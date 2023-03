Mitsubishi ASX: un Renault Captur rebadgé Mitsubishi

Conçu spécialement pour le marché européen, lerepose sur la plate-forme CMF-B de l'Alliance Renault -Nissan-Mitsubishi.Destiné à être positionné au cœur du segment B-SUV européen, le Mitsubishi ASX est unL'ASX propose un large choix de motorisations, hybride rechargeable (PHEV), hybride (HEV) et micro-hybride (MHEV), et un large éventail de systèmes d'aide à la conduite et d'info-divertissement.L'ASX (« Active Sports X-over ») entend reprendre le flambeau de son prédécesseur qui s'est vendu à près de 380 000 exemplaires en Europe.L'ASX est un Renault Captur rebadgé.L'ASX se dote de la face avant « Dynamic Shield » de la marque japonaise rehaussée du logo aux trois diamants.Les feux diurnes à LED sont implantés de part et d'autre du logo aux trois diamants de la marque.Vu de profil, l'ASX associe des lignes fluides et des épaulements hauts et larges.La poupe de l'ASX confirme l'impression de polyvalence.Les feux arrière, de type full LED, affichent le style distinctif du Captur.À l'instar de la face avant, elle se différencie du Renault Captur par un monogramme « ASX » et un lettrage « Mitsubishi » s'étirant sur toute la largeur du hayon.Une palette de six coloris est disponible (Crystal White, Sunrise Red, Onyx Black, Royal Blue, Steel Grey, et Charcoal Blue), avec un toit noir sur les versions haut de gamme pour une livrée bicolore.La banquette coulissante coulisse sur 16 cm (de série sur tous les niveaux de finition de l'ASX) permettant d'accroître au choix la longueur aux jambes ou le volume de chargement du coffre.L'ASX offre un volume de chargement de 422 litres (VDA) , compartiment sous plancher inclus, qui gagne 114 litres (VDA) supplémentaires lorsque la banquette arrière coulissante est avancée au maximum (versions thermiques).L'accès à l'ASX s'effectue en mode mains-libres grâce au système d'ouverture des portes et de démarrage sans clé (disponible de série sur toutes les versions à l'exception de celles d'entrée de gamme).Lorsque le conducteur s'approche du véhicule à moins d'un mètre environ, le système détecte la carte mains-libres et déverrouille automatiquement les portes. À l'inverse, lors de la descente du véhicule, dès que la carte mains-libres se trouve à plus d'un mètre et ne peut plus être détectée, le système verrouille automatiquement les portes.Une fois les portes déverrouillées, la montée et la descente des passagers sont facilitées par le point de hanche surélevé.La climatisation permet de maintenir une température intérieure agréable tout au long de l'année, tandis que les sièges et le volant chauffants assurent un réel confort durant les mois d'hiver.Installé en position centrale, le système Smartphone-link Display Audio (SDA) sert d'interface principale entre le conducteur et le véhicule, notamment d'info-divertissement. Comprenant un écran de 7 pouces au format paysage ou de 9,3 pouces au format portrait, le système SDA propose = une fonction de duplication sans fil du smartphone (Apple CarPlay et Android Auto ).Les versions supérieures intègrent un système audio premium BOSE.Les versions supérieures offrent un système de navigation 3D intégré ainsi que des options de personnalisation allant des profils d'utilisateur et widgets aux modes de conduite via le système Multi?Sense.Le combiné d'instrumentation de l'ASX offre des possibilités de personnalisation avec trois variantes proposées : une version analogique en entrée de gamme avec écran de 4,2 pouces, un combiné numérique configurable avec écran de 7 pouces en milieu de gamme, et un Digital Driver Display totalement personnalisable de 10 pouces avec fonction de duplication des instructions de navigation.Commandé via le système SDA, le système Multi-Sense permet d'adapter la réactivité de la direction, le contrôle dynamique du châssis et la puissance de traction.Trois modes de conduite peuvent être sélectionnés :• Eco: priorise un rendement maximal (Versions thermiques, micro-hybrides ou HEV).