La berline compacte Mercedes Classe A dégage puissance et dynamisme

La berline compacte Mercedes Classe A s'offre une mise à jour

Labénéficie de quelques retouches.Extérieurement, la Classe A dégageLa vue de l'avant est dominée par le capot incliné vers l'avant avec ses deux renflements et son "nez de requin" abrupt, la calandre avec un motif en étoile et les phares plats.Leest souligné par des jantes affleurantes à l'extérieur.Le diffuseur arrière et les feux arrière à diodes électroluminescentes (LED) confèrent à la voiture une apparence attrayante, de jour comme de nuit.L'repose sur l'écran double autoportant, avec un écran de 7 pouces et un écran de 10,25 pouces qui occupe le devant de la scène. Les deux écrans de 10,25 pouces, qui semblent flotter avec leur aspect grand écran, sont en option.L'architecture interne donne lieu à une ambiance lumineuse qui peut rappeler l'illumination d'un bâtiment futuriste la nuit.Les trois bouches d'aération rondes en forme de turbine sont un hommage au monde de l'aviation.Le volant, en cuir Nappa, est compact et s'accorde avec le caractère high-tech de la console centrale.La variante de base de la Classe A propose un siège confort avec un revêtement Artico à gaufrage tridimensionnel qui souligne la sportivité du véhicule.La finition Progressive propose trois couleurs intérieures différentes : le noir, le beige et le gris. Un élément de garniture en fibre de carbone foncée met en valeur le tableau de bord et les portes.La ligne AMG comporte des garnitures en aluminium brossé brillant et des surpiqûres contrastantes rouges dans les sièges Artico/Microcut.Lessont dotés, dans leur partie centrale, de tissus fabriqués à partir de de matériaux recyclés.Dans le cas des sièges Artico/Microcut, la proportion est de 65 % pour la surface du siège et de 85 % pour le matériau sous-jacent.Dans sa version de série, la Classe A est équipée d'une caméra de recul, d'un Pack USB et d'un volant en cuir Nappa.À partir de la finition Progressive, la Classe A est dotée de phares à LED, d'un siège avec soutien lombaire, du Pack Parking et du Pack Rétroviseurs.Des packs d'équipements réduisent la sélection des options individuelles.La Classe A embarque la dernière génération du système numérique MBUX. L'écran du conducteur et l'écran central créent une expérience globale et peuvent être personnalisés à l'aide des styles d'affichage (Classic avec toutes les informations importantes pour le conducteur, Sporty avec le compte-tours dynamique, Discret avec un contenu réduit), de trois modes (Navigation, Assistance, Service) et de sept univers de couleurs. L'écran central offre les fonctions telles que la navigation, les médias, le téléphone, le véhicule, etc. et peut être utilisé comme un écran tactile.L'intégration d'un capteur d'empreintes digitales, pour l'identification et l'autorisation du conducteur, est prévue à partir du 1er trimestre 2023.La connectivité avec les smartphones est possible via Apple Carplay ou Android Auto Wireless.Un port USB-C supplémentaire a été ajouté et la capacité de charge USB a augmenté.Avec l'activation des services en ligne dans l'application Mercedes me, l'assistant vocal Hey Mercedes de la Classe A est capable de dialoguer et d'apprendre. Certaines actions peuvent être déclenchées sans le terme d'activation " Hey Mercedes ". L'assistant vocal MBUX peut expliquer les fonctions du véhicule et apporter son soutien pour connecter un smartphone via Bluetooth ou rechercher la trousse de secours.La Classe A a été mise à jour en termes d'Avec la mise à niveau du Pack d'aide à la conduite, la commande de l'assistant de maintien dans la voie est plus confortable grâce à la commande de direction active.Le Pack Parking prend en charge le stationnement longitudinal et offre une visualisation à 360 degrés pour le stationnement assisté par caméra à l'aide d'images 3D.La Classe A a été mise à jour au niveau de ses moteurs essence (A 180 de 136 ch, A 200 de 163 ch).La gamme de moteurs à essence est entièrement électrifiée et comprend des unités à quatre cylindres avec une boîte automatique DCT à 7 ou 8 rapports.Les motorisations mild