Le Lexus RZ 450e électrique exploite le potentiel de la technologie électrique

Leest leLe SUV RZ de Lexus n'est pas un modèle qui se contente de remplacer une motorisation traditionnelle par une motorisation électrique. Il ambitionne d'exploiter tout le potentiel de la technologie électrique pour améliorer les performances et le plaisir de conduite, conformément à la philosophie Lexus Electrified.L'ingénieur en chef Takashi Watanabe a déclaré : « Le RZ a été développé dans le but de créer un véhicule électrique typiquement Lexus, sûr, agréable au toucher et excitant à conduire. Notre vision est d'utiliser la technologie d'électrification comme un moyen d'améliorer les performances de base des véhicules, afin que nous puissions continuer à offrir le plaisir de conduire à toutes les générations futures. »La plateforme dédiée aux véhicules électriques apporte une, unun empattement long de 2 850 mm et uneDessont utilisés dans la fabrication du Lexus RZ, avec des processus d'industrialisation permettant d'assurer une résistance élevée tout en réduisant le poids.Laest entièrement intégrée dans le châssis, sous le plancher de l'habitacle.La batterie haute tension fait partie intégrante de la plateforme. Ce positionnement contribue au centre de gravité bas de la voiture Le design du RZ 450e s'inscrit dans la lignée du chapitre ouvert par le NX avec une forme fuselée caractéristique des Lexus.Le concept de dexprime la puissance et l'accélération fluide qui sont caractéristiques des véhicules électriques. Il en résulte une forme simple qui incarne l'évolution des technologies, des fonctionnalités et des performances.Le design de la partie avant identifie puissamment le RZ en tant que modèle électrique.En l'absence de moteur thermique, le capot a été abaissé et les entrées d'air ont été réduites.La calandre fuselée est une caractéristique distinctive du modèle Lexus. La forme fuselée en trois dimensions a été appliquée à l'ensemble de la carrosserie du véhicule.Le design est magnifié en traitant dans la couleur de la carrosserie la partie qui remplace la calandre traditionnelle, et en appliquant une couleur noire sur ses côtés.Le Lexus RZ se singularise avec des ailes avant musclées.Les blocs optiques s'harmonisent avec la carrosserie. Ultra-plats, ils mettent l'accent sur le motif en « L » des feux de jour de Lexus.Le profil de la Lexus RZ s'élève vers l'arrière dans une silhouette fluide.La partie avant tranchante génère une sensation de puissance et de mouvement, tandis que l'arrière compact affirme les qualités de SUV du véhicule en matière d'habitabilité et de capacités routières L'ajoute à l'impact du design, reflétant le centre de gravité bas et l'équilibre des masses.Les roues, montées de jantes alliage de 20 pouces, sont repoussées jusqu'aux angles de la voiture.Le caractère typiquement électrique du RZ s'exprime dans le design de la partie arrière, avec un look high-tech.Le becquet de toit en deux parties contribue au dynamisme du style et à la stabilité de la voiture.La signature lumineuse qui s'étend sur toute la largeur de la voiture est une caractéristique distinctive du design Lexus. Son dessin est fin et minimaliste pour donner une impression de simplicité et de précision.Le RZ est proposé avec une(Bleu Aérien, Cuivre Basson, Gris de Payne, Blanc Arctique, Gris Iridium et Noir Graphite) utilisant une technologie sophistiquée où les particules de pigment et les paillettes métallisées sont fortement compressées en couches micro-fines, offrant davantage de profondeur et de brillance, et des contrastes plus forts.Le Lexus RZ est disponible dans une teinte bicolore optionnelle, qui intègre une finition noire contrastante s'étendant de l'avant de la voiture au capot, aux montants des portes et au toit.Le RZ est long de, large de 1 895 mm et haut de 1 635 mm.Le RZ est proposé avec deux tailles de jantes : 18 et 20 pouces.Les jantes de 18 pouces ont une finition gris foncé métallisé. Elles bénéficient d'un design aérodynamique avec des volets de ventilation sur chaque rayon.Les jantes de 20 pouces sont proposées en noir brillant ou mat.L'utilisation de pneus de tailles différentes à l'avant et à l'arrière contribue à la stabilité du véhicule.Les jantes de 18 pouces sont montées de pneus 235/60R18 à l'avant et 255/55R18 à l'arrière, tandis que les jantes de 20 pouces reçoivent des 235/50R20 à l'avant et des 255/45R20 à l'arrière.L'(Cx de 0,263) est une qualité essentielle pour optimiser l'efficience de la voiture.La forme de l'habitacle a été travaillée afin d'obtenir