• Pure : pour la conduite en mode tout électrique (Versions PHEV).• Sport : puissance de traction maximale et ajustement du contrôle dynamique du châssis et de la réactivité de la direction optimisant le plaisir de conduite.• My Sense : permet au conducteur de personnaliser son expérience de conduite ainsi que l'éclairage d'ambiance de l'habitacle grâce à huit coloris de LED différents.Selon le mode de conduite sélectionné à l'aide du système Multi-Sense, le contrôle dynamique du châssis peut analyser les virages et freiner chaque roue séparément le cas échéant afin de corriger la trajectoire et de négocier les courbes en toute confiance.L'ASX reçoit un équipement de sécurité passive comprenant des airbags frontaux et latéraux conducteur et passager, deux airbags rideaux de chaque côté, des ceintures de sécurité avec prétensionneurs et limiteurs d'effort, des appuis-tête actifs et des points d'ancrage ISOFix pour siège enfant.La protection des piétons est renforcée par le système de réduction de vitesse avant collision (FCM).Le capot moteur, le bouclier avant, les projecteurs et la partie inférieure du pare-brise sont adaptés afin de réduire le risque de blessures.L'ASX se dote de plusieurs systèmes d'aide à la conduite (ADAS).Le système de réduction de vitesse avant collision (FCM) avec fonction de détection des piétons, l'alerte distance de sécurité, l'alerte de franchissement involontaire de ligne (LDW), l'aide au maintien dans la voie (LDP), la reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR), le régulateur de vitesse, des radars de stationnement et la caméra de recul sont disponibles de série sur tous les modèles.Les versions supérieures reçoivent le système de surveillance d'angle mort (BSW), l'assistance au centrage dans la voie, l'alerte de survitesse, le régulateur de vitesse adaptatif (avec fonction Stop & Go) et la fonction d'éclairage intelligent (AHB).Les systèmes ADAS associent des capteurs à ultrasons, des capteurs radar et des caméras pour construire une image de l'environnement du véhicule permettant d'éviter des obstacles, d'alerter le conducteur ou d'effectuer une manœuvre d'évitement afin d'empêcher qu'un accident ne se produise ou, à défaut, d'en réduire la gravité.Disponible sur les versions hybrides, hybrides rechargeables et automatiques de l'ASX, le système MI-PILOT (Mitsubishi Intelligent - PILOT) associe le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et l'assistance au centrage dans la voie (LCA).À l'aide de caméras et de radars, le système MI-PILOT contrôle l'accélération, les freins et la direction afin d'alléger les contraintes liées à la conduite sur autoroute et aux arrêts et redémarrages répétés, ce qui permet au conducteur de se sentir plus à l'aise et plus détendu pendant les longs trajets. Le système n'est pas intrusif et s'appuie toujours sur le conducteur pour reprendre le contrôle total lorsque cela est nécessaire.L'ASX repose sur une suspension avant à éléments MacPherson et une barre de torsion arrière à déformation programmée..L'ASX propose une large gamme de motorisations.1.0 MPI-TLe moteur d'entrée de gamme est un bloc essence trois cylindres turbocompressé 1.0 litre, couplé à une boîte manuelle à six rapports.Le moteur 1.0 litre turbo développe une puissance de 91 ch pour un couple de 160 Nm. L'ASX 1.0 litre turbo abat le 0 à 100 km/h en 14 secondes. Les consommations et émissions de CO2 s'établissent respectivement à 6,2 litres aux 100 km et 139 g/km selon la norme de test WLTP.1.3 DI-T (micro-hybride)Le moteur turbocompressé à injection directe 1.3 litre est associé à un système micro-hybride (MHEV) intégrant un alterno-démarreur à courroie combiné à une batterie lithium-ion de 12 V, ce qui permet de récupérer l'énergie lors des phases de décélération et de freinage et de fournir un couple d'assistance électrique. La motorisation 1.3 DI-T peut être couplée au choix à une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou à une boîte automatique sept rapports à double embrayage (7DCT).Le moteur 1.3 litre turbo développe une puissance de 140 ch pour un couple de 260 Nm. L'ASX 1.3 litre turbo abat le 0 à 100 km/h en 10,3 secondes. Les consommations et émissions de CO2 s'établissent respectivement à 6,1 litres aux 100 km et 138 g/km selon la norme de test WLTP.HybrideLa motorisation hybride (HEV) combine un moteur essence 1.6 litre, deux moteurs électriques et une boîte automatique multimode.Le moteur de 143 ch bénéficie d'une assistance électrique pour un rendement énergétique amélioré. Les consommations et émissions de CO2 de la version full hybride de l'ASX s'établissent respectivement à 5,1 litres aux 100 km et 114 g/km selon la norme de test WLTP.Hybride rechargeableLa motorisation hybride rechargeable (PHEV) associe un moteur essence 1.6 litre, deux moteurs électriques et une batterie de 10,5 kWh pour offrir une puissance cumulée de 159 ch.L'association du thermique et de l'électrique offre une approche différente de la conduite, permettant de passer d'une source d'énergie à l'autre afin de maximiser l'efficacité et l'agrément.La batterie de l'ASX hybride rechargeable permet de parcourir de 47 km en mode tout électrique. La batterie peut être rechargée en 3 heures sur une prise AC 3,7 kW 230V 16A). Elle peut également être rechargée sur une prise domestique.La version hybride rechargeable de l'ASX émet 32 g de CO2/km et consomme 1,4 litre aux 100 km selon la norme de test WLTP (consommation théorique favorisée par la norme WLTP).Seule différence de l'ASX par rapport au Renault Captur, la garantie constructeur.L'ASX est assorti d'une garantie constructeur 5 ans limitée à 100 000 km et d'une assistance routière de 5 ans (pack assistance Mitsubishi).La batterie de traction est couverte par une garantie 8 ans/160 000 kmConçu par Renault, l'ASX est produit dans l'usine Renault de Valladolid, en Espagne.Le Mitsubishi ASX sera disponible à partir de mars 2023 sur le marché européen.Le SUV urbain de la marque aux trois diamants démarre à partir de 24 990 euros (1.0 MPI-T 91 Invite).Les prix du Mitsubishi ASX Essence1.0 MPI-T 91 Invite: 24 990 €1.0 MPI-T 91 Business: 26 390 €1.3 DI-T MHEV 140 Business: 27 890 €1.3 DI-T MHEV 140 Intense: 31 490 €Hybride essence1.6 MPI HEV 143 Business: 31 490 €1.6 MPI HEV 143 Intense: 34 790 €1.6 MPI HEV 143 Instyle: 37 990 €Hybride essence rechargeable:1.6 MPI PHEV 159 Intense: 39 990 €1.6 MPI PHEV 159 Instyle: 42 990 €Les options du Mitsubishi ASX:Peinture métallisée: 550 €Peinture spéciale: 750 €SÉCURITÉ PASSIVEAirbags frontaux conducteur et passager avant (déconnectable côté passager), airbags latéraux conducteur et passager avant et airbags rideauxAppuis-tête réglables en hauteur aux places avant (2) et arrière (3)Ceintures de sécurité avant 3 points (ELR) avec prétensionneurs et limiteurs d'effort (2)Ceintures de sécurité arrière 3 points (ELR) (3)Fixations ISOFIX aux places latérales arrière (2) et passager avant (1)Fonction d'appel d'urgence eCallSÉCURITÉ ACTIVEAide au démarrage en côte (HSA)Aide au maintien dans la voie (LKA)Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDW) de freinage (EBD) et aide au freinage d'urgence (BAS)Caméra de reculContrôle de la pression des pneumatiques (TPMS)Correcteur électronique de trajectoire (ESC)Radars de stationnement avant et arrièreReconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)Régulateur et limiteur de vitesseSystème de réduction de vitesse avant collision avec fonction de détection