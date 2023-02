La BMW Série 7 vise un confort élevé sur les longs trajets

La BMW Série 7 revendique une expérience de conduite novatrice

Laaffiche une présence visuelle affirmée grâce à des surfaces au design monolithique et au style de la face avant propre aux modèles de luxe de la marque avec une double calandre BMW aux contours illuminés.La BMW Série 7 est dotée de série de, avec fonction BMW Selective Beam, un système d'assistance anti-éblouissement pour les feux de route. Les fonctionnalités d'éclairage sont réparties en deux segments lumineux distincts. Le segment supérieur, constitué d'un bandeau lumineux extrêmement fin, comporte les feux de jour, les feux de position et les indicateurs de changement de direction.En option, les feux de jour peuvent bénéficier des projecteurs à cristaux BMW Iconic Glow.Les projecteurscréent un effet lumineux unique grâce à des cristaux Swarovski disposés en L et rétroéclairés individuellement par des LED. Ils assurent les fonctions de feux de position et de feux de jour. Quant aux feux de croisement et aux feux de route, ils sont intégrés dans les optiques inférieurs, qui se démarquent autant par leur positionnement plus en retrait dans le bouclier avant que par leur finition foncée.L'éclairage des contours de la double calandre BMW souligne le caractère imposant de la face avant. Associé aux projecteurs à cristaux BMW Iconic Glow, l'éclairage s'anime en deux jeux de lumière « Welcome » et « Goodbye ».Le modèle arbore, notamment les surfaces du bouclier avant et la forme sculpturale du capot, marqué par son inflexion centrale tout en sportivité.L'élégance des lignes de la BMW Série 7 s'exprime également sur ses flancs, comme en attestent les surfaces au design homogène, les proportions généreuses et harmonieuses, mais aussi la proue élancée vers l'avant. Cette impression visuelle est accentuée par les vitres latérales presque affleurantes, dotées de joints invisibles.La ligne d'épaulement s'étire des feux de jour jusqu'aux feux arrière et trace une démarcation sur les surfaces élégantes de la carrosserie.Les portes aux dimensions généreuses permettent aux passagers d'entrer et de sortir confortablement de l'arrière de la limousine.À l'instar de la face avant, la poupe de la BMW Série 7 séduit par l'agencement clairement structuré de ses surfaces.Les feux à LED au design fin se distinguent par leur élégance minimaliste.Les blocs optiques arrière se prolongent légèrement sur les flancs.La BMW Série 7 bénéficie d'un nuancier extérieur composé d'une teinte unie et de neuf teintes métallisées. Quatre teintes BMW Individual sont disponibles, et d'autres teintes spéciales seront proposées à l'avenir. Deux teintes "BMW Individual bi-ton" sont proposées en option pour toutes les versions.La carrosserie est longue de(avec un empattement de 3 215 mm), large de 1 950 mm et haute de 1 544 mm.La BMW Série 7 peut être dotée en option d'unLe tableau de bord de la BMW Série 7 comprend nettementpar rapport à la génération précédente.Le modèle mise sur la, comme en atteste l'affichage BMW Curved Display.Le combiné numérique se compose d'un, logé derrière le volant, et d'unLe volant et le sélecteur de vitesse sur la console centrale ont été redessinés.Le modèle est équipé du, un nouveau type d'interface de commande doublé d'une signature visuelle caractéristique. Le système fonctionnel est doté d'un rétroéclairage et s'étend sur toute la longueur du tableau de bord jusque sur les portes.L'(BMW Theatre Screen) avec Amazon Fire TV intégré comprend un écran tactile 8K de 31,3 pouces avec son surround Bowers & Wilkins avec des caissons de basses intégrés aux sièges, des télécommandes à écran tactile intégrées dans les portes (BMW Touch Command) et un système de pare-soleil