une circulation de l'air fluide autour de la carrosserie.La ceinture de caisse affleurante contribue à réguler le flux d'air et à augmenter la stabilité de la voiture.Le dessin du becquet arrière contribue au comportement routier et à la stabilité en ligne droite, en particulier par vent de travers, sans générer de traînée.Le hayon est conçu pour ajuster l'angle du flux d'air depuis le toit, réduisant ainsi la traînée et contribuant à donner au conducteur l'impression que la voiture est solidement connectée à la route.Le dessous de caisse entièrement caréné est un autre facteur de réduction de la traînée, sa partie avant avec une surface alvéolée contribuant à la stabilité à haute vitesse, sa partie arrière avec des ailettes guidant le flux d'air après les roues.La petite ouverture de la calandre comporte des volets qui se ferment automatiquement lorsqu'il n'y a pas besoin d'air de refroidissement dans le compartiment moteur.Des techniques sophistiquées sont utilisées, comme le martelage au laser et le soudage par vis au laser, pour renforcer les bas de caisse et les assemblages afin de supprimer ou éviter les déformations.Lepermet d'utiliser un panneau de bas de caisse plus épais, éliminant les sections découpées nécessaires au soudage par points.Ailleurs, l'adhésif structurel a été largement employé (1,79 m au total), ainsi que le soudage par vis laser et le soudage à pas court pour augmenter la surface d'assemblage et gagner en rigidité.Une mousse à haute rigidité est utilisée dans chaque coin de l'ouverture du hayon pour renforcer cette zone particulièrement susceptible de se déformer. Cela réduit également le bruit et les vibrations.L'arrière de la voiture bénéficie d'un double arceau, ce qui aide le RZ à se stabiliser après un virage ou un changement de voie.À l'avant, des entretoises et des piliers de support plus épais pour le radiateur suppriment les déformations latérales.Le renforcement de la structure de la voiture augmente le poids, ce qui a un impact sur la consommation d'énergie et les performances dynamiques.Pour contrer cela, Lexus a utilisé des matériaux et des méthodes permettant de réduire le poids de la caisse.La priorité a été donnée à l'allègement des pièces situées le plus haut dans le véhicule, pour conserver un centre de gravité bas et supprimer le roulis dans les virages.De l'est utilisé pour le renfort central du toit et un matériau patchwork pour renforcer les montants avant et central. Le capot est en aluminium et les garnitures des portes, du hayon et des passages de roue sont réalisés dans une résine moulée légère mais rigide.Le positionnement bas de la batterie du véhicule permet de ne pas empiéter sur le volume du coffre.Avec tous les sièges en place, le coffre offreLorsque les sièges arrière sont rabattus et le coffre chargé jusqu'au plafond, le volume maximal est de 1 451 litres.Avec la tablette et les sièges arrière en place, il y a de l'espace pour deux valises (110 litres et 97 litres).Sous le plancher, un espace pratique offre un volume supplémentaire de 58 litres pour ranger le câble de recharge.L'accès au coffre est facilité par la hauteur du seuil de chargement contenue à 740 mm et la disponibilité d'un hayon électrique. Sur certaines versions, l'ouverture et la fermeture du hayon peuvent être commandées au pied pour un fonctionnement mains libres.Le RZ utilise l'de Lexus qui a été introduit sur l' UX 300e électrique. Il s'agit d'un ensemble compact et modulaire, installé entre les roues motrices, composé d'un moteur, d'un engrenage et d'une ECU (Energy Control Unit).Sur le RZ, les deux e-Axles situés à l'avant et à l'arrière fonctionnent en conjonction avec la transmission intégrale Direct4 pour distribuer la puissance aux quatre roues selon les conditions de conduite.Les e-Axles délivrent une puissance finement ajustée.Le moteur avant offre 204 ch (150 kW) et l'arrière 109 ch (80 kW), pour une puissance totale combinée de 313 ch (230 kW) et un couple de 435 Nm.Lesont une densité de puissance élevée, grâce à une conception optimisée du rotor et du stator.Leurs dimensions compactes contribuent à l'architecture de la voiture, notamment en permettant une habitabilité excellente et une implantation idéale de la batterie.Les qualités spécifiques des véhicules électriques, telles que la réponse rapide et la précision de l'accélération, ont été maximisées.Le RZ offre uneet continue lors des fortes sollicitations et un contrôle totale de la vitesse lors des accélérations plus faibles. Le système électrique comporte une fonction