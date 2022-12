Le monospace compact Mercedes Classe B affiche des proportions sportives

La face avant duattire l'attention.Le pare-chocs sportif, la calandre et les phares à LED (disponibles en option) donnent à la Classe B un élan dynamique grâce à leur transition fluide vers la serre visuellement compacte Leaffiche unavec des jantes encastrées à l'extérieur.La vue arrière est empreinte de dynamisme avec des feux arrière en deux parties, dotés de la technologie LED, et renforçant l'impression de largeur à l'arrière.Les feux sont soutenus par les spoilers aérodynamiques fixés sur le côté de la lunette arrière, qui améliorent l'aérodynamisme.L'intérieur de la Classe B estLa découpe côté conducteur est dominée par le double écran (combiné d'instruments de 7 pouces et unité principale de 10,25 pouces). Dans la variante optionnelle avec deux écrans de 10,25 pouces, un aspect de grand écran est créé à travers lequel l'élément semble flotter.Les trois bouches d'aération rondes en forme de turbine, typiques de Mercedes -Benz, sont un hommage au monde de l'aviation.La console centrale traduit les aspirations high-tech de la Classe B avec son look Black Panel, tandis que le volant est proposé de série en cuir Nappa.Un volant chauffant est disponible en option dans la variante d'équipement AMG.Dans la variante de base, les sièges confort bénéficient d'un revêtement Artico gaufré en trois dimensions.La variante d'équipement " Progressive " offre les caractéristiques de Mercedes dans les coloris noir, noir/macchiato et le noir/gris soleil. Les sièges peuvent être transformés en sièges en cuir noir ou brun bahia. L'élément de garniture avec un motif en étoile crée un point attirant dans l'habitacle.La ligne AMG est la version la plus sportive de la nouvelle Classe B, avec un intérieur noir Artico/Microcut et des surpiqûres contrastantes rouges.Les sièges confort sont dotés, dans leur partie centrale, de tissus fabriqués à partir de matériaux recyclés. Dans le cas des sièges Artico/Microcut, la proportion est de 65 % pour la surface du siège et de 85 % pour le matériau sous-jacent.La Classe B propose davantage de packs d'équipements et un choix d'options individuelles moindre.Les caractéristiques fonctionnelles qui sont souvent achetées ensemble sont regroupées. D'autres options fonctionnelles sont disponibles en complément.La version de base de la Classe B est équipée d'une caméra de recul, d'écrans multimédias, du pack USB et d'un volant en cuir nappa.À partir de la variante d'équipement Progressive, l'équipement de base comprend des phares à LED, un siège avec soutien lombaire, le Parking Package, le Mirror Package et le hayon Easy Pack.Les trois styles d'affichage du système MBUX de la Classe B ont été redessinés. Le mode Classic fournit toutes les informations utiles au conducteur , le mode Sporty intègre un compte-tours dynamique et le mode Discre est épuré pour afficher un contenu minimal.Avec les trois modes (Navigation, Assistance, Services) et les sept univers de couleurs, cela crée une expérience holistique et esthétique qui peut être personnalisée selon les souhaits du conducteur.L'écran central offre des fonctions telles que la navigation, les médias, le téléphone, le véhicule, etc. et peut être utilisé comme un écran tactile.L'intégration d'un capteur d'empreintes digitales, pour l'identification et l'autorisation du conducteur, est prévue à partir du 1er trimestre 2023).La connectivité avec les smartphones via Apple Carplay ou Android Auto Wireless est de série, tandis que pour une connectivité plus poussée, un port USB-C a été ajouté et la puissance de charge USB a augmenté.L'assistant vocal Hey Mercedes devient plus capable de dialoguer et d'apprendre dans la Classe B.Certaines actions peuvent être déclenchées sans le terme d'activation " Hey Mercedes ".L'assistant vocal MBUX peut expliquer et assister les fonctions du véhicule, par exemple lors de la recherche de la trousse de secours ou de la connexion d'un smartphone au véhicule.La Classe B a été mise à jour en termes d'assistance à la sécurité.Avec la mise à niveau du pack d'aide à la conduite, la commande de l'assistant de maintien de voie est plus confortable grâce à la commande de direction active.L'assistant de manœuvre de remorque (en option) régule automatiquement l'angle de braquage du véhicule tracteur, ce qui rend les manœuvres de marche arrière avec la Classe B plus sûres.La gamme dede la Classe B a été actualisée et électrifiée (B 180 de 136 ch, B 200 de 163 ch).Avec une alimentation embarquée supplémentaire de 48 volts et une augmentation de la