arrière automatisé qui se ferme lorsque l'écran de cinéma est allumé.Leavec Fire TV intégré permet aux passagers de profiter des contenus jusqu'à 4K/UHD à partir d'applications populaires (des abonnements peuvent être nécessaires). Les occupants des places arrière de la limousine peuvent regarder des vidéos , jouer à des jeux, écouter de la musique, obtenir des informations et regarder des programmes téléchargés, tout en étant sur la route.Le contenu, les services et les fonctionnalités varient, peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et toutes les langues et peuvent nécessiter des abonnements distincts. Comme condition préalable au streaming vidéo, l'eSIM personnelle dans le véhicule doit être activée via l'abonnement data de l'opérateur de réseau mobile du propriétaire du véhicule.La BMW Série 7 est dotée de série de. Ils offrent une surface d'assise généreuse, de nombreux réglages électriques, un système de chauffage et un support lombaire pour le conducteur et le passager avant.Lesproposés en option à l'avant et à l'arrière offrent une fonction de ventilation active avec refroidissement optimisé et une fonction massage qui comprend neuf programmes.Avec l'option Executive Lounge, les passagers installés à l'arrière bénéficient d'un confort d'assise maximal et d'une sensation de bien-être incomparable. Cette offre comprend notamment une fonction d'inclinaison du dossier ainsi qu'un repose-pieds intégral déployé derrière le siège du passager avant.La BMW Série 7 est équipée de série d'une sellerie qui reproduit les propriétés du cuir et bénéficie d'une finition perforée et matelassée pour une assise des plus confortables.La berline peut être équipée en option d'un Intérieur BMW Individual rehaussé d'éléments exclusifs.L'habitacle de la BMW Série 7 peut être décliné dans un intérieur BMW Individual cuir Merino/laine cachemire.En plus de la climatisation automatique quatre zones aux buses discrètes, le modèle est doté de surfaces chauffantes sur les accoudoirs des portes et de la console centrale.Unest compris dans la dotation de série.La berline peut être dotée, en option, de la version du toit en verre panoramique Sky Lounge.La BMW Série 7 bénéficie de nombreuses innovations en matière de systèmes de réglage du châssis, conférant à la voiture une conduite équilibrée entre confort et sportivité. Par rapport à la génération précédente, la caisse gagne en rigidité, les jantes et les voies s'élargissent.La, ainsi que lesont été optimisés et sont fournies de série.La, comprise dans le système optionnel Executive Drive Pro, est associée à un moteur électrique de 48 V. Grâce à la fonctionnalité Active Roll Comfort, outre la compensation des mouvements de roulis qui surviennent en cas de chaussée inégale sur un seul côté de la route, le système ajuste activement la hauteur de la caisse sur le côté correspondant. Quant à la technologie de limitation du patinage à proximité de l'actionneur, elle accroît la rapidité et la précision des actions correctrices pour une stabilité directionnelle hors pair en situation de conduite extrême.La dernière génération ducontribue à une maniabilité optimisée et à un excellent ressenti sur la pédale de frein à chaque manœuvre de freinage.La septième génération de la BMW Série 7 revendique une expérience de conduite novatrice, axée sur le plaisir de conduire, un confort accru sur les longs trajets et une expérience digitale à la pointe de la technologie.Le confort d'accès à l'arrière, l'acoustique, l'atténuation des vibrations, le confort d'assise, l'espace pour les jambes et la hauteur sous pavillon ont été retravaillés.La BMW Série 7 bénéficie. Les technologies préfigurent la mise en œuvre à moyen terme de fonctions de conduite autonome de Niveau 3. En associant le Régulateur de vitesse actif avec fonction Stop&Go à l'Assistant