de suppression du patinage : l'unité de contrôle du moteur dans les e-Axles surveille la vitesse des roues et détecte tout patinage avant que le contrôle de traction du véhicule n'intervienne, en contrôlant le couple pour réduire le patinage initial des roues.En mode Sport, le système Dynamic G Control offre une sensation d'accélération continue, avec un équilibre optimisé entre l'augmentation progressive et forte de la vitesse, et le contrôle du véhicule.Le conducteur peut choisir parmi quatre forces de décélération, pour obtenir différents degrés de performance de ralentissement, sélectionnées à l'aide des commandes de changement de vitesse au volant.La décélération est plus forte lorsque la voiture est en mode Sport et dans les pentes.Le RZ affiche uneet uneL'génère un son qui reflète l'état et le comportement du véhicule, transmis via les haut-parleurs. La tonalité constante est modulée pour refléter le mode de conduite, la position du levier de changement de vitesse et l'utilisation de l'accélérateur par le conducteur. Le système peut être désactivé.Les caractéristiques dynamiques du RZ peuvent être ajustées avec desLeoffre un équilibre entre les performances et la consommation d'énergie pour s'adapter à un large éventail de situations de conduite du quotidien.En, la consommation d'énergie est réduite en générant une quantité moindre de puissance en réponse aux sollicitations de l'accélérateur et en supprimant la climatisation.En, la sensibilité de la direction est accrue et la réponse de l'accélérateur est plus directe.Lepermet de définir les réglages préférés pour la motorisation, le châssis et la climatisation.Leoptimise l'autonomie en limitant la puissance et la vitesse du véhicule, et en désactivant la climatisation. Lorsque le mode Range est sélectionné, la répartition du couple avant/arrière par le système Direct4 est optimisée pour une efficience optimale. Lorsque la demande de puissance est faible de la part du conducteur, seul le moteur arrière est utilisé. Le moteur avant est mis à contribution au fur et à mesure que le besoin de puissance augmente. Si un patinage des roues est détecté, le fonctionnement normal avec les quatre roues motrices reprend.Le Lexus RZ est équipé d'une. Le système comporte un arbre intermédiaire qui absorbe les vibrations pour garantir une sensation de douceur.La jante du volant est d'épaisseur variable dans sa partie médiane pour offrir une prise en main agréable.Le RZ 450e intègrera (en 2025) une(One Motion Grip) à la place d'un volant classique et les essieux électroniques « e-Axles » avant et arrière qui fonctionnent conjointement avec le système de transmission intégrale Direct4 de Lexus.Entre le volant et les roues, il n'y a pas de liaison mécanique ni de colonne de direction traditionnelle, mais une connexion électronique. Le résultat est une réponse encore plus instantanée et un contrôle encore plus précis de la direction.Cette technologie permet moins de balancements du volant sur des routes accidentées, une meilleure stabilité en cas de fort vent de travers, et un meilleur équilibre en ligne droite sur les surfaces inclinées.La technologie Lexustravaille avec les deux e-Axles. Le système équilibre en permanence la traction des quatre roues, répartissant la force motrice de manière automatique et transparente pour le conducteur. Il en résulte un comportement stable, avec un fonctionnement naturel qui renforce le sentiment de connexion direct et sans stress du conducteur avec la machine.Le système Direct4 utilise des capteurs ECU pour collecter, évaluer et réagir à de nombreuses informations comme la vitesse du véhicule, l'angle de braquage et les forces gravitationnelles. À partir de ces informations, le système Direct4 calcule et applique immédiatement le couple approprié à chaque e-Axle pour maximiser l'adhérence et la traction. La distribution de couple avant/arrière peut varier de 0/100 à 100/0 en quelques millisecondes.Le volanten forme « papillon » demande moins d'efforts au conducteur avec une rotation de seulement 150° vers la droite ou vers la gauche depuis le point zéro.Avec une meilleure communication entre la route et le volant, incarnée par la direction One Motion Grip avec Steer-by-Wire, le système Direct4 améliore également la réponse de la direction.Le Lexus RZ utilise le(Active Hydraulic Booster) qui délivre une pression à la demande via une moto-pompe haute performance. La répartition de la puissance du freinage entre l'avant et l'arrière est contrôlée par des régulateurs de pression avant et arrière indépendants.Lefait varier l'équilibre du freinage entre l'avant et l'arrière en fonction de l'utilisation de la pédale de frein par le conducteur et du mouvement vertical de la suspension. Lors du freinage initial, dans la plage de faible décélération, le véhicule est amené à tanguer afin que le conducteur puisse ressentir l'effet de décélération. Plus le conducteur appuie sur les freins, plus la force de freinage est distribuée vers l'arrière, de sorte que le soulèvement de la carrosserie sur les roues arrière est supprimé.La suspension avant est de type MacPherson.