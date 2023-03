Le SUV compact Lexus UX hybride auto-rechargeable s'offre des améliorations

Le SUV compactreçoit des améliorations.Lancé en 2019, le SUV compact UX hybride auto-rechargeable est le modèle d'accès à la gamme Lexus, etLe Lexus UX hybride auto-rechargeable reçoit un système multimédia plus performant avec une connectivité améliorée, un fonctionnement plus rapide, une navigation basée dans le cloud et des écrans tactiles de 8 et 12 pouces.Pour une interaction plus facile, l'écran est avancé de 143 mm vers les passagers avant.Commandé via un écran tactile plutôt qu'un pavé tactile, le système multimédia bénéficie d'une ergonomie optimisée et de fonctionnalités accrues.L'assistant vocal « Hey Lexus » permet d'effectuer des appels téléphoniques et des recherches sur internet, ainsi que de commander le système audio et la climatisation. « Hey Lexus » est programmé pour comprendre les termes du langage courant et reconnaître les demandes en cas de bruit de fond.Le Lexus UX bénéficie d'un système de navigation basé dans le cloud, donnant accès à des informations de trafic mises à jour en temps réel. Le système dispose d'une navigation intégrée, disponible même si la connexion au cloud n'est pas disponible. Pour faciliter la recherche d'informations telles que les prix locaux du carburant, les stations essence ou encore les zones de stationnement, « Hey Lexus » peut accéder à des données basées dans le cloud.Le système multimédia permet l'intégration de smartphones via Apple CarPlay sans fil ou Android Auto.L'application pour smartphone Lexus Link permet, à distance, de verrouiller ou déverrouiller les portes, d'allumer les feux de détresse et de régler la climatisation avant de prendre la route.L'espace sur la console centrale où se trouvait le pavé tactile multimédia accueille un petit rangement.La console abrite également un port USB-A pour la lecture de sources sonores haute résolution et deux ports USB-C pour le chargement d'appareils.La console dispose également d'un plateau éclairé devant le panneau de commande de la climatisation pour accueillir un smartphone.Le tableau de bord de l'UX intègre un revêtement qui a l'apparence du grain de papier Washi, comme on le voit sur les portes coulissantes des maisons japonaises traditionnelles.La partie supérieure du tableau de bord est désormais noire et le bouton de démarrage de couleur argent.Les mises à jour du logiciel du système multimédia se font à distance via le nouveau DCM (Data Communication Module) de la voiture L'UX hybride auto-rechargeable bénéficie également d'un Lexus Safety System plus amélioré.Le système de sécurité Pré-collision inclut la détection des intersections pour des virages plus sûrs dans la circulation.La correction active de trajectoire aide le conducteur à éviter les obstacles sans sortir de sa voie de circulation.Le régulateur de vitesse dynamique inclut une fonction de réduction de la vitesse dans les virages qui ajuste automatiquement la vitesse du véhicule en fonction du rayon du virage abordé.L'UX est construit sur la plate-forme GA-C de Lexus. L'UX introduit à la structure légère et rigide un renfort de porte arrière en acier plus rigide et des soudures par points supplémentaires sur le panneau arrière et les longerons.L'UX 250h est disponible dans une finition F Sport Design qui rend le style F Sport accessible à un plus grand nombre de clients.La version F Sport Executive intègre une peinture bi-ton.L'UX 250h hybride auto-rechargeable est propulsé par un moteur essence quatre cylindres en ligne de 2.0 litres, couplé à deux moteurs électriques.La motorisation hybride auto-rechargeable développe une puissance cumulée de 184 ch (135 kW).L'UX 250h est disponible en traction avant ou avec la transmission intégrale électronique E Four de Lexus qui utilise un moteur générateur à couple élevé, séparé et dédié, intégré dans le différentiel arrière.Le moteur thermique 2.0 litres de l'UX 250h développe une puissance de 152 ch à 6 000 tr/min et un couple de 190 Nm entre 4 400 et 5 200 tr/min.Le moteur électrique avant développe une puissance de 109 ch et un couple de 202 Nm.La version à transmission intégrale électronique dispose d'un second moteur sur l'essieu arrière de 7 ch et 55 Nm de couple.La transmission intégrale électronique fournit un couple immédiat aux roues arrière lorsque le système de contrôle de la stabilité du véhicule (Vehicle Stability Control, VSC) détecte une perte d'adhérence sur l'essieu avant. Le système de contrôle de la stabilité du véhicule optimise automatiquement la répartition de la puissance entre