directionnel et de contrôle de la trajectoire, le modèle offre une expérience de conduite partiellement automatisée.Le système peut ajuster avec précision la vitesse et les manœuvres directionnelles en fonction de la situation grâce à l'assistant automatique de limitation de vitesse, à la fonction de suivi de l'itinéraire, à la reconnaissance des feux de circulation et à la Navigation Active.La BMW Série 7 propose desgrâce à une nouvelle génération de capteurs, une nouvelle pile logicielle et une plateforme de calcul puissante.Laavec assistant de marche arrière et alerte de collision frontale, qui détecte les véhicules arrivant en sens inverse quand la BMW Série 7 tourne à gauche dans une intersection (dans les pays où la circulation s'effectue sur le côté droit) ainsi que les piétons et les cyclistes quand elle tourne à droite est incluse dans la dotation de série de la BMW Série 7.Leset de, Navigation active, Assistant automatique de limitation de vitesse, suivi de l'itinéraire, reconnaissance des feux de circulation, Assistant actif de changement de voie et d'insertion et Assistant de manœuvre sont en option.Sur les modèles dotés du, l'assistant de marche arrière peut effectuer des manœuvres directionnelles sur une distance maximale de 200 mètres.L'assistant de manœuvre apporte une aide supplémentaire au conducteur. Une fois que le système a enregistré le déroulement d'une manœuvre, la voiture peut prendre en charge de manière autonome toutes les tâches nécessaires à son exécution : accélération, freinage, direction et basculement entre la marche avant et la marche arrière.La, dont la disponibilité est prévue pour le printemps 2023, permettra au conducteur de piloter avec son smartphone l'entrée et la sortie d'un espace de stationnement ainsi que d'autres manœuvres depuis l'extérieur de la voiture.La septième génération de la BMW Série 7 se décline en versions thermique avec alterno-démarreur sur vilebrequin intégré à la transmission mécanique, hybrides rechargeables et électrique (i7).Un modèle Diesel complétera la gamme en France peu après le lancement.Laest dotée d'un moteur diesel 6 cylindres en ligne de 300 ch délivrant 650 Nm entre 1 750 et 3 000 tr/min.La BMW 740d xDrive atteint une vitesse maximale de 250 km/h et accélère de 0 à 100 km/h) en 6,3 secondes.Des versions hybrides rechargeables avec une autonomie électrique de plus de 80 km en cycle WLTP seront intégrées à la gamme à partir du début de l'année 2023.La technologie hybride rechargeable associe un moteur essence six cylindres en ligne et un moteur électrique intégré à la transmission.Laaffiche une puissance cumulée de 490 ch (360 kW) (avec la fonction boost temporaire) et un couple cumulé de 700 Nm.Le système hybride combine un moteur essence 6 cylindres en ligne de 310 ch et 450 Nm de couple, un moteur électrique synchrone de 200 ch et 280 Nm de couple et une transmission Steptronic 8 rapports.La vitesse maximale en mode électrique est de 140 km/h.La BMW 750e xDrive hybride rechargeable atteint une vitesse maximale de 250 km/h et accélère de 0 à 100 km/h) en 4,9 secondes.Le modèle BMW M électrifié, prévu pour 2023, intègre des éléments de design et des systèmes de châssis spécifiques.Laoffre une puissance de 571 ch et un couple de 800 Nm.Le système hybride combine un moteur essence 6 cylindres en ligne de 380 ch et 520 Nm de couple, un moteur électrique synchrone de 200 ch et 280 Nm de couple et une transmission Steptronic 8 rapports.La vitesse maximale en mode électrique est de 140 km/h.La BMW M760e xDrive hybride rechargeable atteint une vitesse maximale de 250 km/h et accélère de 0 à 100 km/h) en 4,3 secondes.La dotation de série comprend le système Executive Drive Pro et des jantes M en alliage léger de 21 pouces.Un modèle haute sécurité basé sur la BMW Série 7 sera proposé à une date ultérieure.La BMW Série 