L'Alpine A110 R « radicale » est inspirée par la course automobile

L'Alpine A110 se décline dans une version « radicale » R.



La version extrême, plus allégée, plus affûtée et plus inspirée par la course automobile coiffe la gamme A110 par le haut.



L'Alpine A110 R est conçue pour la conduite sur circuit tout en étant homologuée pour la route.



L'A110 R se différencie par un travail d'allégement intensif avec 34 kg de moins par rapport à l'A110 S avec un poids de 1 082 kilos.



L'aérodynamique a été retravaillée pour améliorer l'appui au sol et réduire la trainée.



Le capot, la lunette arrière et le diffuseur sont spécifiques à la version R.



Le châssis bénéficie d'une mise au point exclusive.



Le moteur 1.8 litre de 300 ch et l'ambiance intérieure « racing » concourent aussi à la radicalité destinée à rendre l'expérience de pilotage intense.



L'Alpine A110 R réalise le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes et atteint une vitesse de pointe sur circuit de 285 km/h.



AÉRODYNAMISME



De nombreux éléments inspirés de l'univers du sport automobile ont été ajoutés ou modifiés sur l'Alpine A110 R pour optimiser son comportement à haute vitesse.



L'aileron arrière spécifique en col de cygne, le fond plat et le diffuseur, ainsi que les roues en carbone assurent une stabilité renforcée en courbe et à haute vitesse.



L'A110 R dispose d'un appui aérodynamique à l'arrière supérieur à celui de l'A110 S Kit Aéro, avec un gain de charge de 29 kg à la vitesse maximale, ce qui optimise son équilibre dans les virages rapides.



La trainée a dans le même temps été réduite de 5 % (en assiette track), lui permettant d'atteindre une vitesse de pointe sur circuit de 285 km/h.



Pour améliorer la stabilité à haute vitesse et l'efficacité sur circuit, l'Alpine A110 R a été conçue afin de bénéficier du meilleur rapport appui au sol / trainée.



La face avant est équipée de la même lame en carbone que l'A110 S, mais avec des obturateurs d'entrée d'air intégrés au bouclier, qui contribuent à réduire la résistance de l'air et à améliorer la vitesse maximale.



L'aérodynamisme à l'avant a été retravaillé pour atteindre l'équilibre maximal avec le châssis.



Conçu en carbone et fibre de verre pour un gain de poids, le diffuseur répond aux enjeux de l'aérodynamisme. Grâce à ses dimensions élargies et à son extension vers l'arrière, il génère un flux d'air rapide dans le soubassement. Doté de flaps latéraux placés à la verticale, il limite les turbulences aérodynamiques.



Un sabot isole le diffuseur des perturbations provoquées par la rotation de la roue.



Les ailettes sont plus imposantes, plus basses et avec un profil travaillé pour guider l'air jusqu'à la fin du diffuseur.



Des carénages sur les bras de suspension arrière augmentent l'efficacité du diffuseur et du plancher plat.



L'aileron arrière est fixé par le haut grâce à des attaches en « col-de-cygne » qui renforcent le caractère sportif et apportent un gain aérodynamique. La forme reste identique à celui de l'Alpine A110 S, mais quelques spécifications le rendent unique sur l'A110 R. Moins incliné, plus reculé, et avec un angle d'attaque plus faible, il maximise l'appui aérodynamique et optimise la trainée. Les mâts en col-de-cygne rendent la performance de l'aileron plus stable et évitent les décollements de l'air sur sa face inférieure. Étant en dépression, cette partie est très sensible, toute perturbation limitant son efficacité.



Des jupes latérales spécifiques en carbone ont été intégrées sur l'Alpine A110 R pour étendre le plancher plat vers l'extérieur. Grâce à cette surface prolongée, l'air devient moins turbulent tout le long de la voiture en limitant les perturbations dans le soubassement. L'arrière de la jupe remonte sur le devant de la roue arrière pour éviter les tourbillons et protéger la roue arrière de l'air environnant. Côté esthétique, les jupes latérales font le lien avec la lame avant et le diffuseur arrière pour une meilleure assise du véhicule.



La double canule d'échappement reçoit une double paroi en impression 3D pour isoler les gaz d'échappement et protéger les pièces voisines. La paroi externe reste froide par rapport à la température des gaz qui passent dans la canule centrale, contribuant ainsi à créer un équilibre entre intérieur et extérieur.



POIDS



Grâce à l'utilisation intensive de la fibre de carbone aussi bien à l'extérieur que dans l'habitacle, l'Alpine A110 R pèse 1 082 kg, soit 34 kg de moins que l'A110 S.



Avec un rapport poids / puissance de 3,6 kg/ch, l'A110 R effectue l'exercice du 1 000 mètres départ arrêté en 21,9 secondes.



Les jantes de l'A110 R sont entièrement réalisées en carbone. Le gain de poids est de 12,5 kg par rapport à l'A110 S. Ouvertes à l'avant et plus fermées à l'arrière, les roues bénéficient d'une mise au point sur-mesure pour des performances dynamiques maximales, une trainée optimisée et un refroidissement des freins amélioré.



