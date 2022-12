Le Mercedes EQE SUV électrique affiche jusqu'à 486-596 km d'autonomie WLTP

La berline d'affaires électrique Mercedes EQE se décline dans une version SUV.



La version polyvalente de la berline d'affaires EQE dispose des principales innovations de l'EQS, tout en étant plus dynamique que l'EQS SUV.



L'EQE SUV est basé sur la grande plateforme électrique de Mercedes-EQ.



L'EQE SUV est plus compact que la berline EQE et son empattement de 3 030 millimètres est plus court de neuf centimètres.



Les dimensions extérieures (longueur/largeur/hauteur) de l'EQE SUV sont de 4 863 millimètres / 1 940 millimètres / 1 686 millimètres.



Le soubassement, avec ses nombreux détails aérodynamiques, joue un rôle central dans l'obtention d'un coefficient de traînée réduit (à partir d'un cx de 0,25) et ce malgré un grand volume de chargement et un porte-à-faux arrière court. Le pare-brise plat, la ligne de toit et les resserrements sont également des facteurs aérodynamiques importants.



La propulsion électrique modulaire permet une large gamme de puissances motrices totales maximales de 215 kW (292 ch) à 350 kW (476 ch).



Selon l'équipement et la configuration du modèle, les véhicules affichent des autonomies selon la norme WLTP jusqu'à 486-596 km (EQE 350 plus).



Le Mercedes EQE SUV 350 plus développe une puissance de 292 ch (215 kW) et un couple de 565 Nm. Le SUV EQE 350 plus (2 430 kg) atteint une vitesse de pointe de 210 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 6,7 secondes. La consommation électrique en cycle combiné WLTP est de 17,5-21,6 kWh/100 km pour une autonomie électrique en cycle combiné selon la norme WLTP de 486-596 km.



Le Mercedes EQE SUV 350 plus 4Matic développe une puissance de 292 ch (215 kW) et un couple de 565 Nm. Le SUV EQE 350 plus 4Matic (2 580 kg) atteint une vitesse de pointe de 210 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 6,6 secondes. La consommation électrique en cycle combiné WLTP est de 18,6-22,4 kWh/100 km pour une autonomie électrique en cycle combiné selon la norme WLTP de 462-551 km.



Le Mercedes EQE SUV 500 4Matic développe une puissance de 408 ch (300 kW) et un couple de 858 Nm. Le SUV EQE 500 4Matic (2 560 kg) atteint une vitesse de pointe de 210 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 4,9 secondes. La consommation électrique en cycle combiné WLTP est de 18,8-22,5 kWh/100 km pour une autonomie électrique en cycle combiné selon la norme WLTP de 465-552 km.



Le Mercedes EQE SUV AMG 43 4Matic développe une puissance de 476 ch (350 kW) et un couple de 858 Nm. Le SUV EQE AMG 43 4Matic (2 600 kg) atteint une vitesse de pointe de 210 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 4,3 secondes. La consommation électrique en cycle combiné WLTP est de 22,8-25,6 kWh/100 km pour une autonomie électrique en cycle combiné selon la norme WLTP de423-476 km.



Dans l'EQE SUV, la batterie lithium-ion est composée de dix modules. Le logiciel de gestion des batteries peut être maintenu à jour via des mises à jour Over the Air (OTA).



L'EQE SUV propose une vaste gamme de systèmes d'assistance à la conduite.



L'équipement de série du Mercedes EQE SUV comprend, entre autres, Attention Assist, l'assistant de freinage actif, l'assistant de franchissement de ligne actif, le Pack Stationnement avec caméra de recul et l'assistant de limitation de vitesse.



D'autres options sont disponibles dans le Pack Assistance et le Pack Assistance à la conduite Plus.



Le train de roulement de l'EQE SUV comprend un essieu avant à quatre bras et un essieu arrière multibras. En raison de l'empattement relativement court de 3 030 millimètres et du réglage du train de roulement, l'EQE SUV semble agile et maniable.



La suspension pneumatique Airmatic avec amortissement réglable en continu ADS plus est disponible en option.



Pour augmenter la garde au sol, le véhicule peut être surélevé de 30 millimètres.



L'EQE SUV équipé de 4MATIC possèdent les programmes Dynamic Select Eco, Comfort, Sport, Individual et le programme Offroad pour les trajets hors des routes bitumées.



