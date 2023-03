Le break compact hybride Suzuki Swace bénéficie de plusieurs optimisations

Apparu en 2020, lebénéficie d'optimisations.Tout comme le break Toyota Corolla Touring Sport Hybride dont il dérive directement, le break Suzuki Swace Hybrid reçoit une nouvelle motorisation hybride auto -rechargeable 1.8 litre de 140 ch ainsi que de nouveaux équipements de confort et de sécurité.Le design du break compact Suzuki est très légèrement revu avec un bouclier arrière doté d'inserts chromés.La version Pack reçoit des projecteurs bi-led avec une signature lumineuse renouvelée.Le changement le plus important concerne la motorisation hybride.Celle-ci intègre un moteur-générateur électrique plus puissant, plus compact et plus léger.Le système hybride de la Swace peut circuler davantage en mode tout-électrique, au bénéfice de l'efficience.La motorisationdéveloppe une puissance cumulée de 140 ch.La consommation deet les émissions de CO2 en cycle mixte WLTP restent similaires à celles de la précédente version.La Suzuki Swace est dotée d'un nouveau combiné d'instrumentation.S'y ajoute un nouvel écran central haute définition de 8 pouces.S'y ajoute enfin, la connectivité Apple CarPlay sans fil et Android Auto.L'équipement de sécurité est enrichi.La Suzuki Swace Hybrid reçoit un système pré-collision avec détection des véhicules, motos, cyclistes et piétons qui agit pour prévenir d'un choc frontal ou dans une intersection.La finition Pack bénéficie d'une alerte de détection des cyclistes et autres véhicules lors de l'ouverture des portières. Une fois stationné, la technologie signale tout risque de collision à l'ouverture des portes avec les véhicules arrivant par l'arrière.La Suzuki Swace Hybrid est réputée pour l'espace généreux qu'elle offre aux passagers et pour un volume de coffre qui peut atteindre 1 606 litres.Le break compact hybride Toyota démarre à partir de1.8 Hybrid Privilège: 32 750 €1.8 Hybrid Pack: 34 250 €PRÉSENTATION EXTÉRIEUREAntenne de toit type requinBecquet de toit couleur carrosserieJantes en alliage léger 16 pouces et pneumatiques 205/55R16Kit anti-crevaisonRails de toit aluminium anodisésRétroviseurs et poignées extérieures de porte couleur carrosserieVISIBILITÉProjecteurs à LED (feux de croisement / route)Allumage automatique des projecteursCapteur de pluie et essuie-glaces automatiquesDégivreur d'essuie-glaceEssuie-glace arrière, 1 vitesse et intermittenceEssuie-glace avant, 2 vitesses et intermittence ajustableFeux de jour LEDFeux avant à extinction différée (Follow-me home)Lunette arrière dégivranteProjecteurs antibrouillard avant et arrièreRétroviseur intérieur électrochromique (réglage jour/nuit automatique)Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, et rabattables automatiquement avec répétiteurs de clignotantsVitres arrière et hayon surteintésDIRECTION ET INSTRUMENTATIONAlarme sonore et visuelle du non bouclage des ceintures de sécurité avant et arrièreCombiné d'instrumentation avec écran couleur LCD multifonction 7 pouces:- Horloge- Température extérieure Consommation de carburant- Autonomie- Vitesse instantanée / moyenne- Score économie de carburant- Gestion de l'énergie- indicateurs du système hybride- Informations sur le voyageOrnements de tableau de bord gris satiné & piano blackVolant et levier de vitesses gainés cuirVolant multifonction 3 branches chauffant, réglable manuellement en hauteur et en profondeurCONFORT ET ÉQUIPEMENTSAérateurs aux places arrièreAir conditionné à régulation automatique bi-zone avec mode "S-Flow"Caméra de reculCommutateur de mode de conduite (Eco - Normal - Sport)Dispositif de démarrage sans cléFiltre à pollenLève-vitres avant et arrière électriqueSystème audio 8 pouces avec écran couleur tactile multifonction, système de téléphonie Bluetooth, connectique auxiliaire / USB, 6 haut-parleurs et radio digitale (DAB)Système de connectivité smartphone Apple CarPlay sans fil / Android AutoVerrouillage centralisé des portes par télécommandeINTÉRIEURAccoudoir central arrièreAccoudoir central avant avec espace de rangement, prise accessoire 12V et port USBÉclairage arrière de l'habitacle (3 positions)Frein de stationnement électriqueLecteur de carte avantPare-soleil avant avec miroirs de courtoisie éclairés x2 Poignées de maintien à l'avant et à l'arrièrePorte-bouteille avant x2 et arrière x2Porte-gobelet avant x2 et arrière x2Prise USB x2Sellerie tissu noirTapis de sol x4 SIÈGESAppuie-têtes x5 Aumônière au dos du siège passager avantBanquette arrière rabattable 60/40 depuis le coffreSiège conducteur à réglage lombaire électriqueSièges avant chauffantsSièges avant réglables en hauteurCOMPARTIMENT À BAGAGECache-bagagesCrochet de coffre x4Eclairage intérieurFilet de retenue de charge hauteHayon avec ouverture à distance par télécommandePlancher de coffre réversible 2 positionsPrise d'accessoires 12VSÉCURITÉ, FONCTIONNALITÉS ET TECHNOLOGIESABS et EBD (répartiteur électronique de freinage)Aide au démarrage en côteAirbags de genoux côté conducteurAirbags frontaux conducteur et passager avantAirbags latéraux conducteur et passager avantAirbags rideaux passagers avant et arrièreAlerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans la file, assistant de trajectoire et détecteur de fatigue (LTA)Ceintures de sécurité arrière 3 points à enrouleurCeintures de sécurité avant 3 points à enrouleur avec limiteurs d'effort, réglables en hauteurContrôle actif de trajectoire (ACA)ESPFixations Isofix aux places arrière pour sièges enfants (x2)Signal d'arrêt d'urgence à déclenchement automatiqueGestion automatique des feux de route (AHB)Lecture de panneaux de signalisation (RSA)Régulateur de vitesse adaptatif intelligent allant jusqu'à l'arrêt et limiteur de vitesse (DRCC)Sécurité enfant sur les portes arrièreFreinage automatique d'urgence (PCS)Système anti-démarrage électroniqueSystème d'appel d'urgence automatique "E-call"Système de désactivation de l'airbag passager avantSystème de sécurité précollision avec détection des véhicules, piétons, cyclistes (jour/nuit), motocycles (jour), actif également dans les intersections et dans le cadre d'une collision frontale (jour)TPMS (Témoin de perte de pression dans les pneumatiques)Troisième feu stopAccoudoirs de portes en cuir synthétiqueAlerte de détection des cyclistes et véhicules à l'ouverture des portes (SEA)Alerte de trafic en marche arrièreCapteurs de stationnement avant et arrièreChargeur de téléphone à inductionConsole et accoudoir central avant en cuir synthétique avec surpiquresDétecteurs d'angles morts (BSM)Dispositif d'ouverture/fermeture des portes sans cléEclairage d'ambiance intérieur à LEDProjecteurs avant Bi-LED