À l'arrière, la suspension fait appel à des doubles triangles à bras oscillants, avec une géométrie calculée pour s'adapter aux fortes accélérations d'un véhicule électrique.Les amortisseurs contiennent des pistons sensibles à la fréquence qui font varier la force d'amortissement en fonction des fréquences transmises par la surface de la route. Ils sont plus souples dans les hautes fréquences et plus durs dans les basses.Avec l'objectif d'exploiter tout le potentiel des véhicules électriques, le RZ a fait l'objet d'une mise au point approfondie sur piste et au Shimoyama Center au Japon.Le Lexus RZ bénéficie deset d' assistance à la conduite Lexus Safety System plus, avec des fonctions améliorées, de nouvelles fonctionnalités et la capacité de détecter des risques d'accident dans davantage de scénarios de conduite.Parmi les avancées introduites sur le RZ, il y a le système d'aide à la conduite proactive avec assistance à la direction et un moniteur qui permet de détecter les signes de fatigue ou de distraction du conducteur.L'aide à la conduite proactive utilise la caméra avant pour déterminer l'angle d'un virage, actionnant ensuite la direction en conséquence.Grâce au module de communication de données (DCM) de la voiture, les systèmes de sécurité peuvent être mis à jour à distance, sans immobilisation du véhicule chez un concessionnaire.Le radar et la caméra utilisés par le système pré-collision (Pre-Collision System, PCS) du RZ peuvent reconnaître un éventail plus large de dangers. Cela comprend le risque de collision frontale avec le trafic venant de la gauche ou de la droite à une intersection. Le système est capable d'identifier les motos, ainsi que les cyclistes et les piétons.L'assistance d'urgence à la direction (Emergency Steering Assist) aide à conserver le RZ stable et dans sa voie de circulation lorsque le conducteur doit donner un coup de volant pour éviter une voiture garée, un piéton ou un autre obstacle sur le bord de la route. Le système inclut également l'Active Support, qui évite une collision en agissant en douceur sur le freinage et la direction.Le système pré-collision PCS intègre la suppression de l'accélération à basse vitesse (Low Speed Acceleration Suppression) qui intervient en cas d'utilisation soudaine et involontaire de l'accélérateur lors de la conduite à basse vitesse.Le régulateur de vitesse dynamique à radar (Dynamic Radar Cruise Control, DRCC) intègre une large gamme de paramètres dans la gestion des distances inter-véhicules, de sorte que le conducteur a plus de liberté pour adapter les performances du système à ses préférences personnelles. L'activation est facilitée grâce à un simple interrupteur. La commande vocale permet de régler la vitesse et la distance par rapport au véhicule précédent.La réduction de la vitesse en courbe garantit une vitesse appropriée pour une conduite en douceur dans les virages.Le système de prévention du dépassement régule la vitesse de la voiture pour éviter de dépasser involontairement un véhicule plus lent du mauvais côté sur une route à plusieurs voies.Le conducteur peut ajuster la vitesse de croisière pour se conformer aux changements de limitation de vitesse détectés par le système de lecture automatique des panneaux de circulation (RSA).L'alerte de franchissement de ligne (Line Departure Alert, LDA) reconnaît davantage d'objets, y compris le mobilier urbain comme les poteaux électriques, les bordures de trottoir et les glissières de sécurité. Elle peut également reconnaître lorsque le conducteur braque pour éviter une personne ou un véhicule stationné dans sa voie de circulation.La caméra haute performance utilisée par le système de maintien dans la voie (Lane Tracing Assist, LTA) distingue les marquages routiers. Lorsqu'ils sont masqués, dans une circulation dense, le système suit la trajectoire du véhicule qui précède. L'expansion du DNN (réseau neuronal profond) du système lui permet de reconnaître des objets en 3D. Il peut