Un essieu arrière directeur avec angle de braquage maximum de 10 degrés est disponible en option.



L'EQE SUV offre la possibilité d'activer certaines fonctions supplémentaires du véhicule via la technologie Over-the-Air (OTA).



L'EQE SUV est doté d'une cellule passagers rigide, de zones de déformation spéciales et de systèmes de retenue évolués.



L'EQE SUV est produit à l'usine Mercedes-Benz de Tuscaloosa en Alabama (Etats-Unis).



L'usine de batteries située dans le comté voisin de Bibb fournit les batteries.



Question prix, le Mercedes EQE SUV démarre à partir de 93 150 euros (EQE SUV 350 plus).



Les prix du Mercedes EQE SUV:



350 plus Electric Art: 93 150 €

350 plus AMG Line: 98 250 €

350 plus 4Matic Electric Art: 95 900 €

350 plus 4Matic AMG Line: 101 000 €

500 4Matic Electric Art: 100 750 €

500 4Matic AMG Line: 105 850 €

AMG 43 4Matic: 133 600 €



Les équipements de série du Mercedes EQE SUV:



EXTERIEUR



Baguettes de ligne de ceinture et de bas de glaces en chrome argenté

Bas de caisse en finition noire grenée avec baguettes de seuil en chrome argenté

Calandre black panel avec étoile centrale Mercedes

Peinture Noir obsidienne métallisé

Rétroviseur extérieur dans le ton carrosserie avec base dans le ton noir

Feux arrière à LED design hélice en 3D avec bandeau lumineux à l'arrière

Poignées de porte affleurantes

Baguettes de seuil éclairées avec monogramme « Mercedes-Benz »

Vitrage athermique foncé



INTERIEUR



Ciel de pavillon en tissu noir

Console centrale en noir brillant

Double portes gobelets

Eclairage d'ambiance

Rangement sous console centrale

Sièges conducteurs et passager avant chauffant

Porte-bouteille flexible

Dossiers arrière rabattables

Vide-poches sous la console centrale



INFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ



Pack d'affichage (PAI) :

- Ecran conducteur de 12,3 pouces (31,2 cm), LCD avec rétroéclairage matrice LED

- Ecran central OLED de 12,8 pouces (32,5 cm) avec confirmation tactile

- Capteur d'empreinte digitale dans la barre de commande sous l'écran central

Intégration pour smartphone avec Apple Carplay Android auto

Système de divertissement MBUX Plus

Fonctionnalités élargies MBUX:

- Personnalisation (profils) et fonctions prédictives

- L'assistant vocal MBUX avec compréhension vocale naturelle – activation via « Hey Mercedes »

- Fonction d'apprentissage de l'assistant vocal MBUX via connexion avec un dictionnaire en ligne basé sur le cloud, utilisation gratuite du service Mercedes me connect pendant 3 ans à partir de l'activation

- Borne Wi-Fi

- Radio internet

Système multimédia MBUX

Services à distance Premium, accessibles depuis votre smartphone:

- Services essentiels : contrôle de l'état du véhicule dont l'autonomie, la pression des pneus...

- Services à distance : ouverture/fermeture du véhicule et des fenêtres, pré-climatisation et préchauffage...

- Services de localisation : géolocalisation du véhicule, alerte voiturier, planification des itinéraires...

Navigation MBUX Premium :

- Navigation par disque dur

- Navigation haute résolution avec vue satellite

- Information traffic en live

- Calcul rapide d'itinéraires en ligne avec prise en compte des informations routières

- Affichage : carte détaillée avec informations météo (température) et possibilités actuelles de stationnement avec nombre de places disponibles

Autoradio numérique

Module de communication (LTE Advanced) pour l'utilisation

des services Mercedes me connect

Pré-équipement pour service de partage de clé

Système de sonorisation Advanced (853) avec 11 haut-parleurs

Pack USB Plus avec 6 ports USB-C (4 à l'avant et 2 à l'arrière)



TECHNIQUE / SECURITE



Airbag genoux

Airbags rideaux

Assistant de feux de route adaptatifs

Assistant de freinage actif

Avertisseur de limitation de vitesse

Avertisseur sonore pour piétons

Désactivation automatique de l'airbag passager avant

Détecteur d'angle mort

Dynamic Select:

- Programmes de conduite Eco, Confort, Sport et Individual.

