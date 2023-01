La BMW M3 CS Berline hautes performances procure encore plus d'intensité sur la route

Laprocure encore plus d'intensité à l'ADN de compétition qui caractérise les modèles hautes performances M.La BMW M3 CS Berline bénéficie d'unecomprenant des composants en plastique renforcé de fibres de carbone (CFRP), d'une puissance moteur accrue, d'un châssis sur mesure, de caractéristiques exclusives et un cahier des charges affiné.La BMW M3 CS Berline revendique uneLa motorisation de la BMW M3 CS associe unà une transmission M à huit rapports, et au système de transmission intégrale intelligent M xDrive.Le moteur àest doté d'une. Son carter est construit sans manchon, à plateau fermé et est extrêmement rigide, permettant des pressions de combustion très élevées. Les alésages des cylindres, plus légers et dotés d'un revêtement en fer pulvérisé à l'arc électrique, réduisent les pertes par frottement. Le vilebrequin léger et forgé favorise la montée en puissance grâce à sa résistance à la torsion exceptionnellement élevée. Sa culasse est imprimée en 3D, permettant une disposition des conduits de refroidissement optimale pour la gestion de la température. Cette architecture serait impossible à réaliser en utilisant les méthodes conventionnelles de moulage du métal. Le système d'alimentation en huile et le système de refroidissement sont conçus pour relever les défis spécifiques d'une utilisation sur circuit.Unspécialement conçu avec des ressorts puissants crée une connexion extrêmement rigide entre le groupe moteur et la structure du véhicule.Une pression sur l'accélérateur est accueillie par uneet une transmission directe de sa puissance au sol.Les caractéristiques de performance du moteur sont dominées par la puissance ininterrompue jusqu'aux hauts régimes.Le moteur de la BMW M3 CS développe unà partir de 2 750 tr/min, et le maintient jusqu'à 5 950 tr/min. Elle génère sa puissance maximale de 550 ch à 6 250 tr/min et atteint son rupteur à 7 200 tr/min.Le couple moteur de la BMW M3 CS est transmis par une. Elle est commandée soit par le levier sélecteur spécifique M de la console centrale, soit par les palettes en fibre de carbone du volant. Le conducteur peut utiliser le bouton Drivelogic intégré au levier sélecteur pour modifier les caractéristiques de la boite de vitesses, avec un choix entre des réglages axés sur le confort, la sportivité et l'optimisation pour la piste.La puissance s'accompagne d'une, produite par le système d'échappement à deux branches possédant des clapets à commande électrique. Pour parfaire la sonorité, un silencieux arrière en titane et deux paires de tuyaux d'échappement peints en noir mat, sont mis en place sur la chaîne cinématique. En sélectionnant les modes Sport ou Sport plus pour le réglage du moteur dans le menu de configuration M, le son du moteur est augmenté, pour produire d'incontournables nuances de voiture de course, notamment lors des montées en régime.Lautilise un embrayage multidisque à commande électronique dans la boîte de transfert, pour assurer une répartition entièrement variable de la puissance du moteur entre les roues avant et arrière. L'alimentation en huile de l'embrayage multidisque a été optimisée pour que le système de transmission intégrale fonctionne efficacement en cas de conduite intensive sur circuit. L'orientation du système vers les roues arrière et la façon dont il s'associe au Différentiel M Actif au niveau de l'essieu arrière contribuent à la sensation caractéristique lors de l'accélération ou de la prise de virage.Lespermettent au conducteur de passer du mode 4 roues motrices par défaut au mode 4 roues motrices sport, qui redirige une proportion du couple du moteur vers les roues arrière.Le conducteur peut également désactiver complètement le système DSC (Dynamic Stability Control) et passer en propulsion.En envoyant la puissance motrice uniquement aux roues arrière et en supprimant toute intervention des systèmes de contrôle électronique pour stabiliser le véhicule, le réglage permet aux conducteurs expérimentés de s'impliquer dans l'expérience de conduite à un degré de pilotage plus intense.Unaccru confère à la BMW M3 CS des performances exclusives.La BMW M3 CS Berline prendet 11,1 secondes pour atteindre 200 km/h depuis l'arrêt.La montée à mi-régime de 80 à 120 km/h se fait en 2,6 secondes (sur le 4ème rapport) ou 3,3 secondes (sur le 5ème rapport).La BMW M3 CS est livrée de série avec le Pack Expérience M et saLede la BMW M3 CS a été adaptée aux caractéristiques du moteur, et au poids du véhicule. Les réglages spécifiques au modèle pour le système DSC et le mode M Dynamic sont adaptés