les roues avant et arrière. Le système E-Four améliore également activement la stabilité dans les virages en ajustant la puissance transmise aux roues arrière pour aider à corriger le survirage ou le sous-virage.Le moteur arrière de l'UX 250h quatre roues motrices sert également de générateur pour le système de freinage régénératif de la voiture, augmentant la quantité d'énergie cinétique récupérée lors du freinage ou de la décélération, et la stockant sous forme d'énergie électrique dans la batterie hybride.La vitesse maximale de l'UX 250h atteint 177 km/h avec une accélération de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes en 2WD (8,7 secondes en 4WD).La version F Sport Executive reçoit de série la suspension variable adaptative (AVS) et des bras de suspension performance à l'avant et arrière. Ces éléments contribuent à offrir un comportement routier plus précis et dynamique, ainsi qu'un meilleur amortissement sur tous les revêtements. Le système de contrôle de la suspension variable adaptative a été ajusté de sorte que lorsque les conditions exigent un passage à une force d'amortissement élevée, celui-ci soit progressif afin qu'il n'y ait pas de changement brusque dans le comportement du véhicule. Le réglage du système réduit aussi les vibrations à haute et moyenne fréquence.La sensation au volant a été améliorée avec un joint rigide entre le haut du support du boîtier de direction et l'amortisseur de direction. Suite à cette augmentation de la rigidité, la force d'amortissement a été ajustée.La suspension variable adaptative (AVS) offre cinq modes de conduite: Normal, Eco, Sport S, Sport S plus et Custom. En sélectionnant les modes Sport S plus ou Custom avec le réglage du châssis sur Sport, la force d'amortissement passe sur des réglages plus fermes pour offrir une sensation de conduite plus dynamique. Le mode Custom permet au conducteur de combiner librement la programmation de la motorisation, du châssis et de la climatisation.Le Lexus UX 250h hybride auto-rechargeable démarre à partir de 41 990 euros (UX 250h 2WD).250h 2WD: 41 990 €250h 2WD Pack: 44 290 €250h 2WD F Sport Design: 45 790 €250h 2WD Luxe: 47 890 €250h 2WD Executive: 58 490 €250h 2WD F Sport Executive: 60 890 €250h 4WD F Sport Design: 47 290 €250h 4WD Luxe: 49 390 €250h 4WD Executive: 59 990 €250h 4WD F Sport Executive: 63 290 €Projecteurs avant bi-LED avec feux de route automatiques (AHB)Lexus Safety System:- Allumage automatique des feux de route (AHB)- Lecture automatique des panneaux de circulation (RSA)- Régulateur de vitesse dynamique (DRCC)- Système de maintien dans la file de circulation avancé (LTA)- Système de sécurité pré-collision (PCS)- Assistant d'évitement d'urgence- Éclairage d'intersectionJantes en alliage 17 pouces avec pneumatiques 215/60 R17Écran central tactile 8 pouces Lexus Link Connect avec Navigation via le cloudIntégration Smartphone Apple CarPlay sans fil et Android Auto filaireSellerie en tissuSystème audio Panasonic à 6 haut-parleurs(équipements en plus de la version UX 250h)Caméra de reculFeux antibrouillard avant LEDEssuie-glaces à détecteur de pluieRails de toit en aluminiumCapteurs de stationnement avant et arrièreSystème d'accès sans clé Smart Entry(équipements en plus de la version Pack)Bouclier avant avec calandre trapézoïdale à motifs en nid d'abeilles et aux finitions cuivréesBouclier arrière aux finitions cuivréesJantes en alliage 18 pouces F Sport avec pneumatiques Runflat 225/50 R18Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintéesÉclairage d'intersectionMoniteur d'angle mort (BSM) avec avertisseur de circulation arrière intelligent (RCTAB)Sellerie en cuir synthétique avec sièges avant chauffants(équipements en plus de la version Pack)Jantes en alliage 17 pouces anthracite avec pneumatiques 215/60 R17Éclairage d'intersectionSellerie en cuir avec sièges avant chauffantsCoffre à ouverture et fermeture électriqueVitres arrière et lunette arrière surteintéesMoniteur d'angle mort (BSM) avec avertisseur de circulation arrière intelligent (RCTAB)(équipements en plus de la version Luxe)Jantes en alliage 18 pouces avec pneumatiques Runflat 225/50 RF18Feux avant à triple LED avec système de feux de route adaptatifs (AHS)Système audio Mark Levinson à 13 haut parleursSièges avant ventilés, réglables électriquementAffichage tête haute (HUD)Lexus Link Pro avec écran tactile 12,3 pouces et Navigation embarquéeChargeur de smartphone sans fil(équipements en plus de la version Executive)Carrosserie bi-tonSuspension Variable Adaptative (AVS) avec mode de conduite Sport plusAmortisseurs arrière haute performanceSellerie en cuir F Sport avec maintien latéral étenduVolant F Sport