- Différents niveaux de récupération, activés par le biais des palettes de changement de rapport au volant, indépendamment du programme de conduite :

DAuto : récupération intelligente, mode croisière ou récupération selon la situation

D plus : pas de récupération, mode croisière

D paramétrage standard : faible récupération

D moins : récupération renforcée

Fixation de siège enfant i-Size

Phares LED hautes performances

Gilets de sécurité pour le conducteur

Pack d'aide à la conduite:

- Assistant de régulation de distance Distronic actif: système d'assistance à commande automatique permettant de respecter la vitesse souhaitée et de réguler la distance de consigne avec fonction d'avertissement visuel et sonore

- Assistant de franchissement de ligne actif avec systèmes de sécurité à deux niveaux

- Assistant d'angle mort avec fonction d'avertissement visuel et sonore

Système Pre-Safe avec protection préventive des occupants

Kit anti-crevaison Tirefit

Système de contrôle de pression des pneus

Pack protection antivol Guard 360° Plus



CONFORT ET FONCTIONNALITES



Chargeur à induction à l'avant

Pack Confort Keyless-Go:

- Système d'accès et d'autorisation à la conduite mains-libres

- Clé de véhicule électronique

- Escamotage automatique des poignées au démarrage ou au verrouillage des portes

- Fermeture confort du coffre

Sièges conducteur et passager avant chauffants

Pack Mémoire:

- Mémorisation position et réglages des sièges avant, colonne de direction, rétroviseurs extérieurs et affichage tête haute

- Fonction de positionnement Pre-Safe pour le siège passager

Climatisation automatique Thermatic avec Pré-climatisation

Fermeture confort de coffre

Lave-glace chauffant

Pack Rétroviseurs:

- Rétroviseurs extérieurs rabattables et déployables électriquement

- Abaissement automatique du miroir du rétroviseur passager avant en position « marche arrière » au passage de la marche arrière

- Rétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur côté conducteur à commutation jour/nuit automatique

- Eclairage de proximité dans les deux rétroviseurs avec projection du logo de la marque pour éclairer la zone d'accès

Train de roulement confort

Pack Stationnement avec caméra de recul avec assistant de stationnement actif Parktronic

Assistance anti-démarrage



RECHARGE



Câble de charge pour boîtier mural et borne de recharge publique, 5 m, plat, 22 kW / 32 A

Câble de charge pour prise secteur, 5 m, lisse

Services de charge étendus et services à distance Premium incluant 1 an de recharge rapide chez Ionity sans frais

Chargeur en courant alternatif (AC) 11 kW

Chargeur en courant continu (DC) 170 kW



Electric Art



EXTERIEUR



Jupe avant dans le ton carrosserie avec inserts décoratifs dans les parties supérieure et inférieure chromés

Jupe arrière dans le ton carrosserie avec partie inférieure en finition noire grenée et inserts décoratifs chromés

Jantes alliage 50,8 (20 pouces) à 5 branches



INTERIEUR



Volant sport multifonction en cuir avec palettes de changement de rapport au volant et cache en chrome argenté

Sièges confort avec soutien lombaire à 4 réglages et éclairage des contours en similicuir Artico/ microfibre Microcut bicolore noir et gris / gris space

Planche de bord et lignes de ceinture en similicuir Artico gris space avec structure grenée Neotex et double surpiqûre

Contre-portes médianes ainsi que partie intermédiaire entre la console centrale et la planche de bord en similicuir Artico noir

Inserts décoratifs aspect finement structuré noir

Tapis de sol velours



AMG Line



EXTERIEUR



Pare-chocs spécifiques AMG à l»avant dans le ton carrosserie avec bordure centrale inférieure en noir brillant et insert décoratif chromé, splitter avant noir brillant avec insert décoratif chromé, ainsi qu»ailettes et appliques sur les grilles d»entrée d»air gauche et droite dans le ton noir brillant avec insert décoratif chromé

Jupe arrière spécifique AMG dans le ton carrosserie avec insert façon diffuseur noir brillant, baguette décorative chromée et ailettes sur les grilles de sortie d»air gauche et droite en finition noire grenée

Jantes alliage AMG 50,8 cm (20 pouces) à 5 double-branches



INTERIEUR



Volant sport multifonction en cuir Nappa avec méplat dans la partie inférieure, perforé dans la zone de préhension avec palettes de changement de rapport galvanisées chromées argentées

Sièges sport avec soutien lombaire à 4 réglages et éclairage des contours en similicuir Artico/microfibre Microcut dans le ton noir/ gris space avec surpiqûre rouge

