escamotable électriquement.• Sellerie Nordico coloris Anthracite (RD00)• Siège conducteur à réglages électriques et à mémoire• Siège passager à réglages électriques• Maintien latéral des sièges avant réglable électriquement• Réglage électrique des supports lombaires• Sièges avant massants• Sièges arrière chauffants• Assise des sièges avant extensible (manuelle)LIGNE EXTÉRIEURE• Éléments de la ligne extérieure :- Contour des vitres latérales coloris Noir Laqué- Grille d'aération inférieure avant coloris Noir Laqué- Bandeau central arrière sur coffre coloris Noir Laqué- Boitier Lidar coloris Noir Laqué entre le pare-brise et le pavillon de toit• Éléments réservés aux finitions hautes :- Bas de caisse latéraux coloris Noir Laqué- Pare-chocs avant inférieur coloris Noir Laqué- Pare-chocs et diffuseur arrière coloris Noir Laqué• Rails de toit intégrés coloris Noir Laqué• Emblème de calandre chauffant• Contours de vitres latérales Noir Laqué• Rétroviseurs extérieurs sans contour avec teinte Noire• Projecteurs LED à technologie Pixel haute-définition, design « Marteau de Thor ultime »• Poignées de porte couleur carrosserie avec éclairage à LED• Lave-phares à haute pressionCONFORT• Climatisation automatique quadri-zone• Climatisation indépendante pour la troisième rangée• Purificateur d'air CleanZone Advanced• Capteur d'humidité• Chauffage additionnel programmable• Toit panoramique fixe• Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré• Volant chauffant• Ouverture des portes sans clé et hayon électrique (Keyless)• Préparation pour attelageCHÂSSIS• Châssis actif avec amortisseurs à commande électronique• Suspension pneumatiqueÉNERGIE & RECHARGE• Chargeur embarqué :- Puissance de charge maximale de 11 kW (courant alternatif)- Puissance de charge maximale de 250 kW (charge rapide en courant continu)• Câble de recharge Type 2 Mode 3 de 32A en triphasé (fonctionne également en monophasé). Pour usage sur borne de recharge Batterie Lithium-ion haute-tension (400V). Capacité nominale de 111 kWh. Capacité utile de 108 kWh• Pompe à chaleur• Conduite à une pédale ou One Pedal Drive• Port de charge sur l'aile arrière gaucheCOFFRE• Trousse de premiers secours• Kit anticrevaison• Filet de protection coffre/habitacle• OEillets de transport dans le coffre• Triangle de présignalisationROUES• Jantes alliage 21 pouces 8 branches Noir/Diamant avec insert synthétique ultra-léger aérodynamique• Pneumatiques toutes-saisons• Indicateur de perte de pression des pneus• Freins à disque 20 pouces à l'avant et à l'arrièreSIEGES7 siègesMOTORISATIONSRecharge Twin ou Recharge Twin PerformanceÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES• Vitres latérales feuilletées• Portes à fermeture douce Soft Close• Poignées affleurantes rétroéclairées• Sièges avant avec fonction massage et supports lombaires réglables électriquement• Projecteurs LED à technologie Pixel haute-définition• Caméra avec vision panoramique 3D à 360°PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE• Suspension pneumatique• Style exterieur supérieur avec éléments en Noir Laqué• Planche de bord finition supérieure• Incrustations intérieures rétroéclairées• Volant à réglage électrique• Système audio Bose Premium Sound• Affichage tête-haute nouvelle génération• Purificateur d'air CleanZone Advanced• Pack Hiver :- Volant chauffant- Sièges avant chauffants- Sièges arrière chauffants- Lave-phares à haute pression escamotables• Clé digitale• Sièges à réglages électriques• Pompe à chaleur• Système d'infodivertissement Android avec services GoogleVISUELS• Peinture métallisée• Sellerie confort Nordico• Jantes alliage avec insert synthétique ultra-léger aérodynamique 21 poucesSERVICES• Entretien 3 ans• Garantie 3 ans• Assistance 3 ansLiens vidéos:Volvo EX90 Conduite: https://youtu.be/HeowKdRr5KAVolvo EX90 Architecture Plancher Batterie: https://youtu.be/Leatmi7LcQ0Volvo EX90 Signature lumineuse: https://youtu.be/wiNQbNYlUpUVolvo EX90 Lidar: https://youtu.be/G-QWHXShw78