Les sièges monocoques Sabelt Track de l'A110 R sont en fibres de carbone et permettent un allégement de la voiture de 5 kg. Les sièges conducteur et passager sont équipés d'un harnais de sécurité 6 points. Ils assurent un maintien élevé en courbe et à haute vitesse.



La fibre de carbone a été utilisée pour le capot de l'Alpine A110 R. Entièrement réalisé en fibre de carbone, le capot perd 2,9 kg. Le capot est doté de deux conduits d'air pour une optimisation aérodynamique.



La lunette arrière, fabriquée entièrement en carbone, remplace la vitre arrière et couvre le compartiment moteur en intégrant, en son centre, le troisième feu stop. Deux grilles d'admission font partie de la lunette arrière pour alimenter le moteur en air.



CHRONOS



L'Alpine A110 R est une voiture de circuit homologuée pour la route.



Motorisée par un bloc 4 cylindres 1.8 litre turbo couplé à une boîte automatique 7 rapports à double embrayage humide, l'Alpine A110 R délivre une puissance maximale de 300 ch atteinte au régime de 6 300 tr/min.



Le couple maximal de 340 Nm est disponible à partir de 2 400 tr/min.



Avec la fonction de départ automatisé Launch Control, la sportive Alpine sprinte à 100 km/h en 3,9 secondes et atteint une vitesse maximale de 285 km/h sur circuit.



CHÂSSIS



Les réglages et la mise au point du châssis de l'Alpine A110 R changent la donne pour un usage piste.



La hauteur de caisse est abaissée de 10 mm par rapport à l'A110 S.



Grâce aux amortisseurs réglables, la hauteur peut être réduite de 10 mm supplémentaires sur circuit.



Les barres anti-dévers affichent une raideur augmentée de 10 % à l'avant et de 25 % à l'arrière par rapport à l'A110 S.



Les ressorts de suspension offrent plus de 10 % de raideur à l'avant et à l'arrière pour un maintien de caisse de haut niveau.



Les amortisseurs offrent un réglage hydraulique pour personnaliser l'expérience de conduite. Une bague à 20 clics permet d'ajuster la loi effort-vitesse en compression / détente.



PNEUS HAUTES PERFORMANCES



L'Alpine A110 R est équipée de pneus semi-slick MichelinPilot Sport Cup 2 de 215/40 R18 à l'avant et de 245/40 R18 à l'arrière.



Les pneumatiques hautes performances permettent à la fois un usage sur route et sur circuit. Comparés à des pneus standards, les pneus semi-slick offrent plus de stabilité et de contrôle en courbe (structure renforcée, grip amélioré de 15 %, longévité sur piste mais aussi plus d'accélération transversale).



FREINAGE HAUTE PERFORMANCE



Le système de freinage haute performance Brembo de l'A110 R est composé de disques bi-matières de 320 mm de diamètre à l'avant et à l'arrière. Le système de refroidissement des freins est composé de quatre pièces spécifiques. Les écopes montées de chaque côté sur les bras supérieurs du train avant et les conduits fixés sur le carénage, en-dessous de la voiture, ont pour mission de diriger l'air vers les disques de freins afin de les refroidir.



CONDUITE



L'Alpine A110 R propose trois modes de conduite personnalisables: Normal, Sport et Track.



La réactivité de la pédale d'accélération et du moteur, la sensibilité de l'assistance de direction, les lois de passage des rapports, et la sensibilité de l'ESC sont modifiés selon le mode choisi.



Le mode « Normal » allie la conduite souple du quotidien et une faible consommation.



Le mode « Sport » offre une gestion optimisée du moteur et de la boîte de vitesses pour une conduite dynamique: pédale d'accélération réactive, ralenti spécifique, changement rapide de rapports montants, avec la possibilité de multi-rétrogradage et montée en régime du moteur (coup de gaz « intelligent » comme sur un double débrayage) entre chaque rétrogradage.



Le mode « Track » est optimisé pour la conduite sur circuit, avec des changements de rapports plus rapides qui s'effectuent exclusivement via les palettes au volant. Le mode inclut une calibration spécifique de l'ESC permettant de repousser les limites sur circuit.



Un mode « ESC off » est disponible.



AU VOLANT



Fidèle aux sollicitations du pilote, l'A110 R répond immédiatement à chaque commande.



Grâce à son châssis 10 mm plus bas qu'une A110 S, pouvant être abaissé d'encore 10 mm sur circuit (non-homologué pour la route), ses pneus semi-slick Michelin Pillot Sport CUP 2 et un aérodynamisme poussé, l'A110 R offre une stabilité de premier ordre à haute vitesse et dans les virages.



Les vitesses de passage en courbe sont élevées.



Grâce à sa légèreté, l'A110 R est progressive et communicative et reste contrôlable à la limite de l'adhérence.



Les mouvements de caisse sont maitrisés sur les phases de freinage.