ajuster ses performances pour faire un écart approprié afin de s'écarter des véhicules circulant dans les voies adjacentes ou de travaux routiers, d'une manière qui semble naturelle au conducteur.L'assistance de changement de voie (Lane Change Assist, LCA) peut être utilisée lorsque le LTA de la voiture est activé. Lorsque le conducteur signale qu'il va changer de voie, le système s'assure de la sécurité de la manœuvre à l'aide du radar et de la caméra du PCS, calcule la trajectoire cible et fournit le contrôle de direction approprié. Une fois le changement de voie terminé, le LTA revient à son état de fonctionnement normal.Le Driver Monitor utilise une caméra montée au-dessus du volant pour surveiller en permanence l'état du conducteur. S'il identifie que celui-ci a perdu sa concentration en raison de sa fatigue ou d'un malaise, il déclenche des alertes visuelles et sonores. Le dispositif est lié aux systèmes de sécurité active du RZ, de sorte que si le conducteur ne réagit pas, la voiture peut être arrêtée en douceur avec les feux de détresse activés (Emergency Driving Stop).L'assistance à la conduite proactive comprend l'assistance à l'anticipation des obstacles, l'assistance à la décélération et l'assistance à la direction. Elle fonctionne à des vitesses inférieures en ville. La caméra frontale du PCS scanne la zone située devant le RZ pour identifier des dangers tels que les piétons sur le point de traverser ou marchant le long de la route, les voitures en stationnement et les cyclistes. En cas de risque de collision, le système agit sur le freinage et la direction pour éviter l'obstacle, tout en maintenant le RZ dans sa voie de circulation.Les feux de route automatiques et adaptatifs assurent un réglage automatique des faisceaux des phares afin d'obtenir un éclairage optimal sans éblouir les autres usagers de la route.La lecture des panneaux de circulationLa lecture automatique des panneaux de circulation (RSA) est capable de reconnaître et d'afficher un large éventail de panneaux.Le limiteur de vitesse de la voiture peut être lié au RSA, réduisant la puissance du moteur et appliquant un freinage si nécessaire pour maintenir le RZ dans la limitation de vitesse en vigueur sur la route empruntée.Le champ de vision du conducteur peut être réduit dans certains espaces confinés tels que des parkings. Le RZ utilise des sonars et des caméras qui peuvent détecter à la fois des objets statiques, et des piétons ou des véhicules circulant à basse vitesse derrière la voiture. Si un danger est repéré, un signal sonore retentit et une alerte apparaît sur l'écran multi-informations, indiquant la position du véhicule par rapport au danger.Le système Advanced Park avertit en cas de risque de contact avec des objets statiques autour du RZ, utilisant des capteurs et des caméras montés sur les côtés pour détecter les dangers tels que les bornes lors de la sortie d'une place de parking. Le frein d'assistance au stationnement (Parking Support Brake) contrôle la conduite et le freinage s'il existe un risque de contact avec des piétons, des objets ou des véhicules en approche.Le système de stationnement automatique à mémoire élimine les contraintes du stationnement, contrôlant automatiquement la direction, la transmission et le freinage pour déplacer la voiture en douceur et efficacement dans les places de stationnement en ligne ou transversales. Le système peut mémoriser jusqu'à trois lieux de stationnement régulièrement utilisés.Le système d'ouverture des portes électronique e-latch du RZ est relié au moniteur d'angle mort de la voiture pour offrir la fonction Safe Exit Assist. Elle empêche l'ouverture de la porte si elle détecte des voitures ou des cyclistes s'approchant par l'arrière. Lexus estime que ce système peut aider à prévenir plus de 95 % des accidents causés par l'ouverture intempestive des portes.Le moniteur de vue panoramique (Panoramic View Monitor) utilise les quatre caméras et les 12 capteurs du RZ pour offrir au conducteur une vue à 360 degrés de l'environnement immédiat de la voiture et une vue aérienne recomposée. Les caméras dans les rétroviseurs extérieurs donnent une vue latérale pour aider à négocier les manœuvres dans les espaces étroits. Il existe également une possibilité de vue « à travers le plancher » pour vérifier l'état du sol sous la voiture et la position des roues. Une vue en virage fournit une image en diagonale pour faciliter les virages sur les routes étroites et éviter tout contact avec les bordures. Une vue en mouvement montre la voiture vue d'en