7 est produite sur le site BMW de Dingolfing en Allemagne.Les variantes thermiques, hybrides rechargeable et électriques sont produites sur une seule ligne de production.750e xDrive 489 ch Série 7: 131 400 €750e xDrive 489 ch M Sport: 138 350 €M760e xDrive 571 ch: 155 900 €740d xDrive 299 ch Série 7: 119 250 €740d xDrive 299 ch M Sport: 126 200 €(disponibilité prévisionnelle : à partir du printemps 2023) :Moteur diesel 6 cylindres en ligne, hybridation légère 48 V, transmission Steptronic 8 rapports, BMW xDrive.Groupe motopropulseur (valeurs cumulées) :Puissance : 300 ch (220 kW), couple : 670 Nm.Moteur BMW TwinPower Turbo :Cylindrée : 2 993 cm3,Puissance nominale : 286 ch (210 kW) à 4 000 tr/min,Couple nominal : 650 Nm entre 1 750 et 3 000 tr/min.Moteur électrique :Puissance nominale : 12 ch (9 kW), Couple nominal : 200 Nm.Performance / Consommation / Émissions :Accélération (0 -100 km/h) : 6,3 secondes.Vitesse maximale : 250 km/h.Consommation de carburant mixte combinée WLTP : 5,9 - 6,9 l/100 km.(disponibilité prévisionnelle : à partir du printemps 2023) :Moteur essence 6 cylindres en ligne, système hybride rechargeable avec moteur électrique synchrone, transmission Steptronic 8 rapports, BMW xDrive.Groupe motopropulseur (valeurs cumulées) :Puissance cumulée : 490 ch (360 kW) (avec la fonction boost temporaire).Couple cumulé : 700 Nm.Moteur thermique :Cylindrée : 2 998 cm3.Puissance nominale : 310 ch (230 kW) entre 5 000 et 6 500 tr/min. Couple nominal : 450 Nm entre 1 750 et 4 700 tr/min.Moteur électrique :Puissance nominale : 200 ch (145 kW),Couple nominal : 280 Nm.Performance / Consommation / Émissions :Accélération (0 -100 km/h) : 4,9 secondes.Vitesse maximale : 250 km/h.Vitesse maximale (électrique) : 140 km/h.Autonomie électrique mixte combinée WLTP : 80 - 89 km.Consommation de carburant mixte combinée WLTP : 1,0 - 1,2 l/100 km.(disponibilité prévisionnelle : à partir du printemps 2023) :Moteur essence 6 cylindres en ligne, système hybride rechargeable avec moteur électrique synchrone, transmission Steptronic 8 rapports, BMW xDrive.Groupe motopropulseur (valeurs cumulées) :Puissance cumulée : 571 ch (420 kW) (avec la fonction boost temporaire).Couple cumulé : 800 Nm.Moteur thermique :Cylindrée : 2 998 cm3.Puissance nominale : 380 ch (280 kW) entre 5 200 et 6 250 tr/min. Couple nominal : 520 Nm entre 1 850 et 5 000 tr/min.Moteur électrique :Puissance nominale : 200 ch (145 kW), Couple nominal : 280 Nm.Performance / Consommation / Émissions :Accélération (0 -100 km/h) : 4,3 secondes.Vitesse maximale : 250 km/h.Vitesse maximale (électrique) : 140 km/h.Autonomie électrique mixte combinée WLTP : 80 - 84 km.Consommation de carburant mixte combinée WLTP : 1,1 - 1,2 l/100 km.Consommation électrique mixte combinée WLTP : 25,8 - 26,9 kWh/100 km. Émissions de CO2 combinées WLTP : 25 - 28 g/km.Norme d'émissions : Euro 6d.DESIGN EXTÉRIEUR.• Calandre illuminée 'BMW Iconic Glow'• Chrome Line extérieur• Éclairage au sol dynamique (Welcome Light Carpet)• Feux arrières à LED avec bande chromée 3D• Jantes en alliage 19 pouces à rayons doubles• Pare-chocs déformables en cas de choc• Poignées de porte affleurantes• Projecteurs BMW Advanced Full LED avec feux de jour et feux de route anti-éblouissement• Projecteurs en deux parties• Rétroviseurs électriques couleur carrosserie dégivrants, asphériques, avec rappels de clignotants intégrés, anti-éblouissement• Teinte extérieure de carrosserie unie AlpinweissDESIGN INTÉRIEUR.