La voiture familiale Dacia Jogger se décline en hybride auto-rechargeable

La voiture familialeembarque unesans contrainte.Lad'origine Renault , est composée d'un, de(un moteur de 49 ch / 36 kW et un démarreur/générateur haute tension de type High-Voltage Starter Generator / HSG) et d'une, dotée de 4 rapports dédiés au bloc thermique, ainsi que 2 autres alloués à l'électrique. Cette technologie hybride combinée est rendue possible par l'absence d'embrayage.La motorisation hybride sans embrayage auto-rechargeable affiche uneetLa motorisation Hybrid 140 du Jogger avec la boîte à crabots sans embrayage Renault.Lorsque le conducteur lève le pied de la pédale d'accélération et que le levier de vitesses est positionné sur Drive, le moteur électrique principal fonctionne comme un générateur. Il récupère l'énergie cinétique produite par la décélération pour la transformer en énergie électrique et la renvoyer vers la batterie.Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, le freinage s'enclenche via une contribution électrique. Elle est complétée si nécessaire par le freinage « mécanique » des plaquettes. Le moteur électrique apporte un complément de freinage et peut récupérer le surplus d'énergie pour le renvoyer vers la batterie (dans la limite des capacités de stockage de la batterie).La boîte de vitesses à crabots sans embrayage du Dacia Jogger Hybrid 140 intègre un mode "B" ("Brake") qui permet d'amplifier le freinage régénératif et d'accroître le frein moteur jusqu'à une vitesse de ralenti d'environ 7 km/h. Le mode offre davantage de récupération d'énergie et plus de confort de conduite en zone urbaine. Le conducteur peut minimiser le recours à la pédale de frein au bénéfice du confort pour l'ensemble des occupants du véhicule polyvalent.Le freinage régénératif, combiné à la capacité de récupération d'énergie de la batterie de 1,2 kWh (230V) et au rendement de la boîte automatique, offrent jusqu'à 80% du temps de roulage en ville en tout électrique (source : Dacia).Lorsqu'un véhicule est chargé ou tracte un attelage, le freinage régénératif apporte un frein moteur optimisé apprécié dans ces conditions de roulage.Le Jogger Hybrid 140 permetet sans vibrations grâce à l'association de boîte de vitesses sans embrayage avec les moteurs électriques. Cela réduit significativement les ruptures d'accélération lors des changements de rapports.Le moteur électrique du Jogger Hybrid 140 offrepour des accélérations franches.La motorisation hybride offre un passage de 80 à 120 km/h en 8,7 secondes sur la version 5 places (8,8 secondes sur la version 7 places ).La capacité de roulage électrique au démarrage et lors des accélérations et la transmission automatique confèrent au Jogger confort et simplicité d'usage pour optimiser l'agrément de conduite et la performance énergétique.La décélération et le freinage permettent de récupérer de l'énergie cinétique, transformée en énergie électrique pour régénérer la batterie.Celle-ci peut aussi être rechargée par le moteur thermique, selon des lois de gestion d'énergie construites afin qu'il utilise dans ce cas (lorsque Jogger circule sur autoroute) son régime de rendement optimum (puissance délivrée au regard du carburant utilisé).Grâce à ce procédé, chaque fois que la création d'énergie excède le besoin de puissance, la batterie se recharge.Ce surplus d'énergie peut ensuite être utilisé pour soulager le moteur thermique lors d'une forte sollicitation sur la pédale d'accélérateur, ou pour assurer un roulage électrique lors d'un passage urbain sur le trajet programmé.L'autonomie totale du Dacia Jogger Hybrid 140 est de plus de 900 kilomètres en cycle mixte homologué WLTP.L'association de deux moteurs électriques, d'une boîte de vitesses à crabots sans embrayage et du moteur thermique offre une grande variété de modes de fonctionnement :: l'absence d'embrayage sur la boîte de vitesses à crabots permet de démarrer en électrique sans sollicitation du moteur thermique. C'est le moteur électrique principal qui assure systématiquement le démarrage du véhicule hybride . Le couple est disponible immédiatement pour un démarrage réactif. En mode tout électrique, le Jogger Hybrid 140 peut rouler de 0 à 65-70 km/h et ponctuellement (suivant la charge de la batterie) même à haute vitesse, jusqu'à 160 km/h sur des portions d'autoroutes allemandes.: la technologie est basée sur une architecture série-parallèle permettant de combiner les atouts des différents types d'hybridation possibles (série, parallèle et série-parallèle). Les moteurs sont capables de fonctionner indépendamment ou de concert en dirigeant leur énergie vers les roues ou vers la batterie. Le groupe motopropulseur gère ces moteurs et leur apport en fonction des besoins d'accélération et de puissance éventuels, ainsi que des opportunités de régénération de la batterie. Cette gestion s'effectue selon 15 combinaisons de fonctionnement entre les différents moteurs et les rapports enclenchés sur la boîte de vitesses. A l'usage, les changements ne nécessitent aucune action de la part du conducteur. Le système choisit automatiquement le mode le plus approprié à la situation dans le but d'optimiser au mieux les émissions et la consommation tout en assurant une conduite réactive et agréable.Le Jogger Hybrid 140 affiche deset uneDacia annonce « un gain de consommation pouvant aller jusqu'à 40% (par rapport à un moteur thermique équivalent en cycle urbain, sans changer ses habitudes de conduite) ».La batterie de traction propre à la motorisation hybride est installée sous le plancher de coffre à la place de la roue de secours, tout comme le réservoir GPL de la motorisation Eco-G 100.Le Jogger Hybrid 140 est équipé d'un combiné d'instrumentation spécifique de 7 pouces. Celui-ci intègre plusieurs zones d'information selon les choix du conducteur pour afficher les informations spécifiques à l'hybridation essentielles telles que le niveau de charge de la batterie de traction, l'autonomie restante, le flux d'énergie.La batterie du Dacia Jogger Hybrid 140 est garantie pendant 8 ans ou 160 000 kms au premier des deux termes échus.Le Jogger Hybrid 140 est proposé à partir deen finition Expression (5 places).Une déclinaison 7 places est disponible.Hybrid 140 Expression (5 places): 24 600 €Hybrid 140 Extrême (5 places): 25 900 €Hybrid 140 Expression (7 places): 25 500 Hybrid 140 Extrême (7 places): 26 500 €