puissance de 10 kW, les fonctions de démarrage sont prises en charge. Le démarreur-générateur à entraînement par courroie (RSG) améliore sensiblement le confort : il réduit les bruits et les vibrations lors des procédures de démarrage par rapport aux démarreurs conventionnels et permet de " naviguer " avec le moteur à combustion éteint pendant les trajets réguliers. Le RSG récupère lors des freinages et alimente le réseau de bord de 12 volts ainsi que la batterie de 48 volts. L'énergie générée peut être utilisée lors des processus d'accélération pour soutenir le moteur à combustion.Laembarque un moteur essence 1.3 litre de 136 ch (et 230 Nm de couple) et un moteur électrique de 14 ch (et 150 Nm de couple). La Classe B 180 (1 490 kg) atteint une vitesse de pointe de 212 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h réalisée en 9,4 secondes.Laembarque un moteur essence 1.3 litre de 163 ch (et 270 Nm de couple) et un moteur électrique de 14 ch (et 150 Nm de couple). La Classe B 200 (1 490 kg) atteint une vitesse de pointe de 223 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h réalisée en 8,4 secondes.La Mercedesembarque un moteur à essence 1.3 litre de 163 ch (120 kW) et 270 Nm de couple et un moteur électrique de 109 ch (80 kW).La puissance totale du moteur hybride rechargeable essence atteint 218 ch pour un couple de 450 Nm.La Mercedes Classe B hybride rechargeable B 250 e (1 750 kg) atteint une vitesse de pointe de 233 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h réalisée en 7,6 secondes.La batterie haute tension de 15,6 kWh a été améliorée, de sorte que l'augmentation de l'énergie utilisable entraîne une augmentation de l'autonomie électrique (Autonomie en mode tout électrique EAER combiné WLTP de 72-84 km).La Classe B 250 e affiche une consommation de carburant en cycle combiné pondérée (WLTP) de 0,9-1,2 l/100 km, une consommation électrique en cycle combiné pondérée (WLTP) de 15,4-17,4 kWh/100 km et des émissions de CO2 en cycle combiné pondérées (WLTP) 20-27 g/km.En ce qui concerne la recharge, trois options sont disponibles : outre les 3,7 kW de série, la batterie peut être rechargée avec du courant alternatif et jusqu'à 11 kW. La Classe B offre également la possibilité de charger la batterie avec du courant continu et jusqu'à 22 kW. Une charge en courant continu de 10 % à 80 % prend environ 25 minutes.La Classe B est également disponible avec des(B 180 d de 116 ch, B 200 d de 150 ch).Laembarque un moteur diesel 2.0 litres de 116 ch (et 280 Nm de couple). La Classe B 180 d (1 580 kg) atteint une vitesse de pointe de 200 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h réalisée en 10,0 secondes.Laembarque un moteur diesel 2.0 litres de 150 ch (et 320 Nm de couple). La Classe B 200 d (1 580 kg) atteint une vitesse de pointe de 219 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h réalisée en 8,5 secondes.Le monospace compact Classe B se distingue avec ses proportions sportives, son intérieur polyvalent, ses technologies de conduite modernes et la dernière génération du système MBUX.La Classe B démarre à partir de(180 7G-DCT Progressive Line).180 7G-DCT Progressive Line: 39 550 €180 7G-DCT AMG Line: 43 200 €200 7G-DCT Progressive Line: 41 550 €200 7G-DCT AMG Line: 45 200 €180d 8G-DCT Progressive Line: 40 850 €180d 8G-DCT AMG Line: 44 500 200d 8G-DCT Progressive Line: 41 650 €200d 8G-DCT AMG Line: 45 300 €EXTERIEURProjecteurs LED High Performance avec assistant de feux de route adaptatifCalandre avec motif Mercedes-Benz en noir brillant et étoile centrale Mercedes ainsi que lamelle unique gris mat avec insert chroméJupe avant avec insert décoratif chroméJupe arrière avec pièce inférieure finition noir brillant avec enjoliveur de sortie d'échappement et insert décoratif chroméHabillage des bas de caisse peint dans le ton carrosserieBaguettes de haut de glace et de bas de glace chroméesINTERIEURTapis de sol en veloursBaguettes de seuil avec monogramme «Mercedes-Benz»Vide-poches de console centrale avec cache coulissant et double porte-gobelet ainsi que prise 12VAccoudoir rabattable dans la console centrale pour conducteur et passager avantEssuie-glaces avec capteur de pluiePack visibilitéInserts décoratifs façon carbone foncéCiel de pavillon en tissu noirBuses de ventilation dans le ton noir avec bague extérieure en argent matBoîte à gants éclairéeCONFORT ET FONCTIONNALITESPack Confort sièges, entre autres avec réglage manuel des sièges à huit voies pour le conducteur et le passagerÉcran média de10,25poucesNavigation MBUX Premium(PBG)Auto radio numériquePack USB PlusCaméra de recul haute résolution avec lignes de guidageClimatisation automatique Thermatic à 1 