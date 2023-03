Le SUV Hyundai Kona hybride affiche un design futuriste

Plus long de 150 mm que son prédécesseur, le(HEV) de deuxième génération affiche uneLe Kona hybride voit également sa largeur et son empattement progresser respectivement de 25 mm et 60 mm par rapport au modèle précédent (largeur de 1 825 mm, empattement de 2 660 mm) alors que la hauteur atteint 1 570 mm.Le volume de coffre atteintCes dimensions positionnent le Kona de deuxième génération dans la catégorie desLe SUV hybride Hyundai affiche unet un look racé.Ladu Kona se distingue par des volumes sobres ce qui contribue à lui conférer une fluidité aérodynamique.La pureté du design de la proue est soulignée par les« Seamless Horizon ».Le Hyundai Kona hybride intègre deAu niveau des flancs, la ligne d'embouti en diagonale marquée connecte visuellement la moulure chromée de ceinture de caisse au becquet.La poupe du Kona hybride hérite de feux « Seamless Horizon » ainsi que d'un troisième feu stop (HMSL) qui s'intègre à la moulure chromée.Le style extérieur dynamique est rehaussé par desqui intègrent les projecteurs et les feux arrière.La version à motorisation hybride du Kona se dote deau look affirmé, et de moulures de passage de roue noires.Avec un, le Kona hybride revendique des performances aérodynamiques de premier plan sans faire de compromis sur le style.Sept coloris extérieurs sont proposés: Denim Blue Pearl, Mirage Green, Abyss Black Pearl, Atlas White, Cyber Gray, Ecotronic Gray Pearl et Ultimate Red Metallic, ainsi que des combinaisons bicolores.D'un gabarit supérieur à celui de son prédécesseur, le SUV compact Hyundai se dote d'un plus vaste espace de vie et d'un intérieur axé sur le conducteur.L'architecture intérieure du Kona hybride repose sur unerehaussant le caractère spacieux et élancé de l'habitacle.L'et le module flottant confèrent à l'habitacle une impression high tech.L'éclairage d'ambiance à LED contribue à rehausser l'expérience d'utilisation et la commodité.La transmission à commande électrique est implantée derrière le volant.Le Kona hybride peut être verrouillé, déverrouillé et démarré à l'aide de laqui repose sur la communication en champ proche (NFC) des smartphones ou des montres connectées.Une(SVM) affiche une vidéo de l'environnement du véhicule.Le Hyundai Kona hybride est doté deLe(HDA 2) aide le conducteur à maintenir une distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède et à dépasser les véhicules en amont.Le(SCC) / régulateur de vitesse adaptatif intelligent est couplé au système de navigation (NSCC)Le(FCA) intègre l'aide à l'évitement d'urgence, la fonction croisement, l'aide au dépassement et l'aide au changement de voie.Le(DSM) fait appel à la caméra du véhicule pour analyser le visage du conducteur et, s'il détecte des signes d'inattention, émet une alerte ou intervient si nécessaire.L'(BVM) affiche la vue arrière du côté concerné lorsque le clignotant est activé.L'(RSPA) facilite la tâche du conducteur lors des manœuvres de stationnement.Le bouton dédié de la clé intelligente permet de faire avancer ou reculer le Kona hybride.On retrouve également parmi les technologies de sécurité active :- l'alerte de circulation transversale arrière avec fonction freinage (RCCA)- l'assistance active au maintien de voie (LKA)- l'assistance active au suivi de voie (LFA)- le système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLA)- la détection de fatigue du conducteur (DAW)- les feux de route intelligents (HBA)Le Hyundai Kona Hybride propose des(Over-the-Air) qui permettent d'économiser sur les coûts et de disposer des derniers logiciels facilement.Le Kona hybride combine un moteurLa puissance combinée atteintLe moteur électrique est alimenté par uneLe SUV hybride Hyundai atteint uneetLe Kona est l'un des piliers de la gamme Hyundai. En 2022, il était le deuxième modèle Hyundai le plus diffusé en France avec près de 13 000 immatriculations (hybride et électrique).Le Hyundai Kona Hybride démarre à partir de(Hybrid 141 Intuitive) avec une141 Intuitive: 33 400 €141 Creative: 35 750 €141 Executive: 38 900 €141 N Line Executive: 39 900 €Aide au stationnement avant et arrièreAssistance active à la conduite sur autorouteAssistance active au maintien et au suivi de voieCaméra de reculClimatisation automatique bi-zoneCompatibilité Apple CarPlay et Android Auto Feux avant bi-LED et feux arrière à LEDFeux de route intelligentsFrein de parking électrique avec auto-holdFreinage d'urgence autonomeFreinage régénératif modulableJantes alliage 16 poucesPare-brise avec film acoustiqueRégulateur de vitesse adaptatif intelligentServices connectés Bluelink avec carte SIM incluseSièges avant réglables en hauteurSystème d'accès mains-libres et démarrage sans cléSystème de navigation Europe avec programme de mise à jour à distance et services Hyundai LiveSystème multimédia avec écran couleur tactile 12,3 poucesajoute à la version Intuitive:Alerte de circulation transversale à l'arrière avec fonction freinageCapteur de pluieChargeur sans fil pour téléphone compatibleCompteurs numériques 12,3 poucesEclairage d'ambiance à LEDJantes alliage bi-ton 18 poucesLigne de caisse satinéeRails de toitRétroviseur intérieur jour/nuit automatiqueRétroviseurs rabattables électriquementSellerie cuir-tissuSiège conducteur avec support lombaire électriqueSièges avant chauffantsSkis avant et arrière grain métalSurveillance active des angles mortsVitres arrière surteintéesVolant chauffantajoute à la version Creative:Affichage caméra des angles mortsAide au stationnement à distance via télécommande (avant/arrière)Aide au stationnement arrière avec fonction freinageAide au stationnement avant et arrière avec capteurs latérauxCaméra 360°Clef digitale (accès et démarrage par smartphone)Feux avant bi-LED type « projection »Feux "Seamless Horizon" avec bandeau LEDHayon mains-libres intelligentSellerie cuir (dossier et assise)Sièges arrière chauffantsSièges avant réglables électriquementSièges avant ventilésSystème audio premium Bose, 5 haut-parleurs, 2 tweeters et subwooferajoute à la version Executive:Boucliers avant et arrière N LineCiel de toit noirDouble sortie d'échappementIntérieur noir intégral avec inserts décoratifs, liserés et surpiqures rougesJantes alliage bi-ton 18 pouces N LinePédalier façon aluminiumProtections d'ailes couleur carrosserieRétroviseurs extérieurs noir laquéSellerie cuir et alcantara