• 5 sièges• Accoudoir central avant et arrière• Appui lombaire ajustable pour le conducteur• Boîte à gants à ouverture électrique• Ciel de pavillon en tissu gris clair• Coussin de confort dans le siège multifonction/fauteuil capitaine• Éclairage d'ambiance• Inserts décoratifs en bois précieux de tilleul 'Fineline' brun à pores ouverts• Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande par impulsion et sécurité anti-pincement• Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleils avant• Rétroviseur intérieur sans cadre anti-éblouissement• Tapis de sol en velours à l'avant et à l'arrière• Trappe à skis• BMW Interaction Bar en verre à effet cristal, avec rétro-éclairage dynamique en 15 couleurs et effets lumineux• Sellerie Similicuir 'Veganza'• Sièges Comfort, chauffants avant et arrière• Sièges avant à réglages électriques à mémoire conducteur• Stores pare-soleil pour lunette arrière et vitres latérales arrières• Seuils de porte illuminés• Toit vitré panoramique avec store électrique• Volant en cuir Nappa avec touches multifonctionsSÉCURITÉ.• ABS y compris assistant de freinage d'urgence en virage• Active Guard Professionnal : avertisseur de sortie de voie, de collision frontale avec intervention de freinage, affichage des limitations de vitesse et interdiction de dépassement• Airbag central (siège conducteur)• Airbag passager avant déconnectable• Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager avant• Airbags de tête pour le 1er et le 2e rang de sièges• Alarme antivol• Anti-démarrage électronique EWS IV• Appel d'Urgence Intelligent (durée de vie de la voiture)• Assistant d'attention avec analyse du comportement de conduite du conducteur : détection somnolence, recommandation de pause• Drive Assist :Comprend les fonctionnalités suivantes :>> Avertisseur d'angle mort et de changement de voieAu-delà de 20 km/h, détecte les véhicules dans l'angle mort et alerte via des vibrations dans le volant, des voyants dans les rétroviseurs extérieurs et par une action sur la direction pour un retour dans la voie.>> Avertisseur de trafic transversal arrièreAssiste le conducteur, par exemple, lors de la marche arrière en sortie de stationnement pour éviter les collisions dans des situations de manque de visibilité.>> Avertisseur de risque de collision arrièreDétecte le risque de collision grâce aux capteurs arrière et alerte les véhicules suivants avec les feux de détresse. Des actions préventives sont prises en cas d'accident inévitable (prétension des ceintures, fermeture des fenêtres...)>> Avertisseur de sortie de la voitureAlerte d'un risque de collision avec un véhicule ou un cycliste en approche lors de l'ouverture des portes>> Indicateur de limitation de vitesseDétecte les limitations de vitesse avec indicateur d'interdiction de dépassement proactif. Adapte manuellement la vitesse maximale à la limitation de vitesse en vigueur.• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs• Écrous de roues antivol• Verrouillage centralisée et verrouillage des portes après démarrage• Feux de stop dynamiques clignotants• Fixations ISOFIX aux 2 places latérales arrières• Régulateur de vitesse avec fonction freinage et fonctionnalité de limitation de vitesse manuelle• Mesure individuelle de pression des pneumatiques• Protection Active des occupants : alerte de fatigue et mesure de protection des occupants en cas d'accident• Protection Active et Passive des piétons - Capot moteur actif• Services Après-vente connectés BMW TeleServices (durée de vie de la voiture)FONCTIONNEL.• BMW ID permettant d'enregistrer des paramètres personnalisés et d'avoir accès à toutes les fonctionnalités• Buses de lave-glace chauffantes intégrées aux balais d'essuie-glace• Connection USB type C (2 dans l'accoudoir central avant, 2 à l'arrière)• Contrôle Dynamique de la Traction (DTC) et Contrôle Dynamique de Stabilité (DSC)• Dalle de recharge par induction• Direction ActiveDrive à 4 roues directrices• Compartiment à bagages avec crochets pour sacs, œillets d'arrimage et éclairage• Prises 12V : x 2 à l'avant et x 2 à l'arrière• Sélecteur d'expériences de conduite My Modes : Personal, Sport (inclus Sport plus), Efficient, Expressive, Relax et Theatre• Système de