ÉCHAPPEMENT



Le système d'échappement avec post-injection et la canule à double paroi de l'A110 R offrent un effet sonore affirmé. Avec la valve d'échappement supprimée et la géométrie de la double canule optimisée, la signature sonore est au rendez-vous. Pour une présence moteur accentuée, la sonorité intérieure a été retravaillée. Le travail apporté sur la transparence du compartiment moteur réalisée grâce au remplacement de la vitre de cloison par une paroi plus légère en aluminium gaufré, l'ajout de tirants, la suppression des insonorisants moteur, et le maintien du résonateur à l'admission exacerbent le brio sonore.



AMBIANCE « RACING »



Un univers sportif affirmé transparaît à l'extérieur et dans l'habitacle de l'Alpine A110 R.



L'intérieur de l'Alpine A110 R est entièrement réalisé en microfibre! Des sangles rouges remplacent les poignées d'ouverture de portes. Le volant est recouvert de microfibre, avec des surpiqures grises.



Les sièges monocoques Sabelt Track de l'A110 R sont inspirés de l'univers de la course automobile. Equipés de harnais de compétition 6 points, les sièges assurent un maintien optimal pour le conducteur et son passager. Le siège conducteur dispose de deux réglages pour l'avancée et pour la hauteur. Celui du passager est fixe.



TELEMETRIE EMBARQUÉE



Le système de télémétrie embarquée « Alpine Telemetrics », affiche en temps réel sous forme de manomètres ou d'histogrammes les données techniques de pression du turbo, de température de la boîte de vitesses, du couple, de la puissance, de l'angle du volant, et de l'accéléromètre. Le chronographe intégré mesure et enregistre les performances lors de séances sur piste.



Fabriquée en France, à la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, l'A110 R est commercialisée au prix de 105 000 euros.



FICHE TECHNIQUE



DIMENSIONS (mm)



Empattement : 2420

Longueur hors tout : 4256

Porte-à-faux avant : 940

Porte-à-faux arrière : 896

Angle du pare-choc avant / arrière en degrés à vide : 9,3

Voie avant : 1556

Voie arrière : 1553

Largeur hors tout sans / avec rétroviseurs : 1798/1980

Hauteur à vide sans / avec barres longitudinales de toit : 1252

Hauteur avec capot ouvert à vide : 1652

Garde au sol à vide : 107



HABITABILITE (mm)



Largeur aux coudes avant : 1410

Largeur aux bandeaux avant : 1320

Hauteur sous pavillon: 849



MOTEUR



Carburant Essence sans plomb - RON 95 MINI

Norme de dépollution Euro6 D Full

Protocole d'homologation WLTP

Post-traitement dépollution Catalyseur 4 voies et Filtre à particules

Nombre de cylindres / de soupapes 4 cylindres en ligne, 16 soupapes

Cylindrée (cm3) / (kW): 1798

Alésage x course (mm) :79,7 X 90,1

Moteur injection direct turbo

Puissance maxi kW CEE au régime de (tr/min) 221 kW à 6300 tr/min

Couple maxi Nm CEE au régime de (tr/min) 340 entre 2400 et 6000 tr/min

Type de distribution : Chaîne



BOITE DE VITESSES



Boîte double embrayage 7 rapports

Vitesse aux 1 000 tours minute

En 1ère 8,7

En 2ème 13,3

En 3ème 18,6

En 4ème 24,4

En 5ème 30,5

En 6ème 37,4

En 7ème 44,6



PERFORMANCES



SCx : 0,637

Vitesse maxi : 285 km / h

1 000 m départ arrêté: 21,9 s

0-100 km/h : 3,9 s

Reprise 80 km/h à 120 km/h en 4e / 5e si différenciation possible : 2.7 s (en Drive)



CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS



CO2 : 153/156 g/km

Capacité du réservoir carburant : 45 litres



LIAISON AU SOL - DIRECTION ET TRAINS



Type de train avant : Double triangle

Type de train arrière : Double triangle

Type de direction : Electrique à crémaillère

Diamètre de braquage entre trottoirs: 11,4 mètres

Nombre de tour de volant entre butées : 2



PNEUMATIQUES



Pneumatiques 215 / 40 R18 245 / 40 R18

Michelin Pilot Sport CUP 2



FREINAGE



Avant : disque ventilé diamètre 320 mm

Arrière : disque ventilé diamètre 320 mm

Répartiteur électronique de freinage

ABS

Système d'assistance au freinage d'urgence

Système de contrôle de stabilité – ESC



MASSES (kg)



Masse à vide (MVODM) mini : 1082

Masse à vide (MVODM) maxi : 1091

Masse à vide (MVODM) sur l'avant : 454

Masse à vide (MVODM) sur l'arrière : 628

Maxi totale autorisée en charge (MMAC) : 1316

Masse totale roulante autorisée (MTR) : 1316



PRIX



105 000 euros

Liens vidéos:



Alpine A110 R: https://youtu.be/YRqV1bfVdPY

Alpine A110 R: le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes vu du cockpit: https://youtube.com/shorts/sXf5a3lBet0

Alpine A110 R: une vitesse maximale de 285 km/h sur circuit vue du cockpit: https://youtube.com/shorts/dj6K_tNONEk