hybrides sont équipées d'un système électrique supplémentaire de 48 volts qui favorise l'agilité au démarrage avec 10 kW de puissance en plus. Le démarreur-générateur à entraînement par courroie (RSG) améliore sensiblement le confort et l'expérience. Lors des opérations de démarrage, le RSG assure un démarrage plus silencieux et moins vibrant que les démarreurs classiques. Il permet de "naviguer" avec le moteur à combustion éteint pendant une croisière régulière. Lors des freinages et des dépassements, le RSG récupère et alimente le réseau de bord de 12 volts et la batterie de 48 volts. L'énergie générée peut être utilisée lors des processus d'accélération pour soutenir le moteur à combustion. Grâce à l'évaluation différenciée des différentes phases de conduite, l'Eco Score 3.0, incite le conducteur à adopter une conduite économe en carburant.Laembarque un moteur essence 1.3 litre de 136 ch (et 230 Nm de couple) et un moteur électrique de 14 ch (et 150 Nm de couple). La Classe A 180 (1 440 kg) atteint une vitesse de pointe de 215 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h réalisée en 9,2 secondes.Laembarque un moteur essence 1.3 litre de 163 ch (et 270 Nm de couple) et un moteur électrique de 14 ch (et 150 Nm de couple). La Classe A 200 (1 440 kg) atteint une vitesse de pointe de 225 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h réalisée en 8,2 secondes.Laembarque un moteur à essence 1.3 litre de 163 ch (120 kW) et 270 Nm de couple et un moteur électrique de 109 ch (80 kW).La puissance totale du moteur hybride rechargeable essence atteint 218 ch pour un couple de 450 Nm.La Mercedes Classe A hybride rechargeable A 250 e (1 700 kg) atteint une vitesse de pointe de 225 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h réalisée en 7,4 secondes.La batterie haute tension de 15,6 kWh a été améliorée, de sorte que l'augmentation de l'énergie utilisable entraîne une augmentation de l'autonomie électrique (Autonomie en mode tout électrique EAER combiné WLTP de 75-86 km).La Classe A 250 e affiche une consommation de carburant en cycle combiné pondérée (WLTP) de 0,8-1,1 l/100 km, une consommation électrique en cycle combiné pondérée (WLTP) de 15,0-17,0 kWh/100 km et des émissions de CO2 en cycle combiné pondérées (WLTP) 18-25 g/km.En ce qui concerne la recharge, trois options sont disponibles : outre les 3,7 kW de série, la batterie peut être rechargée avec du courant alternatif et jusqu'à 11 kW. La Classe A offre également la possibilité de charger la batterie avec du courant continu et jusqu'à 22 kW. Une charge en courant continu de 10 % à 80 % prend environ 25 minutes.La Classe A est également disponible avec des blocs Diesel (A 180 d de 116 ch, A 200 d de 150 ch).Laembarque un moteur diesel 2.0 litres de 116 ch (et 280 Nm de couple).La Classe A 180 d (1 530 kg) atteint une vitesse de pointe de 202 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h réalisée en 9,7 secondes.Laembarque un moteur diesel 2.0 litres de 150 ch (et 320 Nm de couple). La Classe A 200 d (1 530 kg) atteint une vitesse de pointe de 220 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h réalisée en 8,3 secondes.Avec des proportions globales équilibrées, un design soigné et la dernière génération du système MBUX, la Mercedes-Benz Classe A apporte quelque chose de spécial au segment des berlines compact bicorps.La Classe A démarre à partir de(180 7G-DCT Progressive Line).180 7G-DCT Progressive Line: 37 950 €180 7G-DCT AMG Line: 41 400 €200 7G-DCT Progressive Line: 39 950 €200 7G-DCT AMG Line: 43 400 €35 AMG 8G-DCT Speedshift AMG 4Matic: 62 350 €45 S AMG 8G-DCT Speedshift AMG 4Matic plus: 77 900 €250e 8G-DCT Progressive Line: 48 400 €250e 8G-DCT AMG Line: 51 850 €180d 8G-DCT Progressive Line: 39 250 €180d 8G-DCT AMG Line: 42 700 €200d 8G-DCT Progressive Line: 41 250 €200d 8G-DCT AMG Line: 44 700 €EXTERIEURPeinture standard en noir nocturneCapot moteur avec bossages stylisésProjecteurs LED High Performance avec assistant de feux de route adaptatifCalandre avec motif Mercedes-Benz en noir brillant et étoile centrale Mercedes ainsi que lamelle unique gris mat avec insert