chauffage/refroidissement via une pompe à chaleur• Technologie 4 roues motrices intelligente xDrive, grâce aux 2 moteurs électriques (1 à l'avant et 1 à l'arrière)CONFORT & DIVERTISSEMENT• Accès confort• BMW Live Cockpit Navigation Pro• BMW Natural Interaction• BMW Touch Command : panneaux de commande tactiles intégrés dans les portes arrière• Bouton de démarrage du moteur Start/Stop sans clé• Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages "Personal Profile" (x 2)• Climatisation automatique 4 zones• Coffre à commande électrique• Direction à assistance électrique Servotronic• Fermeture assistée des portes Soft Close• Frein de parking électromécanique• Fonction "Follow me home"• Pack Connected Pro (dont Apple CarPlay et Android Auto • Park Assist Plus avec caméras Surround View 360° et Remote 3D View et caméra arrière avec fonction nettoyage intégrée• Personal eSim avec connexion réseau mobile 5G• Portes gobelet, x2 à l'avant et à x2 à l'arrière• Réglage électrique hauteur profondeur de la colonne de direction• Services ConnectedDrive (3 ans)• Système Hi-Fi Bowers & Wilkins Surround Sound System• Tuner avec réception boîtier Diversity et RDS• Tuner radio numérique DABPARK ASSIST PLUS.• Caméra de recul avec vue panoramique arrièreJusqu'à 20 km/h, affiche l'arrière du véhicule avec traceur interactif anticipant la trajectoire du véhicule.• Active Park Distance ControlEn marche arrière jusqu'à 5 km/h, intervient sur les freins pour éviter une collision ou minimiser les dommages.• Park AssistantIndique les places de stationnement jusqu'à 35 km/h puis prend en charge les manœuvres en créneau ou en bataille.• Auto ReverseEn marche avant, enregistre les 50 derniers mètres jusqu'à 36 km/h, puis reproduit la trajectoire en marche arrière.• Aide au stationnement latéralAffiche la distance aux obstacles sur les côtés du véhicule.• Assistant remorque lors d'une marche arrière avec remorque attelée.• Surround ViewAffiche une vue à 360° de l'environnement du véhicule• Remote 3D View Transfère des images vers des smartphones• Drive RecorderEnregistre une vidéo haute résolution de l'environnement du véhicule. En cas d'accident, les 30 secondes avant et après le choc sont sauvegardées.• Theft RecorderEn relation avec l'antivol, enregistre des preuves vidéo et informe en cas de vol ou de remorquage de la voiture.SERVICES CONNECTÉSBMW LIVE COCKPIT NAVIGATION PRO.AFFICHAGE• BMW Curved Display : combinaison de 2 écrans incurvés haute résolution : Tableau de bord : 12,3 pouces / Écran central tactile : 14,9 pouces• Affichage tête haute HUD en couleurCONNECTIVITÉ ET TÉLÉPHONIE• Personal eSim : transforme la BMW Série 7 en appareil supplémentaire sur le contrat de téléphonie mobile du propriétaire:- Connectivité 5G.- La présence physique du mobile n'est pas requise• Interface Bluetooth / Wi-Fi avec système mains libres : accepte 2 téléphones portables et 1 lecteur audio• Dalle de recharge par induction : recharge sans fil d'un mobile avec refroidissement intégré, 2ème plateau de charge disponible à l'arrièreINTERFACES• BMW Natural Interaction : reconnaissance de gestes simples (balayer, pointer, tourner...) dans la zone de détection.• BMW Intelligent Personal Assistant : commande par la voix ("Hey BMW") de réglages tels que la climatisation, la météo...• Controller iDrive Touch : pavé de contrôle tactile• Volant multifonction : reprise des commande pour l'affichage des écrans, l'audio et la téléphonie• Mémorisation des profils conducteur (siège, température, navigation, divertissement...) activables sur l'écran centralNAVIGATION• BMW Maps : système de navigation, plus simple et rapide, avec navigation apprenante "Learning Navigation” et mise à jour gratuite des données de carte de navigation Over the Air (3 ans)• Guidage interactif avec réalité augmentée : affichage des instructions de direction, des points d'intérêt et assistance lors de la recherche d'une place de parkingSERVICES• BMW Teleservices (durée de vie de la voiture) :- Appel automatique lors des échéances de maintenance- Appel "BMW Assistance" en cas de problème technique- Alerte par SMS ou email en cas de décharge excessive de la batterie- Hotline : mise en relation avec un Conseiller BMW• Appel d'Urgence Intelligent (durée de vie de la voiture) avec informations aux secours : localisation du véhicule, statuts airbags...