Planche de bord et lignes de ceinture en similicuir Artico gris space avec structure grenée Neotex et surpiqûre rouge

Panneau central des contre-portes et partie intermédiaire entre la console centrale et la planche de bord en microfibre Microcut noire avec surpiqûre rouge

Inserts décoratifs en tilleul linestructure anthracite à pores ouverts

Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noirs

Tapis de sol AMG



Mercedes-AMG



EXTERIEUR



Bas de caisse latéraux spécifiques AMG dans le ton noir brillant avec baguettes de porte décoratives chromées

Calandre Black Panel spécifique AMG montants verticaux chromés

Déflecteur AMG

Jantes alliage AMG 50,8 cm (20 pouces) à 5 doubles branches (RTM)



Jupe arrière spécifique AMG dans le ton carrosserie avec insert au look diffuseur et insert décoratif spécifique AMG avec 3 lamelles chromées

Pare-choc arrière AMG peint dans la couleur du véhicule, avec inserts façon diffuseur en noir brillant, garniture spécifique AMG avec 3 lamelles en chrome

Peinture Noir obsidienne métallisé

Baguettes de seuil éclairées AMG avec monogramme « AMG » et cache interchangeable

Bas de caisse latéraux spécifiques AMG dans le ton noir brillant avec baguettes de porte décoratives chromées

Système de freinage AMG avec étriers de frein peints en argent et monogramme « AMG » blanc

Eclairage et projection au sol du logo Mercedes-Benz



INTERIEUR



Ciel de pavillon en tissu noir

Console centrale en noir brillant

Double portes gobelets

Eclairage d'ambiance

Rangement sous console centrale

Sièges conducteurs et passager avant chauffant

Porte-bouteille flexible

Dossiers arrière rabattables

Vide-poches sous la console centrale

Ceintures de sécurité de couleur rouge

Contre-portes médianes et partie intermédiaire entre la console centrale et la planche de bord en microfibre Microcut noire

Garniture en cuir bicolore noir/gris espace, au design des sièges AMG et avec surpiqûre rouge

Volant Performance AMG en cuir Nappa, avec méplat, perforé avec palettes de changement de rapport au volant en aluminium couleur argent pour le réglage de différents niveaux de récupération, et touches de volant AMG

Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noirs

Planche de bord et lignes de ceinture en similicuir Artico gris space et surpiqûre rouge

Sièges sport avec soutien lombaire à 4 réglages et éclairage des contours

Tapis de sol AMG



INFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ



Fonctionnalités élargies MBUX:

- Personnalisation (profils) et fonctions prédictives

- L'assistant vocal MBUX avec compréhension vocale naturelle – activation via « Hey Mercedes »

- Fonction d'apprentissage de l'assistant vocal MBUX via connexion avec un dictionnaire en ligne basé sur le cloud, utilisation gratuite du service Mercedes me connect pendant 3 ans à partir de l'activation

- Borne Wi-Fi

- Radio internet

Système multimédia MBUX

Services à distance Premium, accessibles depuis votre smartphone:

- Services essentiels : contrôle de l'état du véhicule dont l'autonomie, la pression des pneus...

- Services à distance : ouverture/fermeture du véhicule et des fenêtres, pré-climatisation et préchauffage...

- Services de localisation : géolocalisation du véhicule, alerte voiturier, planification des itinéraires...

Pack d'affichage (PAI) :

- Ecran conducteur de 12,3 pouces (31,2 cm), LCD avec rétroéclairage matrice LED

- Ecran central OLED de 12,8 pouces (32,5 cm) avec confirmation tactile

- Capteur d'empreinte digitale dans la barre de commande sous l'écran central

Intégration pour smartphone avec Apple Carplay Android auto

Système de divertissement MBUX Plus

Autoradio numérique

Module de communication (LTE Advanced) pour l'utilisation des services Mercedes me connect

Pré-équipement pour service de partage de clé

Système de sonorisation Advanced avec 11 haut-parleurs

Pack USB Plus avec 6 ports USB-C (4 à l'avant et 2 à l'arrière)

Navigation MBUX Premium :

- Navigation par disque dur

- Navigation haute résolution avec vue satellite

- Information traffic en live

- Calcul rapide d'itinéraires en ligne avec prise en compte des informations routières