chroméJupe avant avec insert décoratif chroméJupe arrière avec pièce inférieure finition noir brillant avec enjoliveur de sortie d'échappement et insert décoratif chroméHabillage des bas de caisse peint dans le ton carrosserieBaguettes de haut de glace et de bas de glace chroméesINTERIEURBaguettes de seuil avec monogramme « Mercedes-Benz »Vide-poches de console centrale avec cache coulissant et double porte-gobelet ainsi que prise 12 VAccoudoir rabattable dans la console centrale pour conducteur et passager avantEssuie-glaces avec capteur de pluieCiel de pavillon en tissu noirBuses de ventilation dans le ton noir avec bague extérieure en argent matBoîte à gants éclairéeCONFORT ET FONCTIONNALITESPack Confort sièges, avec réglage en hauteur et inclinaison du siège passagerÉcran média de 10,25 poucesNavigation MBUX Premium (PBG)Autoradio numériquePack USB PlusCaméra de recul haute résolution avec lignes de guidageClimatisation automatique Thermatic à 1 zone avec filtre à charbons actifs contre la poussière, la suie et le pollenConnexion Bluetooth pour téléphone portableFonction de démarrage sans clé Keyless-GoInstrumentation digitale avec écran conducteur 10,25 poucesModule de communication (LTE) pour l'utilisation des services Mercedes me connectPack visibilité intégrant lampes d'éclairage intérieur avant et arrière, du plancher, du porte gobelets, spots de lecture, miroirs de courtoisie éclairésPré-équipement pour Live Traffic Information (service gratuit pendant 3 ans après activation Mercedes me)Pré-équipement pour services à distance (service gratuit pendant 3 ans après activation Mercedes me)Pré équipement pour service de partage de clé (service gratuit pendant 3 ans après activation Mercedes me)Réception radio numérique DABRégulateur de vitesse Tempomat avec limiteur de vitesseSystème de commande vocale et assistant personnel activable grâce à "Hey Mercedes"Système multimédia MBUX avec fonctionnalités élargies (profils personnalisés, fonctions prédictives, borne Wifi, webradio)Pack Stationnement avec caméra de reculPack RétroviseursSoutien lombaire à 4 réglagesSECURITE ET DYNAMISMEDirection paramétrique avec assistance asservie à la vitesse Dynamic Select avec 4 programmes de conduite (Eco, Confort, Sport et Individual)Train de roulement confort avec châssis surbaissé (sauf A 250 e)ABS (antiblocage de roues), ASR (anti-patinage), BAS (freinage d'urgence assisté)Adaptive Brake avec fonction HOLD, aide au démarrage en côte, préremplissage et séchage des freins par freinage en cas de pluieAffichage de l'état des ceintures arrière (bouclées/non bouclées) sur le combiné d'instrumentsAssistant de franchissement de ligne actifAssistant de limitation de vitesse par lecture des panneaux grâce à une caméraAssistant de stabilisation en cas de vent latéralAttention Assist : système de détection de somnolenceCapteur de pluie et de luminositéDésactivation automatique de l'airbag passagerFeux de stop adaptatifsFixations iSize pour siège-enfant avec sangle Top Tether aux places extérieures arrièreFrein de stationnement électriqueFreinage d'urgence assisté actif (alerte visuelle et sonore en cas de risque de collision et freinage d'urgence autonome dans certaines conditions)Kit anti-crevaison TirefitSystème d'appel d'urgence Mercedes-BenzSystème de contrôle de la pression des pneusAirbags frontaux pour le conducteur et le passager et airbag genoux pour le conducteurAirbags rideauxSystème d'appel d'urgence Mercedes-BenzTrain de roulement confortTempomat avec limiteur de vitesseFreinage d'urgence assisté actifProtection piétonsSystème de contrôle de la pression des pneusServices à distance Plus avec module de communication (LTE) pour l'utilisation des services Mercedes me connectBoîte de vitesses à double embrayage 8G-DCT, pour les modèles A180 d, A 200 d, A 250 eBoîte de vitesses à double embrayage 7G-DCT, pour les modèles A 180, et A 200Pour le 250 eBatterie de 15,6 kWh de capacitéChargeur embarqué courant alternatif (AC) 3,7 kWCâble de charge pour prise secteur, 5 m, droitCâble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge publiques, 5 m, droit, 11 kWTrain de roulement