haut en diagonale. Un système de nettoyage des caméras est activé automatiquement lorsque le lave-glace arrière est utilisé.Le Lexus RZ est équipé d'une gamme complète d'airbags, y compris un airbag central entre les sièges avant qui évite les chocs entre le conducteur et son passager en cas d'accident.Un airbag conducteur à deux niveaux est intégré dans le volant One Motion Grip ainsi que dans le volant traditionnel.La qualité d'absorption des chocs de la structure du RZ a profite de la conception des renforts des portes et de la partie inférieure du pilier arrière. Les renforts contribuent à répartir l'énergie du choc sur chacun des piliers et des bas de caisse de la voiture, le renforcement du pilier arrière évite l'écrasement du passage de roue.LeTazuna est orienté vers le conducteur. Le cockpit Tazuna associe la position du conducteur au volant et la disposition précise des compteurs, des commandes et des affichages pour créer un espace où seuls de petits mouvements de la main et des yeux sont nécessaires pour faire fonctionner le véhicule. Le principe est inspiré des petits ajustements des rênes (Tazuna en japonais) qu'un cavalier utilise pour contrôler un cheval.La disposition des compteurs, de l'affichage tête haute et de l'écran multimédia de 14 pouces est optimisée. Le tableau de bord est en position basse, améliorant le champ de vision du conducteur vers l'avant. La console centrale accueille une commande de boîte de vitesses en forme de cadran qui s'inscrit dans la simplicité globale du design épuré et minimaliste tout en utilisant des matériaux de haute qualité exprimant le savoir-faire de ses artisans Takumi.L'habitacle est conçu comme un espace lumineux et ouvert, rehaussé par un éclairage ambiant avec un large éventail de couleurs sélectionnables pour s'adapter à l'ambiance du voyage.La Lexus RZ propose un toit panoramique occultant doté d'un revêtement spécial dont la transparence varie électroniquement pour réduire le rayonnement thermique et un système de chauffage par rayonnement pour le conducteur et le passager avant.Leaugmente la sensation d'espace et de lumière dans l'habitacle. Son verre est recouvert d'un revêtement à faible émissivité qui réfléchit le rayonnement infrarouge et réduit la chaleur les jours ensoleillés, tout en aidant à la conserver dans l'habitacle lorsqu'il fait froid. Le toit dispose d'une fonction électronique de réglage de sa transparence qui permet de passer instantanément d'un toit transparent à opaque via une simple touche. Il est moins nécessaire d'utiliser le système de climatisation pour maintenir une température confortable et il n'y a pas besoin d'un ciel de toit rétractable.Des chauffages à rayonnement sont positionnés au niveau des genoux devant le conducteur et le passager avant, sous la colonne de direction et la partie inférieure de la planche de bord. Fournis en plus des sièges et du volant chauffants, ils contribuent à accélérer le réchauffement du conducteur et du passager avant, procurant une sensation similaire à une couverture chaude autour des jambes.Le RZ est équipé du. Le système, qui a fait ses débuts dans le Lexus NX , comprend une navigation basée dans le cloud, bénéficiant d'informations actualisées en permanence sur le trafic, les accidents et les conditions de circulation. L'assistant vocal « Hey Lexus » répond aux commandes formulées sur le ton de la conversation. Les smartphones peuvent être intégrés via Apple CarPlay (sans fil) et Android Auto (filaire).Le DCM (module de communication de données) du véhicule permet de mettre à jour ou d'ajouter facilement des fonctions à distance, sans aucune interruption de l'utilisation du véhicule.La motorisation électrique étant peu bruyante, les bruits issus de la route et de l'environnement n'en sont que plus audibles. Les ingénieurs du RZ se sont donnés pour priorité de concevoir un habitacle calme et silencieux en adoptant une stratégie en trois parties : contrôler le bruit, l'empêcher d'entrer dans l'habitacle et accorder une attention particulière au niveau sonore aux places arrière.Les ingénieurs Lexus ont également conçu une version optimisée du système de contrôle actif du son qui utilise les haut-parleurs de la voiture pour souligner l'accélération.Le Lexus RZ utilise unecomprenant 96 cellules, offrant une puissance totale de 71,4 kW.La durabilité de la batterie est un enjeu clé, en particulier le niveau de performances attendu après 10 ans de conduite.La plupart des constructeurs proposent une garantie de 8 ans limitée à 160 000 kilomètres