zone avec filtre à charbons actifs contre la poussière, la suie et le pollenConnexion Bluetooth pour téléphone portableFonction de démarrage sans clé Keyless-GoInstrumentation digitale avec écran central 10 poucesModule de communication (LTE) pour l'utilisation des services Mercedes me connectPack visibilité intégrant lampes d'éclairage intérieur avant et arrière, du plancher, du porte gobelets, spots de lecture, miroirs de courtoisie éclairésPré-équipement pour Live Traffic Information (service gratuit pendant 3 ans après activation Mercedes me)Pré-équipement pour services à distance (service gratuit pendant 3 ans après activation Mercedes me)Pré-équipement pour service de partage de clé (service gratuit pendant 3 ans après activation Mercedes me)Réception radio numérique DABRégulateur de vitesse Tempomat avec limiteur de vitesseSystèmedecommandevocaleetassistantpersonnelactivablegrâceà"HeyMercedes"Système multimédia MBUX avec fonctionnalités élargies (profils personnalisés, fonctions prédictives, borne Wifi, webradio)Pack Stationnement avec caméra de reculPack RétroviseursSoutien lombaire à 4 réglagesIntégration du logiciel NTG7Hayon Easy PackSECURITE ET DYNAMISMEDirection paramétrique avec assistance asservie à la vitesse Dynamic Select avec 4 programmes de conduite (Eco sauf boîte mécanique, Confort, Sport et Individual)Train de roulement confort avec châssis surbaissé(sauf 250e)ABS (antiblocage de roues), ASR (antipatinage), BAS (freinage d'urgence assisté)Adaptive Brake avec fonction Hold, aide au démarrage en côte, préremplissage et séchage des freins par freinage en cas de pluieAffichage de l'état des ceintures arrière (bouclées/nonbouclées) sur le combiné d'instrumentsAssistant de franchissement de ligne actifAssistant de limitation de vitesse par lecture des panneaux grâce à une caméraAssistant de stabilisation en cas de vent latéralAttention Assist: système de détection de somnolenceCapteur de pluie et de luminositéDésactivation automatique de l'airbag passagerFeux de stop adaptatifsFixations iSize pour siège enfant avec sangle Top Tether aux places extérieures arrièreFrein de stationnement électriqueFreinage d'urgence assisté actif (alerte visuelle et sonore en cas de risque de collision et freinage d'urgence autonome dans certaines conditions)Kit anticrevaison TirefitSystème d'appel d'urgence Mercedes-BenzSystème de contrôle de la pression des pneusAirbags frontaux pour le conducteur et le passager et airbag genoux pour le conducteurAirbags rideauxSystème d'appel d'urgence Mercedes-BenzTrain de roulement confortTempomat avec limiteur de vitesseFreinage d'urgence assisté actifProtection piétonsSystème de contrôle de la pression des pneusServices à distance Plus avec module de communication (LTE) pour l'utilisation des services Mercedes me connectDirection paramétrique avec assistance de direction asservie à la vitesseBoîte de vitesses à double embrayage 7G-DCT, pour les modèles B180, et B200Boîte de vitesses à double embrayage 8G-DCT, pour les modèles B180 d, B 200 d, B 250 ePour le 250 eBatterie de 15,6 kWh de capacitéChargeur embarqué courant alternatif (AC) 3,7 KwCâble de charge pour prise secteur, 5 m, droitCâble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge publiques, 5 m, droit, 11 kWTrain de roulement confortEXTERIEURBaguettes de haut de glace et de bas de glace chroméesCalandre avec double lamelle peinte dans le ton argent et insert chroméJantes alliage 43,2 cm (17 pouces) à 10 branchesJupe avant avec inserts chromésINTERIEURGarnitures en Tissu/similicuir Artico noirInserts décoratifs pattern étoiléSièges confort à l'avant avec réglages de la hauteur et de l'approche du siège, de l'inclinaison du dossier, de l'inclinaison de l'assise, de la profondeur d'assise (siège conducteur uniquement)Tapis de sol en veloursSÉCURITÉ ET DYNAMISMETrain de roulement confortEXTERIEURBas de caisse AMG peints dans le ton carrosserieCalandre diamant avec pastilles chromées et lamelle avec insert chroméEtriers de freins avant avec monogramme Mercedes-Benz et disques perforésJantes alliage AMG 45,7 cm (18 pouces) à 5 doubles branchesJupe arrière AMG avec insert décoratif chroméJupe avant AMG avec splitter chroméINTERIEURGarnitures en Similicuir Artico / Microfibre Microcut NoirInserts décoratifs façon carbonePédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchoucSièges sport à l'avant avec réglages de la hauteur et de l'approche du siège, de l'inclinaison du dossier, de l'inclinaison de l'assise, de la profondeur d'assise (siège conducteur uniquement)Tapis de sol AMGVolant sport multifonctions en cuir NappaSÉCURITÉ ET DYNAMISMETrain de roulement confort avec châssis surbaissé de 15 mm