- Affichage : carte détaillée avec informations météo (température) et possibilités actuelles de stationnement avec nombre de places disponibles



CONFORT ET FONCTIONNALITES



Chargeur à induction à l'avant

Pack Confort Keyless-Go:

- Système d'accès et d'autorisation à la conduite mains-libres

- Clé de véhicule électronique

- Escamotage automatique des poignées au démarrage ou au verrouillage des portes

- Fermeture confort du coffre

Sièges conducteur et passager avant chauffants

Climatisation automatique Thermotronic à 4 zones

Fermeture confort de coffre

Lave-glace chauffant

Pack Mémoire:- Mémorisation position et réglages des sièges avant, colonne de direction, rétroviseurs extérieurs et affichage tête haute

- Fonction de positionnement Pre-Safe pour le siège passager

Pack Rétroviseurs:

- Rétroviseurs extérieurs rabattables et déployables électriquement

- Abaissement automatique du miroir du rétroviseur passager avant en position « marche arrière » au passage de la marche arrière

- Rétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur côté conducteur à commutation jour/nuit automatique

- Eclairage de proximité dans les deux rétroviseurs avec projection du logo de la marque pour éclairer la zone d'accès

Train de roulement confort

Pack Stationnement avec caméras panoramiques avec assistant de stationnement actif Parktronic

Suspension pneumatique Airmatic avec système d'amortissement adaptatif

Digital Light (PAX) :

- Système HD avec module de projection (plus de 1,3 million de pixels par projecteur) et module d'arrière-plan Multibeam LED

- Portée des feux de route Ultra Range

- Eclairage antibrouillard optimisé, éclairage urbain, éclairage routes secondaires, éclairage autoroute, feux de route pour autoroute et éclairage code

Système de sonorisation 3D Surround Burmester

Toit ouvrant panoramique

MBUX Réalité augmentée pour la navigation

Roues arrières directrices avec angle de braquage de 10°

Pack Energizing Plus avec sièges avant multicontours, climatisés et Pack Air-Balance

Pack confort acoustique avec pare-brise et vitres latérales en verre de sécurité feuilleté avec film spécial



TECHNIQUE / SECURITE



Airbag genoux

Airbags rideaux

Avertisseur de limitation de vitesse

Avertisseur sonore pour piétons

Désactivation automatique de l'airbag passager avant

Fixation de siège enfant i-Size

Phares LED hautes performances

Gilets de sécurité pour le conducteur

Pack Assistance à la conduite:

- Assistant de régulation de distance Distronic actif

- Assistant de limitation de vitesse actif

- Redémarrage automatique étendu sur autoroute

- Adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire avec fonction de détection de bouchon

- Assistant d'encombrements actif, directionnel actif avec avertissement Hands-off, de changement de voie actif et d'arrêt d'urgence actif (actif à tout moment)

- Freinage d'urgence assisté actif avec détection des véhicules, vélos et piétons

- Fonction de voie d'urgence carrefour, changement de direction, freinage d'urgence en fin d'embouteillage

- Affichage du danger via l'éclairage d'ambiance (uniquement en liaison avec l'éclairage d'ambiance actif)

- Assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement avec détection de vélos, piétons et fin d'embouteillage

- Assistant de franchissement de ligne actif

- Assistant d'angle mort actif

- Fonction d'avertissement à la sortie du véhicule

- Systèmes Pre-Safe, Pre-Safe Plus et Pre-Safe Impuls latéral avec relèvement de la carrosserie

Kit anti-crevaison Tirefit

Système de contrôle de pression des pneus

Pack protection antivol Guard 360° Plus

Affichage tête haute

Détecteur d'angle mort

Dynamic Select:

- Programmes de conduite Eco, Confort, Sport et Individual.

- Différents niveaux de récupération, activés par le biais des palettes de changement de rapport au volant, indépendamment du programme de conduite :

DAuto : récupération intelligente, mode croisière ou récupération selon la situation

D plus : pas de récupération, mode croisière

D paramétrage standard : faible récupération

D moins : récupération renforcée



RECHARGE



Câble de charge pour boîtier mural et borne de recharge publique, 5 m, plat, 22 kW / 32 A

Câble de charge pour prise secteur, 5 m, lisse

Services de charge étendus et services à distance Premium incluant 1 an de recharge rapide chez Ionity sans frais

Chargeur en courant alternatif (AC) 22 kW

Chargeur en courant continu (DC) 170 kW