• Services ConnectedDrive - Apps véhicule (3 ans) : affichage actualités (Podcasts "News Next"), météo, guide de voyage• Tuner avec RDS (radio AM et FM)• Caméra d'habitacle : permet de surveiller l'habitacle. Lancement automatique au déclenchement de l'alarme antivolEXPÉRIENCE• My Modes : système d'intelligence articielle pilotant plusieurs fonctionnalités pour offrir une expérience de conduite personnalisée• Great Entrance Moments : routine d'accueil enrichiePACK CONNECTED PRO.PACK DE SERVICES ASSOCIÉS.• Ma BMW à distance (durée illimitée) :- commande à distance : (dé)verrouillage, appel de phare, ventilation...- envoi de destination au véhicule via l'application My BMW- affichage sur votre smartphone du lieu de stationnement du véhicule- affichage des statuts du véhicule (maintenance, kilométrage...)• Remote 3D View (3 ans) : permet l'observation de l'environnement du véhicule via l'application smartphone My BMW• Connected Navigation (3 ans) :BMW CHARGING (POUR i7 xDrive60, 750e xDrive et M760e xDrive) :- Recommandation de points d'intérêt près d'une station de charge- Prévisions de disponibilité des stations de charge- Gestion de la recharge via l'application My BMWCONNECTED PARKING :- Affichage sur la navigation des places libres dans la rue- Affichage des places récemment libérées sur la navigationASSISTANT DE PLACE DE PARKING :- Trouve un parking souterrain près de la destination- Propose 3 possibilités de stationnement- Informe sur les contraintes de stationnement dans la zone choisie.• Informations Trafic en Temps Réel (RTTI) (3 ans) :- Informations routières en temps réel sur votre trajet- Avertissements de danger : accidents, véhicules en panne...- Proposition d'itinéraires alternatifs• Apple CarPlay (durée illimitée) : affichage sur l'écran central d'applications de l'iPhone : Plans, Google Maps, Waze, Coyote,Téléphone, Messages, Musique, WhatsApp, Podcasts, Spotify...• Google Android Auto (durée illimitée) : affichage sur l'écran central de Google Maps, Waze, Agenda, définir des rappels, accéder aux contacts, passer des appels téléphoniques. Accès aux applications de divertissement : Spotify, Google Play Music, Amazon Music, Napster, Deezer...• Amazon Alexa (3 ans) : permet de retrouver le compte Alexa du propriétaire (Smart Home, météo, calendrier, actualités, Amazon Music...)• Connected Music (3 ans) : accès à plusieurs millions de chansons via la carte SIM intégrée (nécessite un compte premium Spotify)BMW 750e xDriveDesign extérieur.• Badges "electrified by i" sur les ailes avant• Badges BMW extérieurs cerclés de bleu• Jantes en alliage 19 pouces à rayons doubles• Trappe de recharge avec éclairage LED à l'avant gaucheFonctionnel.• Avertisseur sonore pour piétons• BMW Iconic Sounds Electric• Câble de recharge BMW Flexible Charger 2.0 Mode 2 (prise domestique - T2) pour la recharge à domicile - 6 mètres• Câble de recharge Professionnel Mode 3 (T2-T2) pour la recharge publique (22 kW / 32 A triphasé) – 5 mètres• Welcome Pack BMW• Jantes aérodynamiques 20 pouces M• Inserts décoratifs en bois précieux 'Fineline' noir à effet métal, signature M• Sièges multifonctions à l'avant• Shadow Line M brillant (ou Chrome Line Extérieur)• Volant M gainé cuir• Ciel de pavillon M anthracite• Éléments extérieurs M Sport• Éléments intérieurs M Sport (ou BMW Individual ou BMW Individual Gran Lusso)