sur la base d'une capacité restante de 70 %.Lexus prévoit que sa capacité réelle à l'issue de cette période de 10 ans devrait êtreGrâce à l'optimisation du poids du véhicule, à l'aérodynamisme (Cx de 0,263), à la puissance de la batterie et aux performances, le Lexus RZ affiche une(selon les versions et équipements ).Les RZ équipés des jantes de 18 pouces affichentAvec les jantes de 20 pouces, le RZ atteint une autonomie de 404 km.Ces autonomies sont obtenues avec une batterie complètement chargée, jusqu'à son épuisement complet.L'autonomie réelle peut différer de l'autonomie WLTP de référence. La distance parcourue par le véhicule dans la vraie vie varie en fonction de facteurs spécifiques tels que le style de conduite et la vitesse, l'état de charge et la température de la batterie, l'utilisation de la climatisation et le type de pneus du véhicule.Un refroidissement efficace est la clé des performances et de la durabilité de la batterie.Unest utilisé à la fois pour la batterie lithium-ion et la motorisation électrique. Cela permet de contrôler efficacement la température de la batterie et de conserver des performances constantes, lors de fortes sollicitations comme une vitesse élevée ou des charges rapides répétées.Le refroidissement de la batterie et le système de climatisation de la voiture fonctionnent conjointement, ce qui améliore les performances énergétiques, assure le confort de l'habitacle et prolonge la durée de vie de la batterie.La batterie est refroidie par le bas avec une taille de circuit d'écoulement uniforme pour le réfrigérant, offrant ainsi des performances de refroidissement meilleures.Le liquide de refroidissement est contenu dans une chambre séparée, il n'y a donc pas de contact direct avec la batterie en cas de fuite.Lors du fonctionnement à des températures très froides, un réchauffeur de batterie peut être activé lors de la charge du véhicule. Celui-ci utilise le système de chauffage de l'habitacle et entre automatiquement en fonction lors de l'utilisation d'un chargeur DC.Le RZ est équipé d'unLa recharge de la batterie lorsqu'elle est connectée à une alimentation triphasée prend environEn utilisant une alimentation monophasée, le temps nécessaire est d'environConnecté à une borne rapide DC,Les temps de charge peuvent varier en fonction de facteurs tels que le niveau de charge et la température de la batterie, la température de l'air extérieur, la tension d'alimentation et les spécifications du chargeur AC ou DC.À l'aide de l'application Lexus Link, le conducteur peut programmer la recharge à l'avance pour consommer de l'énergie pendant les heures creuses et mettre en place une programmation fixe des horaires de recharge pour plus de commodité.Pour aider les conducteurs à maximiser le potentiel d'autonomie de leur véhicule, les modes de conduite sélectionnables du RZ incluent un mode « Range ». Celui-ci s'appuie sur les performances d'économie d'énergie du mode Eco en ajustant davantage certains paramètres du véhicule : la vitesse est limitée, un programme de distribution de puissance différent est lancé et le système de climatisation est désactivé.Le véhicule électrique est fabriqué à l'usine Lexus de Motomachi. L'ensemble du cycle de vie du RZ a été pris en compte, depuis l'approvisionnement en pièces, la fabrication et l'usage, jusqu'à l'élimination en fin de vie.Les livraisons du Lexus RZ 450e démarreront au deuxième trimestre 2023.Le Lexus RZ 450e est commercialisé en France en deux versions, particulièrement bien équipées.Question tarif, le Lexus RZ 450e s'affiche à partir de(Luxe).450e Luxe: 75 500 €450e Executive: 85 000 €Toit panoramique: 1 000 € (Luxe)Pack Innovation: 2 300 € (Luxe)Peinture Bi-ton: 0 € (Executive): jantes en alliage 18 pouces, peinture métallisée, rails de toit, projecteurs LED simple lentille, feux automatiques, transmission intégrale intelligente DIRECT4, Safe Exit Assist, hayon électrique, écran central tactile de 14 pouces avec système de navigation embarqué, système audio 10 haut-parleurs, Apple CarPlay sans fil/Android Auto, chargeur smartphone à induction, système de chauffage à rayonnement, sellerie en cuir synthétique avec sièges avant chauffants.(en plus de Luxe) : jantes en alliage 20 pouces, projecteurs LED triple lentille, feux adaptatifs, système audio Mark Levinson 13 haut-parleurs, toit panoramique occultant, affichage tête haute, sellerie Ultrasuede avec sièges chauffants et sièges avant ventilés, hayon électrique avec commande au pied, système de stationnement automatique avec fonction mémoire.