des piétons et cyclistes (FCM)Plaques de protection avant et arrière noires grainéesPRÉSENTATION EXTÉRIEURECoques de rétroviseurs extérieurs noiresDécors de bandeaux de pare-chocs avant et arrière noirs grainésEnjoliveurs 17 poucesJoncs de calandre noirs brillants avec inserts chromésPoignées de portes extérieures couleur carrosserieProtections inférieures de portes noiresSpoiler arrièrePRÉSENTATION INTÉRIEUREBandeau de planche de bord gris argentéCompteurs analogiques avec ordinateur de bord à écran couleur 4,2 poucesCouvre-bagages rigideCONFORTAccoudoir central avantClimatisation manuelleClimatisation automatiqueRétroviseurs extérieurs dégivrants et réglables électriquementSystème d'ouverture des portes et démarrage sans clé (KOS)Système d'ouverture des portes et démarrage sans clé (KOS)Vitres et arrière électriques à impulsionSIÈGESBanquette arrière rabattable (60/40)Sellerie tissusSiège conducteur réglable en hauteurMULTIMÉDIA & COMMUNICATIONRadio numérique terrestre (DAB plus)Smartphone-link Display Audio 4.0 (SDA) : système multimédia connectéSystème audio avec radio AM/FM, 2 ports USB et 6 haut-parleursÉCLAIRAGE & VISIBILITÉCapteur de luminosité (allumage automatique des feux de croisementFeux arrière avec signature lumineuse à LEDFeux de jour à LEDProjecteurs LEDSÉCURITÉ PASSIVESÉCURITÉ ACTIVEPRÉSENTATION EXTÉRIEUREPlaques de protection avant et arrière noires brillantesRails de toit gris argentésVitres latérales arrière et lunette arrière surteintéesPRÉSENTATION INTÉRIEURECompteurs semi-numériques avec écran couleur personnalisables 7 pouces (sur motorisation hybride uniquement)CONFORTClimatisation automatiqueCondamnation centraliséeRétroviseurs extérieurs rabattables électriquementSystème d'ouverture des portes et démarrage sans cléSIÈGESMULTIMÉDIA & COMMUNICATIONÉCLAIRAGE & VISIBILITÉCapteur de pluie (déclenchement automatique des essuie-glace avant)SÉCURITÉ PASSIVESÉCURITÉ ACTIVEAlerte de survitesse (couplée à la reconnaissance des panneaux de signalisation)Frein de stationnement électrique avec fonction "Auto Hold"Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)Système de surveillance d'angle mort (BSW)PRÉSENTATION EXTÉRIEUREAntenne aileron de requinDécors de bandeaux de pare-chocs avant et arrière noirs brillantsJantes alliage bi-ton 18 poucesLigne de vitrage latéral chroméePeinture extérieure bi-ton (toit contrasté Onyx Black)Protections inférieures de portes noires avec insert chroméPRÉSENTATION INTÉRIEUREBandeau de planche de bord noir brillantCompteurs numériques avec écran couleur personnalisable 10 poucesMitsubishi Multi-Sense : système de gestion des modes de conduite, MITSUBISHI Multi-Sense : système de gestion des modes de conduite de personnalisation de l'affichage et de l'éclairaCONFORTCâble de recharge type 2 8A/10A (6,5 m) (sur motorisation hybride rechargeable uniquement)Rétroviseur intérieur électrochromatiqueVolant chauffantSIÈGESSellerie TEP et tissusSiège passager avant réglable en hauteurMULTIMÉDIA & COMMUNICATIONSmartphone-linkDisplay Audio 4.0 (SDA) : système multimédia connecté avec écran tactile 9,3 pouces, compatible Android Auto et Apple CarPlaySystème de navigationÉCLAIRAGE & VISIBILITÉCommutation automatique entre feux de route et feux de croisement (AHB)SÉCURITÉ PASSIVESÉCURITÉ ACTIVEMI-PILOT : assistant de conduite avec contrôle longitudinal et latéral du véhicule (conduite autonome de niveau 1)PRÉSENTATION EXTÉRIEUREToit ouvrant électrique, avec vélum occultant manuelPRÉSENTATION INTÉRIEUREBandeau de planche de bord aspect bois griséCONFORTSIÈGESRéglage lombaire manuel siège conducteurSellerie cuirSiège conducteur réglable électriquement (6 voies)Sièges avant chauffantsMULTIMÉDIA & COMMUNICATIONChargeur de smartphone à inductionSystème audio premium BOSE avec radio AM/FM, ports USB (2) et 9 haut-parleursÉCLAIRAGE & VISIBILITÉLiens vidéos