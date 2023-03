Grenadier d'Ineos: un 4x4 sans compromis conçu pour les environnements difficiles

Led'est unpensé pour résister aux environnements les plus difficiles au monde.Créé de zéro sur une, le 4x4 Grenadier d'Ineos a été conçu pour répondre au besoin d'unLe 4x4 Grenadier d'Ineos est un véhicule pragmatique dans lequel la fonction prime sur la forme.L»arrière du Grenadier est aussi pratique qu»il est visuellement percutant.Le véhicule est construit sur unet dispose d»uneet deLe Grenadier propose uneet uneavec une remorque freinée.L'assistance à la stabilité de la remorque est de série.Les rails de toit intégrés et les bandes de protection permettent de fixer l'équipement directement sur le toit du Grenadier.Le Grenadier offre une. En stationnement, le Grenadier accepte jusqu'à 420 kg sur le toit.Le 4x4 Grenadier est motorisé par, alors quefournit le châssis échelle,fournit les essieux, Magna développe la suspension,produit la boîte de vitesses automatique à huit rapports etpilote l»industrialisation.4x4 permanent, toutes les versions du Grenadier reçoivent und'origine BMW, essence ou diesel, accouplé à une transmission automatique à huit rapports.Le moteur essence turbo développe(210 kW) et 450 Nm de couple.Le bloc bi-turbo diesel génère(183 kW) et 550 Nm de couple.Cylindres et configuration 6 (en ligne)Soupapes 24 (DOHC)Alimentation Injection directeCylindrée [cm3] 2 998Course/Alésage [mm] 82 x 94,6Taux de compression 11,0:1Puissance maximale [kW] 210 (4 750 tr/min)Puissance maximale [ch] 286 (4 750 tr/min)Couple maximal [Nm] 450 (1 750-4 000 tr/min)0-100 km/h (s) 8,6Transmission ZF 8HP51Nombre de rapports (automatique) 8Rapport de boîte de transfert 2,5:1 Émissions de CO2 en cycle mixte 325 – 336 g/km Consommation de carburant 14,4 - 14,9 l/100 kmCylindres et configuration 6 (en ligne)Soupapes 24 (DOHC)Alimentation Injection directe à rampe communeCylindrée [cm3] 2 993Course/Alésage [mm] 84 X 90Taux de compression 16,5:1Puissance maximale [kW] 183 (3 250-4 200 tr/min)Puissance maximale [ch] 249 (3 250-4 200 tr/min)Couple maximal [Nm] 550 (1 250-3 000 tr/min)0-100 km/h (s) 9,9Transmission ZF 8HP76Nombre de rapports (automatique) 8Rapport de boîte de transfert 2,5:1 Émissions de CO2 en cycle mixte 276 - 319 g/kmConsommation de carburant 10,5 - 12,2 l/100 km- Garde au sol : 264 mm- Profondeur de gué : 800 mm- Angle d'approche : 35,5 °- Angle de rampe : 28,2 °- Angle de fuite : 36,1 °Dans le cadre du programme de développement du Grenadier, les véhicules de développement et les prototypes ont été soumis à un calendrier d»essais rigoureux sur, dans 15 pays, dans tous les climats et sur tous les terrains.Le véhicule est distribué en Europe, en Afrique, en Amérique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Australie.Les marchés clés en volume sont le Royaume-Uni, les États-Unis, l»Australie, l»Afrique du Sud et l»Allemagne.Le réseau de distribution du Grenadier est en cours de développement.En France à ce jour, il y a 9 agents et 11 points de vente et de service agrées plus Monaco.L'Ineos Grenadier est fabriqué en France à Hambach (Moselle) dans l'usine créée par Mercedes pour la fabrication des smart L»usine Ineos Automotive de Hambach est une installation de 210 000 m2 qui emploie plus de 1 000 personnes.3.0L Turbo essence Trialmaster Edition: 75 790 €3.0L Turbo essence Fieldmaster Edition: 75 790 €3.0L Turbo diesel Trialmaster Edition: 75 790 €3.0L Turbo diesel Fieldmaster Edition: 75 790 €Moteur BMW 3.0L, six cylindres en ligneBoîte de vitesses automatique à 8 rapports avec fonction manuelleTransmission à quatre roues motrices permanenteChâssis échelle caissonnéCarrosserie en acier galvaniséEssieux rigides avant et arrière CarraroSuspension à ressort ultra résistanteBoîte de transfert à 2 rapportsVerrouillage de différentiel centralPlaques de protection avant et arrièrePhares à LEDFeux de route auxiliaires à LEDPorte arrière à deux battants 30/70Roue de secoursAnneaux de remorquage avant et arrièreBarres de toit et bandes protectrices de toitSièges RecaroSystème de contrôle centraliséPanneau de commande de pavillonBouton de klaxon TootModes Tout-terrain et Passage à GuéPathfinder Off-Road NavigationDeux airbags avantDeux airbags rideauxDeux airbags latéraux pour le conducteur et le passager avantDeux airbags de genouxPoints de fixation de siège enfant Isofix/iSize sur chacun des deux sièges arrière latérauxSystème de freinage antiblocage (ABS)Electronic Traction Control (ETC)Electronic Stability Control (ESC)Avertissement de danger automatiqueTyre Pressure Monitoring System (TPMS)Système de rappel de ceinture de sécuritéAppel d»urgence SOSUphill Assist et Downhill AssistRégulateur de vitesseTrailer Stability AssistAlarme antivol avec antidémarrage de pointe