confortEXTERIEURPeinture standard en noir nocturneCapot moteur avec bossages stylisésMultibeam LED avec assistant de feux de route adaptatifs PlusCalandre spécifique AMG avec baguettes verticales en chrome brillant et monogramme « AMG »Blason AMG à l'avantÉlargissement du passage de roueHabillages de bas de caisse AMG dans le ton carrosserieBaguettes de haut de glace et de bas de glace chromées brillantArête déflectrice AMG sur le déflecteur de toitINTERIEURToit ouvrant panoramiqueÉcran média de 10,25 pouces et designs d'affichage spécifiques AMG, notamment Mode SupersportInserts décoratifs en microfibre MicrocutBuses de ventilation dans le ton noir avec bague extérieure en chromée argentéeCiel de pavillon en tissu noirVide-poches de console centrale avec cache coulissant et double porte-gobelet ainsi que prise 12VAccoudoir rabattable dans la console centrale pour conducteur et passager avantTapis de sol AMGBaguettes de seuil AMG en acier inoxydable brossé avec monogramme AMGPédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noirsCONFORT ET FONCTIONNALITESPack stationnement avec caméras panoramiquesAutoradio numériquePack USB PlusAffichage tête hauteClimatisation automatique Thermatic à 1 zone avec filtre à charbons actifs contre la poussière, la suie et le pollenConnexion Bluetooth pour téléphone portableFonction de démarrage sans clé Keyless-GoInstrumentation digitale avec écran conducteur 10,25 poucesModule de communication (LTE) pour l'utilisation des services Mercedes me connectPack visibilité intégrant lampes d'éclairage intérieur avant et arrière, du plancher, du porte-gobelets, spots de lecture, miroirs de courtoisie éclairésPré-équipement pour Live Traffic Information (service gratuit pendant 3 ans après activation Mercedes me)Pré-équipement pour services à distance (service gratuit pendant 3 ans après activation Mercedes me)Pré-équipement pour service de partage de clé (service gratuit pendant 3 ans après activation Mercedes me)Réception radio numérique DABRégulateur de vitesse Tempomat avec limiteur de vitesseSystème de commande vocale et assistant personnel activable grâce à "Hey Mercedes"Système multimédia MBUX avec fonctionnalités élargies (profils personnalisés, fonctions prédictives, borne Wifi, webradio)Pack Confort sièges, avec entre autres sièges à 8 réglages manuels pour le conducteur et le passager avant ainsi que filet à bagages sur les dossiers du conducteur et du passager avant et dossiers de siège arrière rabattables dans un rapport 40/20/40Pack RétroviseursSiège conducteur à réglage électrique avec fonction mémoire et Siège passager à réglage électrique et fonction mémoireSièges sport avec appuie-tête intégrauxSoutien lombaire à 4 réglagesSièges sport avec appuie-tête intégrauxSystème multimédia MBUX avec fonctions étendues MBUXMBUX Navigation Premium (PBG) avec, entre autres, navigation sur disque durPack EclairageFixations iSize pour siège-enfant avec sangle Top Tether aux places extérieures arrièreAssistant intérieur MBUXSECURITE ET DYNAMISMETrain de roulement AMG avec essieux spécifiques AMG et réglage sportif de la suspension et de l'amortissement8G Speedshift DCT AMGDirection paramétrique AMG avec deux courbes caractéristiques ESP à 3 niveauxAirbags frontaux pour le conducteur et le passager et airbag genoux pour le conducteurAirbags latéraux conducteur et passager (airbags combinés thorax et bassin)Airbags rideauxDésactivation automatique de l'airbag passager avantSystème d'appel d'urgence Mercedes-BenzTempomat avec limiteur de vitesseFreinage d'urgence assisté actifAssistant de limitation de vitesseAssistant de franchissement de ligne actifServices à distance Plus avec module de communication (LTE) pour l'utilisation des services Mercedes me connectPré-équipement pour le transfert de la clé digitaleProtection piétonsSystème de contrôle de la pression des pneusEssuie-glaces avec capteur de pluieAffichage du statut des ceintures arrière sur le combiné d'instrumentsRéservoir de carburant de 51 litresClé de contact AMGTirefit avec compresseur de gonflageLien vidéo:Mercedes-AMG Classe A 45 S 4Matic plus: https://youtu.be/Pb6wc-UpwWw