aux exigences spécifiques des circuits à grande vitesse.La cinématique de l'essieu, les réglages personnalisés du carrossage des roues, les amortisseurs, les ressorts auxiliaires et les barres antiroulis servent à optimiser la précision de la direction, la transmission des forces de contrôle latérales dans les virages, la réponse des ressorts et des amortisseurs et la position des roues.Les amortisseurs à commande électronique SelectDrive M sont t disponibles dans une configuration spécifique au modèle, tout comme la direction électromécanique Servotronic M à assistance variable.Les spécifications de série comprennent des freins M hautes performances avec étriers de frein peints en rouge ou en noir au choix.Il est également possible d'opter pour les freins M Carbon céramiques dont les étriers de frein sont disponibles en or mat ou en rouge.La liste des équipements de série de la BMW M3 CS Berline comprend des jantes forgées en alliage léger M, avec un design à rayons en V et une finition Bronze doré.Les jantes particulières en alliage léger M peuvent être commandées en option dans une finition noir mat.D'un diamètre de 19 pouces pour l'essieu avant et de 20 pouces pour l'essieu arrière, les roues sont équipées de pneus de piste développés spécialement pour ce modèle et mesurent 275/35 ZR19 à l'avant et 285/30 ZR20 à l'arrière. Des pneus hautes performances de mêmes dimensions sont proposés en alternative à ces pneus spécialement conçus pour la conduite sur circuit.L'utilisation de(CFRP), tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, revêt une importance capitale. Outre son toit en fibre de carbone, le modèle utilise également ce matériau de haute technologie léger pour son capot, son splitter avant, sa lunette arrière et sa console centrale. De plus, sa console centrale, les palettes de changement de vitesse et ses bandes de garniture intérieure sont également fabriquées à partir de fibres de carbones.Lescontribuent également à réduire le poids de l'habitacle.Le silencieux arrière en titane réduit de plus de 4 kilogrammes le poids du système d'échappement de la BMW M3 CS.Les différentes mesures d'allègement permettent un gain de poids total d'environ 20 kilogrammes par rapport à la BMW M3 Compétition M xDrive Berline.L'avant du véhicule est doté d'une, qui permet de gagner du poids.À l'intérieur de la BMW M3 CS, le conducteur et le passager avant sont accueillis par des sièges baquets M Carbon. Entièrement électriques et chauffants, ils sont dotés d'appui-tête intégrés. L'utilisation de fibres de carbone (CFRP) dans les éléments structurels de l'assise et du dossier, ainsi que les découpes accrocheuses dans les renforts latéraux et sous les appui-têtes témoignent de la légèreté des sièges.Les sièges baquets M Carbon de la BMW M3 CS sont recouverts de cuir Merino avec des surpiqûres contrastantes distinctives.Le système de commande comprend le bouton Setup sur la console centrale, qui permet d'accéder directement aux options de réglage du moteur, du châssis, de la direction, du système de freinage et de la transmission M xDrive. Deux variantes de réglage peuvent être configurées individuellement, ainsi que les réglages préférés pour le système DSC, la fonction Start/Stop automatique et les caractéristiques de changement de vitesse de la M à huit rapports.La BMW M3 CS est équipée du(fonctions M Drift Analyser et M Laptimer pour l'évaluation et l'enregistrement de la conduite et des performances sur circuit et système M Traction Control pour pousser la voiture dans ses retranchements sur les circuits).Lesitué sur la console centrale peut être utilisé pour régler le niveau d'activité du système d'aide à la conduite ( réglages Road, Sport et Track).La BMW M3 CS dispose d'un, constitué d'un écran d'information de 12,3 pouces et d'un écran de commande de 14,9 pouces de diagonale, qui sont logés derrière une surface en verre incurvée.Leest doté de fonctions comprenant le système de navigation BMW Maps, l'assistant personnel intelligent BMW, l'intégration du smartphone, la téléphonie avec recharge sans fil et une interface WiFi.L'avec affichage spécifique M est également disponible en option.La BMW M3 CS Berline est équipée de l'accès Comfort Access, de la climatisation automatique à 2 zones, du système Hi-Fi Harman Kardon, du système d'aide au stationnement, de l'alerte de collision frontale, du système d'alerte de franchissement de ligne et du système Speed Limit Info.Un système d'alarme, l'ouverture du hayon électrique et les packs Drive Assist et Park Assist peuvent être ajoutés en option.La BMW M3 CS Berline sera fabriquée à partir du mois de mars 2023 en série limitée à l'usine BMW de Munich.Le tarif de la BMW M3 CS Berline est de